Шарм магната

Доброе утро!

В Беларуси бесследно исчезли директора всех четырех имеющихся в стране сахарных заводов: один “уехал в Минск”, другой “улетел в отпуск”, третьего сняли с самолета, четвертый неизвестно где. Источники, на которые ссылается белорусская пресса, утверждают, что все они (и еще семь человек) задержаны по делу о коррупции. Жизнь вообще не сахар:

В Екатеринбурге возбуждено административное дело о неуважении к Путину за комментарий со словом типа Hublot, в котором Путин не упоминается.

“Рабочая группа” разработала больше ста новых поправок в Конституцию России, в том числе предложила переименовать президента в Верховного правителя.

Евросоюз внес в черный список еще семь крымских чиновников.

Президент США предложил план урегулирования палестино-израильского конфликта, в Палестинской автономии его назвали “нонсенсом”.

Верховный правитель и партийные строители

“Рабочая группа” по подготовке поправок в Конституцию России предложила ввести в основной закон больше ста новых пунктов, в том числе переименовать должность президента в "Верховного правителя", утвердить православие в качестве основной религии и закрепить за Россией статус "державы-победительницы". Сегодня по этому вопросу состоятся “общественные слушания” в Общественной палате.

Предложенная Путиным поправка о том, что минимальная оплата труда должна превышать прожиточный минимум никуда не делась, но Минтруд уже поработал над ней, предложив снизить прожиточный минимум: потому что продукты подешевели.

В Екатеринбурге возбуждено административное дело о неуважении к Путину за комментарий, где трижды встречается слово на букву "х", которое часто скандируют в адрес президента России украинские футбольные фанаты. Сам Путин не упоминается.

Писатель Прилепин решил преобразовать созданное им национал-патриотическое движение “За правду” в политическую партию. Съезд назначили на 1 февраля.

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из "Единой России", речи говорили – заслушаешься: “Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно демонстрировать чванство и барские замашки. Такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению".

Я список барахла прочел до середины

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал список владений семьи премьера Мишустина общей стоимостью на три миллиарда рублей (вот его укороченная версия, дочитать невозможно). Интересно, что часть этой недвижимости родным премьера безвозмездно передал или подарил Александр Удодов. Он работал управляющим директором в компании "Международный компьютерный клуб", которую Мишустин возглавлял в 90-е годы до прихода на госслужбу, а в 2000-х годах был фигурантом мошеннических схем с возвратом НДС. Вот здесь о ранних, “компьютерных” годах Мишустина рассказывает бывший директор одной из его компаний Виталий Киракосянц: “От него исходил шарм магната, к нему люди тянулись, тащили ему деньги”.

общей стоимостью на три миллиарда рублей (вот его укороченная версия, дочитать невозможно). Интересно, что часть этой недвижимости родным премьера безвозмездно передал или подарил Александр Удодов. Он работал управляющим директором в компании "Международный компьютерный клуб", которую Мишустин возглавлял в 90-е годы до прихода на госслужбу, а в 2000-х годах был фигурантом мошеннических схем с возвратом НДС. Вот здесь о ранних, “компьютерных” годах Мишустина рассказывает бывший директор одной из его компаний Виталий Киракосянц: “От него исходил шарм магната, к нему люди тянулись, тащили ему деньги”. "Проект" нашел у замглавы администрациии президента Сергея Кириенко недвижимость на Рублевке на 1 млрд рублей.

недвижимость на Рублевке на 1 млрд рублей. Британская газета The Times опубликовала список британской недвижимости, принадлежащей старшей дочери покойного президента Узбекистана Гульнаре Каримовой. Особняк в графстве Суррей и две квартиры в престижных районах Лондона общей стоимостью 52 млн долларов могут конфисковать.

Суды

Мировой судья оштрафовал Алексея Навального на пять тысяч рублей за отказ удалить и опровергнуть расследование “Картошечка Росгвардии”. Недорого.

Психиатрическая экспертиза признала вменяемым бывшего доцента Санкт-Петербургского госуниверситета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки.

ЕСПЧ присудил 26 тысяч евро компенсации матери покончившего с собой солдата-срочника и обязал Россию расследовать все суициды в армии.

В Петрозаводске прошла серия одиночных пикетов в поддержку арестованного руководителя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Палестину урегулировали без палестинцев

Президент США, как и ожидалось, в присутствии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху огласил свой план урегулирования палестино-израильского конфликта. Он выступил за создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, но тут же сказал, что Иерусалим останется “неделимой” столицей Израиля. Палестинцам он пообещал удвоение территории, но при этом оставил за Израилем крупные поселения на западном берегу Иордана – как это совмещается, он не объяснил. В обмен на признание Израиля Палестиной Израиль обязуется не строить новые поселения в течение четырех лет – что будет на пятый год, Трамп не сказал. Дополнительно Трамп пообещал много инвестиций в Палестину. Свой план он назвал “последней возможностью” для Палестины. Что будет, если она не реализуется, Трамп тоже не объяснил.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас сказал в ответ, что "Иерусалим не продается", а сделка Трампа и Нетаньяху должна пойти прямиком "в мусорную корзину истории". Аббас подчеркнул, что палестинцы готовы к переговорам, но не с США и не на основе плана Трампа, а со всем ближневосточным квартетом. Палестинцы продолжают настаивать на признании своего государства в границах 1967 года, Израиль категорически против.

Тяжелая детская доля

В Москве начался суд по поводу судьбы пятилетней девочки, которая всю жизнь провела в платной больнице, не будучи больной. Ее родители скрываются от суда, не хотят забирать ее домой и не дают сделать это родственникам.

История отца, оставившего своих сыновей в Шереметьеве, рассказана тут. Матери, с которой он в разводе, он их тоже не дает.

Бывший король Бельгии Альберт II под угрозой крупного штрафа вынужден был признать свою внебрачную дочь. Но остался этим страшно недоволен.

Вокруг света

Куратором Крыма в российском правительстве назначен автор московской реновации Марат Хуснуллин. ЕС внес в черный список 7 крымских чиновников за организацию выборов в аннексированном регионе.

в российском правительстве назначен автор московской реновации Марат Хуснуллин. ЕС внес в черный список 7 крымских чиновников за организацию выборов в аннексированном регионе. Зампредседателя российской Госдумы единоросс Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы . Вице-спикеров там 19 человек.

. Вице-спикеров там 19 человек. Американские военные спасатели эвакуировали останки связистов и экипажа самолета, упавшего в понедельник в Афганистане . Число погибших по-прежнему не называют.

. Число погибших по-прежнему не называют. Число заразившихся китайским коронавирусом превысило шесть тысяч человек. Зафиксированы 132 смерти. Продолжаются попытки разных стран эвакуировать своих граждан из Уханя. Посольство Китая в Дании обиделось на связанную с вирусом карикатуру и потребовало извинений – главред газеты извиняться отказался.

Кино и телевидение

Андрей Макаревич препирается с российским Минкультом касательно того, почему министерство не выделило денег на съемки фильма к 50-летию “Машины времени”. По его версии, там сказали: “Мы врагов не поддерживаем”.

Почитайте лучше, как снимался фильм о преследовании геев в Чечне – мировая премьера была на “Сандансе”.

Поразительная новость: закрывается телепередача "АБВГДейка". Если вы удивлены, что она все еще существует, то вот вам специальный тест про телеэфирных старцев.

Шесть ссылок

Не самая очевидная литература. Филолог и поэт Кирилл Корчагин перевел на русский “Лемурийскую временную войну” – литературную мистификацию легендарной британской философствующей “Группы по исследованию кибернетической культуры”, в которой они отправили сознание Уильяма Берроуза на 160 миллионов лет назад и сделали его посланником магической войны призрачных лемуров Мадагаскара (все необходимые пояснения там имеются). Или хороший текст Алексея Конакова о прозе малоизвестного за пределами Петербурга гения Василия Кондратьева.

Филолог и поэт Кирилл Корчагин перевел на русский “Лемурийскую временную войну” – литературную мистификацию легендарной британской философствующей “Группы по исследованию кибернетической культуры”, в которой они отправили сознание Уильяма Берроуза на 160 миллионов лет назад и сделали его посланником магической войны призрачных лемуров Мадагаскара (все необходимые пояснения там имеются). Или хороший текст Алексея Конакова о прозе малоизвестного за пределами Петербурга гения Василия Кондратьева. Далекая и не очень далекая история. (1) 200 лет назад экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду – здесь рассказывается, что увидели бы Беллинсгаузен и Лазарев, попади они туда 40 млн лет назад (да, густые хвойные леса); (2) Отрывок из биографии Ильи Остроухова – попечителя Третьяковской галереи, художника и коллекционера (автор – Наталия Семенова, изд-во “Слово”); (3) Фрагмент из записок бывшего подполковника КГБ Владимира Попова о том, как провалилась парижская операция по вербовке жены Андрея Синявского Марии Розановой (смешно).

(1) 200 лет назад экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду – здесь рассказывается, что увидели бы Беллинсгаузен и Лазарев, попади они туда 40 млн лет назад (да, густые хвойные леса); (2) Отрывок из биографии Ильи Остроухова – попечителя Третьяковской галереи, художника и коллекционера (автор – Наталия Семенова, изд-во “Слово”); (3) Фрагмент из записок бывшего подполковника КГБ Владимира Попова о том, как провалилась парижская операция по вербовке жены Андрея Синявского Марии Розановой (смешно). Редкий инструмент. Французская исполнительница-волнистка Натали Форже рассказывает о волнах Мартено – электронном музыкальном инструменте, сконструированном в 1928 году изобретателем и педагогом Морисом Мартено.

Искренне Ваши,

Семь Сорок