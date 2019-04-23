Запреты – это свобода

Доброе утро!
В Лондоне арестованы более тысячи участников Extinction Rebellion (Восстания против вымирания), требующего от властей большего внимания к экологическим проблемам. В понедельник активисты устроили die-in (или “мертвый протест”) в Музее естествознания: они улеглись под скелетом синего кита в главном зале. Вымирающая планета тем временем живет своей жизнью:
- Во втором туре президентских выборов в Украине Владимир Зеленский набрал втрое больше голосов, чем действующий президент. Порошенко объявил, что не уходит из политики, Юлия Тимошенко потребовала досрочных выборов в Верховную Раду.
- Российский Совет Федерации одобрил закон об изоляции рунета. Сенатор Елена Мизулина объяснила, что запреты – это и есть настоящая свобода.
- Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля на острове Русский.
- США полностью запретили импорт иранской нефти. Теперь страны, покупающие нефть у Ирана, рискуют попасть под американские санкции.
Украина после выборов
Международные наблюдатели признали президентские выборы в Украине свободными и демократичными. Официальные итоги второго тура еще не объявлены, но цифры на сайте ЦИК соответствуют данным экзит-поллов: Владимир Зеленский получил втрое больше голосов, чем действующий президент Петр Порошенко.
- Здесь результаты второго тура комментирует представитель штаба Порошенко Нина Южанина (она считает, что большая доля голосовавших за Зелинского на самом деле голосовали против всех).
- Тут представитель штаба Зеленского Виктория Страхова объясняет, почему Зеленский не объявляет состав своей команды. Здесь описан его “ближний круг”.
Петр Порошенко в ходе встречи со своими сторонниками обещал победить на предстоящих парламентских выборах, а потом и на следующих президентских. О планах Владимира Зеленского известно гораздо меньше: разве что он четко обещал уволить генпрокурора Украины Юрия Луценко. Для этого, однако, Зеленскому понадобится поддержка Верховной Рады, где у него в данный момент нет никакого представительства. Назначить досрочные выборы в Раду (пока они намечены на 27 октября) тоже довольно проблематично, хотя Юлия Тимошенко тоже заявила о необходимости досрочных выборов. Пока неизвестна даже дата инаугурации Зеленского – ее тоже определяет Верховная Рада (наиболее вероятный срок – конец мая).
Несмотря на всю эту неопределенность, кое-какие сдвиги как будто бы уже происходят:
- Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили и олигарх Игорь Коломойский объявили о планах вернуться в Украину.
- Троих соратников Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру в качестве подозреваемых по делу Сергея Курченко.
- Суд в Киеве удовлетворил ходатайство Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) о приостановке исполнения приказа Минкульта, согласно которому УПЦ (МП) должна была до 26 апреля изменить свое официальное название, указав в нем на свою связь со “страной-агрессором”. Это обеспечительное решение, которое будет действовать до разрешения спора по существу.
- Об отставке заявили губернаторы Николаевской и Львовской областей.
Кремль пока не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах, на российском телевидении он тоже из положительного героя превратился в отрицательного. И только премьер Медведев проявил дружелюбие и пожелал избранному президенту Украины “здравомыслия”. Хм.
Запрет – это свобода
Верхняя палата российского парламента одобрила закон об изоляции рунета. Против проголосовали 4 сенатора, 1 воздержался. Теперь его подпишет Путин.
Вот важнейший текст о генезисе этого закона: анонимный монолог чиновника, занимавшего высокий пост в Минкомсвязи, дополненный репликами второго бывшего сотрудника того же министерства и комментариями нескольких экспертов. Основное: в изоляции рунета заинтересована не ФСБ, а Совет безопасности, администрация Путина и Роскомнадзор. И в этих ведомствах не очень понимают, как работает интернет.
Философскую базу под автономный рунет подвела сенатор Елена Мизулина: “Запрет – это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное – как хочешь. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода”. Мы диалектику учили не по Гегелю.
Пытки, штрафы, задержания, свалки, надгробия
- В Иркутском СИЗО арестованного нашли с отрезанным языком и вскрытыми венами, но проверку по этому случаю решили не начинать, потому что других повреждений на его теле не обнаружено.
- Три сотрудника колонии в Хакасии получили реальные сроки за пытки заключенных. После их избиений заключенный лишился почки.
- Во Владимире бывший активист “Открытой России” оштрафован на пять тысяч рублей за участие в “нежелательной организации”. В чем именно это участие выражалось, суд установить не смог, но поскольку штрафуют его за это не в первый раз, все идет к уголовному делу.
- Под Новгородом задержан член медицинского профсоюза “Альянс врачей” Павел Зеленский (в России свои Зеленские!). Профсоюз проводил итальянскую забастовку с требованием повышения зарплат.
- Краснодарский адвокат Беньяш, задержанный на митинге против повышения пенсионного возраста и потом арестованный, отсудил сто тысяч рублей за свой арест.
- Под Архангельском продолжается противостояние между строителями полигона для московского мусора и местными активистами.
- В Екатеринбурге появились два надгробия Путину. Вот здесь рассказывается, откуда берутся эти надгробия в разных российских городах.
Международное
- Путин и северокорейский вождь Ким Чен Ын встретятся 25 апреля на острове Русский, на кампусе Дальневосточного федерального университета. Ким приедет во Владивосток на том же бронированном поезде, на котором приезжал в Россию его предшественник, тоже Ким.
- США отменяют временные разрешения на импорт иранской нефти (они действовали в отношении нескольких стран, сильно зависевших от этих поставок). Цена нефти поползла вверх, и для России это выгодно (если ОПЕК не отменит на этом фоне соглашение о заморозке добычи). Иран, со своей стороны, пригрозил закрыть Ормузский пролив.
- В городе Коломбо на Шри-Ланке возле церкви взорвался грузовик, когда саперы пытались обезвредить заложенную в нем бомбу. О пострадавших от этого конкретного взрыва не сообщается, а о ситуации на Шри-Ланке после пасхальных терактов, жертвами которых стали 290 человек, подробно рассказано тут.
Много ссылок
- Юбилейный Набоков. 120-летний юбилей был вчера, но почитать о Владимире Набокове можно и сегодня: вот субъективный рейтинг его романов, составленный Юрием Левингом (лучшим романом он признает “Дар”), вот подробный текст о “Приглашении на казнь”, который будто бы считал своей лучшей книгой сам Набоков, здесь Александр Долинин пытается понять, чем на самом деле закончилась “Лолита” (все не так просто!), здесь рассказано о пометках, которые Бунин оставил после войны на полях ранней “Университетской поэмы” Набокова (ужасно забавные). И бонусом – аудиолекции Долинина о Набокове.
- Разговоры. “В начале задорная мальчишеская мастурбация, в конце – выпадение вставной челюсти” – беседа с Павлом Пепперштейном о его новом романе “Странствие по таборам и монастырям”. Или интервью художника Эрика Булатова Дмитрию Волчеку, посвященное, как и все последние интервью Булатова, императиву “Насрать”, только здесь он раскрывается еще одной своей стороной.
- Два текста о России. Отрывок из книги немецкой исследовательницы Маргареты Ферингер “Авангард и психотехника”, в котором рассказывается об Александре Богданове и его (совсем не медицинских) опытах по обменному переливанию крови. Или статья Андрея Мовчана из его сборника “Россия в эпоху постправды: Здравый смысл против информационного шума”, из которой выясняется, что с моральностью в стране победивших традиционных ценностей дела на самом деле обстоят не блестяще.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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