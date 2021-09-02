Чё Петр I Семилетнюю войну учинил?

Доброе утро!

В Московском СИЗО “Лефортово” заключенным снова разрешили спать днем. Зачем запрещали – до сих пор не известно. Но кое-что все же удалось выяснить:

По данным “Би-би-си”, полиция обходит и обзванивает сторонников Навального из разных городов по требованию администрации президента.

Верховный суд России снял с выборов бизнесмена Дмитрия Потапенко, широко известного критикой властей.

По итогам переговоров Джо Байдена и Владимира Зеленского США выделяют Украине средства на поддержку демократии и укрепление безопасности.

Белорусский политзаключенный Игорь Лосик написал письмо папе римскому.

День назывался первым сентября

В честь начала учебного года Путин (прилетевший во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, который открылся сегодня) встретился со школьниками – победителями разных конкурсов и олимпиад. И тут же пустился в рассуждения об истории: призвал не позволять "болтунам" говорить, что можно было сдать Ленинград немцам, чтобы избежать жертв, сказал, что если бы не война и не распад СССР, население России составляло бы сейчас полмиллиарда человек и т.д. Потом он углубился чуть дальше в прошлое и заговорил о Семилетнией войне, которую, по его версии, развязал Петр I: “Ну чё он со шведами-то семь лет воевал? И вообще, битва под Полтавой, вот вы представляете, где Швеция и где Полтава?” Школьник из Воркуты Никанор Толстых представлял, поэтому поправил Путина: не Семилетнюю, а Северную и не семь лет, а 21 год. Учителя юного Никанора осудили: пусть он и прав, но президента поправлять нельзя – раз сказал, что Семилетнюю войну развязал Петр I, значит развязал, и точка.

Учителей понять можно, они люди подневольные – здесь рассказано, как их используют на выборах для обеспечения победы кого надо. Это, впрочем, не единственная проблема российского образования: вот текст о том, с какими трудностями (часто непреодолимыми) сталкиваются трудовые мигранты при устройстве своих детей в школы, вот разбор гендерного неравенства в школах и вузах, а вот расследование о детском летнем лагере “Орленок”, куда сейчас посылают на отдых победителей всевозможных олимпиад и конкурсов, несмотря на то, что условия там больше подходят для исправительного лагеря.

Из жизни неугодных

Как удалось выяснить “Би-би-си”, российская полиция обходит и обзванивает сторонников Навального в 11 регионах России по требованию администрации президента. “На раскрытие преступлений времени нет, а этой ерундой маются”, – сказал источник издания. Смысл этих визитов в том, чтобы припугнуть людей уголовными делами в случае каких-либо протестов по итогам сентябрьских выборов.

Суд в Москве приговорил к пяти годам условно участника акции в поддержку Навального 23 января за то, что он кидался снежками в машину ФСБ.

Лидера профсоюза “Альянс врачей” Анастасию Васильеву задержали в Москве, чтобы привести в суд (куда она и так собиралась прийти). Рассматривалась замена ей меры пресечения по “санитарному делу”: прокуратура требовала перевести Васильеву в СИЗО, но суд отказал.

Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, который власти сначала признали “иностранным агентом”, а потом и “экстремистской организацией”, прекратил существование как юрлицо. Бывший директор ФБК Иван Жданов написал письмо на имя министра юстиции с просьбой исключить организацию из реестра НКО, выполняющих функции "иноагента".

Редакторы российских независимых СМИ обратились к властям с требованием аннулировать список "иностранных агентов" и внести поправки в соответствующий закон.

Верховный суд России уменьшил сроки ограничения свободы “оскверненителям” будки у Генпрокуратуры. Осужденным активистам зачли в сроки ограничения свободы период нахождения под мерой пресечения в виде запрета определенных действий (а это больше года).

Верховный суд запросил для проверки законности приговора материалы дела главы карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева. Он приговорен к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера.

В Чечне – очередное извинение перед Кадыровым в исполнении бойца ММА по прозвищу Акаб. Он назвал кадыровцев “беспредельщиками” и теперь объясняет, что “был бухой”.

Выборы близятся

Верховный суд снял с выборов в Госдуму кандидата от "Российской партии свободы и справедливости" Дмитрия Потапенко на том основании, что он владеет акциями “Яндекса” и “Сбера”, которые считаются иностранными активами, потому что торгуются на зарубежных биржах. Потапенко давно известен как критик властей – некоторые его инвективы становились хитами ютьюба.

Снятие с выборов – не единственный метод борьбы с неугодными кандидатами. Можно еще воровать из штаба предвыборную агитацию. Здесь обворованный кандидат от “Яблока” Николай Кавказский рассказывает, почему он считает, что за кражей тиража его листовок стоит “Единая Россия”.

