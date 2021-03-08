Здесь хрюкают

Доброе утро!
Ленинградскому рок-клубу исполнилось 40 лет: вот 40 неожиданных фактов из его истории, а вот разговор с одним из его президентов, Николаем Михайловым. А новости такие:
- Из России высылают иностранного студента, задержанного в Казани во время акции в поддержку Навального.
- На подводном трубопроводе "Сибура" под рекой Обью произошел пожар.
- Умерла чеченская правозащитница Хеда Саратова.
- Хакеры из России взломали сервер лекарственного регулятора ЕС.
Горит река
- На продуктопроводе компании "СибурТюменьГаз" на подводном переходе через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе в субботу произошел пожар (горела замерзшая река). В компании заявляют, что рисков для окружающей среды нет, но имея в виду, что на участке аварии могло находиться до 700 тонн топлива, они вполне могут быть.
- Студента второго курса Казанского медуниверситета, 19-летнего Андрея Лагунина, этнического корейца из Узбекистана обязали покинуть Россию после задержания на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. На акции он оказался случайно.
- Замдекана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Людмила Григорьева назвала "Инициативную группу МГУ" "западными либерастами", которых “подкармливает Запад” (а они за это “хрюкают здесь, ползают и гадят постоянно”). “Инициативная группа МГУ” – объединение студентов, аспирантов, сотрудников и выпускников университета, помогающая всем связанным с вузом людям отстаивать свои права.
- Правозащитники и бывшие заключенные подписали открытое обращение в защиту Марины Литвинович, которую хотят исключить из Общественной наблюдательной комиссии Москвы – организации, занимающейся контролем соблюдения прав заключенных и арестованных. Инициатором исключения Литвинович стал один из членов ОНК, посчитавший, что она разгласила данные следствия по делу Любови Соболь (сама Литвинович с этим не согласна).
- В Чечне в возрасте 55 лет умерла член Совета по правам человека при главе Чеченской республики Хеда Саратова (последствия коронавируса).
- В московском баре “Ровесник” прошла вечеринка с диджей-сетом предполагаемой третьей дочери Путина. Бывшие там журналисты утверждают, что место было оцеплено Центром “Э”, а сама дочка приехала на машине с мигалкой и правительственным номером. Основатели клуба говорят, что в оцеплении стоял не Центр “Э”, а охрана клуба, а машина с мигалкой была обычным такси.
Ближайшие соседи России
Гражданка Швейцарии Наталья Херше, осужденная в Беларуси на 2,5 года, объявила голодовку в связи с тем, что ей не передают письма. Это уже вторая голодовка Херше – после первой письма ей отдали. И вот разговор с матерью осужденного в Беларуси юноши с умственной отсталостью (не для слабонервных).
Facebook заблокировала публикации РБК и ТАСС о задержании в Воронеже сторонников украинских правых радикалов, написанные по пресс-релизу ФСБ. Новость сочли фейком, потому что в сообщениях Следственного комитета нет ни слова о связи задержанных хоть с чем-то украинским. Российские издания возмущены “цензурой”. Кто такой Анатолий Шарий, прокремлевский блогер, которого разыскивает Украина, читайте здесь. Плюс подробный рассказ о нехватке воды в аннексированном Россией Крыму.
Вокруг света
- Большинство избирателей в Швейцарии высказались на референдуме за запрет ношения одежды и головных уборов, которые скрывают лицо.
- Основатель Twitter выставил на торги свой первый твит, написанный в 2006 году. Ему уже предложили за него два миллиона долларов.
- Хакеры из Китая взломали имейл-сервис Microsoft. Белый дом говорит, что тысячи организаций остаются под угрозой, а Bloomberg предсказывает глобальный кризис уязвимости.
- Папа римский Франциск, завершая свой визит в Ирак, отслужил мессу на стадионе в Эрбиле, – одном из центров автономного иракского Курдистана. До этого он побывал в Мосуле, более трех лет находившимся под контролем боевиков ИГ.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 10 595. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 322 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 89 094 человек (+368 за сутки). В то же время, по данным Росстата, число россиян, умерших с Covid-19, превысило 200 тысяч еще в январе.
Сенат США одобрил план помощи гражданам и экономике на $1,9 трлн. По данным нидерландского издания De Volkskrant, за кибератаками на Европейское агентство лекарственных средств, совершенными осенью прошлого года, стоят хакеры из России и Китая. Они украли часть документов, касающихся производителей вакцин – германской компании BioNTech и американской Pfizer. Впоследствии эта информация – в намеренно искаженном виде – появилась в русскоязычном интернете.
Шесть ссылок
- Литература. Рассказ о жизни и творчестве забытого поэта-эмигранта Ивана Болдырева (Шкотта). Или эссе Марии Степановой о Патрисии Хайсмит (к столетию писательницы).
- Биографии. Отрывок из книги Ольги Вальковой “Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной” (изд-во “НЛО”) – научной биографии одна из первых российских женщин-астрономов (к тому же глухонемой). Или рассказ о жизни педагога Антона Макаренко (много неожиданного).
- Художества. Рассказ о главной звезде воронежского современного искусства, писателе, актере и мифотвореце Аркадии Давидовиче (он умер в конце февраля). Или экскурс в историю московского концептуализма – анализ практики домашних выставок.
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Искренне Ваши,
Семь Сорок
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