Явная надежда

Доброе утро!

В Берлине на девять лет позже запланированного открылся новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург – самое время, как раз к началу нового локдауна. В остальном так:

В Минске состоялся Марш против террора – участники дошли до мемориала жертвам сталинских репрессий в Куропатах. Задержаны более 300 человек.

В России – снова рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом. Локдаун введен в Англии.

“Грузинская мечта” одержала победу на парламентских выборах в Грузии, оппозиция не принимает результаты.

Во второй тур президентских выборов в Молдове вышли Игорь Додон и Майя Санду.

Дзяды

В воскресенье в Беларуси, по данным правозащитников, были задержаны более 300 человек – большинство на Марше против террора в Минске. Около десяти тысяч человек прошли из центра города к урочищу Куропаты – месту сталинских расстрелов. Марш состоялся в 32-ю годовщину первого массового похода в Куропаты на Дзяды – день памяти предков. Тогда участники впервые открыто подняли бело-красно-белый флаг. Акцию 1988 года разогнала милиция, многие были задержаны. Вчера милиция стреляла в воздух, взрывала свето-шумовые гранаты, использовала слезоточивый газ. Люди в форме без опознавательных знаков избивали велосипедистов, вот фотографии.

В субботу в Минске состоялось шествие женщин и людей с ограниченными возможностями, а в Гродно – марш в поддержку забастовки на "Гродно Азот". И там, и там были задержания. Вот разговоры с родственниками сидящих по тюрьмам белорусов: “Вместе с заключенным сидит вся семья”, – говорит муж арестованной Марии Рабковой, координатора волонтерской службы правозащитного центра "Весна".

Светлана Тихановская подвела итоги первой недели забастовки: по ее словам, забастовка показала, что белорусы готовы взять на себя ответственность за будущее. Уходом от ответственности она назвала увольнение бастующих и отчисление студентов. Теперь уже бывшая студентка Белорусской госакадемии искусств Карина Калинка рассказывает о своем отчислении так: “Меня отчислили задним числом. Я об этом узнала от ректора, просто на улице. Он ко мне подошел и сказал: "Вы можете уходить – вы здесь больше не учитесь". Я спросила, на каких основаниях меня отчислили. Он сказал, что на юридических. Уточнять он не согласился”.

Депутаты нижней палаты парламента Беларуси работают над поправками к административному Кодексу, предполагающими ужесточение наказания за участие в митингах и позволяющими привлекать к ответственности за "незаконное использование флагов". Вот разговор с уволившимся милиционером о мотивах своих бывших коллег: “Чем дольше человек работает в этой структуре, тем больше он убеждает себя в правильности своих поступков”. Сегодня ситуацию в Беларуси будут обсуждать в Совете ООН по правам человека.

С 1 ноября Беларусь закрыла границы для въезда иностранцев – формально из-за коронавируса.

Сидячая госпитализация

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России установил новый рекорд и составил 18 665. В Москве выявлен 5261 новый случай, в Петербурге – 896. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 637 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру воскресенья 28 235 человек (+245 за сутки). За день в Москве скончались еще 53 человека. Стало известно, что в Турции за курортный сезон от коронавируса умерли 11 российских туристов.

Сегодня в Подмосковье вступает в действие режим самоизоляции для пожилых. В Москве отменены массовые мероприятия массовые мероприятия 4 и 7 ноября, хотя у Собянина есть “явная надежда”, что дальше ситуация ухудшаться не будет.

В субботу в Челябинске взорвалась кислородная станция в ковидной больнице, власти утверждают, что пострадавших нет, всех пациентов перевезли в другие места. В Томске придумали новую форму госпитализации – “сидячую”: свободных кроватей нет уже даже в коридорах.

На первое место в мире по числу умерших от Covid-19 на сто тысяч человек вышла Чехия (11 смертей на 100 тысяч населения). Ранее лидером была Андорра. Сегодня вступает в силу локдаун в Германии. Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о локдауне в Англии с 5 ноября. В США 30 октября было впервые выявлено свыше 100 тысяч новых случаев инфицирования за сутки, общее число жертв эпидемии в этой стране приближается к 230 тысячам. В Словакии началось тестирование всего населения на коронавирус.

Российская рутина

В субботу в Хабаровске прошла уже традиционная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Погода была солнечная, люди были в масках (собралось более трехсот человек), однако полиция неустанно напоминала, что в условиях пандемии все политические акции запрещены.

Путин внес в Госдуму законопроект о праве экс-президента быть сенатором пожизненно.

Суд в Кемерове оштрафовал местного блогера на 30 тысяч рублей за видео с “негативной оценкой Конституции”.

Оскорбленные чувства

В Москве 30-летний уроженец Дагестана напал на полицейских с ножом у входа в ГУ МВД. Он задержан. “Экстремальная окраска” преступления отрицается. Посольство Франции в Москве попросило Россию усилить охрану.

В субботу в Лионе в результате стрельбы у греческой православной церкви был ранен священник. Подозреваемый в нападении задержан.

Полиция канадского города Квебек рано утром 1 ноября задержала подозреваемого в нападении с ножом – его жертвами вечером в субботу стали не менее двух человек, еще пятеро получили ранения. Мотивы нападавшего пока не понятны, говорится лишь, что он был одет в “средневековую одежду”.

Выборы

На парламентских выборах в Грузии победу в третий раз подряд одержала партия Бидзины Иванишвили “Грузинская мечта”. В воскресенье оппозиция собрала митинг в Тбилиси, результаты выборов она не принимает.

Во второй тур президентских выборов в Молдове вышли действующий президент Игорь Додон и экс-премьер страны Майя Санду. Второй тур состоится 15 ноября.

Кандидаты в президенты США активно посещают колеблющиеся штаты, от голосования в которых будет зависеть исход выборов.

Нагорный Карабах

Премьер Армении Никол Пашинян утром 31 октября направил письмо Путину с просьбой о поддержке в связи с военным конфликтом в Нагорном Карабахе. МИД России ответил, что поддержка будет оказана, если боевые действия начнутся непосредственно на территории Армении. Вот репортаж из города Лачин, откуда проходит дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению.

RIP

На Багамских островах умер актер Шон Коннери. Лучшему Джеймсу Бонду было 90 лет. Вот прочувствованный некролог.

Шесть ссылок

Разговоры с учеными. Интервью с японистом Александром Мещеряковым об уходящей натуре, табу и эпидемиях. Или беседа с нейробиологом Робертом Сапольски – в том числе и об эпидемии.

Интервью с японистом Александром Мещеряковым об уходящей натуре, табу и эпидемиях. Или беседа с нейробиологом Робертом Сапольски – в том числе и об эпидемии. Несоветская литература. Илья Симановский и Александр Агапов выясняют, когда нужно (было) отмечать пятидесятилетие “Москвы–Петушков”. Или рассуждения Игоря Гулина о том, что стало с Дмитрием Александровичем Приговым после смерти.

Илья Симановский и Александр Агапов выясняют, когда нужно (было) отмечать пятидесятилетие “Москвы–Петушков”. Или рассуждения Игоря Гулина о том, что стало с Дмитрием Александровичем Приговым после смерти. Тьма. Отрывок из книги садовника и ловца кротов Марка Хамера “Тайна кротовой норы” (изд-во “Бомбора”). Или разговор с Александром Суворовым – слепоглухим психологом и поэтом, участником знаменитого “Загорского эксперимента”, в ходе которого четверка слепоглухих освоила полный курс МГУ, а двое получили ученые степени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок