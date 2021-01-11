Доброе утро!

Сегодня в Москве состоятся трехсторонние переговоры о будущем Нагорного Карабаха между Путиным, Алиевым и Пашиняном. Но главные новости – из Казахстана и Кыргызстана:

На парламентских выборах в Казахстане победила правящая партия “Нур Отан”.

Президентом Кыргызстана избран Садыр Жапаров. В ходе референдума граждане поддержали президентскую форму правления.

Сегодня демократы в Палате представителей призовут вице-президента США Пенса отстранить Трампа от власти.

Общее число инфицирования коронавирусом в мире превысило 90 миллионов. В России впервые обнаружен “британский штамм”.

В Казахстане все по-старому

По данным экзит-поллов, правящая партия “Нур Отан” (“Свет отечества”) набрала почти 72%. Кроме нее, семипроцентный барьер преодолели партии “Ак жол” (“Светлый путь”) и Народная партия Казахстана (бывшая Коммунистическая народная партия Казахстана). Выборы 10 января прошли по новым правилам, гарантирующим многопартийность парламента и представленность в нем женщин и молодежи. Тем не менее, аналитики и оппозиционеры назвали эти выборы безальтернативными и срежиссированными, ссылаясь на недопуск некоторых партий и использование административного ресурса.

В день выборов полиция задерживала участников акций протеста – некоторых несколько часов продержали в оцеплении на морозе. Правозащитник Галым Агелеуов рассказывает, что наблюдателей в избиркомах воспринимали как врагов и всячески препятствовали их деятельности, ссылаясь на пандемию. По словам Агелеуова, явка на выборах была крайне низкой. Бывший премьер-министр Казахстана Акельжан Кажегельдин подробно объясняет, почему президентство Касым-Жомарта Токаева, обещавшего перемены, ничем не отличается от долгого правления Назарбаева.

Сильный президент Жапаров

На президентских выборах в Кыргызстане победу одержал и.о. президента Садыр Жапаров – у него 79% голосов. Еще в начале октября Жапаров сидел в тюрьме, откуда в ходе послевыборных протестов его освободили сторонники. Явка составила 38,8%, по меньшей мере двое соперников Жапарова заявили, что не признают итогов выборов и будут их обжаловать. На референдуме о форме правления больше 80% избирателей высказались за сильную президентскую власть. Сообщалось о нарушениях: массовом подвозе избирателей, давлении на них, несоблюдении тайны голосования и препятствии работе СМИ и наблюдателей.

Политический обозреватель Азим Азимов объясняет победу Жапарова “Трамп-эффектом” и называет его избрание ответом общества на коррупционные скандалы последних лет. Политолог Эмиль Джураев говорит, что результаты референдума о дальнейшей форме правления определил именно электорат Жапарова: они просто хотят, чтобы в стране был единый центр власти, разобраться в тонкостях и разных формах парламентских и президентских республик возможности у людей не было, разъяснительная работа не велась.

В Америке

После штурма Капитолия в CША возбуждено не менее 25 дел о внутреннем терроризме. Арестованы по меньшей мере пять человек, в том числе “шаман” QAnon (в меховой шапке с рогами) и стащивший кафедру спикера Адам Джонсон из Флориды.

По словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, в понедельник Палата призовет вице-президента США Майкла Пенса отстранить Дональда Трампа от власти через 25-ю поправку. Если в течение суток положительного ответа не последует, демократы начнут процедуру импичмента. По результатам опроса, 57% американцев хотели бы немедленного отстранения Трампа.

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выложил пламенную речь, в которой сравнил нападение на Капитолий с Хрустальной ночью. Трампа он назвал худшим президентом в истории и призвал республиканцев – своих коллег по партии – дистанцироваться от него.

Google и Apple убрали социальную сеть Parler, популярную у американских консерваторов, из своих магазинов, после чего Amazon отобрала у нее облачное хранилище. Если в Parler не найдут другое хранилище, сегодня утром соцсеть станет недоступной. Основание: Parler не удаляет посты с призывами к насилию.

На этом фоне – новый случай немотивированной стрельбы. В Чикаго преступник убил по меньшей мере троих и тяжело ранил еще четверых человек, пока его самого не настигла пуля полицейского.

Хроники пандемии

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 22 851 (это падение). В Москве выявлено 4216 новых случаев, в Петербурге – 3010, в Подмосковье – 1292. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 402 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 61 837 человек (+456 за сутки). В России впервые выявлен "британский" штамм коронавируса, прививки получили около полутора миллионов россиян. В Москве с коронавирусом госпитализирована актриса Лия Ахеджакова.

Во всем мире с начала пандемии зафиксировано свыше 90 миллионов случаев инфицирования коронавирусом, число жертв пандемии составляет 1 миллион 931 тысячу. Практически вся Европа сидит в локдаунах разной степени жесткости, в Праге в связи с этим прошел довольно крупный митинг, на котором выступил бывший президент республики Вацлав Клаус. Помимо того, что он ультраправый евроскептик, отрицающий реальность глобального потепления, он еще и противник массовой вакцинации, потому что, по его словам, переболеть надо всем.

Российское

В субботу в разных городах Сибири и Дальнего Востока активисты провели последнюю легальную серию одиночных пикетов – с 10 января очереди на такие пикеты по закону являются массовой акцией и как таковые запрещены.

Московские власти не согласовали традиционную акцию памяти адвоката Станислава Маркелов и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых 19 января 2009 года. Сослались на пандемию.

Защитники Шиеса объявили о завершении своего протеста в связи с тем, что местные власти отказались от планов строительства на станции полигона для московского мусора.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева, в 2018 году победившая на выборах кандидата-единоросса, решила досрочно покинуть пост по состоянию здоровья.

В Москве умер последний участник советского атомного проекта академик Исаак Халатников. Ему был 101 год.

Все остальное

В Беларуси в воскресенье прошли традиционные акции протеста против режима Александра Лукашенко. Колонны с сотнями протестующих прошли мирными шествиями по нескольким микрорайонам Минска, Бреста и Гродно. Впервые с августа прошлого года задержания не носили массового характера: к вечеру правозащитный центр "Весна" сообщил в общей сложности о семнадцати задержанных.

В воскресенье телеканал “Россия-1” показал интервью Наили Аскер-Заде с Лукашенко и его сыном Колей. Оно было записано еще до нового года. Лукашенко говорит, что проект новой конституции Беларуси будет готов до конца 2021 года, потом будет референдум. Про обнуление только ничего не сказал.

В Яванском море нашли черные ящики разбившегося индонезийского “боинга” и тела погибших пассажиров. На борту упавшего самолета находились 62 человека — 50 пассажиров, включая детей, и 12 членов экипажа. Рейс был местный – из Джакарты в Понтианак.

Шесть ссылок

История. Рассказ о том, как проходили расстрелы 8–9 января 1938 года в карельском урочище Сандармох и кем были жертвы. Или статья о послевоенных планах Сталина по захвату Западной Европы – к 70-летию тайного совещания в Кремле с участием глав восточноевропейских сателлитов СССР.

Рассказ о том, как проходили расстрелы 8–9 января 1938 года в карельском урочище Сандармох и кем были жертвы. Или статья о послевоенных планах Сталина по захвату Западной Европы – к 70-летию тайного совещания в Кремле с участием глав восточноевропейских сателлитов СССР. Строительство и руины. Подборка фотографий из венгерского архива “Фортепан” о реконструкции и восстановлении Будапешта. Или красивое эссе Владислава Дегтярева о руинах как начале современности.

Подборка фотографий из венгерского архива “Фортепан” о реконструкции и восстановлении Будапешта. Или красивое эссе Владислава Дегтярева о руинах как начале современности. Музыка и физика. Фрагмент из книги Уилла Брукера “Почему Боуи важен” (изд-во Individuum). Или рассказ физиков-ядерщиков Дмитрия Наумова и Игоря Иванова о физике микромира, запуске нейтринного телескопа на Байкале и экспериментах по измерению массы нейтрино.

Фрагмент из книги Уилла Брукера “Почему Боуи важен” (изд-во Individuum). Или рассказ физиков-ядерщиков Дмитрия Наумова и Игоря Иванова о физике микромира, запуске нейтринного телескопа на Байкале и экспериментах по измерению массы нейтрино. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок