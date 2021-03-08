Здесь хрюкают

Доброе утро!

Ленинградскому рок-клубу исполнилось 40 лет: вот 40 неожиданных фактов из его истории, а вот разговор с одним из его президентов, Николаем Михайловым. А новости такие:

Из России высылают иностранного студента, задержанного в Казани во время акции в поддержку Навального.

На подводном трубопроводе "Сибура" под рекой Обью произошел пожар.

Умерла чеченская правозащитница Хеда Саратова.

Хакеры из России взломали сервер лекарственного регулятора ЕС.

Горит река

На продуктопроводе компании "СибурТюменьГаз" на подводном переходе через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе в субботу произошел пожар (горела замерзшая река). В компании заявляют, что рисков для окружающей среды нет, но имея в виду, что на участке аварии могло находиться до 700 тонн топлива, они вполне могут быть.

Студента второго курса Казанского медуниверситета, 19-летнего Андрея Лагунина, этнического корейца из Узбекистана обязали покинуть Россию после задержания на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. На акции он оказался случайно.

Замдекана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Людмила Григорьева назвала "Инициативную группу МГУ" "западными либерастами", которых “подкармливает Запад” (а они за это “хрюкают здесь, ползают и гадят постоянно”). “Инициативная группа МГУ” – объединение студентов, аспирантов, сотрудников и выпускников университета, помогающая всем связанным с вузом людям отстаивать свои права.

Правозащитники и бывшие заключенные подписали открытое обращение в защиту Марины Литвинович, которую хотят исключить из Общественной наблюдательной комиссии Москвы – организации, занимающейся контролем соблюдения прав заключенных и арестованных. Инициатором исключения Литвинович стал один из членов ОНК, посчитавший, что она разгласила данные следствия по делу Любови Соболь (сама Литвинович с этим не согласна).

В Чечне в возрасте 55 лет умерла член Совета по правам человека при главе Чеченской республики Хеда Саратова (последствия коронавируса).

В московском баре “Ровесник” прошла вечеринка с диджей-сетом предполагаемой третьей дочери Путина. Бывшие там журналисты утверждают, что место было оцеплено Центром “Э”, а сама дочка приехала на машине с мигалкой и правительственным номером. Основатели клуба говорят, что в оцеплении стоял не Центр “Э”, а охрана клуба, а машина с мигалкой была обычным такси.

Ближайшие соседи России

Гражданка Швейцарии Наталья Херше, осужденная в Беларуси на 2,5 года, объявила голодовку в связи с тем, что ей не передают письма. Это уже вторая голодовка Херше – после первой письма ей отдали. И вот разговор с матерью осужденного в Беларуси юноши с умственной отсталостью (не для слабонервных).

Facebook заблокировала публикации РБК и ТАСС о задержании в Воронеже сторонников украинских правых радикалов, написанные по пресс-релизу ФСБ. Новость сочли фейком, потому что в сообщениях Следственного комитета нет ни слова о связи задержанных хоть с чем-то украинским. Российские издания возмущены “цензурой”. Кто такой Анатолий Шарий, прокремлевский блогер, которого разыскивает Украина, читайте здесь. Плюс подробный рассказ о нехватке воды в аннексированном Россией Крыму.

Вокруг света

Большинство избирателей в Швейцарии высказались на референдуме за запрет ношения одежды и головных уборов, которые скрывают лицо.

Основатель Twitter выставил на торги свой первый твит, написанный в 2006 году. Ему уже предложили за него два миллиона долларов.

Хакеры из Китая взломали имейл-сервис Microsoft. Белый дом говорит, что тысячи организаций остаются под угрозой, а Bloomberg предсказывает глобальный кризис уязвимости.

Папа римский Франциск, завершая свой визит в Ирак, отслужил мессу на стадионе в Эрбиле, – одном из центров автономного иракского Курдистана. До этого он побывал в Мосуле, более трех лет находившимся под контролем боевиков ИГ.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 10 595. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 322 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 89 094 человек (+368 за сутки). В то же время, по данным Росстата, число россиян, умерших с Covid-19, превысило 200 тысяч еще в январе.

Сенат США одобрил план помощи гражданам и экономике на $1,9 трлн. По данным нидерландского издания De Volkskrant, за кибератаками на Европейское агентство лекарственных средств, совершенными осенью прошлого года, стоят хакеры из России и Китая. Они украли часть документов, касающихся производителей вакцин – германской компании BioNTech и американской Pfizer. Впоследствии эта информация – в намеренно искаженном виде – появилась в русскоязычном интернете.

Шесть ссылок

Литература. Рассказ о жизни и творчестве забытого поэта-эмигранта Ивана Болдырева (Шкотта). Или эссе Марии Степановой о Патрисии Хайсмит (к столетию писательницы).

Рассказ о жизни и творчестве забытого поэта-эмигранта Ивана Болдырева (Шкотта). Или эссе Марии Степановой о Патрисии Хайсмит (к столетию писательницы). Биографии. Отрывок из книги Ольги Вальковой “Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной” (изд-во “НЛО”) – научной биографии одна из первых российских женщин-астрономов (к тому же глухонемой). Или рассказ о жизни педагога Антона Макаренко (много неожиданного).

Отрывок из книги Ольги Вальковой “Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной” (изд-во “НЛО”) – научной биографии одна из первых российских женщин-астрономов (к тому же глухонемой). Или рассказ о жизни педагога Антона Макаренко (много неожиданного). Художества. Рассказ о главной звезде воронежского современного искусства, писателе, актере и мифотвореце Аркадии Давидовиче (он умер в конце февраля). Или экскурс в историю московского концептуализма – анализ практики домашних выставок.

Рассказ о главной звезде воронежского современного искусства, писателе, актере и мифотвореце Аркадии Давидовиче (он умер в конце февраля). Или экскурс в историю московского концептуализма – анализ практики домашних выставок. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок