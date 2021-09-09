Новоселье во втором спецполку

Доброе утро!

В Подмосковье совершена попытка похищения “криопациентов” – трупов, замороженных за большие деньги для последующего воскрешения. Возможно, они уже ожили, будьте внимательны. А новости такие:

В Красноярском крае погиб глава МЧС, бывший охранник Путина Евгений Зиничев.

Более 40 российских медиа запустили акцию "Нет иноагентов, есть журналисты".

Сегодня Лукашенко снова встречается с Путиным в Москве.

Талибы запретили женщинам заниматься спортом.

Большие люди

На озере Лама в 120 километрах от Норильска погиб глава МЧС Евгений Зиничев. По одной версии, он пытался спасти режиссера Александра Мельника, который поскользнулся и упал в воду, по другой – это режиссер (он тоже погиб) пытался спасти Зиничева. Путин назвал смерть Зиничева “невосполнимой личной утратой”, что понятно, потому что Зиничев – до того, как возглавить Калининградскую область и потом перейти на работу в правительство – многие годы был личным охранником Путина. Режиссер Мельник, много сотрудничавший с МЧС, приехал в Норильск готовить съемки фильма о развитии Арктики и Северного морского пути.

В Москве строят штаб-квартиру для второго спецполка полиции, который специализируется на разгоне митингов и задержании активистов. Стоимость проекта – 10 миллиардов рублей.

Суд в Москве постановил взыскать с бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и "Альфа-банка" более 126 миллионов долларов. Генпрокуратура считает эти деньги “имуществом, полученным в результате отмывания коррупционного дохода”, экс-министр и банк с этим не согласны и будут обжаловать решение. Абызова задержали в марте 2019 года и с тех пор уже несколько раз предъявляли ему новые обвинения.

Против замглавы инженерных войск России генерал-майора Руслана Алахвердиева возбуждено уголовное дело, он в СИЗО. Его обвиняют во взятках и в том, что он заставлял подчиненного работать у себя на даче.

В поисках журналистской солидарности

Более 40 российских медиа запустили акцию "Нет иноагентов, есть журналисты" в защиту изданий и журналистов, включенных в реестры “иностранных агентов”. Участники акции вывесили у себя на сайтах баннер "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено средством массовой информации, выполняющим функции средства массовой информации" – он обыгрывает сообщение, которым обязаны предварять все свои материалы внесенные в реестр медиа. Цели акции – информирование общественности и демонстрация цеховой солидарности. Здесь об акции рассказывает главред “Дождя” Тихон Дзядко, здесь – представители профсоюза журналистов. Вечером у здания Министерства юстиции в Москве прошла серия пикетов, в ходе которой были задержаны три журналистки “Важных историй”.

Но есть и позитивные новости: ЦИК России разрешил “СМИ – иностранным агентам” освещать сентябрьские выборы.

Прочее российское

Суд в Москве арестовал на 16 суток вдову правозащитника Сергея Мохнаткина Анну Кречетову – за участие в пикете в поддержку крымских татар.

Последователя "Свидетелей Иеговы" Юрия Савельева, приговоренного к шести годам по обвинению в экстремизме, насильно этапировали из алтайской колонии в лечебное исправительное учреждение в Барнауле – туда помещают осужденных, страдающих наркоманией и алкоголизмом. Савельев, будучи Свидетелем Иеговы, естественно, ничего не употреблял.

В Чечне объявлена кровная месть критику Кадырова и конкурс на лучший рисунок семьи Кадырова.

В Курской области директор школы вырвал у ученика серьгу из уха, обозвав его соответствующим образом.

Медитировать тоже нельзя

Сегодня в Москве состоится очередная встреча Лукашенко и Путина. Как ожидается, они будут подписывать документы о дальнейшем расширении и углублении интеграции между двумя странами. Накануне в Петербурге подневольные коммунальщики закрасили граффити с Марией Колесниковой и лозунгом “За нашу и вашу свободу”. На этой неделе Минский областной суд приговорил ее к 11 годам за “попытку захвата власти”. Проходивший по этому же делу адвокат Максим Знак получил 10 лет, вот разговор с его отцом.

Власти Литвы повторили обвинения в адрес белорусских силовиков: они выталкивают мигрантов, привезенных из стран Ближнего Востока и Африки, “с применением спецтехники и щитов”. Лукашенко решил внести в нижнюю палату белорусского парламента законопроект, приостанавливающий соглашение о реадмиссии между Беларусью и ЕС. Когда его одобрят, Беларусь уже не будет обязана принимать собственных граждан и связанных с Беларусью граждан третьих стран, подлежащих депортации из Евросоюза.

Под городом Борисовым силовики разогнали десятидневный буддистский ретрит; в Гомеле местного предпринимателя приговорили к трем годам колонии за телеграмный репост текста о сопротивлении милиции.

Вокруг света

В Крыму задержали бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа Эльдара Менситова. Это связано с делом о “диверсии” на газопроводе.

Кабмин Украины инициировал санкции против 24 компаний и шести человек, причастных к строительству Керченского моста.

Как утверждает в своем расследовании телеканал CNN, ЦРУ США оказывало помощь Украине в подготовке операции, которая привела к задержанию в Беларуси 33 российских вагнеровцев в июле прошлого года. В США это отрицают, в российской ФСБ – охотно подтверждают. Здесь эту публикацию комментируют бывший руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов и журналист Юрий Бутусов, уже год расследующий причины провала операции (предполагалось, что вагнеровцы попадут в Киев, где их обвинят в участии в боевых действиях на Донбассе, однако задержаны они были в Беларуси, а Лукашенко вернул их в Россию).

Талибы запретили женщинам в Афганистане заниматься спортом, но при этом обещают создать для них должности в правительстве.

В Париже начался суд по делу о терактах 13 ноября 2015 года, жертвами которых стали 130 человек. На скамье подсудимых – 20 подозреваемых, в числе которых непосредственный исполнитель преступления Салах Абдеслам. Он единственный выживший из тех, кто непосредственно участвовал в нападении и был схвачен полицией.

В Ричмонде (штат Вирджиния, США) демонтировали памятник генералу армии Конфедерации Роберту Ли.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вырос до 18 024. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии составило 7 млн 66 тысяч; официальное число жертв достигло к утру среды 189 582 человек (+797 за сутки). Московский мэр заверил горожан, что школы будут переводить на дистанционное обучение только в крайнем случае.

По данным американского издания Politico, США хотят организовать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом.

Шесть ссылок

К 80-летию начала блокады Ленинграда. Воспоминания детей блокады близнецов Леонида Романкова и Любови Мясниковой – в сентябре 1941-го им было по четыре года, но они всё помнят. Или беседы исследовательницы блокады, поэта и литературоведа Полины Барсковой с Натальей Соколовской, Львом Лурье и Любовью Аркус – все они так или иначе занимаются памятью о блокаде.

Воспоминания детей блокады близнецов Леонида Романкова и Любови Мясниковой – в сентябре 1941-го им было по четыре года, но они всё помнят. Или беседы исследовательницы блокады, поэта и литературоведа Полины Барсковой с Натальей Соколовской, Львом Лурье и Любовью Аркус – все они так или иначе занимаются памятью о блокаде. Научные биографии. Лингвист Юрий Апресян рассказывает о своей жизни. Или отрывок из книги Майкла Ко “Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации” (изд-во “Колибри”), посвященный Юрию Кнорозову.

Лингвист Юрий Апресян рассказывает о своей жизни. Или отрывок из книги Майкла Ко “Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации” (изд-во “Колибри”), посвященный Юрию Кнорозову. Вокруг книг. Филолог Мила Витива рассказывает о практиках книгосожжения в разных религиях. Или монолог Галины Костровой, сорок лет проработавшей в редакции прозы издательства “Молодая гвардия” – об особенностях советской редактуры и подготовке первого собрания Василия Шукшина (уже после его смерти).

Филолог Мила Витива рассказывает о практиках книгосожжения в разных религиях. Или монолог Галины Костровой, сорок лет проработавшей в редакции прозы издательства “Молодая гвардия” – об особенностях советской редактуры и подготовке первого собрания Василия Шукшина (уже после его смерти). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок