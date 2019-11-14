Нелегкая жизнь на сегодняшний день

Доброе утро!

Российский премьер Медведев провел чрезвычайно продуктивное совещание в селе Санниково Алтайского края “о ходе выполнения мероприятий в рамках нацпроектов, направленных на развитие села и улучшение качества жизни его жителей”. Как минимум в одном доме в селе Санниково теперь появится горячая вода: местной жительнице удалось обвести охрану и броситься в ноги премьеру с просьбой дать наконец эту воду. В остальном так:

По делу об угрозах московскому судье Криворучко арестован на два месяца доставленный из Удмуртии Алексей Вересов. Суд проходил в закрытом режиме.

Верховная рада Украины поддержала отмену моратория на куплю-продажу земли.

В Конгрессе США начались открытые слушания по делу об импичменте Трампа.

В Венеции – сильнейшее с 1966 года наводнение.

“Московское дело” и вокруг него

По делу об угрозах судье Криворучко в ходе закрытого судебного заседания арестован на два месяца 46-летний Алексей Вересов, специально доставленный для этого из Удмуртии. Второй обвиняемый, Сергей Половец, признал вину в том, что оставил комментарий в ВК-паблике под фотографией судьи, и указал на автора поста. Половца отпустили под подписку о невыезде, а предполагаемого автора поста, Евгения Ерзунова, задержали во Внукове “перед вылетом за границу”. Судья Криворучко попал самый первый “список Магнитского” за то, что отказался приобщить к делу замечания тогда еще живого Магнитского о пыточных условиях в СИЗО. Позже Криворучко заочно арестовал работодателя Магнитского Билла Браудера.

Сегодня пройдет первое заседание президиума Совета по правам человека при Путине в новом составе. Новый глава СПЧ Валерий Фадеев выбрал из всех обвиняемых по “московскому делу” троих – рэпера Самариддина Раджабова, студента ВШЭ Егора Жукова и единственного обвиняемого по статье о “массовых беспорядках” Сергея Фомина – и сказал, что предъявленные им обвинения несоразмерны содеянному. Остальных, по его словам, обвиняют правильно.

Сагу о жалобе Дарьи Сосновской, которую росгвардейцы сильно избили на акции 10 августа, читайте тут (жалоба уже три месяца ходит между Росгвардией и МВД).

Нежелательные организации

Почитайте интервью с главой уже два дня как “нежелательной” в России чешской неправительственной организации “Человек в беде” Шимоном Панеком – он рассказывает, что идея создать ее родилась у него с другом, когда они собирали гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения в Армении в 1988 году.

И вот хороший материал о положении старейших российских правозащитных организаций – движения “За права человека”, общества “Мемориал” и Международной Хельсинкской группы. Все они на грани уничтожения.

Диалектика господства и подчинения

Доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, уволили из университета “за аморальный проступок”. Вот здесь аспирант Института истории СПбГУ рассказывает об атмосфере на факультете, а вот подборка мнений российских профессоров о том, допустимы ли романы между преподавателями и студентами – обратите внимание на гениальный в своей непосредственности монолог коллеги Соколова по Институту истории СПбГУ: я, говорит, все три раза женился на студентках и очень доволен (я старею, жена – нет). И дети, говорит, получаются породистые.

Здесь подробный разбор аргументов, к которым обычно прибегают ярые противники закона о домашнем насилии. А вот реальная история, которой могло бы не случиться, если бы такой закон работал.

Еще о суровых мужчинах

В Вашингтоне Дональд Трамп встретился с президентом Турции – расстались с идеей дальнейшего “расширения торгового сотрудничества”. Пишут, что Эрдоган вернул Трампу недавнее письмо, в котором тот призывал его “не быть дураком”.

В Конгрессе США начались открытые слушания по вопросу об импичменте Трампа. В среду свидетельствовали временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и зампомощника госсекретаря Джордж Кент. Тейлор еще раз подтвердил, что все дальнейшее взаимодействие между Киевом и Москвой было завязано на возобновлении Киевом расследования против сына Джона Байдена. Здесь предыстория импичмента, если вы не следили, а вот смешная история, помогающая понять, как комплектуется Госдепартамент при Дональде Трампе.

Путин участвует в саммите БРИКС в Бразилии. Вот интересные рассуждения о том, как сложатся его отношения с еще одним суровым мужчиной, Жаиром Болсонару.

Вокруг света

Верховная Рада Украины поддержала отмену моратория на куплю-продажу земли – для Украины это, можно сказать, революция, хотя оппозиция в ходе дебатов настаивала, что теперь “агрессор” скупит всю землю.

Проходивший в закрытом режиме суд в Киеве освободил от отбывания тюремного срока Бориса Германа, осужденного за организацию покушения на Аркадия Бабченко. Что это было и зачем, так и остается непонятным.

Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС, закрепляющие независимость компании-оператора газопровода от российского “Газпрома”.

Венеция переживает крупнейшее с 1966 года наводнение, два человека погибли; ничего особо романтичного в нынешней acqua alta нет.

Вестник российской культуры

С отчетной выставки ЛОСХа, то есть, простите, петербургского отделения Союза художников, полиция изъяла шесть “непатриотичных” плакатов и увезла их на экспертизу. Первый зампредседателя правления СПб СХ Петр Конош отнесся к этому с пониманием: “И так у нас нелегкая жизнь на сегодняшний день, чтобы еще ее подчеркивать”, – сказал он. Насколько патриотичны проекты лауреатов премии Кандинского, судите сами.

Россия выплатила участницам “панк-молебна” Pussy Riot назначенную ЕСПЧ компенсацию. Мария Алехина и Надежда Толоконникова получили по 16 тысяч евро, большая часть этих денег ушла на развитие “Медиазоны” – сайта о российских судах, полиции и тюрьмах.

Сегодня в Москве пройдут выборы новых членов и членкорров РАН. До голосования комиссии РАН по борьбе с плагиатом и лженаукой обнаружили среди кандидатов крупных гомеопатов, серьезных теоретиков православного происхождения видов и большого специалиста по дискотекам Александра Запесоцкого (в финальный список претендентов в академики этот членкор в итоге все же не вошел).

Шесть ссылок

История. Отрывок из книги покойного Льва Клейна “Шлиман в России и мире” (готовится к печати в изд-ве “Евразия”). Или новый материал в цикле о разрушающемся российском архитектурном наследии – историк Александр Можаев рассказы­вает о палатах XV–XVIII веков, которые пока еще можно увидеть.

Отрывок из книги покойного Льва Клейна “Шлиман в России и мире” (готовится к печати в изд-ве “Евразия”). Или новый материал в цикле о разрушающемся российском архитектурном наследии – историк Александр Можаев рассказы­вает о палатах XV–XVIII веков, которые пока еще можно увидеть. Наука. Отрывок из книги физика Роджера Пенроуза “Мода, вера, фантазия и новая физика Вселенной”, рассказывающей об истории экспериментальной проверки научных постулатов (изд-во “Питер”). Или занимательный рассказ искусствоведа Павла Герасименко о выставке сайнс-арта “Новая антропология”, открывшейся в Колтушах в Музее науки института физиологии им. Павлова: ученые, как выясняется, приветствуют сотрудничество с художниками, потому что те помогают объяснить публике, зачем нужна наука.

Отрывок из книги физика Роджера Пенроуза “Мода, вера, фантазия и новая физика Вселенной”, рассказывающей об истории экспериментальной проверки научных постулатов (изд-во “Питер”). Или занимательный рассказ искусствоведа Павла Герасименко о выставке сайнс-арта “Новая антропология”, открывшейся в Колтушах в Музее науки института физиологии им. Павлова: ученые, как выясняется, приветствуют сотрудничество с художниками, потому что те помогают объяснить публике, зачем нужна наука. Злободневное. Хороший рассказ о том, как страны Восточной Европы разбирались со своим “народно-демократическим” прошлым при помощи люстрации, которая во всех без исключения случаях прошла как-то не так. Или истории нишевых одежных брендов, работающих с политической тематикой в современной России, очень симпатичные.

Искренне Ваши,

Семь Сорок