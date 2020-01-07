Сироты, крепостные, холопы

Доброе утро!

С Рождеством всех, кто празднует его сегодня. В мире уже отпраздновавших новости такие:

Сегодня в Кермане на юго-востоке Ирана хоронят генерала Касема Сулеймани, убитого американцами в Ираке 3 января. Накануне с ним простились в Тегеране.

Ангела Меркель приедет в Россию 11 января обсуждать с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке.

Из военной части в Забайкалье сбежал солдат-срочник, его нашли в Ачинске. Причина побега – дедовщина.

“Сплотиться перед лицом агрессии”

Генерала Касема Сулеймани, убитого американцами 3 января в Ираке, сегодня хоронят в его родном городе Керман на юго-востоке Ирана. Накануне чтобы проститься с ним, на улицы в Тегеране вышли сотни тысяч человек:

Дочь Сулеймани Зейнаб произнесла речь, в которой назвала Трампа “символом глупости и игрушкой в руках сионизма” и пообещала продолжение. Обмен угрозами продолжался и на уровне глав государств. Трамп ответил на отказ Ирана выполнять условия ядерной сделки коротким твитом: “У Ирана никогда не будет ядерного оружия” (в руководстве НАТО с этим тезисом согласны), президент Ирана в ответ на угрозу Трампа уничтожить 52 иранских объекта по числу американских заложников, захваченных в 1979 году в Иране, напомнил о 290 погибших при крушении рейса IR655, по ошибке сбитого американскими военными в 1988 году над Персидским заливом.

Мнения американских законодателей разделились. Глава демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси обещает вынести на голосование резолюцию об ограничении полномочий президента по ведению военных действий в отношении Ирана. Ряд конгрессменов-республиканцев поддержали действия президента, Майк Джонсон даже призвал американцев “сплотиться перед лицом иранской агрессии и молиться”.

Власти Ирака, со своей стороны, ограничили перемещение иностранных военных по своей территории. Трамп в ответ на требование иракского парламента о выводе иностранных войск выдвинул встречное требование об оплате строительства военной базы, а в случае отказа обещал наложить на Ирак санкции, по сравнению с которыми действующие санкции против Ирана “покажутся мелочью”. Вечером по европейскому времени телеканал CNN обнародовал уведомление американского руководства о выводе войск из Ирана, но довольно быстро командование американской армии назвало это письмо ошибкой. В Совбезе ООН Россия и Китай заблокировали резолюцию с осуждением нападения на американское посольство в Ираке.

На фоне всего этого в Россию 11 января приедет канцлер Германии Ангела Меркель, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке с Путиным. В Армении спецслужбы задержали автора фейкового поста о том, что премьер Пашинян поздравил Дональда Трампа с убийством генерала Сулеймани.

Дополнительная литература:

Мнения о том, как конфликт США и Ирана может повлиять на российские интересы на Ближнем Востоке.

Рассказ о боевых возможностях иранской армии.

И краткая биография преемника убитого Сулеймани – спецподразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции возглавил бригадный генерал Исмаил Каани.

В рождественской России

Путин и Медведев отстояли рождественские службы в соборах – один в СПб, другой в Москве. Чуть раньше ветеран российской политики Владимир Жириновский посетил рождественскую ярмарку на Красной площади. Там он стал раздавать тысячные купюры, приговаривая: “Дети, инвалиды, сироты, крепостные, холопы” – идите, мол, всех озолочу. “Холопы” охотно брали деньги. Комиссия Госдумы по этике обсудит щедрость Жириновского после каникул.

Из военной части в Забайкалье сбежал солдат-срочник Артур Хакимов – по его словам, его бил офицер, чтобы "показать свое мнимое превосходство". Хакимова нашли в Ачинске Красноярского края, куда он приехал на BlaBlaCar. Дальше он собирался ехать домой, в город Юрюзань Челябинской области.

Чехия впервые за 30 лет получила деньги за аренду земельных участков, которые были переданы Чехословакией Советскому Союзу в бессрочное пользование и которые Россия незаконно сдавала в коммерческую субаренду. После того как МИД Чехии обратился в суд, сторонам удалось достичь внесудебного соглашения.

Вокруг России

На Донбассе погибли двое украинских военных, один из них был убит выстрелом из снайперской винтовки.

В казахском городе Зайсане начался суд по делу Мурагера Алимулы и Кастера Мусаханулы – двух этнических казахов, бежавших из Синьцзяна. На родине их обвиняют в "умышленном незаконном пересечении государственной границы". Активисты призывают не выдавать их Китаю.

Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила, что расследование нового уголовного дела в отношении старшей дочери первого президента республики Гульнары Каримовой закончено, а само дело направлено в суд.

В Таджикистане задержаны 27 предполагаемых членов движения "Братья-мусульмане".

Кроме того, в США

Начался процесс над кинопродюсером Харви Вайнштейном, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, принуждении к вступлению в половую связь и изнасиловании. Когда заседание в Нью-Йорке уже началось, Вайнштейну предъявили новые обвинения в Лос-Анджелесе.

Бывший советник президента CША Джон Болтон готов выступить с показаниями в Сенате США по делу об импичменте президента Трампа (хотя на фоне конфронтации с Ираном об импичменте, кажется, все забыли).

В Лос-Анджелесе на 89-м году жизни умер один из основоположников концептуализма Джон Балдессари.

Шесть ссылок

Словесность. Рассуждения Ивана Толстого и Бориса Парамонова о Зинаиде Гиппиус (к ее 150-летию, случившемуся в конце ноября) – хороши тем, что читать их не обязательно, можно просто послушать. Фрагменты из переписки Омри Ронена с Ефимом Славинским (они, оказывается, вместе учились в школе в Киеве) – довольно любопытно.

Рассуждения Ивана Толстого и Бориса Парамонова о Зинаиде Гиппиус (к ее 150-летию, случившемуся в конце ноября) – хороши тем, что читать их не обязательно, можно просто послушать. Фрагменты из переписки Омри Ронена с Ефимом Славинским (они, оказывается, вместе учились в школе в Киеве) – довольно любопытно. Рим и третий Рим. Отрывок из старой книжки кембриджской античницы Мэри Бирд “История Древнего Рима” (“Альпина” переиздает ее на волне большого интереса) или рассказы непосредственных участников о том, как в брежневские времена в СССР работала нелегальная система поддержки политзаключенных.

Отрывок из старой книжки кембриджской античницы Мэри Бирд “История Древнего Рима” (“Альпина” переиздает ее на волне большого интереса) или рассказы непосредственных участников о том, как в брежневские времена в СССР работала нелегальная система поддержки политзаключенных. Пространство и время. Краткий ликбез по социологии города с последующим приложением понятий этой дисциплины к современному Петербургу или два фрагмента из новой книги журналиста Андрея Шарого “Богемское время” (главная мысль: время в Чехии течет криво).

Искренне Ваши,

Семь Сорок