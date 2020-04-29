Виноваты люди из столичного региона

Доброе утро!

В Москве прошел онлайн-митинг оппозиции против поправок к российской конституции, скоро вместо отмененных по всему миру кинофестивалей пройдет один глобальный онлайн-фестиваль на YouTube – и останется только удивляться, почему в офлайне еще вообще что-то происходит:

Россия обогнала Иран по числу выявленных случаев Covid-19. В Москве зафиксирована рекордная суточная смертность – 67 человек.

Минздрав России выпустил новые рекомендации, из-за которых официальная статистика смертей от Covid-19 может снизиться.

Путин продлил “нерабочий период” до 11 мая. Суды рассматривают иски о законности введения карантинных ограничений в России.

Insider, Bellingcat и BBC выяснили, что российской военной операцией на Донбассе в 2014 году руководил замглавы погранслужбы ФСБ генерал Андрей Бурлака.

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Перегнали Иран

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 6411 (чуть больше, чем сутками ранее), всего заболевших – 93,5 тысячи (это больше, чем в Иране), умерли 867 человек (в Иране, для сравнения, 5877). В Москве во вторник зафиксирована рекордная смертность от коронавируса – скончались 67 человек.

Минздрав России выпустил новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции: врачей просят разделять случаи смерти от Covid-19 и летальные исходы, "вызванные сопутствующими коронавирусу хроническими болезнями". Это, вероятно, приведет к падению официальной смертности. Кроме того, больницам рекомендуют “снизить потребность в средствах индивидуальной защиты” и выписывать пациентов с Covid-19, не дожидаясь отрицательных результатов анализов.

Медиков эти рекомендации вряд ли приведут в восторг. В “Списке памяти” медиков, погибших за время эпидемии, уже больше 70 фамилий – вот разговор с одним из создателей списка; он считает, что Москва справилась с коронавирусом на три с минусом, а до регионов эпидемия еще по-настоящему не дошла. В Москве временные госпитали предполагается разместить на ВДНХ, в Подмосковье – в парке “Патриот” и “Крокус Сити Холле”.

Сидящие в карантине медработники начинают объявлять голодовки: вот разговор с медсестрой из НМИЦ им. Вредена в Петербурге – она жалуется на полную неопределенность и отсутствие информации, а вот рассказ врача из Брянской области, который объявлял голодовку, потому что его не отпускали из принудительной изоляции на работе, несмотря на отрицательные анализы (а на работе нет даже горячей воды).

Похожие проблемы у врачей не только в России – вот репортаж из больницы в Одесской области, здесь рассказывается, как заражаются врачи в Бишкеке.

Нерабочие дни до 11 мая

Путин наконец объявил россиянам, что “нерабочие дни” продляются до 11 мая включительно, потому что “пик еще не пройден”, а что до бизнеса, то Россия живет не по принципу естественного отбора, а с ценностями “взаимопомощи и солидарности” (почерпнутыми у предков). Поэтому правительство придумает еще какие-нибудь меры поддержки бизнеса (уже придуманные не может получить больше половины бизнесменов, вот комментарий экономиста Гонтмахера), сам же Путин предлагает 28 апреля сделать Днем врачей скорой помощи. А на День победы будут салюты и парад самолетов.

Мосгорсуд отклонил коллективный иск горожан к мэру Сергею Собянину по поводу введенных его указом ограничений (истцы назвали решение суда отпиской и намерены идти дальше), сегодня похожие иски будут рассматриваться в Иркутске и Петербурге – вот комментарий юриста.

Российские медиа жалуются на беспрецедентное давление из-за публикаций об эпидемии (преследуют, в частности, медицинский сайт Vademecum за статью с официально подтвержденной информацией о том, что больницы будут получать деньги только за лечение пациентов, доставленных на скорой); становится все больше дел о “коронавирусных фейках” против журналистов и блогеров – антрополог Александра Архипова объясняет, почему в борьбе со слухами это не поможет.

Практически во всех российских школах – те или иные проблемы с онлайн-обучением (вот конкретная история из Свердловской области). В Москве их решили просто: с 1 по 11 мая никто не учится. (Зато “укрупнение” МГУ проводится, несмотря на карантин).

На Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии около тысячи вахтовиков устроили стихийный митинг (там почти сто госпитализированных и “очень значительное” число инфицированных, но “изолированным” в одном общежитии рабочим ничего не объясняют).

Один из участников противокарантинного митинга во Владикавказе арестован на два месяца по уголовному делу о насилии по отношению к полицейскому.

Но работать как-то надо, несмотря на карантин и уехавших трудовых мигрантов. Поэтому власти Приморья предлагают погнать на поля студентов и заключенных.

Закрытые учреждения

Послушник Троице-Сергиевской лавры, заболевший Covid-19, совершил самосожжение, сбежав из больницы. Новый настоятель Елоховского собора в Москве попал в больницу – его предшественник недавно умер от Covid-19. Нижегородский губернатор обвинил “людей из столичного региона” во вспышке эпидемии в Дивеевском монастыре.

За последние сутки коронавирус выявлен у 59 российских военных и 78 курсантов.

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили о более чем 300 заболевших коронавирусной инфекцией среди заключенных и сотрудников. На этом фоне Верховный суд Карелии выпустил из СИЗО обвиняемого в пытках бывшего начальника петрозаводской колонии Савельева, запретив ему “определенные действия” (но при этом он может продолжать заведовать тюремной больницей в Медвежьегорске).

Герои России

Журналисты-расследовали из Bellingcat, The Insider и BBC пришли к выводу, что российской военной операцией на востоке Украины в 2014 году руководил замглавы погранслужбы ФСБ Андрей Бурлака. В прослушках, обнародованных Объединенной следственной группой, расследующей крушение пассажирского “Боинга” над Донбассом, он фигурирует как “Владимир Иванович”. “Владимир Иванович” курировал переход российских войск через украинскую границу, руководил Стрелковым-Гиркиным и в день катастрофы “Боинга” находился в Ростове-на-Дону. После завершения активной части операции Бурлака тайно получил от Путина “Героя России” и повышение в звании. Как расследователям удалось идентифицировать “Владимира Ивановича”, здесь рассказывает главред The Insider Роман Доброхотов.

В Иркутской области местных чиновников поймали за поджогом леса – трудно поверить, но есть видео.

МИД Чехии в интервью Радио Свобода подтвердил, что три недели назад в Прагу приехал аккредитованный при посольстве России дипломат, которого встречали коллеги в аэропорту – был ли у него в саквояже рицин, как утверждает еженедельник Respekt со ссылкой на источники, в МИДе прямо говорить отказались, но российские претензии к этой публикации назвали “ненадлежащими”, ссылаясь на свободу слова.

Сводки с мировых коронавирусных фронтов

Общее число выявленных случаев Covid-19 в мире перевалило за 3 млн 100 тысяч, только за последние сутки умерли 5,5 тысяч человек – это на тысячу больше, чем сутками ранее, и этот прирост обеспечен взлетом суточной смертности в США (там число инфицированных перевалило за миллион). Губернатор Нью-Йорка, одного из наиболее пострадавших штатов, не обещает ослабления карантина раньше 15 мая.

В странах Европы, в наибольшей степени пострадавших от эпидемии, продолжается снижение смертности. В Испании и во Франции представлены планы выхода из карантина – он будет постепенным, начнется с открытия рынков, рестораны и бары откроются последними. Австрия отменяет карантин с 1 мая – будет разрешено собираться группами по 10 человек.

Одним из инструментов в борьбе с эпидемией в разных странах было отслеживание контактов больного – вот тут объясняется, как это делается и какие с этим проблемы.

Шесть ссылок

“Стоит специфическое амбре”. Отрывок из книжки Льва Лурье “Соседский капитализм” (изд-во ЕУ СПб), в котором рассказывается о крестьянах, уезжавших в Петербург работать шестерками в кабаках в конце XIX – начале XX века. Или замечательная история американского туриста Тедди Роу, который побывал в СССР в 1968 году, поразился очередям, хамству и неустроенности в гостиницах и ресторанах, а спустя 60 с лишним лет узнал из архивов украинского КГБ, что думали о нем в конторе.

Отрывок из книжки Льва Лурье “Соседский капитализм” (изд-во ЕУ СПб), в котором рассказывается о крестьянах, уезжавших в Петербург работать шестерками в кабаках в конце XIX – начале XX века. Или замечательная история американского туриста Тедди Роу, который побывал в СССР в 1968 году, поразился очередям, хамству и неустроенности в гостиницах и ресторанах, а спустя 60 с лишним лет узнал из архивов украинского КГБ, что думали о нем в конторе. Террористы и спецслужбы. История западногерманской группы левых террористов РАФ (они же “Баадер и Майнхоф”) или рассказ о том, как полиция и спецслужбы в разных странах пользуются запахами находить нужных им людей и разгонять демонстрации.

История западногерманской группы левых террористов РАФ (они же “Баадер и Майнхоф”) или рассказ о том, как полиция и спецслужбы в разных странах пользуются запахами находить нужных им людей и разгонять демонстрации. Архив и дневник. Разговор с биографом Давида Бурлюка Евгением Деменком о том, как он почти случайно обнаружил семейный архив Бурлюков в Праге и как из этого выросла биография “отца русского футуризма”. Или беседа с историком Анатолием Пинским о том, что такое дневник, откуда он взялся и можно ли считать его историческим источником.

Искренне Ваши,

Семь Сорок