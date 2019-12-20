Стрельба на Лубянке в день контрразведчика

Доброе утро!

Суд в Москве назначил по требованию прокуратуры третью, незаконную по мнению адвокатов, экспертизу по делу “Седьмой студии” – эта музыка будет вечной. Прочие новости обещали быть того же сорта, но:

Вечером в Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Официально подтверждена гибель одного сотрудника ФСБ, Минздрав говорит о пяти пострадавших. Нападавший убит.

Здание гинекологической больницы №11, сотрудников которой руководство принуждается увольняться по собственному желанию, передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер.

Сегодня Путин встречается в Петербурге с главами Азербайджана, Молдовы и Беларуси. В Минске планируются новые акции протеста против интеграции с Россией.

Учения по изоляции рунета намечены на 23 декабря.

Стрельба на Лубянке

В Москве в четверг вечером кто-то открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Предположительно из автомата. Нападавший убит. По последним данным, погиб один сотрудник ФБС. Минздрав сообщил о пяти пострадавших. Ранее говорилось, что нападавших было трое, сейчас спецслужбы это отрицают. То, что стрельба велась в приемной ФСБ, как сообщалось сначала, сейчас тоже отрицают. Теперь утверждается, что стреляли только на улице. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, им занимается центральный аппарат СК.

Уже ночью ​“Пятый канал” и РЕН сообщили, что напавшего звали Евгений Манюров, ему было 39 лет, он из Московской области. На сайте Московского городского стрелково-спортивного клуба говорится, что Евгений Манюров занял третье место в соревнованиях по практической стрельбе 27-28 ноября. О его мотивах пока ничего не известно.

Вот здесь о случившемся рассказывают очевидцы. Источник из органов сказал “Ведомостям”, что действия нападавшего могли координироваться “иными лицами, связанными с террористическими ячейками, с целью проведения провокации во время выступления президента Путина на праздновании дня контрразведчика в Кремле”.

Теперь у решения московских властей об установке КПП в центре Москвы на время новогодних праздников появились некоторые основания. Как и у намеченных на 23 декабря “учений” по изоляции рунета.

Сегодня в Петербурге

Сегодня Путин встречается в Петербурге с главами Азербайджана, Молдовы и Беларуси. Встреча Путина с Лукашенко воспринимается в Беларуси как продолжение их недавних сочинских переговоров об интеграции двух стран, поэтому в Минске намечены новые акции протеста (сталинисты, впрочем, собирают митинг в поддержку интеграции).

В Петербурге же продолжатся переговоры между Россией и Украиной о транзите газа. Накануне стало известно, что на переговорах в Берлине была достигнута принципиальная договоренность.

При этом переговоры по обмену пленными между Киевом и представителями так называемых “ДНР” и “ЛНР” провалились. Обещанного в Париже обмена до Нового года может не случиться.

Слезинка ребенка

Власти Москвы решили передать Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер здание филиала московской онкологической больницы № 1 (бывшая гинекологическая больница № 11), врачи которой рассказывают, что их принуждают увольняться по собственному желанию, поскольку больница будет закрыта, хотя официального приказа об этом пока нет. Так нашел свою практическую реализацию тезис Ивана Карамазова о слезинке ребенка – к чему вся эта гинекология, операции, сохранение беременностей, когда страдают невинные дети.

Ранее ради слезинки ребенка Нюта Федермессер поддержала кандидатуру Собянина на выборах мэра Москвы, вошла в центральный штаб Общероссийского народного фронта, а также пыталась выдвинуться в Мосгордуму по тому же округу, что и Любовь Соболь, но сняла свою кандидатуру после жесткой критики со стороны Навального и либеральной общественности.

Слезы матерей

Московский областной суд оставил без изменения приговор 25-летней израильтянке Нааме Иссахар – 7,5 лет колонии за 9,6 граммов гашиша, которые собака нашла у нее в рюкзаке на пересадке в Шереметьеве (“контрабанда наркотиков”). Иссахар летела из Индии в Израиль, границу России пересекал только ее рюкзак. Мать и сестра Иссахар, прилетевшие на заседание суда, расплакались, услышав приговор. Ранее помиловать Нааму Иссахар просил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей Татьяну Чернову, мать обвиняемого по уголовному делу так называемого террористического сообщества "Сеть" Андрея Чернова. 7 декабря Чернова вышла на Кремлевскую набережную с одиночным пикетом в поддержку сына.

В четверг перед пресс-конференцией Путина участники движения "Матери против политических репрессий" вышли с одиночными пикетами к Центру международной торговли в Москве, где эта пресс-конференция проходила.

“Донбасс порожняк не гонит”

Пятнадцатая ежегодная пресс-конференция Путина длилась четыре часа. Новость там была только о деле Ивана Голунова, которое, по словам Путина, расследуется успешно: от работы отстранены пять человек из МВД, против них возбуждены уголовные дела. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин подтвердил, что уголовные дела действительно были заведены 18 декабря, накануне общения Путина с журналистами.

Чуть прояснились контуры будущего: Путин готов убрать из Конституции России слово “подряд” в положении о том, что президент не имеет права занимать эту должность более двух сроков подряд. Из этого то ли следует, что он готовит себе другую должность (насчет интеграции России и Беларуси было сказано, что русский и белорусский народ – “почти одно и то же”), то ли что он подсчитал годы и решил, что в третий подход к президентству ему хватит и одного срока.

О фразе “Донбасс порожняк не гонит” Путин сказал, что она хулиганская, но так и не объяснил для нехулиганов, в чем ее смысл. Особое мастерство в уходе от ответов президент проявил, отвечая на вопрос о своих дочерях.

Вот здесь хороший и, главное, короткий перечень того, что еще наговорил второй и пока последний президент Российской Федерации.

В Соединенном (пока) Королевстве

Королева Великобритании Елизавета II выступила с тронной речью на открытии новой сессии британского парламента. В качестве приоритета правительства назвала выход страны из Евросоюза 31 января. Уже сегодня на заседании Палаты общин начнется рассмотрение законопроекта о брекзите.

Шотландия, со своей стороны, призвала Лондон к переговорам о новом референдуме о независимости. После победы Шотландской национальной партии в 48 из 59 избирательных округов в Шотландии у первого министра Николы Стерджен есть, по ее словам, неоспоримый мандат на референдум.

Шесть ссылок

Северное. Рассказ о модернистских урбанистических проектах, создававшихся в СССР для нужд Крайнего Севера. Или ликбез о чукотской войне, в которой русские проиграли чукчам.

Рассказ о модернистских урбанистических проектах, создававшихся в СССР для нужд Крайнего Севера. Или ликбез о чукотской войне, в которой русские проиграли чукчам. Научное. (1) Беседа с Евой Ковач из Института исследования Холокоста – об истории понятия геноцид и универсализации культурной памяти; (2) рассуждения философа Ольги Ушаковой об обесценивании научного знания, свершившегося не так давно прямо на наших глазах (в связи с книгой Тома Николса “Смерть экспертизы”); (3) очень занимательный рассказ о том, откуда берутся климатические данные – как производятся измерения, куда передаются и как аггрегируются (спойлер: большую роль играют ведра).

(1) Беседа с Евой Ковач из Института исследования Холокоста – об истории понятия геноцид и универсализации культурной памяти; (2) рассуждения философа Ольги Ушаковой об обесценивании научного знания, свершившегося не так давно прямо на наших глазах (в связи с книгой Тома Николса “Смерть экспертизы”); (3) очень занимательный рассказ о том, откуда берутся климатические данные – как производятся измерения, куда передаются и как аггрегируются (спойлер: большую роль играют ведра). Фаустовское. Разговор с режиссером Андреа Буссман – в ее фильме “Фаусто”, в котором фаустовский миф разворачивается на побережье Оахаки, где местные жители и чужестранцы рассказывают о духах, сбежавших тенях и ворующих луну колонизаторах.

Искренне Ваши,

Семь Сорок