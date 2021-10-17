Особенности оперы в Санкт-Петербурге

Доброе утро!

Председатель Госдумы Вячеслав Володин позабыл, что заседает в российском, а не в норвежском парламенте, и предложил отзывать Нобелевские премии мира у лауреатов, которые ведут себя как-то неправильно. Норвегия пока не откликнулась на это рацпредложение. В новостях так:

В Кемерове отменили выступление поэта и журналистки Татьяны Вольтской из-за того, что ее внесли в реестр “иностранных агентов”.

На белорусско-польской границе около 70 мигрантов предприняли попытку штурма.

ОБСЕ приостанавливает работу своей наблюдательной миссии на Донбассе.

В России вновь зафиксирован рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 – больше 34 тысяч.

“Пострадавших нет”

Проверка колонии №1 во Владикавказе, где в пятницу вечером произошел бунт, показала, что "пострадавших нет". Проверку проводило региональное управление ФСИН.

В лесу под Уфой найдены личные вещи и мобильный телефон активиста Ильгама Янбердина, пропавшего неделю назад. В прошлую пятницу уфимский суд взыскал с него и еще двух оппозиционеров более двух миллионов рублей за работу полиции на январской акции в поддержку Навального.

Беседу с бывшим сотрудником штаба Навального в Кузбассе Львом Гяммером читайте тут – в начале октября он вынужден был бежать в Грузию.

Штаб бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Михаила Лобанова подготовил подробный доклад о фальсификации результатов электронного голосования в округе, по которому он избирался. Штаб обнаружил более 9 тысяч подозрительных голосов, тогда как разрыв, с которым победил единоросс, составляет 8 тысяч.

Федеральная служба судебных приставов открыла восемь дел о принудительном взыскании штрафов с Facebook.

В Екатеринбурге от отравления метанолом умерли 18 человек.

Новости российской культуры

В Кемерове отменили концерт петербургского поэта и журналистки Радио Свобода Татьяны Вольтской – из-за того, что российский Минюст внес ее имя в реестр СМИ – "иностранных агентов".

В Петербурге полиция задержала солиста Мариинского театра Виктора Коротича. При задержании его повалили на землю и несколько раз ударили. Потом составили протокол о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Все это произошло, потому что у Коротича не было с собой паспорта.

В субботу вечером полиция сорвала концерт Васи Обломова в петербургском клубе Aurora – музыканты успели сыграть всего три песни.

Съемочная группа фильма “Вызов” благополучно вернулась из космоса в сопровождении космонавта Олега Новицкого.

Вот поучительная беседа с историком Юрием Фельштинским к выходу книги "От Красного террора к мафиозному государству: спецслужбы России в борьбе за мировое господство", написанной им в соавторстве с бывшим подполковником КГБ Владимиром Поповым, живущим сейчас в Канаде.

Вокруг света

Посол Франции покинул Беларусь по требованию Минска. В соцсетях распространяется видео о том, как около 70 мигрантов штурмуют заграждения на белорусско-польской границе.

по требованию Минска. В соцсетях распространяется видео о том, как около 70 мигрантов штурмуют заграждения на белорусско-польской границе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе решила приостановить свою мониторинговую миссию на востоке Украины . Это связано с протестами вблизи штаб-квартиры международных наблюдателей в Донецке, находящемся под контролем пророссийских сепаратистов.

. Это связано с протестами вблизи штаб-квартиры международных наблюдателей в Донецке, находящемся под контролем пророссийских сепаратистов. Полиция Великобритании квалифицирует как теракт убийство члена парламента от Консервативной партии Дэвида Эмесса. Подозреваемого – 25-летнего британца сомалийского происхождения – продолжают допрашивать. Как выяснилось, он сын бывшего советника премьер-министра Сомали.

квалифицирует как теракт убийство члена парламента от Консервативной партии Дэвида Эмесса. Подозреваемого – 25-летнего британца сомалийского происхождения – продолжают допрашивать. Как выяснилось, он сын бывшего советника премьер-министра Сомали. Французский суд прекратил расследование по жалобе братьев Навальных к "Ив Роше". Навальные обвиняли топ-менеджмент компании в "заведомо ложном доносе" и соучастии в фабрикации уголовного дела против них в России.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова оказался максимальным с начала пандемии – 34 303. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 993 тысячи; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 223 312 человек (+997 за сутки). В субботу было впервые зафиксировано больше тысячи смертей за сутки – 1002.

Шесть ссылок

Петербургское. Беседа с писателем Сергеем Носовым о петербургском мифе и других особенностях города на Неве. Или рассказ о самых громких нереализованных градостроительных проектах в СПб.

Беседа с писателем Сергеем Носовым о петербургском мифе и других особенностях города на Неве. Или рассказ о самых громких нереализованных градостроительных проектах в СПб. Вещи. История калабаша, любимой курительной трубки Шерлока Холмса. Или фрагмент из сборника “Дизайн детства: Игрушки и материальная культура детства с 1700 года до наших дней” (изд-во “НЛО”) – о восприятии народных игрушек в первые годы советской власти.

История калабаша, любимой курительной трубки Шерлока Холмса. Или фрагмент из сборника “Дизайн детства: Игрушки и материальная культура детства с 1700 года до наших дней” (изд-во “НЛО”) – о восприятии народных игрушек в первые годы советской власти. Кино. Обзор лучших экранизаций “Макбета”. Или рассказ о документалистике Анджея Мунка (1921–1961).

Обзор лучших экранизаций “Макбета”. Или рассказ о документалистике Анджея Мунка (1921–1961). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок