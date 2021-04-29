Не будет ощущаться ничего

Доброе утро!

В Туркменистане запретили очереди за удешевленными продуктами, потому что они дискредитируют президента Бердымухамедова. Иных президентов так просто не дискредитируешь:

В Мурманске обстрелян штаб Навального; в Петербурге граффити с Навальным закрасили через четыре часа после его появления.

Болгария подозревает шестерых россиян к четырем взрывам на оружейных складах в 2011–2020 годах.

Россия высылает дипломатов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии и активно пополняет список “недружественных государств”.

По данным Bloomberg, в России началась третья волна пандемии. Оперативный штаб сообщает о снижении заболеваемости.

Работа со страхом

В России продолжаются преследования участников уличных акций и сторонников Навального. В Москве полиция задержала на ночь до суда 65-летнюю учительницу французского Анну Борзенко – ее обвинили в участии в несогласованной акции, повлекшей помехи транспорту (это 15 суток). Спецкорра “Медузы” Кристину Сафонову повторно вызвали в полицию для составления протокола после того, как она объяснила в отделении, что на акции 21 апреля работала как журналист. Полицейские приходили домой к политику Дмитрию Гудкову, но жена им не открыла, а его самого дома не было.

По словам координатора правовой службы “ОВД-инфо” Аллы Фроловой, к москвичам приходят и на работу, хотя это незаконно. Здесь она перечисляет все методы выманивания из дома участников акций, вычисленных по камерам наблюдения. Глава российского представительства Amnesty International Наталья Звягина говорит, что на самом деле для использования данных с этих камер в суде в России нет правовой основы, и смысл текущих усилий по идентификации “бунтовщиков” – это “работа со страхом”, попытка основательно запугать активных граждан. Здесь новую тактику московских властей комментируют глава юридической практики "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян и политолог Кирилл Рогов.

“Работа со страхом” не ограничивается приводами в полицию: в Мурманске неизвестные обстреляли окна штаба Навального, а бывший координатор штаба Виолетта Грудина обнаружила у себя в почтовом ящике мишень. Грудина вызвала полицию, после чего ее задержали и повезли в суд.

Старые методы тоже в ходу

В Барнауле в отношении активиста Виктора Рау возбуждено уголовное дело по “дадинской” статье о повторных нарушениях “правил проведения митинга” (недавно его в очередной раз задержали на улице из-за маски с надписью “Путина в отставку”); в отношении другой местной активистки начали доследственную проверку по той же “дадинской” статье.

В Екатеринбурге у четверых активистов прошли обыски по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам в связи с январскими акциями.

В Челябинске МВД требует через суд более двух миллионов рублей за работу на январских митингах с экc-главы штаба Навального и четверых активистов.

Московское “санитарное дело” дробят на части – адвокат пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш говорит, что это делается для ускорения процесса: кому-то очень хочется, чтобы сторонники Навального, баллотирующиеся в Госдуму, к сентябрю имели вступивший в силу приговор, что запрещает участие в выборах. Сама Ярмыш находится одновременно под домашним и административным арестом и сидит в спецприемнике.

Раскрыть и закрасить

Фонд борьбы с коррупцией обнародовал данные о зарплатах сотрудников и фрилансеров RT. В публикации отмечается, что Russia Today тратит десятки миллионов бюджетных рублей в месяц на блогеров, колумнистов и участников ютьюб-шоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу", основной задачей которых является критика ФБК и оскорбления в адрес Навального.

В Петербурге на трансформаторной будке на Петроградской стороне утром в среду появилось граффити с Навальным. С момента его обнаружения фотографом Георгием Марковым до момента его полного уничтожения прошло четыре часа. Вот все стадии закрашивания Навального, а вот гадания о том, кто это мог сделать и что ему может грозить, если его найдут.

Прочее внутрироссийское

В России растут цены – “Ведомости” утверждают, что теперь и на гречку. Власти активно решают проблему: правительство потребовало от Росстата изменить методику сбора данных о реальных доходах россиян (чтобы они перестали наконец снижаться), а миллиардер и сенатор Сулейман Керимов раздает по 20 тысяч рублей десяткам тысяч семей в Дагестане (то ли его об этом попросили, то ли ему иначе не переизбраться).

Под Ростовом-на-Дону состоялся стихийный митинг работников рынков, закрытых накануне после рейда с участием тысяч силовиков (по результатам этого рейда было задержано около 500 человек).

Екатеринбуржцу, застреленному спецназом после кражи обоев, суд отказал в посмертной реабилитации.

В Москве по обвинению в госизмене арестован некто Сергей Кабанов. За что – неизвестно, все засекречено.

Минюст объяснил, что “Медузу” признали “иностранным агентом” после сообщения неназванного ведомства о ее зарубежном финансировании. Песков, со своей стороны, добавил, что если “Медузе” придется закрыться, никто этого не заметит, потому что время сейчас такое, что “исчезновение любого СМИ не будет ощущаться”.

Как “не будет ощущаться” регулирование просветительской деятельности в России, подробно рассказано здесь. Чем просвещение отличается от пропаганды (с которой его, очевидно, путают российские власти), объясняется тут.

Теперь Болгария

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в причастности к четырем взрывам на оружейных складах, случившихся с 2011 по 2020 год. Имена подозреваемых не названы, но предполагается, что уничтоженное оружие предназначалось для Грузии и Украины. Кроме того, прокуратура рассказала о пожаре в здании бывшего Института специальной техники в Софии в 2015 году, в результате которого сгорели материалы расследования взрывов (вот видеоэксплейнер обо всем этом). Здесь заявление болгарской прокуратуры комментирует журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев – ранее Bellingcat подробно описал многочисленные приезды в Болгарию целого ряда сотрудников российского ГРУ.

Причастность России к попыткам отравления “Новичком” болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, а также взрывам на оружейных складах стала расследоваться в Болгарии и Чехии после того, как в 2018 году британскому следствию удалось идентифицировать отравителей Сергея и Юлии Скрипалей и проследить многочисленные путешествия этих людей по странам Европы.

Ширится список “недружественных стран”

Россия высылает дипломатов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии, которые “продолжают проводить открыто враждебный курс” в отношении России, “прикрываясь псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии”.

В составляемый российскими властями список “недружественных стран” попадут США, Эстония, Чехия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Украина, Великобритания и Канада. После заявления болгарской прокуратуры о взрывах следует ожидать, что и Болгария не избежит этой участи.

Сегодня в Европарламенте будет обсуждаться проект резолюции с требованием отключить Россию от SWIFT и ввести санкции против ближайших к Путину олигархов в случае дальнейших проявлений агрессии со стороны Москвы.

И даже Судан приостановил соглашение с Россией о создании военной базы на Красном море (потому что там теперь новый парламент). Правда, российское посольство в Судане это отрицает.

Вокруг света

Президент Молдовы Майя Санду распустила парламент, которому не удалось сформировать правительство, и назначила новые выборы на 11 июля.

В Казахстане Назарбаев объявил о передаче новой порции власти президенту Токаеву – он станет председателем Ассамблеи народа Казахстана. “Потому что все вопросы должны быть в одних руках”, – пояснил елбасы.

Во Франции в ходе антитеррористической операции задержаны четверо выходцев из Чечни. Их подозревают в финансировании терроризма.

Прокуратура провела обыск в нью-йоркской квартире личного адвоката Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. По данным американских медиа, причиной стали попытки Джулиани лоббировать интересы украинских бизнесменов.

Президент США Джо Байден выступил в Конгрессе: рассказал об успехах первых ста дней новой администрации и представил уже третий пакет по стимулированию американской экономики. Этот пакет направлен на помощь небогатым семьям и будет финансироваться за счет повышенных налогов на богатых граждан и корпорации.

В США умер еще один участник первой миссии на Луну – астронавт Майкл Коллинз. Ему было 90 лет.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова упал – до 7848. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 787 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 109 357 человек (+387 за сутки). При этом агентство Bloomberg утверждает со ссылкой на источники, что негласная статистика российский властей говорит о начале третьей волны эпидемии. Пять российских регионов решили продлить десятидневные майские выходные еще на один день.

Главный инвестор “Спутника V” Российский фонд прямых инвестиций начал в твиттере пиар-войну, объявив, что эта вакцина безопаснее всех западных. Специалисты быстро объяснили бессмысленность приведенной там статистики. Отказ Бразилии в импорте “Спутника V”, как выяснилось, объясняется не недостатками самой вакцины, а качеством ее производства в России (произведенный в Бразилии “Спутник V” власти этой страны одобрили).

Заболеваемость в Индии не падает, каждый день умирают более двух тысяч человек, помощь туда поступает со всего мира. Самое печальное, что вакцинация не всегда может предотвратить наступление новой волны эпидемии – здесь разобран пример Чили, где привито почти 40% населения, а количество новых случаев снова бьет рекорды и больницы опять переполнены.

Шесть тёмных ссылок

Тёмные писатели. Интервью с филологом Татьяной Красильниковой о том, как устроены темные стихи Пастернака. Или беседа с историком русской литературы Ириной Захаровной Белобровцевой, автором книги “Леонид Зуров. В тени Бунина” (изд-во “Азбуковник”) – об этом “писателе второго ряда” (можно слушать).

Интервью с филологом Татьяной Красильниковой о том, как устроены темные стихи Пастернака. Или беседа с историком русской литературы Ириной Захаровной Белобровцевой, автором книги “Леонид Зуров. В тени Бунина” (изд-во “Азбуковник”) – об этом “писателе второго ряда” (можно слушать). Тёмная сторона религии. 13 вопросов об инквизиции с ответами историка Галины Зелениной. Или рассказ о том, за что на самом деле судили ведьм в Новое время.

13 вопросов об инквизиции с ответами историка Галины Зелениной. Или рассказ о том, за что на самом деле судили ведьм в Новое время. Тьма науки. Памфлет английского писателя Сэмюэля Батлера (1835–1902) “Дарвин среди машин” об “эволюции” в механическом мире (ужасно забавный). Или отрывок из книги ирландского физика Дэвида Роберта Граймса “Неразумная обезьяна. Почему мы верим в дезинформацию, теории заговора и пропаганду” (изд-во Corpus) – о том, как складывалась научная репутация гомеопатии.

Памфлет английского писателя Сэмюэля Батлера (1835–1902) “Дарвин среди машин” об “эволюции” в механическом мире (ужасно забавный). Или отрывок из книги ирландского физика Дэвида Роберта Граймса “Неразумная обезьяна. Почему мы верим в дезинформацию, теории заговора и пропаганду” (изд-во Corpus) – о том, как складывалась научная репутация гомеопатии. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок