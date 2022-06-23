Баня председателя Си

Доброе утро!

Настоящее Время заканчивает цикл расследований о петербургском периоде Путина историей о нераскрытом убийстве журналиста, собравшего материал для статьи о том, что подполковник Путин незаконно возглавил ФСБ – читайте. В новостях так:

Российские войска приближаются к Лисичанску, город обстреливается из всех видов оружия, включая авиацию. Бои в промзоне Северодонецка продолжаются.

В результате российского ракетного удара по Николаеву уничтожен частный зерновой терминал.

В Ростовской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар – предположительно, после удара беспилотника.

В Казани, Перми, Уфе и Кирове созданы батальоны для отправки в Украину. Новосибирская область отправляет на оккупированные территории Украины “делегацию педагогов”.

Беларусь проводит учения по мобилизации на границе с Украиной.

Вопрос о дальнейших поставках оружия Украине вызвал раскол в крупнейшей парламентской партии Италии, “Движении пяти звезд”.

Военные сводки

Российские военные приближаются к Лисичанску, закрепляясь в близлежащих деревнях, город обстреливается из артиллерии, танков, авиации. Россия перебрасывает в этот район технику и людей с других направлений и, по оценкам американского Института изучения войны, российские войска вскоре вплотную подойдут к городу, но взять его быстро не смогут. Украинская армия продолжает удерживать промзону Северодонецка, в городе идут уличные бои. Перерезать дорогу на Бахмут россиянам пока не удалось, продвижение российской армии в сторону Славянска тоже застопорилось. При этом украинские военные ждут нового наступления на Харьков.

Премьер Великобритании Борис Джонсон говорит в интервью, ссылаясь на данные разведки, что на Донбассе Россия должна исчерпать свои ресурсы (ну или так ему хочется думать). Британская разведка сообщает, что армия так называемой “ДНР” потеряла убитыми и ранеными более половины своих бойцов, и Россия готовится к введению резервов. Это, скорее всего, правда: в России рапортуют о создании добровольческих батальонов в Казани, Перми, Уфе и Кирове.

Опубликованы спутниковые снимки разрушений на острове Змеиный. Здесь целесообразность борьбы за остров комментирует украинский военный эксперт Павел Лакийчук: по его словам, удары по Змеиному и буровым вышкам "Черноморнефтегаза" – это “попытка закрыть глаза и уши Черноморскому флоту России”. В то же время, напоминает Лакийчук, в Черном море находится достаточно российских кораблей с крылатыми ракетами, которые будут продолжать обстрелы украинских городов. В среду семь таких крылатых ракет были выпущены по Николаеву: в результате загорелся зерновой терминал международной корпорации Viterra, пожары вспыхнули и в других районах города. Вот новые фотографии войны.

Минобороны Беларуси объявило о начале мобилизационных учений на границе с Украиной. Белорусские военные, по сведениям Минобороны Украины, устанавливают на границе деревянные муляжи танков.

В Ростовской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе – предположительно, после удара беспилотника. Украина это никак не комментирует; по словам главы “Нафтагаза Украины” Юрия Витренко, вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины перестала работать из-за ракетных обстрелов. Во Владимирской области при взрыве боеприпаса в хранилище погибли трое военных и гражданский специалист.

Оккупация, эвакуация, плен

В Херсонской области совершено покушение на главу оккупационной администрации Чернобаевки Юрия Турулева – неизвестные подорвали его машину, сам он легко ранен. В министерстве образования Новосибирской области отчитались, что “делегация педагогов” для отправки в Херсонскую область и другие оккупированные районы Украины уже сформирована. Когда станет возможным контрнаступление украинской армии в Херсонской области, здесь объясняет бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Пока бои идут на границах Херсонской области с Николаевской и Днепропетровской областями.

Репортаж об эвакуации тяжелораненых санитарным поездом “Врачей без границ” смотрите тут. Здесь боец полка “Азов” с позывным “Буйвол” рассказывает, как его эвакуировали с осажденной “Азовстали” военным вертолетом, который доставил защитникам завода боеприпасы, еду и медикаменты.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов обещает, что в ближайшее время состоится первый обмен, в результате которого из колонии в Еленовке на территории так называемой “ДНР” домой вернется часть защитников мариупольской “Азовстали”. Скорого обмена командного состава ждать, по его словам, не стоит. По данным украинских властей Мариуполя, в городе погибли 22 тысячи человек – мэр Вадим Бойченко назвал это “осторожной цифрой”, жертв может оказаться больше. У российских властей на Мариуполь длинные планы: вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что на месте “Азовстали” сделают промышленный парк или место отдыха, а к 2035 году в Мариуполе будут жить 500 тысяч человек.

Британец Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни в так называемой “ДНР”, позвонил домой и рассказал семье, что приговор могут привести в исполнение в ближайшее время. Представители “ДНР” говорят Аслину, что никто из Великобритании не выходил на связь, чтобы обсудить его дальнейшую судьбу. В то же время адвокат приговоренных утверждает, что они готовят апелляционную жалобу на смертный приговор.

Военные преступления

“Репортеры без границ” провели собственное расследование гибели украинского фотографа и документалиста Макса Левина и его друга, бойца ВСУ Алексея Чернышева – они исчезли в середине марта в Киевской области, тела обнаружили значительно позже. “Репортеры” пришли к выводу, что Левина и Чернышева расстреляли российские военные: на обугленном “Форде” Левина обнаружено 14 отверстий от пуль.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова называла у себя в фейсбуке имена десяти российских военнослужащих, причастных, по ее словам, к пыткам мирных жителей в Буче. Журналистам Idel.Реалий удалось лично пообщаться с родственниками одного из них и выяснить, что он действительно служил в 64-й гвардейской мотострелковой бригаде из Хабаровского края, которая стояла в Буче, но несколько лет назад уволился, вернулся на родину в Марий Эл и в Украине не был. О том, как видится расследование преступлений, совершенных российскими военными в Украине, из Евросоюза, здесь рассказывает еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Среди таких преступлений есть и “насильственные исчезновения гражданских лиц” – вот рассказ о жителях Киевской и Черниговской областей, задержанных российскими военными и сейчас находящихся в российских СИЗО. Правозащитники не имеют доступа к этим людям, но иногда кого-то из них обменивают, и вернувшиеся рассказывают о тех, кто сидел вместе с ними.

Случаются и преступления помельче: власти Москвы использовали для оформления новой площади ДНР у посольства США шрифт, разработанный киевскими дизайнерами Олесем Гергуном и Евгением Анфаловым для международной медиакампании в поддержку Украины. Это не только цинизм, но и нарушение авторского права.

Международное эхо войны

По результатам опроса, проведенного Pew Research в восемнадцати странах от Польши до Австралии, Путин стал самым непопулярным политиком в мире. К России 85% опрошенных тоже относятся негативно.

Минобороны Эстонии сообщает, что в ходе учений российская армия имитирует ракетные удары по эстонской территории, что, вероятно, должно намекать на возможность вторжения. В Литве, по словам президента Науседы, не ждут российского вторжения в ответ на ограничение грузоперевозок в Калининградскую область. Скорее, Россия отключит Литву от региональной электросети. Литовский политолог Витас Юрконис тоже считает, что ответить Москве по большому счету нечем, поэтому к доносящимся оттуда угрозам следует относиться как к запугиванию и отвечать единством ЕС и НАТО.

Единство Евросоюзу дается нелегко:

В крупнейшей парламентской партии Италии, “Движении пяти звезд”, произошел раскол по вопросу о дальнейших поставках оружия в Украину. Нынешний председатель партии Джузеппе Конти считает, что войну надо заканчивать дипломатическими средствами и территориальными уступками Путину, а против этого выступил бывший лидер партии и действующий министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. Он вышел из партии вместе с несколькими десятками других депутатов.

Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Кирилла Петкова, занимавшего активную проевропейскую и проНАТОвскую позицию. Петков уволил министра обороны Стефана Янева, который отказывался называть российское вторжение в Украину войной, предпочитая официальный кремлевский термин "спецоперация". Теперь можно опасаться возвращения Софии в объятья Москвы.

Почему поставки Украине оружия вызывают такие споры и почему не дать Киеву столько, сколько он просит, объясняется здесь.

Финский производитель красок и лаков Tikkurila объявил об уходе из России; IKEA расторгает договоры аренды с российскими торговыми центрами, где находятся ее магазины и студии. После вторжения в Украину из России ушла пятая часть работавших там крупнейших международных компаний.

Великобритания отказала в визах российской делегации для участия в парламентской ассамблее ОБСЕ (из-за санкций, наложенных на российских депутатов), США не выдали разрешение на прилет спецрейса для вывоза российских дипломатов – полетят, значит, обычным рейсом через Стамбул, бытовую технику увезти не смогут.

В Латвии по уголовному делу о прославлении и оправдании геноцида, преступлений против человечности или военных преступлений арестован пророссийский блогер и политик Владимир Линдерман. Суд во Львове продлил арест куму Путина Виктору Медведчуку и арестовал часть его имущества, в том числе вагон-ресторан (поддерживал человек страусов железные дороги: поставил у себя перед домом настоящий железнодорожный перрон, а на него – настоящий вагон-ресторан, со всей мебелью и стаканами в подстаканниках).

Россия: “символический сущностный смысл”

Путин подписал указ о выплате госдолга в рублях – это не отменяет грядущий технический дефолт, но позволит получать выплаты по облигациям российским резидентам. Законопроект о засекречивании золотого запаса принят в первом чтении, а законопроект о создании национального магазина приложений внесен в Госдуму. Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за пытки, который критиковали правозащитники (пытки не выделяются там в отдельную статью, а идут как превышение должностных полномочий и принуждение к даче показаний).

Как выяснил центр “Досье”, баню, которую Путин в 2018 году подарил председателю КНР Си Цзиньпину, оплатила компания, связанная с поваром Путина Евгением Пригожиным и ЧВК Вагнера (по ссылке есть фотография неказистого сооружения из “200-летних алтайских кедров”).

Александра Сокурова не выпустили в Финляндию, откуда он должен был лететь на конференцию в Милан. Разгневанный режиссер пожаловался в Совет по правам человека при Путине, но тот, скорее всего, ответит, что для наземного пересечения границ по-прежнему действуют коронавирусные ограничения, введенные правительством в начале пандемии, и никакой политики в этом нет. О том, как российские ученые переживают обрушившуюся на них изоляцию или вынужденный отъезд в неизвестность, читайте тут.

Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора "Шанинки" Сергея Зуева. Ранее кассационный суд отменил решение о его аресте. В этом большом интервью Петр Щедровицкий не только оправдывает методологов и свою идею о “русском мире”, но и много говорит о преследовании Зуева (в прошлом тоже методолога).

Главный военный герольдмейстер Вооруженных сил России подтвердил, что знаки Z, V и O не являются официальными воинскими символами и назвал “результатом неофициальных инициатив” присвоение им “символического сущностного смысла”. Что не мешает преследовать в том числе и за неприязненное к ним отношение:

Пермские чиновники потребовали от дома офицеров Минобороны снять баннер с буквой Z, но потом решили согласовать его.

В отношении активиста из Советска Калининградской области возбудили второе уголовное дело о “фейках” про армию. Ранее на него составили четыре административных протокола о “дискредитации” армии и один – о “явном неуважении к власти”.

Петербургские полицейские задержали градозащитницу и главу местного ПЕН-клуба Наталью Сивохину на выходе от врача с трехлетней дочкой. Дочку из отделения полиции забрал муж, с Сивохиной же долго беседовали сотрудники Центра “Э”. Ближе к полуночи на нее составили протокол о “дискредитации” из-за антивоенных постов, написанных сразу после вторжения.

Пенсионера из Петрозаводска оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” из‑за антивоенных постов и фото с плакатом “Против бомбежек мирных городов”.

Жительница Уфы написала второй донос на соседку, выступающую против российского вторжения в Украину. По первому доносу соседку уже оштрафовали на 15 тысяч рублей, на второй полицейские отреагировали мудро: сказали, что не смогут проверить указанные в доносе факты, потому что Instagram в России заблокирован.

В Петербурге задержали активиста Андрея Оливьери из-за плаката с очередной цитатой из Путина: "Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти". Протокол составили за нарушение коронавирусных ограничений.

В отношении жителя Красноярска возбудили уголовное дело о “реабилитации нацизма” за комментарии двухлетней давности.

Как выяснили журналисты Кавказ.Реалий, суды на юге России расценивают поддержку “спецоперации” как смягчающее обстоятельство – даже в делах о пьяном вождении и покупке наркотиков.

Все остальное

В Кыргызстане собираются принять закон об амнистии активов. Оппозиция называет его фактической легализацией коррупции.

Президент США призвал отменить на три месяца топливный налог из-за “путинского скачка цен”.

Жертвами землетрясения на востоке Афганистана стали почти тысяча человек.

Шесть ссылок

Советское. Рассказ о работе ГУЛАГа в ходе Великой Отечественной войны. Или фрагмент из книги американского историка Стивена Коткина “Сталин. Парадоксы власти” (изд-во Института Гайдара).

Рассказ о работе ГУЛАГа в ходе Великой Отечественной войны. Или фрагмент из книги американского историка Стивена Коткина “Сталин. Парадоксы власти” (изд-во Института Гайдара). Приватное. Дачные удовольствия – рассказ о том, как проводили лето писатели и художники Серебряного века. Или путеводитель по самым страшным снам русских классиков.

Дачные удовольствия – рассказ о том, как проводили лето писатели и художники Серебряного века. Или путеводитель по самым страшным снам русских классиков. Художественное. Рассказ о нынешней ярмарке современного искусства Art Basel – ее российское вторжение в Украину как будто не задело. Или отрывок из книги Маргариты Мастерковой-Тупицыной “Лидия Мастеркова: право на эксперимент” (изд-во Музея Garage).

Искренне Ваши,

Семь Сорок