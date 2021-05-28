Разглашать запрещено

Доброе утро!

На телеканале Настоящее Время начался показ документального сериала Андрея Сильвестрова “Азбука тюрьмы”. Это 12-серийное путешествие человека от ареста до выхода на волю с участием Олега Навального, Марии Алехиной, бывшего менеджера ЮКОСа Владимира Переверзина и др. Первую серию, “Арест”, смотрите здесь. Вот интервью с режиссером. А новости такие:

Адвокату удалось попасть к арестованной в Минске россиянке Софье Сапеге, но рассказать он ничего не может из-за подписки о неразглашении.

Путин и Лукашенко провели встречу в Сочи, но о результатах тоже не рассказали.

Бывшие полицейские получили от 5 до 12 лет колонии за наркотики, подброшенные журналисту Голунову. Дело о заказчике преступления будет рассматриваться отдельно.

В Москве похищен беженец из Узбекистана. Его уже доставили в Ташкент.

Белорусские политзаключенные

Сегодня исполняется год со дня задержания в Беларуси блогера Сергея Тихановского, намеревавшегося выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. С тех пор число политзаключенных в стране выросло до 436 человек. О том, как им сидится, здесь рассказывает правозащитник Михаил Жемчужный – он вышел на свободу в феврале 2021 года, отсидев больше шести лет.

Суд в Минске отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софьи Сапеги. Судебное заседание было закрытым, с документами о задержании адвокат ознакомиться не смог, потому что в суде этих бумаг не было. Адвоката наконец допустили к Сапеге в СИЗО КГБ – она, по его словам, бодра и здорова, но больше ничего он сказать не может, потому что дал подписку о неразглашении.

Некоторым задержанным сотрудникам портала TUT.BY предъявили обвинения. Какие – разглашать тоже запрещено.

Круги от самолета

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири направил непубличное письмо директору департамента авиации Беларуси, в котором назвал инцидент с разворотом рейса Афины – Вильнюс "преднамеренным и незаконным угоном". Он обвинил белорусские авиационные власти в том, что они даже не пытались связаться с авиакомпанией, слишком долго удерживали самолет в Минске, не предоставили пилотам переводчика и отказались заправлять самолет. О’Лири призвал освободить Романа Протасевича и установить личности загадочных россиян, которые покинули самолет в Минске.

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга тоже интересуют эти личности: в интервью SkyNews он сказал: “трудно поверить, что режим в Минске может сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией”.

Зато Следственный комитет Беларуси предложил объяснение тому странному факту, что письмо о бомбе, якобы заложенной на борту Ryanair, было отправлено уже после того, как самолет развернули к Минску: оказывается, писем было два!

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против главы МИД Латвии и мэра Риги из-за замены флага на бело-красно-белый. Литва в знак солидарности с Латвией выслала двух сотрудников белорусского посольства – Беларусь ответила тем же.

Россия согласовала рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. К вечеру Forbes сообщил, что российские авиакомпании тоже почему-то начали облетать Беларусь.

Что дальше?

Путин и Лукашенко провели пятичасовую встречу в Сочи. Перед началом была протокольная съемка, в ходе которой Путин говорил о погоде и товарообороте, а Лукашенко обещал поделиться с Путиным подробностями о посаженном самолете. Потом они разговаривали больше пяти часов, но журналистам по итогам ничего сообщать не стали. Это были их третьи с начала года переговоры. Политологу Дмитрию Орешкину фабула переговоров и так понятна: Путину наличие Лукашенко в Беларуси нужнее, чем его уход, поэтому Россия поможет ему деньгами, а Лукашенко за это должен будет стать послушнее.

Светлана Тихановская опубликовала детали Всеобъемлющего плана Евросоюза для демократической Беларуси – объем финансирования может составить $10 млрд. Осталось только добиться, чтобы Беларусь стала демократической. С этой целью Запад будет вводить санкции в отношении режима Лукашенко, но, как поясняет экономист Ярослав Романчук, трудно будет сделать их действенными: ослабляя Беларусь, секторальные санкции будут укреплять Россию. Цугцванг.

Пыль российских судов

Бывшие полицейские, подкинувшие наркотики журналисту Ивану Голунову, получили длительные сроки: организатор преступления Игорь Ляховец приговорен к 12 годам колонии, Денис Коновалов, который признал вину и дал показания на коллег, – к пяти годам. Еще троим дали по восемь лет. Суд обязал каждого выплатить Голунову по миллиону рублей. Заказчика преступления будет устанавливать отдельный суд. Вот интервью с Иваном Голуновым об исходе дела; здесь приговор комментирует адвокат Алхас Абгаджава (только видео) – он не верит, что заказчика преступления найдут и осудят, а суровый приговор называет “показательной поркой”.

В отношении редактора студенческого журнала DOXA Владимира Метелкина возбуждено второе уголовное дело – о клевете на следователя. Потому что Метелкин жаловался, что следовательница к нему пристает.

Пятеро граждан Таджикистана осуждены в Москве за подготовку взрыва у здания штаба ГРУ. Вину они не признали и утверждают, что дело сфабриковано.

В Москве похищен беженец из Узбекистана Шохрух Базаров. Сотрудники ФСБ принудительно отправили его в Ташкент, несмотря на то, что ЕСПЧ ранее запретил его высылку.

В Саратовской области задержаны восемь молодых людей по подозрению в создании “экстремистского сообщества” ультраправого толка. Никаких преступлений они не совершили, но в органах убеждены, что готовились.

В Оренбургской области ученики с плакатами потребовали отремонтировать аварийную школу. Одного из родителей обвинили в организации “незаконного митинга” и вовлечении в него малолетних.

В Москве на десять суток арестован участник Pussy Riot Тим Бесцвет – за прошлогоднюю акцию с радужными флагами в день рождения Путина.

В Тамбове блогера задержали на выходе из спецприемника после 30 суток ареста за акцию 21 апреля и отвезли в ОВД, чтобы составить протокол о нарушении санитарных норм на той же акции (он был без маски).

Из программы Международного арктического саммита вырезали выступление ученого Валерия Митько, обвиняемого в госизмене. Ученому 79 лет, и он уже два года сидит под домашним арестом, не понимая, в чем именно его обвиняют.

Прочее российское

Минобороны показало проект гигантского музея Вооруженных сил в форме многоярусной звезды и скрыло сведения о доходах 12 заместителей Шойгу.

“Важные истории” исследовали недвижимость “правой руки Антона Вайно”, замглавы администрации президента Владимира Островенко, человека непубличного: ему принадлежат большая квартира в Москве и историческая советская дача в Горках-6 (ранее она находилась в охранной зоне, но была выведена из нее вместе с музеем-усадьбой “Архангельское”). Все это стоит около 600 млн рублей, и особая пикантность в том, что самое ценное – участок земли, на котором стоит дача, – достался чиновнику почти бесплатно.

Роскомнадзор направил компании Disney “профилактическое письмо”, в котором предупреждает, что про геев детям в России рассказывать нельзя.

Вокруг света

По данным New York Times, в США расследуют возможное вмешательство Украины в президентские выборы 2020 года. Расследование касается общения личного адвоката Трампа Руди Джулиани с украинскими бизнесменами.

По данным Microsoft, хакеры из России, ранее взломавшие SolarWinds, теперь взломали Агентство по международному развитию США.

Республиканцы в Сенате США заблокировали создание двухпартийной комиссии по расследованию январского штурма Капитолия сторонниками Трампа.

Германия официально признала геноцидом истребление племен гереро и нама на территории Намибии в 1904–1908 годах и пообещала выплатить 1,3 миллиарда долларов.

Хороший ликбез о политическом кризисе в Болгарии читайте здесь.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России опять вырос – до 9252. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 44 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру пятницы 120 406 человек (+404 за сутки).

Евросоюз разрешил прививать подростков старше 12 лет вакциной Pfizer/BioNTech. Почему в ЕС до сих пор не зарегистрировали “Спутник V”, объясняется здесь.

Ссылки для чтения

Классики. Разговор об актуальности Достоевского с философом Юрием Сапрыкиным и актером Семеном Трескуновым. Или рассказ о жизни и творчестве Элиаса Канетти.

Разговор об актуальности Достоевского с философом Юрием Сапрыкиным и актером Семеном Трескуновым. Или рассказ о жизни и творчестве Элиаса Канетти. Бродский. На уходящей неделе был день рождения поэта, в связи с чем разговор Александра Гениса и Соломона Волкова о Бродском-путешественнике (можно слушать) и русский перевод предисловия бывшего литсекретаря Бродского Энн Шелберг к новому англоязычному собранию его стихов.

На уходящей неделе был день рождения поэта, в связи с чем разговор Александра Гениса и Соломона Волкова о Бродском-путешественнике (можно слушать) и русский перевод предисловия бывшего литсекретаря Бродского Энн Шелберг к новому англоязычному собранию его стихов. Театр. Разговор Дмитрия Волчека со Славой Полуниным. Или рассказ о том, как живет в изгнании главная театральная труппа Беларуси.

Разговор Дмитрия Волчека со Славой Полуниным. Или рассказ о том, как живет в изгнании главная театральная труппа Беларуси. Околохудожественное. История о том, как директор Севастопольской картинной галереи Михаил Крошицкий в 1941–42 годах собственноручно эвакуировал из Крыма в Сибирь 1200 экспонатов музея. Или рассказ о художниках, творчество которых так или иначе связано с темой СПИДа и помогало в борьбе с эпидемией на ранних этапах.

История о том, как директор Севастопольской картинной галереи Михаил Крошицкий в 1941–42 годах собственноручно эвакуировал из Крыма в Сибирь 1200 экспонатов музея. Или рассказ о художниках, творчество которых так или иначе связано с темой СПИДа и помогало в борьбе с эпидемией на ранних этапах. Ловушки разума. Два фрагмента из книги ирландского физика и публициста Дэвида Роберта Граймса “Неразумная обезьяна: Почему мы верим в дезинформацию, теории заговора и пропаганду” (изд-во Corpus) – о верных статистических положениях, которые резко противоречат здравому смыслу, и о политической роли научного скептицизма.

Два фрагмента из книги ирландского физика и публициста Дэвида Роберта Граймса “Неразумная обезьяна: Почему мы верим в дезинформацию, теории заговора и пропаганду” (изд-во Corpus) – о верных статистических положениях, которые резко противоречат здравому смыслу, и о политической роли научного скептицизма. Вкус. Отрывок из книги генетика Роба Десалла “Чувства: нейробиология сенсорного восприятия” (изд-во “КоЛибри”) о том, как работают наши вкусовые рецепторы. Или исчерпывающий ответ на один из самых животрепещущих вопросов современности: почему помидоры потеряли вкус и как его вернуть.

Отрывок из книги генетика Роба Десалла “Чувства: нейробиология сенсорного восприятия” (изд-во “КоЛибри”) о том, как работают наши вкусовые рецепторы. Или исчерпывающий ответ на один из самых животрепещущих вопросов современности: почему помидоры потеряли вкус и как его вернуть. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок