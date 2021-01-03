Протесты и локдауны опять (не) закончились

Доброе утро!

С наступившим Новым годом, дорогие подписчики! По новостям, правда, пока не так заметно, что 2021-й – какой-то особенно новый год, но шансы исправиться у него пока есть:

Европейские страны продлевают локдауны, власти Петербурга ждут еще три волны эпидемии, Индия одобрила к использованию собственную вакцину.

Мэрия Хабаровская в пятый раз объявила, что митинги в поддержку Фургала прекратились, но на самом деле они продолжились.

В Беларуси прошли первые в новом году локальные марши протеста.

В Казахстане отменена смертная казнь.

Хроники пандемии

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 24 150 (этот показатель растет три дня подряд). В Москве выявлено 3851 новый случай, в Петербурге – 3738, в Подмосковье – 1539. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 236 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру воскресенья 58 506 человек (+504 за сутки).

Власти Петербурга ждут еще три волны заболеваемости: постновогоднюю, построждественскую и связанную с возвращением горожан из отпусков. В Москве расширили перечень групп, которые могут пройти вакцинацию – теперь на прививочных пунктах ждут сотрудников банков, чиновников и бюджетников (хотя при желании привиться может любой). В субботу глава Минздрава сообщил, что на Госуслугах начали выдавать “электронные паспорта вакцинации”, хотя обнаружить их на Госуслугах пока не удалось и зачем они нужны, пока не понятно. Можно предположить, что наличие такого документа будет освобождать от действующих ограничений, но Роспотребнадзор считает, что этого делать нельзя, потому что никто не знает, как долго будет сохраняться иммунитет после прививки. Кроме того, глава Минздрава утверждает, что привить удалось уже 800 тысяч россиян, но если принять во внимание, что в конце декабря привитых было 30 тысяч, поверить ему трудно.

Индия одобрила к использованию собственную вакцину, не дожидаясь завершения третьей фазы испытаний. Всё о вакцинах рассказано тут.

В Великобритании и странах Европы сегодня будут принимать решения о продлении локдаунов, в Литве уже продлили запрет на передвижение между муниципалитетами.

От коронавируса умер российский актер Владимир Коренев (Человек-амфибия), актер Василий Лановой попал в больницу с Covid-19, госпитализирован американский телеведущий Ларри Кинг.

Познавательное: экономические прогнозы по восстановлению мировой экономики после пандемии (хотя когда наступит это “после”?) и рассказы российских спортсменов о том, как они пережили коронавирусный год и перенос Олимпиады.

Российское

Мэрия Хабаровска в пятый раз объявила об окончании акций протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Но поскольку акция 2 января все-таки состоялась, хотя и без марша, придется мэрии делать шестое объявление о том же самом.

Вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года, в московское метро вернулись женщины-машинисты (вступил в силу сокращенный перечень профессий, опасных для женщин), в Москве уволили главу ГИБДД.

Белорусские хроники

В новом году в Беларуси продолжились традиционные для воскресенья марши протеста – они носили локальный характер и прошли в разных городах страны. Отдельно в Минске состоялась акция солидарности с задержанными журналистами.

Комитет по правам человека ООН обязал Беларусь пересмотреть закон о массовых мероприятиях – в течение 180 дней.

Глава белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич ушел в отставку в связи с 75-летием. До этого он четыре месяца находился в изгнании и вернулся в страну лишь 24 декабря. Обязанности Кондрусевича будет исполнять епископ Пинской епархии Казимир Великосельц.

Год только начинается, поэтому самое время вспомнить хронику белорусских протестов и главных героев уже свершившихся событий.

Вокруг света

Брекзит состоялся. Но первый министр Шотландии Никола Стерджен надеется, что ее страна вскоре обретет независимость и вернется в ЕС.

Президент Казахстана подписал закон об отмене смертной казни.

По данным The New York Times, начавшаяся весной 2020 года атака российских хакеров затронула 250 ведомств и компаний – в шесть раз больше, чем считалось ранее.

Вперед, в будущее

Здесь рассказано о крупнейших политических событиях, которые ожидаются в 2021 году, а тут – о главных технологических тенденциях, за которыми надо будет следить.

Шесть ссылок

Криминальная хроника. Разговор с журналистом Сергеем Каневым о его расследованиях с отрывками из книги Канева “Записки английского шпиона” (смешно и страшно). Или занимательная история японской криминальной хроники XIX века.

Разговор с журналистом Сергеем Каневым о его расследованиях с отрывками из книги Канева “Записки английского шпиона” (смешно и страшно). Или занимательная история японской криминальной хроники XIX века. Итоги года. Дмитрий Волчек рассказывает о лучших фильмах 2020 года, искусствовед и философ Олег Аронсон анализирует пандемию на манер досократиков – через стихии и пифагорейское число.

Дмитрий Волчек рассказывает о лучших фильмах 2020 года, искусствовед и философ Олег Аронсон анализирует пандемию на манер досократиков – через стихии и пифагорейское число. Странные места. Рассказ о пьесе американки Софи Тредуэлл “Земля обетованная” – она написана в 1933 году сразу после двухнедельной поездки автора в Москву и посвящена коммуналке. Или фрагмент из книги литовско-канадского историка культуры Лаймонаса Бриедиса “Вильнюс: Город странников” (изд-во ВШЭ).

Рассказ о пьесе американки Софи Тредуэлл “Земля обетованная” – она написана в 1933 году сразу после двухнедельной поездки автора в Москву и посвящена коммуналке. Или фрагмент из книги литовско-канадского историка культуры Лаймонаса Бриедиса “Вильнюс: Город странников” (изд-во ВШЭ). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок