Особенности оперы в Санкт-Петербурге

Доброе утро!
Председатель Госдумы Вячеслав Володин позабыл, что заседает в российском, а не в норвежском парламенте, и предложил отзывать Нобелевские премии мира у лауреатов, которые ведут себя как-то неправильно. Норвегия пока не откликнулась на это рацпредложение. В новостях так:
- В Кемерове отменили выступление поэта и журналистки Татьяны Вольтской из-за того, что ее внесли в реестр “иностранных агентов”.
- На белорусско-польской границе около 70 мигрантов предприняли попытку штурма.
- ОБСЕ приостанавливает работу своей наблюдательной миссии на Донбассе.
- В России вновь зафиксирован рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 – больше 34 тысяч.
“Пострадавших нет”
- Проверка колонии №1 во Владикавказе, где в пятницу вечером произошел бунт, показала, что "пострадавших нет". Проверку проводило региональное управление ФСИН.
- В лесу под Уфой найдены личные вещи и мобильный телефон активиста Ильгама Янбердина, пропавшего неделю назад. В прошлую пятницу уфимский суд взыскал с него и еще двух оппозиционеров более двух миллионов рублей за работу полиции на январской акции в поддержку Навального.
- Беседу с бывшим сотрудником штаба Навального в Кузбассе Львом Гяммером читайте тут – в начале октября он вынужден был бежать в Грузию.
- Штаб бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Михаила Лобанова подготовил подробный доклад о фальсификации результатов электронного голосования в округе, по которому он избирался. Штаб обнаружил более 9 тысяч подозрительных голосов, тогда как разрыв, с которым победил единоросс, составляет 8 тысяч.
- Федеральная служба судебных приставов открыла восемь дел о принудительном взыскании штрафов с Facebook.
- В Екатеринбурге от отравления метанолом умерли 18 человек.
Новости российской культуры
- В Кемерове отменили концерт петербургского поэта и журналистки Радио Свобода Татьяны Вольтской – из-за того, что российский Минюст внес ее имя в реестр СМИ – "иностранных агентов".
- В Петербурге полиция задержала солиста Мариинского театра Виктора Коротича. При задержании его повалили на землю и несколько раз ударили. Потом составили протокол о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Все это произошло, потому что у Коротича не было с собой паспорта.
- В субботу вечером полиция сорвала концерт Васи Обломова в петербургском клубе Aurora – музыканты успели сыграть всего три песни.
- Съемочная группа фильма “Вызов” благополучно вернулась из космоса в сопровождении космонавта Олега Новицкого.
- Вот поучительная беседа с историком Юрием Фельштинским к выходу книги "От Красного террора к мафиозному государству: спецслужбы России в борьбе за мировое господство", написанной им в соавторстве с бывшим подполковником КГБ Владимиром Поповым, живущим сейчас в Канаде.
Вокруг света
- Посол Франции покинул Беларусь по требованию Минска. В соцсетях распространяется видео о том, как около 70 мигрантов штурмуют заграждения на белорусско-польской границе.
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе решила приостановить свою мониторинговую миссию на востоке Украины. Это связано с протестами вблизи штаб-квартиры международных наблюдателей в Донецке, находящемся под контролем пророссийских сепаратистов.
- Полиция Великобритании квалифицирует как теракт убийство члена парламента от Консервативной партии Дэвида Эмесса. Подозреваемого – 25-летнего британца сомалийского происхождения – продолжают допрашивать. Как выяснилось, он сын бывшего советника премьер-министра Сомали.
- Французский суд прекратил расследование по жалобе братьев Навальных к "Ив Роше". Навальные обвиняли топ-менеджмент компании в "заведомо ложном доносе" и соучастии в фабрикации уголовного дела против них в России.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова оказался максимальным с начала пандемии – 34 303. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 993 тысячи; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 223 312 человек (+997 за сутки). В субботу было впервые зафиксировано больше тысячи смертей за сутки – 1002.
Шесть ссылок
- Петербургское. Беседа с писателем Сергеем Носовым о петербургском мифе и других особенностях города на Неве. Или рассказ о самых громких нереализованных градостроительных проектах в СПб.
- Вещи. История калабаша, любимой курительной трубки Шерлока Холмса. Или фрагмент из сборника “Дизайн детства: Игрушки и материальная культура детства с 1700 года до наших дней” (изд-во “НЛО”) – о восприятии народных игрушек в первые годы советской власти.
- Кино. Обзор лучших экранизаций “Макбета”. Или рассказ о документалистике Анджея Мунка (1921–1961).
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Искренне Ваши,
Семь Сорок
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