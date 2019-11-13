Доброе утро!
После бегства Эво Моралеса в Мексику временным президентом Боливии объявила себя лидер оппозиции в сенате Жанин Аньес. Моралес – уже из Мексики – обещал вернуться на родину “с новыми силами”. Путин тоже улетел из России (в Бразилию, на саммит БРИКС), но он вернется на родину гораздо раньше Моралеса, через два дня. В остальном так:
- Минюст России объявил “нежелательной” чешскую некоммерческую организацию “Человек в беде”.
- Шестеро крымских татар получили сроки от 19 до 7 лет по делу “Хизб ут-Тахрир”.
- Правительство Молдовы ушло в отставку, проработав всего пять месяцев.
- Израиль подвергся обстрелам из сектора Газа после убийства израильской армией главы “Исламистского джихада в Палестине”.
Политическое делопроизводство
- Суд в Москве продлил арест обвиняемому в рамках “московского дела” Никите Чирцову, хотя полицейский, которому он якобы причинил боль, говорит, что никакой боли не чувствовал. По мнению “пострадавшего”, Чирцова не надо сажать в тюрьму (прокурор требует 3 года 2 месяца).
- Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры шестерым крымским татарам по делу ялтинской ячейки "Хизб ут-Тахрир" – от 19 до 7 лет.
- Минюст России внес чешскую НКО "Человек в беде" в список нежелательных организаций, она стала 19-й в этом списке. Эта одна из самых уважаемых в Чехии некоммерческих организаций поставляет гуманитарную помощь в зоны военных конфликтов, она работала в Чечне и Ингушетии, а после начала войны на востоке Украины – на территориях, контролируемые пророссийскими сепаратистами, но ее довольно быстро оттуда изгнали.
- В Тюмени блогеру Кунгурову дали 15 суток за пост, который судья сочла "разжигающим ненависть к русским" (он был озаглавлен "Допустимо ли называть русский народ говном?"). Ранее Кунгуров отсидел два года в колонии-поселении за пост в ЖЖ под названием “Кого на самом деле бомбят путинские соколы?”.
И разговоры с обвиняемыми, пострадавшими, отсидевшими:
- Бежавший в Украину обвиняемый по делу “Нового величия” Сергей Гаврилов рассказывает, как неуютно чувствовал себя первое время без браслета на ноге и чем на самом деле занималась “экстремистская организация”, в которой он состоял.
- Спустя год и два месяца после загадочного отравления издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова полиция впервые опросила его в рамках доследственной проверки. Вот здесь он подробно об этом рассказывает.
- Занимательный рассказ бывшей девушки либертарианца Михаила Светова о 10-часовом ночном допросе в Следственном комитете по делу об отношениях восьмилетней давности.
- Разговор с бывшим украинским политзаключенным в России Александром Кольченко – об Украине и российской тюрьме.
- История бед “вологодского Навального” Евгения Доможирова – стоит ему чего-то добиться, как на него заводят новое уголовное дело.
Но случаются и компенсации
- Суд в Москве назначил 700 тысяч рублей компенсации сотруднице Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольге Зелениной – в 2012 году она провела 42 дня в СИЗО за то, что она написала в экспертизе, что полностью очистить кондитерский мак от следов опия невозможно. В январе 2019 года все 13 обвиняемых по “маковому делу” были оправданы.
- ЕСПЧ назначил компенсацию в 25 тыс. евро жительнице Туапсе за то, что полицейские у нее на глазах жестоко избили при задержании ее отца. Ей самой тогда было девять лет. Дело против отца впоследствии закрыли, поскольку все улики против него были получены незаконным путем.
- Жителям поселка в Дагестане, который в 2014 году разгромили российские спецслужбы в поисках террористов, выплатят по $1500 (впечатляющее видео по ссылке, посмотрите).
Прочее российское
- Череп, обнаруженный в Мойке при поиске фрагментов тела аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, оказался учебным пособием. Зато открываются новые подробности в биографии признавшегося в убийстве Ещенко доцента Соколова – знакомые утверждают, что он причастен к гибели еще одного человека.
- Возбуждено шесть уголовных дел за невозврат субсидий Фонда кино, опасная профессия – режиссер.
- Конституционный суд постановил, что российские суды имеют право обращать в доход государства имущество не только обвиняемых в коррупции чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых, если те не могут доказать законность его приобретения.
- “Повар Путина” Евгений Пригожин полностью передал свой основной актив, комбинат питания “Конкорд”, юристке из Томска.
- Материалы, которые надо читать вместе. Здесь собраны монологи сотрудников российской полиции, которые утверждают, что никого не бьют, а уголовное дело сфальсифицировать невозможно, а здесь рассказывается, как сотрудники полиции в Нижневартовске угрозами заставили человека подписать признательные показания и ложные обвинения в убийстве.
Вокруг света
- После убийства одного из лидеров палестинской группировки "Исламский джихад" в результате ракетного удара израильских сил по сектору Газа из сектора Газа по Израилю были запущены десятки ракет, есть разрушения. Израильская армия, в свою очередь, начала наносить удары по ракетным установкам палестинских боевиков, есть погибшие.
- Суд Европейского союза обязал Израиль ставить особую маркировку на товары, выпускаемые на оккупированных территориях, чтобы граждане ЕС могли совершать при их покупке осознанный этический выбор.
- Парламент Молдовы снова отправил в отставку правительство. Оно проработало пять месяцев.
- Сегодня президент США примет в Вашингтоне президента Турции, а в Конгрессе пройдут первые публичные слушания по делу об импичменте Трампа.
Шесть ссылок
- Биографии. Фрагмент новой книги Глеба Шульпякова о поэте Константине Батюшкове или отрывок из яркой книги философа Константина Сотонина “Сократ. Введение в косметику”, издававшейся единственный раз в Казани в 1925 году тиражом 400 экземпляров (переиздание вышло в “Циолковском”).
- Революции. Фрагмент из книги американского исторического социолога Чарльза Тилли “От мобилизации к революции” (изд-во ВШЭ), в котором в общем виде описываются необходимые условия и возможные последствия революции. Или отрывок из исследования русиста Шенга Схейена “Авангардисты: Русская революция в искусстве. 1917–1935”, в котором рассказывается о детстве и юности Татлина.
- Историческое. Рассказ о том, как еврейские беженцы из царской России повлияли на формирование современной иммиграционной политики Великобритании и США, или отрывок из книжки журналистов Свена фон Тюллена и Феликса Денка “Der Klang Der Familie. Берлин, техно и падение Стены” (изд-во “Шум”), в котором описывается появление сквотов, клубов и центров вроде культового “Тахелеса” в Митте.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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