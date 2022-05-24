Похорошеет ли Луганск при Собянине?

Доброе утро!

“Институт развития интернета”, созданный при поддержке администрации Путина в 2014 году, выделил 260 миллионов рублей на разработку видеоигры “Смута” о борьбе с польскими захватчиками. То ли еще будет, но в реальности пока так:

Российская армия начала штурм Лимана Донецкой области. Украина утверждает, что все атаки отбиты.

По данным британской разведки, потери российской армии за три месяца войны с Украиной сравнимы с потерями СССР за девять лет афганской войны.

Под завалами в селе Десна Черниговской области, обстрелянном российскими ракетами 17 мая, погибли 87 человек.

Суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя.

Сотрудник российского постпредства в ООН выступил против войны в Украине и ушел в отставку.

Генпрокуратура России признала "нежелательным" Фонд Генриха Белля.

Военные сводки

Российская армия начала штурм города Лимана Донецкой области. Российские источники утверждают, что ей удалось занять часть города, украинские – что все атаки отбиты. В то же время продолжаются попытки взятия Северодонецка в Луганской области; российская армия продвинулась и в сторону Бахмута. Украинской армии пока не удается оттеснить российские войска к северо-востоку от Харькова (здесь пришло подкрепление из так называемых “ДНР” и “ЛНР”), от Изюма россияне пытаются продвинуться на Славянск и Краматорск. Кирилл Михайлов из Conflict Intelligence Team, комментируя ход битвы за Донбасс, подтверждает информацию об отказах российских военнослужащих идти в атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под завалами в селе Десна Черниговской области, обстрелянном российскими ракетами 17 мая, погибли 87 человек. В Десне находился учебный центр Вооруженных сил Украины. Судя по всему, это одна из самых больших одномоментных потерь Украины за время вторжения. В марте жертвами ракетного удара по казармам в Николаеве стали 50 человек.

По словам главы Пентагона, 20 стран объявили о выделении дополнительной военной помощи Украине. В частности, Дания предоставит противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки к ним для защиты побережья Украины.

Мариуполь, “Азов”, Донбасс

Глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин заявил “Интерфаксу”, что украинские военные, вышедшие с завода “Азовсталь” в Мариуполе, находятся на территории “ДНР”, где их будет судить “международный трибунал”. Впоследствии эту информацию подтвердил “Интерфаксу” некий источник, знакомый с ходом подготовки к “процессу”. Здесь заведомую неправомочность какого-либо “международного трибунала” на территории так называемой “ДНР” объясняет российский юрист, специалист по международному уголовному праву Глеб Богуш.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в разговоре с Настоящим Временем настаивает, что в данный момент продолжается процесс, который должен привести к обмену украинских военнослужащих. Сообщения Пушилина он объясняет внутрироссийскими пропагандистскими потребностями, верит в посредничество Красного Креста и рассказывает о фантастических операциях, предпринимавшихся украинской армией для снабжения гарнизона, укрывавшегося на “Азовстали”.

Российский политический аналитик Станислав Белковский уверен, что какой-то суд над бойцами “Азова” в России неизбежно будет, просто потому что это единственный способ продемонстрировать населению хоть какую-то “победу над нацизмом” – вот его понимание хода войны и реконструкция соображений Путина о ее приемлемом исходе (спойлер: Путин думает, что возьмет Украину измором, доведет Европу до голода, а потом отдаст Закарпатье Венгрии, Галицию и Волынь – Польше, а все остальное заберет себе).

Источник РБК в администрации Путина утверждает, что восстановление Донецка и Луганска будет осуществляться мэрией Москвы из собственного бюджета. У Киева – другие соображения об источниках финансирования: Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий конфискацию активов лиц, попавших под украинские санкции за поддержку российского вторжения. Как будет работать этот закон, здесь объясняет представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

И вот еще новость, смысл которой пока не ясен: Служба безопасности Украины опубликовала видео показаний кума Путина Виктора Медведчука против Петра Порошенко и высших украинских чиновников времен его президентства. Зачем это сделано именно сейчас, мы, вероятно, узнаем позже.

На оккупированных территориях

Оккупационные власти Херсонской области объявили о введении бивалютной зоны – за одну гривну предлагается давать два российских рубля. Замглавы назначенной Россией "военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что будет просить Москву о размещении в области российской военной базы.

В Энергодаре Запорожской области оккупационные власти ищут виновных в подрыве назначенного ими “народного мэра” Андрея Шевчика – здесь о ситуации в городе и постоянных похищениях украинских чиновников и активистов рассказывает мэр Дмитрий Орлов (заместитель Орлова Иван Самойдюк уже 65 дней находится в плену, о нем нет вообще никаких сведений).

Украинский правозащитник Павел Лисянский рассказывает, что ему известно о находящихся на территории так называемых “ДНР” и “ЛНР” “лагерях перевоспитания” для тех, кто не прошел так называемую “фильтрацию”. Лисянский прямо сравнивает их с китайскими “центрами перевоспитания” уйгуров и рассказывает о случаях убийства заключенных этих лагерей. По его оценкам, в данный момент в этих “центрах” находятся десятки тысяч украинцев, вывезенных с оккупированных территорий, в том числе из Мариуполя.

Как на оккупированных территориях создается новая пропагандистская машина, здесь рассказывается на примере интернет-издания “Южный плацдарм”, появившегося в интернете через пару часов после вторжения российский войск в Украину 24 февраля. Тогда у телеграм-канала этого издания было 25 подписчиков, сейчас их 23 тысячи. Сайт поддерживается неким "Интеграционным комитетом Россия-Донбасс", крупные прокремлевские медиа участвуют в распространении его материалов.

Состояние российской армии

По данным британской разведки, потери российской армии за три месяца войны в Украине сопоставимы с потерями за все девять лет войны в Афганистане. Россия признает эти потери исключительно кулуарно: появились новые свидетельства о том, что матерям матросов-срочников с крейсера “Москва” настоятельно рекомендуют подписать бумажку о признании их сыновей “умершими в результате катастрофы”, после чего обещают выплаты за их гибель. Члены семьей российских военнослужащих, побывавших в Украине, говорят о катастрофически плохом снабжении войск в первые недели войны – сейчас в разных регионах России для военнослужащих активно собирают гуманитарную помощь.

О нехватке продовольствия говорит и российский контрактник, “охраняющий порядок” в оккупированном Мелитополе – прочитайте его любопытнейший монолог (он против войны, но боится уволиться; сидя в Мелитополе, общается с родственниками на западе Украины и ссорится со сторонниками войны из России; после войны хотел бы жить в Украине, но думает еще послужить против Украины, чтобы поднакопить денег).

О том, как проходила первая фаза “спецоперации”, можно узнать из материалов уголовного дела главного редактора хакасского издания “Новый фокус” Михаила Афанасьева – его обвиняют в распространении “фейков” о российской армии в связи с публикацией об 11 омоновцах из Хакасии, отказавшихся воевать в Украине. На допросах коллеги этих омоновцев не только подтверждают, что те отказались, но и рассказывают, какие задачи ставило перед ними командование: они должны были “охранять улицы и перекрестки Киева”.

Суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области. В суде Шишимарин сказал, что не хотел убивать этого человека, а выстрелил просто “чтобы от него отстали”.

Как выяснило издание “Проект”, в нападении на Украину участвуют все боеспособные подразделения российской армии, кроме тех, что охраняют границу со странами НАТО. “Проект” установил имена командиров этих подразделений, изучил их биографии и декларации о доходах и выяснил, что все они мало зарабатывают (и это объясняет мародерство) и что для многих из них насилие – стандартная практика и в мирное время (это объясняет зверства в отношении мирных жителей). Необъяснимым остается то, что у многих из этих командиров есть непосредственные личные связи с Украиной. Изучайте.

О состоянии российского общества

Сотрудник российского постпредства при ООН в Женеве Борис Бондарев опубликовал антивоенное заявление и уволился. В заявлении он говорит, что за 20 лет дипломатической карьеры он повидал многое, но ему никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля 2022 года. В интервью The New York Times Бондарев говорит, что перед вторжением российские дипломаты помогали создавать впечатление, что Путин может легко одержать победу в Украине, отправляя в Москву только ту информацию, которая там наверняка понравится.

Путин выбрал нового главу МЧС – это Александр Куренков, о котором не известно ничего (кроме того, что ранее он работал в ФСО в должности старшего адъютанта Путина, а потом был замом Золотова в Росгвардии).

Генпрокуратура России признала “нежелательным” Фонд Генриха Бёлля и объяснила в суде, за что заблокирован “Дождь”: за то, что пытался “повлиять на стабильность конституционного строя и безопасность России”.

У “дискредитаторов”, “фейкотворцев” и прочих “экстремистов” дела обстоят так:

Роскомнадзор составил на Евгению Альбац и The New Times протоколы о “фейковых” новостях в удаленных три месяца назад публикациях.

В отношении 23-летнего жителя Тюмени возбуждены сразу два уголовных дела – о “фейках” о российской армии и “реабилитации нацизма” (некие “фейки” он якобы публиковал в апреле, а в мае загрузил на сайт “Бессмертного полка” фотографию неназванного "нацистского преступника").

Суд в Благовещенске отправил под домашний арест правозащитника Владислава Никитенко – против него возбуждено уголовное дело по статье о повторной “дискредитации” российской армии.

В Москве задержана автор и редактор научно-популярного проекта "Биомолекула" Вера Башмакова из-за наклейки "Нет войне" – составили протокол о “дискредитации”.

В отношении жителя Симферополя возбуждено уголовное дело о “призывах к экстремизму”: он опубликовал некие сообщения в чате под “влиянием украинских телеканалов”.

Суд в Курской области оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата поселкового собрания от “Единой России” за видео с критикой властей, выложенное после вторжения в Украину (статья о “явном неуважении к власти”). Что говорилось на видео, не известно.

Вот материалы о двух петербуржцах, отправленных в СИЗО по обвинению в распространении “фейков” о российской армии – градозащитнике Борисе Романове и “совершенно обычном человеке” Виктории Петровой.

Вот рассказ о преследовании вузовских и школьных преподавателей, выступивших против войны, а вот истории родителей, которые осмелились возмутиться военной пропагандой в школах.

Суд в Кемеровской области приговорил 53-летнего Свидетеля Иеговы Андрея Власова к семи годам колонии общего режима (“организация деятельности экстремистской организации”). Власов – инвалид II группы.

Но есть и “хорошие русские” – кто они такие, здесь объясняет пламенный борец с кровавым режимом шахматист Гарри Каспаров.

Вокруг света

Американский журнал Time включил в список самых влиятельных лидеров 2022 года сразу и Зеленского, и Путина. Короткий текст о Зеленском написал президент США, а о Путине – Алексей Навальный.

Starbucks и Levi’s окончательно уходят с российского рынка.

Бывшая глава МИД Австрии, у которой Путин плясал на свадьбе в 2018 году, ушла из совета директоров “Роснефти”.

В Великобритании возбуждено уголовное дело о нарушении санкций против Петра Авена – он тратит значительно больше разрешенных 2,5 тысяч фунтов в месяц.

Президент США заявил, что США готовы защищать Тайвань "военным путем", если Китай вторгнется на его территорию.

С новым премьером Австралии лейбористом Энтони Альбанезе знакомьтесь тут.

Власти КНДР сообщили о 167 650 новых случаях заболевания COVID-19 в стране за сутки. Один человек умер.

ВОЗ подтвердила более 90 случаев заражения оспой обезьян в 15 странах мира. Загадка распространения вируса в том, что большинство новых случаев не связано с поездками в страны Африки, откуда его обычно привозят. Есть предположения, что вирус мутировал, но в ВОЗ это не подтверждают. Здесь рассказано все, что известно об обезьяньей оспе и людях, которые ею сейчас болеют.

Шесть ссылок

1937-й. Рассказы россиян, на которых за их антивоенную позицию сейчас донесли их родственники, коллеги и однокурсники в сравнении с советскими доносами 1930-х годов. Или история пенсионерки Дарьи Крыловой, арестованной в 1937 году по делу “секты антивоенников”.

Рассказы россиян, на которых за их антивоенную позицию сейчас донесли их родственники, коллеги и однокурсники в сравнении с советскими доносами 1930-х годов. Или история пенсионерки Дарьи Крыловой, арестованной в 1937 году по делу “секты антивоенников”. Творцы о войне. Интервью режиссера Римаса Туминаса, с началом войны лишившегося сразу двух театров, и разговор с Борисом Гребенщиковым о том, что войны идут всегда, но выступать против них все-таки надо.

Интервью режиссера Римаса Туминаса, с началом войны лишившегося сразу двух театров, и разговор с Борисом Гребенщиковым о том, что войны идут всегда, но выступать против них все-таки надо. Кино. Беседа с Сергеем Лозницей о его фильме “Естественная история разрушений”, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. Или путеводитель по кинематографу Пьера Паоло Пазолини.

Искренне Ваши,

Семь Сорок