Партнерство крепчает

В Белом доме прошли переговоры Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден подчеркнул, что США твердо привержены делу обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Украине будет предоставлена дополнительная военная помощь и техника, а также средства на продолжение программы демократических реформ. На что ушли деньги, уже предоставленные Украине в рамках военной помощи, рассказано здесь.

Отдельно Зеленский представил в США “план трансформации Украины” стоимостью 277 миллиардов долларов. По его словам, план должен превратить страну в "форпост безопасности, цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб".

В Беларуси

Суд в Минске признал “экстремистским” юмористический телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем", существовавший с незапамятных времен и присоединившийся к протестам после прошлогодних выборов.

Редактор телеграм-канала “Беларусь головного мозга” Игорь Лосик, задержанный еще до выборов, написал из СИЗО в Гомеле письмо папе римскому Франциску. "Я не прошу вступиться за меня перед кем-то, но я прошу вступиться за добро, за правду, за справедливость, за сотни и тысячи белорусов, которые отчаялись”, – пишет он.

О чем пишет из СИЗО журналист-расследователь Денис Ивашин, арестованный больше пяти месяцев назад, здесь рассказывает его мать. В заключении у Ивашина появились проблемы с сердцем, но добиться проведения обследования родным не удается.

Глухонемого рабочего из Гомеля Дмитрия Заломского приговорили к двум годам колонии за "фотоизображение Лукашенко с негативной оценкой". Что именно он опубликовал, никто не знает, потому что суд проходил в закрытом режиме. Как он будет отбывать срок в колонии без возможности коммуникации, тоже не понятно.

Правительство Польши обратилось к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение в пограничных с Беларусью регионах в связи с наплывом беженцев из Ирака и других стран Ближнего Востока. Правозащитники критикуют этот шаг, однако власти Литвы, Латвии и Польши не готовы обращаться по законам ЕС с людьми, которых, как они утверждают, к границам ЕС целенаправленно подвозит режим Лукашенко в рамках “гибридной войны” с Западом.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова вырос до 18 368. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 937 тысяч; официальное число жертв достигло к утру среды 184 014 человек (+790 за сутки).

ВОЗ совместно с правительством Германии открыл в Берлине Центр информации о пандемиях и эпидемиях. Собранная там информация будет доступна всем странам.

Шесть ссылок

Гнездо советских писателей. Рассказы о Переделкине – советского поэта Владимира Кострова и директора дома-музея Пастернака Ирины Ерисановой (в прошлом она больше 20 лет записывала аудиокниги, об этом тоже интересно).

Рассказы о Переделкине – советского поэта Владимира Кострова и директора дома-музея Пастернака Ирины Ерисановой (в прошлом она больше 20 лет записывала аудиокниги, об этом тоже интересно). Эмигрантские судьбы. Рассказ о Константине Горбатове (1876–1945) – художнике, писавшем идиллические русские пейзажи и в послереволюционной нищете, и в фашистском Берлине. Или отрывок из книги американского антрополога Майкла Ко “Разгадка кода майя” (изд-во “Бомбора”) – об археологе Татьяне Проскуряковой, привлекшей внимание американских ученых к проблеме мезоамериканской цивилизации.

Рассказ о Константине Горбатове (1876–1945) – художнике, писавшем идиллические русские пейзажи и в послереволюционной нищете, и в фашистском Берлине. Или отрывок из книги американского антрополога Майкла Ко “Разгадка кода майя” (изд-во “Бомбора”) – об археологе Татьяне Проскуряковой, привлекшей внимание американских ученых к проблеме мезоамериканской цивилизации. Неуловимая душа. Отрывок из книги нейрофизиолога Криса Фрита “Мозг и душа: Как нервная деятельность формирует наш внутренний мир” (изд-во “Corpus”) – о связи между психикой и мозгом. Или фрагмент из манифеста британского психоаналитика Иана Паркера и мексиканского философа Давида Павон-Куэльяра “Психоанализ и революция: критическая психология для освободительных движений” (изд-во “Горизонталь”) – об очередном упразднении буржуазного “Я”.

Отрывок из книги нейрофизиолога Криса Фрита “Мозг и душа: Как нервная деятельность формирует наш внутренний мир” (изд-во “Corpus”) – о связи между психикой и мозгом. Или фрагмент из манифеста британского психоаналитика Иана Паркера и мексиканского философа Давида Павон-Куэльяра “Психоанализ и революция: критическая психология для освободительных движений” (изд-во “Горизонталь”) – об очередном упразднении буржуазного “Я”. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок