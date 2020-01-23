Место, где случаются чудеса

Доброе утро!

Российская фейсбучная интеллигенция так горячо обсуждала профпригодность нового министра культуры Ольги Любимовой, что ей пришлось удалить свои старые посты в ЖЖ, где она признается, что ненавидит театр, оперу, балет, классическую музыку, выставки и музеи, а также не понимает, что такое гражданское общество. Теперь-то точно поняла. Новости такие:

Сегодня российская Дума примет в первом чтении внесенные Путиным поправки в Конституцию. Накануне Совет Федерации утвердил Краснова генпрокурором.

Путин примет участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.

Президент Украины, выступая в Давосе, призвал Брюссель принять Украину в ЕС вместо Великобритании.

Китайские власти закрыли город Умань с населением 11 млн человек, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Дума, правительство, родственные связи

Сегодня Госдума примет в первом чтении предложенные Путиным поправки к Конституции и учредит для Дмитрия Медведева пост зампредседателя Совета безопасности. Накануне Совет Федерации назначил Игоря Краснова генеральным прокурором. В отставку подал первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, прочие соратники Чайки тоже уходят из ведомства. Самого Чайку отправили представлять президента на Кавказе. Тут, конечно, все вспомнили Лермонтова.

Пишет ли стихи Чайка, достоверно не известно, но премьер Мишустин – очень даже, МБХ-медиа обнаружили здравицу, сочиненную премьером (ну, или его гострайтером) в 2016 году к юбилею нынешнего вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сейчас Мишустин активно трудоустраивает бывших министров (экс-министр труда Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд, а бывшая глава минздрава – Федеральное медико-биологическое агентство), а журналисты изучают биографии и семейные связи новых членов правительства: “Ведомости” выяснили, что министра спорта Олега Матыцина в 2012 году осудили за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма под Черкизовский рынок, а в “Би-би-си” установили, что маркировкой лекарств в России будет заниматься сводный брат нового главы Минкомсвязи Максута Шадаева Сергей Холкин (Минкомсвязи – ключевой участник этого проекта).

Новым главой ингушского Центра “Э” стал младший брат убитого главы ведомства.

Путин в разъездах

В среду президент России объяснял студентам в Сочи, что не хочет быть “наставником” будущего президента России, как Ли Куан Ю в Сингапуре. В тот же день он рассказал общественности Липецкой области о недостатках парламентаризма: он в кризисе – в парламентских республиках “месяцами не могут сформировать правительство” (тут фактчек, потому что Путин всегда привирает в свою пользу).

Сегодня российский президент едет в Израиль (где, кстати, действительно месяцами не могут сформировать правительство) участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста – это мероприятия с участием высоких гостей, придуманные в 2005 году российским предпринимателем, а ныне главой Европейского еврейского конгресса Вячеславом Кантором.

На форум приедут по меньшей мере 45 мировых лидеров, у них там будут обеды и разного рода встречи, но у Путина своя повестка: он встретится с матерью Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет за несколько граммов гашиша, которые собака нашла в ее рюкзаке на пересадке в Шереметьеве (“контрабанда”), – вероятно, чтобы объявить о высочайшем помиловании ее дочери. В обмен на возвращение Наамы домой Россия получит в собственность комплекс зданий Александрийского подворья в Иерусалиме (здесь рассказано, что это такое и при чем тут Сергей Степашин). При чем тут Холокост, не спрашивайте.

Судебно-следственное

Следователи по делу Фонда борьбы с коррупцией указали в справке менеджера проектов ФБК Леонида Волкова, что он “родился в семье галахических евреев”. Эти сведения, очевидно, будут способствовать раскрытию уголовного дела об отмывании 75 млн рублей.

указали в справке менеджера проектов ФБК Леонида Волкова, что он “родился в семье галахических евреев”. Эти сведения, очевидно, будут способствовать раскрытию уголовного дела об отмывании 75 млн рублей. Журналист Иван Голунов потребовал извинений от государства за незаконное уголовное преследование.

потребовал извинений от государства за незаконное уголовное преследование. Управление МВД по Московской области заинтересовалось выступлениями стендап-комика Александра Долгополова – некий житель московский области пожаловался, что тот оскорбляет чувства верующих . Вот интервью с Долгополовым.

. Вот интервью с Долгополовым. Мосгорсуд отменил продление ареста до 27 января обвиняемого по "московскому делу" Андрея Баршая из-за “допущенных нарушений” и отправил ходатайство следствия на пересмотр в тот же Басманный суд, что уже продлил арест. Баршай остается в СИЗО, вот интервью с ним.

Андрея Баршая из-за “допущенных нарушений” и отправил ходатайство следствия на пересмотр в тот же Басманный суд, что уже продлил арест. Баршай остается в СИЗО, вот интервью с ним. Дело трансгендерной женщины Мишель из Брянска, приговоренной к трем годам колонии за хентай-картинки в ВК ( “распространение порнографии” ), вернули в суд первой инстанции, а саму ее отпустили из СИЗО. Защитники Мишель опасались, что если она попадет в мужскую колонию (она не успела завершить гендерный переход), то живой оттуда не выйдет. В СИЗО она сидела в одиночной камере.

), вернули в суд первой инстанции, а саму ее отпустили из СИЗО. Защитники Мишель опасались, что если она попадет в мужскую колонию (она не успела завершить гендерный переход), то живой оттуда не выйдет. В СИЗО она сидела в одиночной камере. Кавказ. Жительницы Дагестана пожаловались в прокуратуру на запрет посещать бассейн в Махачкале (туда теперь пускают только мужчин – якобы, по просьбам самих женщин). На жалобу жительницы Грозного по поводу того, что из нее “изгоняли джинна” путем избиений под чтение Корана, ответил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров: из его слов выходит, что подобные методы действительно “входят в терапию традиционной исламской медицины”.

Жительницы Дагестана пожаловались в прокуратуру на запрет посещать бассейн в Махачкале (туда теперь пускают только мужчин – якобы, по просьбам самих женщин). На жалобу жительницы Грозного по поводу того, что из нее “изгоняли джинна” путем избиений под чтение Корана, ответил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров: из его слов выходит, что подобные методы действительно “входят в терапию традиционной исламской медицины”. Изгнание Путина. В Якутске полиция задержала четверых сторонников шамана Габышева, сам он укрылся в доме и полицейских не пустил. На задержанных составили протоколы о неповиновении полиции. Третий поход шамана на Москву намечен на март, но, похоже, далеко он не уйдет.

Давос и вокруг

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, объявил, что его задача – сделать Украину лидером Восточной и Центральной Европы (“Украина – это именно то место, где случаются чудеса”, – сказал он), и предложил Брюсселю принять страну в состав ЕС вместо Великобритании.

Великобритания действительно все ближе к выходу: Палата общин окончательно одобрила (англ.) закон о брекзите, отклонив все пять поправок, предложенных лордами. Теперь закон должна подписать королева.

Россию в Давосе представлял бывший министр финансов Максим Орешкин – ему пришлось публично спорить с Биллом Браудером о будущем России. Сегодня ожидается выступление Ангелы Меркель.

Вирусы

Всемирная организация здравоохранения пока не решила, объявлять ли чрезвычайную ситуацию в связи с китайским коронавирусом, сегодня консультации продолжатся. В Петербурге с подозрением на этот вирус прямо из Пулково госпитализировали прилетевших из Шанхая гражданина России и китайского студента. Сегодня будет ясен их диагноз. Число заболевших в Китае превысило 570 человек, зарегистрировано 17 смертей. Китайские власти закрыли город Ухань (с населением 11 млн человек) и остановили там движение общественного транспорта, потому что вирус стал распространяться именно оттуда. Что это за вирус, здесь объясняет профессор вирусологии Алексей Забережный.

Британская The Guardian пишет со ссылкой на источники, что телефон американского миллиардера, основателя Amazon и владельца газеты The Washington Post Джеффа Безоса хакеры взломали после того, как Безос получил в WhatsApp вирус в виде видеофайла с номера наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Вероятно, это как-то связано с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который писал колонки для Washington Post.

Печальное

Конструктор сайтов Tilda, которому очень хочется не иметь ничего общего с политикой, все-таки извинился за блокировку страницы о так называемом "ростовском деле", по которому двоих жителей Ростова-на-Дону приговорили к длительным срокам заключения за одиночные пикеты. В Высшей школе экономике, которая теперь тоже политики активно сторонится, извиняться перед студентами не собираются – вот подробный текст о том, что там на этой ниве происходит.

В Лондоне умер Терри Джонс – участник Monty Pyton, режиссер фильмов “Монти Пайтон и Священный Грааль”, “Житие Брайана по Монти Пайтону” и др. Ему было 77 лет. В 2016 году стало известно, что Джонс страдает редкой формой деменции, которая сопровождается нарушениями речи.

Шесть ссылок

Литература. Разговор с литературоведом Татьяной Никольской о жизни и творчестве Константина Вагинова; очень занимательный рассказ о парфюме в жизни Михаила Кузмина; или интервью с поэтом, ученым и прозаиком Полиной Барсковой – о детстве, ленинградской блокаде и новой русской литературе.

Разговор с литературоведом Татьяной Никольской о жизни и творчестве Константина Вагинова; очень занимательный рассказ о парфюме в жизни Михаила Кузмина; или интервью с поэтом, ученым и прозаиком Полиной Барсковой – о детстве, ленинградской блокаде и новой русской литературе. Тинторетто. Фрагмент из книжки специалиста по итальянскому Возрождению Даниэля Арасса (1944–2003) “Взгляд улитки. Описания неочевидного” (Ad Marginem) – рассуждения о картине Тинторетто “Венера и Марс, застигнутые Вулканом”, изложенные в форме письма к ученице.

Фрагмент из книжки специалиста по итальянскому Возрождению Даниэля Арасса (1944–2003) “Взгляд улитки. Описания неочевидного” (Ad Marginem) – рассуждения о картине Тинторетто “Венера и Марс, застигнутые Вулканом”, изложенные в форме письма к ученице. Наука. Монологи лингвиста Светланы Толстой (р. 1938) о жизни, учебе в университете, лингвистических экспедициях, этнолингвистике и семье. Или отрывок из научпопа Карла Циммера “Она смеется, как мать. Могущество и причуды наследственности” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) об исследовании природы “генетических химер”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок