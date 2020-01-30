Доброе утро!

Неудовлетворенность демократией в развитых странах достигла максимума за всю историю наблюдений, пишут кембриджские социологи. Они, правда, подозревают, что дело не в демократии как таковой, а в извращенных формах, которые она в последнее время принимает. В России вот тоже, например, демократия:

Путин уволил главу Чувашии. “Так будет с каждым, кто не слышит Путина”, – сказал Турчак.

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар.

По делу Ивана Голунова задержаны пятеро бывших полицейских. Их бывший начальник Щиров проходит свидетелем по делу (теперь он ничего не знает).

Европарламент одобрил соглашение о брекзите.

Всемогущий

Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия". Ранее его исключили из "Единой России" за нарушение этических норм (заставлял МЧСника прыгать за ключами, призывал “мочить” журналистов). Комментируя отставку, секретарь генсовета “Единой России” Турчак сказал: “Так будет с каждым чиновником, кто не слышит президента”. Исполнять обязанности главы Чувашии будет Олег Николаев, бывший депутат Госдумы от “Справедливой России”.

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которая забыла вынуть из рюкзака 9 граммов гашиша при перелете из Индии в Израиль с пересадкой в Москве и получила 7,5 лет за “контрабанду” наркотиков. Освобождение Иссахар принесло России комплекс зданий Александрийского подворья в Иерусалиме.

Инициированная Путиным конституционная реформа захватила и коммунистов: они предлагают зафиксировать в новой Конституции прежний пенсионный возраст и право граждан на недра. При этом саму конституционную реформу в КПРФ считают неконституционной.

Вот здесь можно почитать эту самую Конституцию с уже одобренными в первом чтении поправками и комментариями к ним – полезно.

Судебно-следственное

По делу журналиста Ивана Голунова задержали пятерых бывших полицейских. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном хранении наркотиков, которые они подбросили Голунову. Сегодня суд изберет им меру пресечения. Начальник задержанных Андрей Щиров проходит по делу свидетелем. На допросе он сказал, что подчиненные действовали без его ведома, хотя летом охотно рассказывал журналистам, как Голунов возит наркотики из Риги, чтобы продавать их в московских клубах. Эта новость, кстати, тоже про Путина: дело получило ход только после того, как Путин сказал на пресс-конференции, что оно расследуется.

задержали пятерых бывших полицейских. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном хранении наркотиков, которые они подбросили Голунову. Сегодня суд изберет им меру пресечения. Начальник задержанных Андрей Щиров проходит по делу свидетелем. На допросе он сказал, что подчиненные действовали без его ведома, хотя летом охотно рассказывал журналистам, как Голунов возит наркотики из Риги, чтобы продавать их в московских клубах. Эта новость, кстати, тоже про Путина: дело получило ход только после того, как Путин сказал на пресс-конференции, что оно расследуется. Два обвиняемых по делу об избиении заключенных в ярославской колонии №1 получили условные сроки. По делу об избиении заключенных в СИЗО в Кемеровской области арестовали четверых сотрудников ФСИН. В связи с избиением жителя Калуги (его обвиняют в “публичном оправдании терроризма” за комментарий в ВК о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске) дело заводить не стали.

в ярославской колонии №1 получили условные сроки. По делу об избиении заключенных в СИЗО в Кемеровской области арестовали четверых сотрудников ФСИН. В связи с избиением жителя Калуги (его обвиняют в “публичном оправдании терроризма” за комментарий в ВК о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске) дело заводить не стали. В Калуге же под угрозой уголовного дела организатор отменил концерт группы Distemper, которая, по мнению фсбшников, “пропагандирует анархизм ”.

”. Житель Омска получил 2,5 года колонии за якобы одобрительный комментарий о теракте в Новой Зеландии. Зловещую историю о смерти 25-летнего омича Дмитрия Федорова читайте здесь: полиция обвинила Федорова в продаже наркотиков, он полицию – в том, что наркотики подбросили, а через 10 дней его нашли под электричкой с отрезанной головой.

получил 2,5 года колонии за якобы одобрительный комментарий о теракте в Новой Зеландии. Зловещую историю о смерти 25-летнего омича Дмитрия Федорова читайте здесь: полиция обвинила Федорова в продаже наркотиков, он полицию – в том, что наркотики подбросили, а через 10 дней его нашли под электричкой с отрезанной головой. “Московское дело” . Мосгорсуд скостил три месяца от трехлетнего срока Эдуарда Малышевского (выдавил стекло в автозаке), приговор Владиславу Синице, который получил пять лет за твит с якобы призывом к расправе над росгвардейцами, остался прежним.

. Мосгорсуд скостил три месяца от трехлетнего срока Эдуарда Малышевского (выдавил стекло в автозаке), приговор Владиславу Синице, который получил пять лет за твит с якобы призывом к расправе над росгвардейцами, остался прежним. В Москве возле здания постоянного представительства Дагестана прошли пикеты в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева, арестованного в Махачкале по обвинению в финансировании терроризма .

. Обвиняемые по делу “Сети” продолжают жениться в СИЗО.

Из жизни новых чиновников

Новый министр связи России Максут Шадаев предложил с 2024 года дать МВД, ФСБ и другим “силовым” ведомствам онлайн-доступ к данным россиян – чтоб цифровизация не буксовала, а то пока суд разрешит... Потом он, правда, попытался объяснить, что имел в виду цифровизацию запросов в суд.

Сергей Приходько, отдыхавший, по данным расследования ФБК, на яхте Дерипаски в присутствии Насти Рыбки, стал помощником премьера Мишустина.

Для интересующихся новым вице-премьером Хуснуллиным: вот интервью с ним, а вот его портрет с биографией, длинный.

“Поразительно, сколько я сделал”

За сутки смысл “эпохального плана” Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта несколько прояснился. Вопрос об Иерусалиме решается так, что Израиль получает Иерусалим в качестве своей столицы, а будущее палестинское государство должно будет построить себе новый Иерусалим на восточной окраине старого. Палестина, согласно представленным картам, будет демилитаризованным государством-анклавом, безопасностью которого будет заниматься Израиль. Вместо плодородных земель, которые палестинцы считают оккупированными Израилем, им дадут два участка в пустыне. ХАМАС должен быть разоружен – и тогда в регион потекут инвестиции, которые превратят Палестину в Сингапур. “It’s amazing what I’ve done”, – написал президент США в твиттере.

Реализации этого плана никто всерьез не ждет, но сам факт его оглашения может помочь переизбраться как Трампу, так и премьеру Израиля Нетаньяху. Сегодня Путин будет обсуждать план Трампа с Нетаньяху в Москве.

Вокруг света

Минфин США ввел очередные санкции из-за аннексии Крыма Россией – против железнодорожной компании-перевозчика, Канада ввела санкции за выборы в Крыму в 2019 году.

Историю о гибели в Ливии российского наемника из Петербурга читайте здесь.

Европарламент одобрил соглашение о брекзите, он состоится в пятницу.

Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 160 человек. Иностранные граждане эвакуируются, но в случае смешанных браков семьи оказываются разлученными, вот одна такая история. В России планируют требовать медицинские справки от всех въезжающих, но еще не решили, по какой форме иностранцы должны будут выправлять себе бумашку. Сегодня вновь соберется чрезвычайный комитет ВОЗ.

Шесть ссылок

Литературное. (1) Кирилл Кобрин, курирующий как бы региональную литературную премию “Волга/НОС”, рассуждает о ее региональности и вообще о современной русской литературе – ее беда, по Кобрину, в том, что она есть функция литературы советской. (2) О советском и несоветском – отрывок из книги Романа Лейбова, Олега Лекманова и Елены Ступаковой “Господь! Прости Советскому Союзу. Поэма Тимура Кибирова „Сквозь прощальные слезы“. Опыт чтения”. (3) Вообще не советское: Константин Львов рассказывает об Оруэлле и Хаксли в связи с выходом на русском дневников первого и писем второго.

(1) Кирилл Кобрин, курирующий как бы региональную литературную премию “Волга/НОС”, рассуждает о ее региональности и вообще о современной русской литературе – ее беда, по Кобрину, в том, что она есть функция литературы советской. (2) О советском и несоветском – отрывок из книги Романа Лейбова, Олега Лекманова и Елены Ступаковой “Господь! Прости Советскому Союзу. Поэма Тимура Кибирова „Сквозь прощальные слезы“. Опыт чтения”. (3) Вообще не советское: Константин Львов рассказывает об Оруэлле и Хаксли в связи с выходом на русском дневников первого и писем второго. Так учат Ленин и дедушка Лакан. Хорошее введение в психоанализ Жака Лакана (1901–1981), которое точно имеет смысл прочитать, прежде чем погружаться в семинары.

Хорошее введение в психоанализ Жака Лакана (1901–1981), которое точно имеет смысл прочитать, прежде чем погружаться в семинары. Как бы этнографическое. Директор Исследовательского центра Еврейского музея и центра толерантности Ури Гершович объясняет, зачем евреям театр, если у них есть Тора – о пьесе “Красноречивый свадебный анекдот”, написанной на иврите в XVI веке. Или краткий гид по новой традиционной музыке Кавказа – очень любопытно.

Искренне Ваши,

Семь Сорок