Доброе утро!

После бегства Эво Моралеса в Мексику временным президентом Боливии объявила себя лидер оппозиции в сенате Жанин Аньес. Моралес – уже из Мексики – обещал вернуться на родину “с новыми силами”. Путин тоже улетел из России (в Бразилию, на саммит БРИКС), но он вернется на родину гораздо раньше Моралеса, через два дня. В остальном так:

Минюст России объявил “нежелательной” чешскую некоммерческую организацию “Человек в беде”.

Шестеро крымских татар получили сроки от 19 до 7 лет по делу “Хизб ут-Тахрир”.

Правительство Молдовы ушло в отставку, проработав всего пять месяцев.

Израиль подвергся обстрелам из сектора Газа после убийства израильской армией главы “Исламистского джихада в Палестине”.

Политическое делопроизводство

Суд в Москве продлил арест обвиняемому в рамках “московского дела” Никите Чирцову, хотя полицейский, которому он якобы причинил боль, говорит, что никакой боли не чувствовал. По мнению “пострадавшего”, Чирцова не надо сажать в тюрьму (прокурор требует 3 года 2 месяца).

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры шестерым крымским татарам по делу ялтинской ячейки "Хизб ут-Тахрир" – от 19 до 7 лет.

Минюст России внес чешскую НКО "Человек в беде" в список нежелательных организаций, она стала 19-й в этом списке. Эта одна из самых уважаемых в Чехии некоммерческих организаций поставляет гуманитарную помощь в зоны военных конфликтов, она работала в Чечне и Ингушетии, а после начала войны на востоке Украины – на территориях, контролируемые пророссийскими сепаратистами, но ее довольно быстро оттуда изгнали.

В Тюмени блогеру Кунгурову дали 15 суток за пост, который судья сочла "разжигающим ненависть к русским" (он был озаглавлен "Допустимо ли называть русский народ говном?"). Ранее Кунгуров отсидел два года в колонии-поселении за пост в ЖЖ под названием “Кого на самом деле бомбят путинские соколы?”.

И разговоры с обвиняемыми, пострадавшими, отсидевшими:

Бежавший в Украину обвиняемый по делу “Нового величия” Сергей Гаврилов рассказывает, как неуютно чувствовал себя первое время без браслета на ноге и чем на самом деле занималась “экстремистская организация”, в которой он состоял.

Спустя год и два месяца после загадочного отравления издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова полиция впервые опросила его в рамках доследственной проверки. Вот здесь он подробно об этом рассказывает.

Занимательный рассказ бывшей девушки либертарианца Михаила Светова о 10-часовом ночном допросе в Следственном комитете по делу об отношениях восьмилетней давности.

Разговор с бывшим украинским политзаключенным в России Александром Кольченко – об Украине и российской тюрьме.

История бед “вологодского Навального” Евгения Доможирова – стоит ему чего-то добиться, как на него заводят новое уголовное дело.

Но случаются и компенсации

Суд в Москве назначил 700 тысяч рублей компенсации сотруднице Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольге Зелениной – в 2012 году она провела 42 дня в СИЗО за то, что она написала в экспертизе, что полностью очистить кондитерский мак от следов опия невозможно. В январе 2019 года все 13 обвиняемых по “маковому делу” были оправданы.

ЕСПЧ назначил компенсацию в 25 тыс. евро жительнице Туапсе за то, что полицейские у нее на глазах жестоко избили при задержании ее отца. Ей самой тогда было девять лет. Дело против отца впоследствии закрыли, поскольку все улики против него были получены незаконным путем.

Жителям поселка в Дагестане, который в 2014 году разгромили российские спецслужбы в поисках террористов, выплатят по $1500 (впечатляющее видео по ссылке, посмотрите).

Прочее российское

Череп, обнаруженный в Мойке при поиске фрагментов тела аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, оказался учебным пособием. Зато открываются новые подробности в биографии признавшегося в убийстве Ещенко доцента Соколова – знакомые утверждают, что он причастен к гибели еще одного человека.

Возбуждено шесть уголовных дел за невозврат субсидий Фонда кино, опасная профессия – режиссер.

Конституционный суд постановил, что российские суды имеют право обращать в доход государства имущество не только обвиняемых в коррупции чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых, если те не могут доказать законность его приобретения.

“Повар Путина” Евгений Пригожин полностью передал свой основной актив, комбинат питания “Конкорд”, юристке из Томска.

Материалы, которые надо читать вместе. Здесь собраны монологи сотрудников российской полиции, которые утверждают, что никого не бьют, а уголовное дело сфальсифицировать невозможно, а здесь рассказывается, как сотрудники полиции в Нижневартовске угрозами заставили человека подписать признательные показания и ложные обвинения в убийстве.

Вокруг света

После убийства одного из лидеров палестинской группировки "Исламский джихад" в результате ракетного удара израильских сил по сектору Газа из сектора Газа по Израилю были запущены десятки ракет, есть разрушения. Израильская армия, в свою очередь, начала наносить удары по ракетным установкам палестинских боевиков, есть погибшие.

Суд Европейского союза обязал Израиль ставить особую маркировку на товары, выпускаемые на оккупированных территориях, чтобы граждане ЕС могли совершать при их покупке осознанный этический выбор.

Парламент Молдовы снова отправил в отставку правительство. Оно проработало пять месяцев.

Сегодня президент США примет в Вашингтоне президента Турции, а в Конгрессе пройдут первые публичные слушания по делу об импичменте Трампа.

Шесть ссылок

Биографии. Фрагмент новой книги Глеба Шульпякова о поэте Константине Батюшкове или отрывок из яркой книги философа Константина Сотонина “Сократ. Введение в косметику”, издававшейся единственный раз в Казани в 1925 году тиражом 400 экземпляров (переиздание вышло в “Циолковском”).

Фрагмент новой книги Глеба Шульпякова о поэте Константине Батюшкове или отрывок из яркой книги философа Константина Сотонина “Сократ. Введение в косметику”, издававшейся единственный раз в Казани в 1925 году тиражом 400 экземпляров (переиздание вышло в “Циолковском”). Революции. Фрагмент из книги американского исторического социолога Чарльза Тилли “От мобилизации к революции” (изд-во ВШЭ), в котором в общем виде описываются необходимые условия и возможные последствия революции. Или отрывок из исследования русиста Шенга Схейена “Авангардисты: Русская революция в искусстве. 1917–1935”, в котором рассказывается о детстве и юности Татлина.

Фрагмент из книги американского исторического социолога Чарльза Тилли “От мобилизации к революции” (изд-во ВШЭ), в котором в общем виде описываются необходимые условия и возможные последствия революции. Или отрывок из исследования русиста Шенга Схейена “Авангардисты: Русская революция в искусстве. 1917–1935”, в котором рассказывается о детстве и юности Татлина. Историческое. Рассказ о том, как еврейские беженцы из царской России повлияли на формирование современной иммиграционной политики Великобритании и США, или отрывок из книжки журналистов Свена фон Тюллена и Феликса Денка “Der Klang Der Familie. Берлин, техно и падение Стены” (изд-во “Шум”), в котором описывается появление сквотов, клубов и центров вроде культового “Тахелеса” в Митте.

Искренне Ваши,

Семь Сорок