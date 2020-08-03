В Минске запретили занавески

Доброе утро!

Президент США Дональд Трамп сказал, что не будет запрещать TikTok, если Microsoft успеет купить его до 15 сентября. Ждем, когда американский президент займется Animal Crossing. В остальном так:

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало обратился к лидерам 32 стран с призывом поддержать свободные выборы в Беларуси.

Дети российских чиновников поступают в вузы без конкурса, по “целевому набору”.

Бывший король Испании покидает страну на фоне коррупционного скандала.

По данным расследования “Би-би-си”, власти Ирана признали первый случай Covid-19 с опозданием на месяц, а теперь втрое занижают статистику смертности.

Из Минска – только в Венесуэлу

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало обратился к лидерам 32 стран мира с призывом поддержать свободные выборы в Беларуси. К Путину он обращаться не стал. В большом интервью Настоящему Времени Цепкало рассказывает, зачем написал это письмо, дает свою интерпретацию задержанию в Беларуси российских наемников (таким образом Лукашенко хочет создать в согражданах “ощущение осажденной крепости”) и высказывает осторожную надежду на то, что после выборов Лукашенко не решится расстреливать протестующих, а тихо улетит в Венесуэлу.

Как раз туда, по данным российского консула в Беларуси, и направлялись задержанные на прошлой неделе российские наемники (сам консул конкретную страну не назвал, сказал только, что они должны были лететь в “одну из стран Латинской Америки”, всем почему-то сразу пришла в голову именно Венесуэла).

Беларусь пока живет надеждой (вот оптимистический разговор с авторами хабаровского плаката о солидарности с Беларусью и белорусского плаката о солидарности с Хабаровском), а власти страны готовятся к выборам: главное управление потребительского рынка Минскгорисполкома упразднило занавески на кабинках для голосования – в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро понедельника, в России за сутки выявлено 5394 новых случаев Covid-19, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 856 тысяч. За сутки умерли 79 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро понедельника 14 207, за день в Москве скончались еще 12 человек.

В России эпидемию как будто бы считают завершенной, хотя ТАСС грозно сообщает о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро, а в отношении “Новой газеты” составляют протоколы о “коронавирусных фейках”.

Глава ВОЗ снова призвал серьезнее отнестись к пандемии, никакой “волшебной палочки” против нее у человечества до сих пор нет. В Великобритании быстро растет число инфицированных в Манчестере, опять начинают фиксировать вспышки на круизных лайнерах, Германия готовит новые правила въезда из государств с неблагополучной ситуацией, Абхазия опасается роста числа заболевших после открытия границы с Россией.

По данным расследования “Би-би-си”, Иран целый месяц скрывал появление коронавируса в стране (первый пациент с Covid-19 там умер еще в конце января), а сейчас в три раза занижает статистику смертности.

Русская жизнь

Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку лесов для модернизации Транссиба и БАМа. Экологам стало очень тревожно за Байкал, и вот почему.

По данным совместного расследовании "Важных историй", "Трансперенси Интернешнл – Россия", "Новой газеты" и студенческого журнала DOXA, за последние пять лет более ста родственников и детей российских чиновников поступили в вузы вне конкурса в рамках так называемого “целевого набора”. Учебу, стипендию и жилье им оплачивали из государственных средств.

Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование, посвященное врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. В нем Фонд ответил на слова Дегтярева о том, что его родители продали все нажитое непосильным трудом, чтобы купить участок в Новой Москве и построить там дом. ФБК выяснил, что после продажи всего нажитого и постройки дома родители купили еще одну квартиру. Партия ЛДПР, членом которой является Дегтярев, объявила, что готова выдвинуть его кандидатом на губернаторских выборах в Хабаровском крае (ранее сам врио говорил, что не собирается в них участвовать).

ФСБ ответила Союзу журналистов России, обеспокоенному тем, что журналиста Ивана Сафронова обвиняют в госизмене: обвинение, успокоили в ФСБ, никак не связано с его журналистской деятельностью. Но с чем оно связано, не знают даже адвокаты.

В Петербурге развернуто новое уголовное дело о “публичном оправдании терроризма” в связи с комментом о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске в 2018 году.

Вот интересный разговор с екатеринбургским политологом и публицистом Федором Крашенинниковым – он только что отсидел семь суток за оскорбление “социальной группы судей Конституционного суда”.

Общая сумма штрафов, вынесенное за участие в митингах в 2019 году, составила рекордные 58 млн рублей.

В Москве завели уголовное дело после драки вдвшников с сотрудниками Росгвардии (применение насилия в отношении представителей власти).

Очередная петербургская расчлененка: Марину Кохал – вдову рэпера Энди Картрайта, расчленившую тело своего мужа, – арестовали на два месяца по обвинению в его убийстве. У Кохал тот же адвокат, что и у историка Соколова, выловленного из Мойки с руками убитой им женщины в рюкзаке.

Вокруг света

Польша оштрафовала "Газпром" на 48 млн евро за отказ предоставить данные о "Северном потоке-2".

Бывший король Испании Хуан Карлос письменно известил своего сына, нынешнего короля Испании Филиппа VI, о намерении покинуть страну. Два года назад испанская пресса обвинила Хуана Карлоса в коррупции, уклонении от уплаты налогов, отмывании капиталов, подделке финансовых документов. Теперь сын лишил бывшего монарха ежегодных выплат в размере 194 тысяч евро и отказался от его наследства.

Бывший президент России Дмитрий Медведев сможет ездить по миру с дипломатическим паспортом – Путин разрешил.

Шесть ссылок

Кино. Отрывок из книги Ноа Айзенберга “„Касабланка” навсегда. История создания и жизни киношедевра”, посвященная легендарному фильму 1942 года с участием Хамфри Богарта и Ингрид Бергман (проект 1895.io). Или фрагмент из книги Анастасии Архиповой и Екатерины Неклюдовой “Эпоха сериалов” (изд-во “РИПОЛ классик”) – об эволюции образа Мориарти в литературе, кино и сериалах.

Отрывок из книги Ноа Айзенберга “„Касабланка” навсегда. История создания и жизни киношедевра”, посвященная легендарному фильму 1942 года с участием Хамфри Богарта и Ингрид Бергман (проект 1895.io). Или фрагмент из книги Анастасии Архиповой и Екатерины Неклюдовой “Эпоха сериалов” (изд-во “РИПОЛ классик”) – об эволюции образа Мориарти в литературе, кино и сериалах. Чувственность. Беседа с историком литературы (и по совместительству историком эмоций) Андреем Зориным о торжестве “оскорбленных” во всех сферах нынешней жизни. Или разговор с французской журналисткой Жюдит Дюпортей, автором книги “Любовь по алгоритму. Как Tinder диктует, с кем нам спать” – собственно, о том, как Tinder диктует.

Беседа с историком литературы (и по совместительству историком эмоций) Андреем Зориным о торжестве “оскорбленных” во всех сферах нынешней жизни. Или разговор с французской журналисткой Жюдит Дюпортей, автором книги “Любовь по алгоритму. Как Tinder диктует, с кем нам спать” – собственно, о том, как Tinder диктует. Философия. Рассказ о том, чему учил первый афинский философ Архелай – наставник и любовник Сократа. Или отрывок из книги Тимоти Мортона “Гиперобъекты” (изд-во Hyle Press), кратко обрисовывающий рождение современных философских вопросов из духа интеллектуальных революций начала XX века.

Рассказ о том, чему учил первый афинский философ Архелай – наставник и любовник Сократа. Или отрывок из книги Тимоти Мортона “Гиперобъекты” (изд-во Hyle Press), кратко обрисовывающий рождение современных философских вопросов из духа интеллектуальных революций начала XX века. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок