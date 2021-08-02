Доброе утро!

В Москве на 92-м году жизни умер Ясен Засурский, более сорока лет руководивший журфаком МГУ. В тот же день исполнилось 31 год отмене цензуры в СССР – о том, как она возродилась в наши дни, читайте здесь. Прочие новости:

В нескольких городах России задержаны более 10 нацболов, вышедших на акции за честные выборы.

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отстранили от Олимпиады после критики в адрес руководства сборной. Она планирует получить убежище в Европе.

В России разрешили добычу животных, внесенных в Красную книгу.

Из дипмиссий США уволят 182 гражданина России.

Российское предвыборное

В субботу по меньшей мере в шести городах прошли акции сторонников незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" с требованием честных выборов. Задержаны как минимум 13 человек.

Кандидаты-единороссы в рамках своих кампаний чаще всего устанавливают скамейки и запускают в пруды толстолобиков, но случаются и вспышки креативности: в Курганской области стремящийся к переизбранию депутат-единоросс Александр Ильтяков потребовал от избирателей подписать “соглашение о долголетии”, обязующее всех подписавших его дожить до 80 лет. Те, правда, отказались. Сегодня начинается новая волна 10-тысячных выплат семьям с детьми, предусмотрительно объявленная Путиным, – от этого никто отказываться не будет.

Кого и как власти отстраняют от участия в сентябрьских выборах, читайте тут.

Прочее российское

1 августа вступил в силу закон, разрешающий “добычу” животных, внесенных в Красную книгу. Убивать их разрешается “в целях мониторинга, регулирования численности и устранения угрозы массовых заболеваний”, разрешение будет выдавать Росприроднадзор. В Гринпис этот закон называют легализацией ВИП-охоты.

В московском метро начали тестировать оплату проезда с помощью системы распознавания лиц (чем это чревато, в полной мере почувствовали на себе участники апрельской акции в поддержку Навального). С 1 августа в Москве и Московской области начала действовать система госконтроля за такси, что приведет к подорожанию поездок, но по идее должно сделать их безопаснее.

После непростой пристыковки к МКС модуля “Наука” “Роскосмос” собрался строить новую космическую станцию. Предположительный срок завершения эксплуатации нынешней МКС – 2028 год. Бог в помощь.

Дом с “частной тюрьмой”, обнаруженный журналистами под Петербургом, снесен по просьбе номинального владельца.

Число россиян, лишенных права на выезд за границу из-за долгов, превысило семь миллионов человек.

Вокруг Беларуси

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отстранили от участия в Олимпиаде после того, как она опубликовала пост с критикой руководства сборной (ею пытались заменить легкоатлеток, которые не смогли сдать нужное число допинг-тестов из-за ошибок в планировании). В аэропорту Токио Тимановская обратилась в полицию, она планирует получить убежище в Европе. Уже после этого в интернете появилась запись беседы, в ходе которой белорусские спортивные функционеры убеждают спортсменку тихо сняться с Олимпиады и вернуться в Беларусь, потому что так надо.

Арестованных в феврале руководителей белорусского "Офиса по правам людей с инвалидностью" отпустили из-под ареста под поручительство. Их обвиняют в мошенничестве, но в чем оно заключалось, сами обвиняемые не понимают.

Противостоящие Лукашенко "Киберпартизаны" получили паспортные данные и фото ВСЕХ белорусов. Здесь – интервью с этими партизанами (естественно, анонимное), а здесь – рассуждения IT-эксперта об эффективности подобных методов борьбы.

Россия на мировой арене

Соединенные Штаты вынуждены уволить 182 россиян, работавших в американских диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Этого требует распоряжение российского правительства, запрещающее “недружественным странам” (пока это США и Чехия) нанимать для работы в посольствах и консульствах граждан России и третьих стран.

По данным Минюста США, российские хакеры, стоящие за взломом программного обеспечения американской компании SolarWinds в конце прошлого года, в мае того же года взломали учетные записи электронной почты нескольких федеральных прокуроров США.

Антидопинговое агентство США выступило с критикой Международного олимпийского комитета и потребовало обнародовать итоги допинг-тестов российских спортсменов. По мнению главы USADA, отстранение России от Олимпийских игр в итоге обернулось "ребрендингом", а такие меры только "поощряют тех, кто готов добиваться побед любой ценой".

Турецкая провинция Анталья объявлена зоной бедствия из-за непрекращающихся лесных пожаров. Отдыхающих из России это совершенно не смущает, а российские туроператоры уверены, что все будет в полном порядке, даже если отель загорится.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 22 804. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 288 тысяч; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 159 352 человек (+789 за сутки).

На фоне распространения штамма “дельта” компании Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины для Евросоюза – после того, как выяснилось, что они справляются с этим штаммом лучше других препаратов. ЕС согласился с новыми расценками. Во Франции третьи выходные подряд проходят крупные акции протеста против введения обязательных санитарных пропусков. В Италии хакеры взломали базу данных компании, которая контролирует вакцинацию в столичной области Лацио – судя по всему, это тоже делается для борьбы с введением санпропусков. В рамках борьбы с антипрививочными настроениями Apple удалила из App Store приложение для знакомств между противниками вакцинации.

Научное. Здесь – новый раунд разъяснений о том, почему не работает “ЭпиВакКорона”, разработанная новосибирским центром “Вектор”. О том, как моделируются эпидемии, в большом интервью рассказывает Леонид Шинделевич – математик, который занимается вычислительной биологией.

Шесть ссылок

История. К очередной годовщине начала Первой мировой войны – рассказ о немецких и российских военных открытках с изображением детей. Или история забастовки 1953 года в Воркутлаге, закончившаяся убийством 53 работников угольной шахты.

К очередной годовщине начала Первой мировой войны – рассказ о немецких и российских военных открытках с изображением детей. Или история забастовки 1953 года в Воркутлаге, закончившаяся убийством 53 работников угольной шахты. Этнография. Историко-приключенческий рассказ о литературно-исторических корнях скаутского движения в России. Или отрывок из книги Ольги Матич “Музеи смерти: Парижские и московские кладбища” (изд-во НЛО) – о том, как хоронили на Новом Донском кладбище в Москве.

Историко-приключенческий рассказ о литературно-исторических корнях скаутского движения в России. Или отрывок из книги Ольги Матич “Музеи смерти: Парижские и московские кладбища” (изд-во НЛО) – о том, как хоронили на Новом Донском кладбище в Москве. Старое кино. Путеводитель Дмитрия Волчека по главным фильмам фестиваля “Возвращенное кино” в Болонье. Или любопытное эссе Никиты Елисеева о годаровском “На последнем дыхании”.

Путеводитель Дмитрия Волчека по главным фильмам фестиваля “Возвращенное кино” в Болонье. Или любопытное эссе Никиты Елисеева о годаровском “На последнем дыхании”. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок