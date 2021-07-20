Частный концлагерь и клонирование Вишневского

Доброе утро!

Президенты Украины, Грузии и Молдовы в ходе встречи в Батуми подписали Декларацию по европейской интеграции. Членство в ЕС им никто не обещает, но в документе говорится, что одно только стремление туда попасть дает этим странам мощный стимул для реформ. На фоне текущих новостей четкое представление о светлом будущем не помешает:

Журналисты обнаружили под Петербургом частную подземную тюрьму с крематорием. Через час после публикации вход туда завалили землей.

ФСБ составила перечень информации, за сбор которой будут признавать физлицом – “иностранным агентом”.

Светлана Тихановская встретилась в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

ЕС, США и Британия обвинили Китай во взломе серверов Microsoft Exchange.

Петербургские инновации

Утром в понедельник на главном новостном сайте Ленинградской области 47news появилась большая иллюстрированная публикация о полуразрушенной частной подземной тюрьме с крематорием, которую журналисты обнаружили на территории заброшенного коттеджного поселка Новый Петербург во Всеволожском районе. Сооружение состояло из подземных камер, закрывавшихся на замки, аналогичные тем, что находятся в СИЗО "Кресты", внутри была оборудована система видеонаблюдения и пунктом охраны. Вход в подземную тюрьму перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки. На участке была баня с лазом, ведущим к печи размером с человека (похоже на крематорий). Правоохранительным органам было известно об этом объекте: через час после публикации Следственный комитет направил на участок технику, которая завалила землей вход в тюрьму (но пробраться туда всё равно можно). Следователи не знают, кто это построил. По информации журналистов, владельцами были бывший сотрудник ФСИН и некий Мкртычян, впоследствии сменивший фамилию на Эскобар.

По данным петербургской Общественной наблюдательной комиссии, в ночь с 11 на 12 июля в СИЗО “Кресты” (оно находится теперь в Колпино) произошел бунт. Чтобы замаскировать его, администрация объясняла шум финалом Евро‑2020.

В Петербурге в преддверии выборов начали самопроизвольно клонироваться Борисы Вишневские: по одному округу с руководителем “Яблока” в городском парламенте Борисом Лазаревичем Вишневским на выборы идут Борис Иванович Вишневский и Борис Геннадьевич Вишневский. Это старый электоральный прием, но сейчас поражает то, что фамилии специально под выборы поменяли не случайные пьяницы из подворотни, а видный городской функционер-единоросс и начальник отдела продаж известной авторемонтной компании (полностью детектив тут).

Дела государственные

Путин внес в Госдуму законопроект, разрешающий ему увеличивать предельный возраст пребывания на службе маршалов, генералов и адмиралов флота. Сейчас они могут служить только до 70 лет.

Российских вице-премьеров распределили по федеральным округам в качестве “кураторов”.

Правительство выступило с 42 разными инициативами, которые прямо завтра изменят жизнь россиян к лучшему; производители хлеба предупредили о повышении цен.

ФСБ составила перечень информации, за сбор которой будут признавать физлицом – “иностранным агентом”. Там 61 пункт, в том числе данные о работе “Роскосмоса”. Не ясно, можно ли расценивать как сбор таких данных чтение интервью, которое дал РИА Новости гендиректор-генконструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков. Он рассказывает, что гарантийный срок службы скафандров, которыми космонавты пользуются сейчас на МКС, скоро истечет, а новых скафандров нет, потому что бюрократия.

Как выглядят лесные пожары в Якутии, можно посмотреть здесь, а как их тушат, читайте в этом репортаже.

Каток и скрипка

Мосгорсуд отказался отменить меру пресечения в виде запрета пользоваться телефоном и интернетом адвокату и экс-главе "Команды 29" Ивану Павлову. Апелляции подали около сорока адвокатов. Здесь ликвидацию “Команды 29” комментирует бывший глава ее медиаотдела Максим Заговора, здесь рассказывается о делах, которые вели Павлов и его коллеги.

Арестованного экc-директора “Открытой России” Андрея Пивоварова снова оштрафовали на 50 тысяч рублей по закону об “иностранных агентах”. Он сидит в СИЗО на Кубани, а штрафуют его в Петербурге.

Отцу бывшего директора ФБК Ивана Жданова продлили арест сразу на четыре месяца. Юрия Жданова арестовали в конце марта по делу о превышении должностных полномочий. Команда Навального считает это уголовное преследование местью со стороны властей.

Минюст России потребовал лишить адвокатского статуса депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина за то, что он участвовал в акции в поддержку Навального 23 января.

Журналистку Lenta.ru, грубо задержанную за то, что она пыталась снять на телефон, как полицейские задерживают маленького ребенка, оштрафовали на тысячу рублей по обвинению в мелком хулиганстве. Она провела в отделении полиции две ночи, в автозаке ее избили.

На Сахалине чиновники сорвали выпуск муниципальной газеты "Углегорские новости" и отстранили от работы главреда издания. В этот день в газете должна была выйти статья о ЧП на угольном отвале. Журналисты уверены, что за атакой на газету стоит Восточная горнорудная компания, которая контролирует углегорскую мэрию.

Участник Pussy Riot Александр Софеев уехал из России, освободившись после второго подряд административного ареста. За ним, как ранее за Вероникой Никульшиной, следили, пока он ехал в аэропорт.

Мощная репрессивная кампания, спровоцированная возвращением в Россию Алексея Навального, продолжается уже полгода. Вот ее основные вехи.

Вокруг Беларуси

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Она призвала американское руководство помочь белорусским журналистам и усилить санкции против Лукашенко. Ее визит в США продолжается. Здесь об итогах встречи рассказывает Николай Халезин, находящийся в Вашингтоне в составе делегации Тихановской (надеется на введение американских секторальных санкций). Глава "Народного антикризисного управления" Павел Латушко тоже рассчитывает на новые международные санкции и возобновление протеста внутри Беларуси. На фоне происходящего в это верится слабо:

Арестован банковский счет белорусского ПЕН-центра, который возглавляет Светлана Алексиевич.

Минюст Беларуси обратился в суд с иском о приостановке деятельности общественного объединения "Правовая инициатива" (оно было создано в 1996 году и занимается правозащитной деятельностью).

В Молодечно силовики пришли в редакцию издания "Региональная газета" и увезли на допрос главреда и его жену.

Редакторов “Нашей нивы” обвинили в уплате коммунальных услуг не по тому тарифу (“причинение имущественного ущерба без признаков хищения”). Оставшиеся на свободе сотрудники издания уехали из Беларуси. Как и корреспондент Настоящего Времени Роман Васюкович (вот его рассказ об условиях работы в последнее время). Покинул Беларусь и политолог Валерий Карбалевич, комментировавший текущую политику в независимых медиа.

Суд в Минске вынес приговоры одиннадцати участникам чата, которые якобы договаривались “сжигать табачные киоски”. Сроки большие – от пяти до девяти лет.

Минчанина забрали с поминок по матери и арестовали на 15 суток за то, что два месяца назад он слушал в машине песню Цоя "Перемен".

Вокруг света

Власти нескольких стран – Азербайджана, Венгрии, Индии, Казахстана, Мексики, Саудовской Аравии и др. – массово следили за журналистами, правозащитниками и адвокатами с помощью шпионской программы Pegasus израильской компании NSO Group. Программа предназначена для слежки за опасными преступниками и террористами и доступна только госорганам. Об этом говорится в совместном расследовании 17 журналистских организаций во главе с французской Forbidden Stories – вот хороший пересказ, а вот разбор азербайджанской истории.

Евросоюз, США и Великобритания официально обвинили Китай во взломе серверов Microsoft Exchange.

Умер датский художник Курт Вестергор – автор карикатур на пророка Мухаммеда. Последние годы жизни он был вынужден жить под охраной по секретным адресам.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 24 633. Число инфицированных в стране с начала пандемии – 5 миллионов 983 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 149 138 человек (+719 за сутки).

Вот репортаж из Калининграда, где – при действующем запрете на проведение массовых мероприятий – прошел матч Суперкубка России с участием тысяч фанатов, приехавших из Москвы и Петербурга. При этом вакцины в регионе кончились, а заболеваемость растет.

Французское правительство объявило о начале четвертой волны эпидемии – в ближайшие дни в парламент внесут законопроект об ужесточении мер борьбы с коронавирусом. В нескольких городках Франции граждане разгромили прививочные пункты в знак протеста против принудительной вакцинации. В Англии на фоне роста заболеваемости отпраздновали почти полную отмену коронавирусных ограничений.

Шесть ссылок

Классики. К 210-летию со дня рождения Теккерея филолог Ирина Попова рассказывает, как читать “Ярмарку тщеславия” сегодня. Или эссе Наталии Бакши о Максе Фрише – к 110-летию со дня рождения.

К 210-летию со дня рождения Теккерея филолог Ирина Попова рассказывает, как читать “Ярмарку тщеславия” сегодня. Или эссе Наталии Бакши о Максе Фрише – к 110-летию со дня рождения. Художества. Рассказ о жизни трансфуристов Сергея Сигея и Ры Никоновой в Ейске, где они издавали андеграундный журнал “Транспонанс”. Или разговор с галеристом, арт-продюсером, в прошлом политтехнологом Маратом Гельманом о том, почему в России нет протестного искусства.

Рассказ о жизни трансфуристов Сергея Сигея и Ры Никоновой в Ейске, где они издавали андеграундный журнал “Транспонанс”. Или разговор с галеристом, арт-продюсером, в прошлом политтехнологом Маратом Гельманом о том, почему в России нет протестного искусства. Арт-физиология. Рассказ литературного критика Сергея Сдобного о том, как он потерял зрение и полюбил аудиокниги. Или отчет нейробиолога и психолога Дарии Клеевой о последних достижениях нейрокинематических исследований (людей натурально кладут в аппараты МРТ и дают им смотреть Серджо Леоне).

Рассказ литературного критика Сергея Сдобного о том, как он потерял зрение и полюбил аудиокниги. Или отчет нейробиолога и психолога Дарии Клеевой о последних достижениях нейрокинематических исследований (людей натурально кладут в аппараты МРТ и дают им смотреть Серджо Леоне). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок