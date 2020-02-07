Все зло от панголинов

Добрый день!

При изучении сайте госзакупок журналисты “Открытых медиа” обнаружили тендер на техобслуживание автомобилей для охраны объектов российского Минэнерго на Северном Кавказе. Среди расходных материалов там указаны наклейки “Обама ЧМО” по цене 81 рубль за штуку – без Обамы не завестись. В остальном происходит следующее:

В Москве по делу о мошенничестве арестован замначальника российского Генштаба.

Путин и Лукашенко провели насыщенный день в Сочи: завтракали, вели исторические беседы, играли в хоккей. Про нефть не договорились.

Сегодня президент Украины едет в Ватикан подписывать конкордат, завтра в Азербайджане пройдут досрочные парламентские выборы.

Число жертв коронавируса перевалило за 700. На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, выявлены еще 40 случаев заражения.

Российский кнут

Суд в Москве арестовал на два месяца замначальника Генштаба вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова. Его обвиняют в мошенничестве со спецтехникой на сумму в 6,7 млрд рублей. Дело было возбуждено еще в 2013 году, и вот дошло до ареста.

Второй кассационный суд вернул под арест Карину Цуркан – бывшего члена правления "Интер РАО", обвиняемую в шпионаже в пользу Молдавии. Цуркан задержали в июне 2018 года, полтора года она провела в СИЗО. 16 января суд освободил ее под подписку, потому что все сроки завершения следствия уже прошли. Цуркан провела вне тюрьмы 23 дня. Все материалы дела засекречены. Вот интервью с ее матерью.

Героиня публикации в издании “Батенька” о красивой жизни на героине приговорена к 20 месяцам колонии за незаконное хранение наркотиков. На суд она не пришла, поэтому объявлена в розыск. Статью тоже уже не почитать – ее удалили по требованию Роскомнадзора.

Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов более двухсот Свидетелей Иеговы, в том числе 85-летнюю жительницу Владивостока Елену Зайщук. Включенным в список нельзя открывать банковские счета, пользоваться картами, оформлять страховки, получать наследство и т.д.

Арбитражный суд признал законным отказ возбуждать дело против РЖД, отменившей пассажирскую остановку на станции Шиес, рядом с которой строится полигон для московского мусора, вызывавший протесты местных жителей и активистов.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 25 тысяч евро Мумину Султанову, мигранту из Узбекистана, которого пытали в полиции в Петербурге в 2009 году.

Российский пряник

Путин подписал указ о единовременной выплате 75 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы. Деньги получат россияне, живущие в России, Латвии, Литве и Эстонии.

Иностранцам получить российское гражданство станет проще: правительство подготовило законопроект, позволяющий оформлять его без отказа от гражданства других стран. Это делается для “паспортизации” живущих за границей русских. В прошлом году Путин приказал привлечь в Россию 5–10 млн человек.

“До глубины седых времен”

Лукашенко и Путин всю пятницу вели переговоры в Сочи. Это была их первая встреча после того, как Россия фактически прекратила поставки нефти в Белоруссию, а Лукашенко выступил с резкими заявлениями в адрес российского руководства. Начали они с завтрака без галстуков (оцените фотографию по ссылке), в ходе которого, по словам Лукашенко, "дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов". Потом играли в хоккей (в одной команде, Коля тоже играл).

Объявлено о создании к 1 марта общего для России и Беларуси списка невыездных граждан. Кроме того, удалось договориться о поставках газа по ценам прошлого года, скидок на нефть Беларусь не получила. Лукашенко уехал без заявлений для прессы.

Другие партнеры по “совместной жизни”

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил с официальным визитом Киев. Формально поездка посвящена вопросам европейской интеграции Украины, но главной темой переговоров был язык: Венгрия хочет, чтобы население приграничных районов Закарпатья имело возможность сохранить венгерский язык, власти Украины настаивают, что все граждане должны в первую очередь знать украинский.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский едет в Ватикан – планируется подписать конкордат и пригласить папу Франциска в Украину. Что такое конкордат и зачем вообще президенту светского государства общаться с главой католической церкви, объясняется здесь.

В воскресенье в Азербайджане проходят первые в истории внеочередные парламентские выборы, которые в декабре зачем-то объявил Ильхам Алиев. "Национальный совет демократических сил Азербайджана" эти выборы бойкотирует, но некоторые оппозиционные партии решили участвовать. Вот здесь комментарии оппозиции.

Вирусные новости

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй составило 699 человек (за сутки умер 81 человек) – с учетом умерших за пределами Китая, пошел отчет восьмой сотни погибших. Число вновь выявленных случаев в Китае выросло по сравнению с двумя предыдущими днями – их 2841 (это на 400 больше, чем сутками ранее).

41 новый случай выявлен на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии. Заболевших развезли по больницам, на корабле остаются больше трех тысяч человек, пассажирам запрещено выходить из кают, еду им приносят прямо туда. Вот здесь рассказ о том, как они там живут.

У китайских исследователей появилась гипотеза, что переносчиком коронавируса, от которого он передался человеку, был панголин – животное, которое относится к тому же отряду, что броненосцы и муравьеды. В Китае и Вьетнаме мясо панголина считается деликатесом.

Все остальное

При крушении вертолета под Казанью погиб депутат Госдумы от “Единой России” Айрат Хайруллин, ему было 49 лет. Депутатом он работал с 2003 года (не очень активно – за прошлый год выступил один раз), был крупным спонсором “ЕР” и одним из самых богатых людей в Татарстане.

Хорошая объяснялка о новом обострении российско-турецкой “дружбы” из-за конфликта в Сирии. Почитайте – пора разобраться, кто за кого там воюет.

Apple оштрафовали во Франции на 25 млн евро за намеренное программирование старения устройств.

Ссылки для чтения

История. Материал о Верховном правителе России – к столетию расстрела Колчака. Или любопытные рассуждения немецкого историка Йохена Бёлера и польского исследователя Лукаша Каминьского о том, как решения Ялтинской мирной конференции 1945 года продолжают определять нашу политическую реальность.

Материал о Верховном правителе России – к столетию расстрела Колчака. Или любопытные рассуждения немецкого историка Йохена Бёлера и польского исследователя Лукаша Каминьского о том, как решения Ялтинской мирной конференции 1945 года продолжают определять нашу политическую реальность. Литература и около. Хороший материал поэта и литературоведа Кирилла Корчагина о том, как читать поэтов Лианозовской группы. Или рассказ о возникновении феминизма в СССР – он родился в Ленинграде в среде неофициальных литераторов и первое свое выражение нашел в неподцензурном альманахе “Женщина и Россия”, вышедшем в 1979 году.

Хороший материал поэта и литературоведа Кирилла Корчагина о том, как читать поэтов Лианозовской группы. Или рассказ о возникновении феминизма в СССР – он родился в Ленинграде в среде неофициальных литераторов и первое свое выражение нашел в неподцензурном альманахе “Женщина и Россия”, вышедшем в 1979 году. Психоанализ и наркоанализ. Большой разговор с молодым философом Александром Смулянским о психоанализе, его главном увлечении. Или введение в наркоанализ – тут вы узнаете, кто такая Авитал Ронелл и что это все вообще значит.

Большой разговор с молодым философом Александром Смулянским о психоанализе, его главном увлечении. Или введение в наркоанализ – тут вы узнаете, кто такая Авитал Ронелл и что это все вообще значит. Разговоры с музыкантами. Здесь – с участниками Robocobra Quartet из Белфаста (постпанк+фри джаз, весело), а вот тут – с польским мультиинструменталистом Вацлавом Зимпелем (мешает западный джаз с индийскими рагами и одновременно продолжает традиции минималистов, экспериментируя с электроникой).

Здесь – с участниками Robocobra Quartet из Белфаста (постпанк+фри джаз, весело), а вот тут – с польским мультиинструменталистом Вацлавом Зимпелем (мешает западный джаз с индийскими рагами и одновременно продолжает традиции минималистов, экспериментируя с электроникой). Кино. Отрывок из книги Брайана Рафтери “Лучший год в истории кино. Как 1999-й изменил все” (изд-во Individuum) о Томе Тыквере и создании фильма “Беги, Лола, беги”. Или разговор с Дарьей Кащеевой, чей короткий анимационный фильм “Дочь” получит или не получит Оскар в это воскресенье (с Кащеевой было много интервью, но сеансовское самое интересное).

Искренне ваши,

Семь Сорок