Никто не обещал, что будет легко

Добрый день!

В мире наконец-то почти нет новостей, разве это новости:

Верховный суд России ликвидировал “Движение за права человека”, “Мемориал” второй раз за 10 дней оштрафован на 300 тыс. рублей.

Суд признал законным внесение ФБК в список “иностранных агентов” за перевод от какого-то испанского мастера единоборств.

Израиль приостановил экстрадицию русского хакера в США, чтобы попытаться вызволить из российской тюрьмы свою гражданку.

Трамп переехал из Нью-Йорка во Флориду.

Ликвидация прав человека

Верховный суд России ликвидировал “Движение за права человека”, основанное Львом Пономаревым. Он собирается обжаловать решение и дойти до ЕСПЧ.

Другую организацию, в создании которой Пономарев принимал активное участие, международное общество “Мемориал” второй раз за 10 дней оштрафовали на 300 тыс. рублей по закону об “иностранных агентах”. На этот раз поводом послужил фб-пост ингушского отделения общества, в котором не было указано, что “Мемориал” – “иностранный агент”. В прошлый раз – ролик на YouTube. А ведь есть еще и другие соцсети. О том, как живет после обысков пермский “Мемориал”, читайте здесь.

Суд в Москве признал законным внесение основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией в список “иностранных агентов”. Основанием послужил денежный перевод на заблокированные счета фонда, который отправил кик-боксер из Испании, не понимающий по-русски. В Ижевске сотрудницу штаба Навального оштрафовали за несостоявшийся пикет. В условиях беспрецедентного давления со стороны властей штабы Навального на местах продолжают работу – почитайте репортаж из Новосибирска о местном штабе и его главе Сергее Бойко.

Суверенизация рунета

Со вчерашнего дня Россия живет в переходную эпоху: к январю 2021 года должна быть обеспечена возможность изоляции рунета в случае угроз. Испытания оборудования не так давно начались в Уральском федеральном округе – вот рассказ о них (спойлер: сеть легла). Гипотезы о том, как вступивший в силу закон будет работать, изложены тут.

А вот интереснейший материал о генезисе самой идеи: кто придумал, что российский интернет надо изолировать, зачем его изолировать и как это собирались делать изначально.

Уголовщина

Началось новое судебное разбирательство по делу “Седьмой студии”. Прокуратура просила взять с режиссера Серебренникова и других обвиняемых подписку о невыезде, но судья отказала.

В суде по жалобе Ивана Голунова на бездействие следствия, занимающегося обстоятельствами его задержания, выяснилось, что материалы проверки полицейских засекречены. Суд обязал следствие предоставить эти материалы.

В Кемеровской области убит бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев. Он возглавлял город с 2003 до 2018 года.

Отставной генерал милиции, ставший директором санатория в Кисловодске, арестован за попытку заказать убийство невестки.

Российский “бизнес-омбудсмен” Борис Титов, миссией которого было возвращать в Россию беглых бизнесменов вместе с капиталами в ответ на трехлетний приговор человеку из его списка сказал: “Никто не обещал, что будет легко”. Вот здесь более серьезный разбор этого случая. Зато в Госдуму внесен законопроект о защите инвестиций.

Невиданная щедрость

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, готов добровольно отдать государству шесть млрд рублей, Porsche Cayenne, часы и запонки.

По данным агентства Bloomberg, за ушедший год из Москвы в Венесуэлу было доставлено 315 млн долларов наличными.

РЖД потратит 300 млн рублей на копии бронепоездов времен Второй мировой войны.

И почитайте разговор с главой “Лиги защиты врачей” Семеном Гальпериным о развале в российской медицине, денег на которую у государства нет.

Вокруг света

В Дублине арестован 23-летний подозреваемый по делу о гибели 39 мигрантов в грузовике. Разыскиваются еще двое, здесь подробнее.

Израиль приостановил выдачу США русского хакера в попытке вызволить из российской тюрьмы свою гражданку Нааму Иссахар. Ей предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков за 10 граммов гашиша, которые собака нашла у нее в багаже на пересадке в Шереметьево.

Президент США сменил официальное место жительства с Нью-Йорка на Флориду – по налоговым соображениям, пишет New York Times. Ранее суд Манхэттена запросил налоговые декларации Трампа за последние восемь лет.

Ссылки для чтения

Поздний сталинизм и поздний СССР. Отрывок из двухтомного исследования Евгения Добренко “Поздний сталинизм” (изд-во НЛО) и фрагмент из книги Александры Архиповой и Анны Кирзюк “Опасные советские вещи”, в которой речь идет об отравленной жвачке, которую якобы дарили советским детям коварные иностранцы (тоже НЛО).

Отрывок из двухтомного исследования Евгения Добренко “Поздний сталинизм” (изд-во НЛО) и фрагмент из книги Александры Архиповой и Анны Кирзюк “Опасные советские вещи”, в которой речь идет об отравленной жвачке, которую якобы дарили советским детям коварные иностранцы (тоже НЛО). Язык и мозг. Понятный пересказ лекции Алексея Гиппиуса о новгородских грамотах, обнаруженных в этом году (раньше такую ежегодную лекцию читал Андрей Зализняк). Или рассказ об истории и нынешней практики медикаментозного лечения психических расстройств.

Понятный пересказ лекции Алексея Гиппиуса о новгородских грамотах, обнаруженных в этом году (раньше такую ежегодную лекцию читал Андрей Зализняк). Или рассказ об истории и нынешней практики медикаментозного лечения психических расстройств. Основатели легендарных институтов. Рассказ об Алексее Гастеве (1882–1939) – поэте, революционере и основателе уникального в своем роде Института Труда. Или письма академика Татьяны Ивановны Заславской (1927–2013) – основательницы новосибирской социологической школы и, как следует из текста, очень наблюдательного человека (письма относятся к началу 1970-х годов, по ссылке надо скачать pdf).

Рассказ об Алексее Гастеве (1882–1939) – поэте, революционере и основателе уникального в своем роде Института Труда. Или письма академика Татьяны Ивановны Заславской (1927–2013) – основательницы новосибирской социологической школы и, как следует из текста, очень наблюдательного человека (письма относятся к началу 1970-х годов, по ссылке надо скачать pdf). Мифы и правда. К 130-летию Чарли Чаплина – забавная подборка мифов об актере, часть из которых все же оказываются правдой. Или симпатичное эссе Марины Ефимовой о Вене, какой ее видели в 1970-е годы советские эмигранты.

К 130-летию Чарли Чаплина – забавная подборка мифов об актере, часть из которых все же оказываются правдой. Или симпатичное эссе Марины Ефимовой о Вене, какой ее видели в 1970-е годы советские эмигранты. Социальная психология. Анастасия Швейцер объясняет одну из методик изучения гендерных стереотипов. Или поражающие воображение монологи спецназовцев-краповиков о культе берета в их спецслужбе.

Анастасия Швейцер объясняет одну из методик изучения гендерных стереотипов. Или поражающие воображение монологи спецназовцев-краповиков о культе берета в их спецслужбе. Архитектура. Архитектор Катя Брыскина объясняет, как изучение поведения муравьев, строения лобстера и состава мицелия помогает в работе с роботами и городским пространством. Или рассказ историка Татьяны Кнороз о феномене японских хрущевок, данчи.

Искренне Ваши,

Семь Сорок