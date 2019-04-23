Запреты – это свобода

Доброе утро!

В Лондоне арестованы более тысячи участников Extinction Rebellion (Восстания против вымирания), требующего от властей большего внимания к экологическим проблемам. В понедельник активисты устроили die-in (или “мертвый протест”) в Музее естествознания: они улеглись под скелетом синего кита в главном зале. Вымирающая планета тем временем живет своей жизнью:

Во втором туре президентских выборов в Украине Владимир Зеленский набрал втрое больше голосов, чем действующий президент. Порошенко объявил, что не уходит из политики, Юлия Тимошенко потребовала досрочных выборов в Верховную Раду.

Российский Совет Федерации одобрил закон об изоляции рунета. Сенатор Елена Мизулина объяснила, что запреты – это и есть настоящая свобода.

Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля на острове Русский.

США полностью запретили импорт иранской нефти. Теперь страны, покупающие нефть у Ирана, рискуют попасть под американские санкции.

Украина после выборов

Международные наблюдатели признали президентские выборы в Украине свободными и демократичными. Официальные итоги второго тура еще не объявлены, но цифры на сайте ЦИК соответствуют данным экзит-поллов: Владимир Зеленский получил втрое больше голосов, чем действующий президент Петр Порошенко.

Здесь результаты второго тура комментирует представитель штаба Порошенко Нина Южанина (она считает, что большая доля голосовавших за Зелинского на самом деле голосовали против всех).

Тут представитель штаба Зеленского Виктория Страхова объясняет, почему Зеленский не объявляет состав своей команды. Здесь описан его “ближний круг”.

Петр Порошенко в ходе встречи со своими сторонниками обещал победить на предстоящих парламентских выборах, а потом и на следующих президентских. О планах Владимира Зеленского известно гораздо меньше: разве что он четко обещал уволить генпрокурора Украины Юрия Луценко. Для этого, однако, Зеленскому понадобится поддержка Верховной Рады, где у него в данный момент нет никакого представительства. Назначить досрочные выборы в Раду (пока они намечены на 27 октября) тоже довольно проблематично, хотя Юлия Тимошенко тоже заявила о необходимости досрочных выборов. Пока неизвестна даже дата инаугурации Зеленского – ее тоже определяет Верховная Рада (наиболее вероятный срок – конец мая).

Несмотря на всю эту неопределенность, кое-какие сдвиги как будто бы уже происходят:

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили и олигарх Игорь Коломойский объявили о планах вернуться в Украину.

Троих соратников Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру в качестве подозреваемых по делу Сергея Курченко.

Суд в Киеве удовлетворил ходатайство Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) о приостановке исполнения приказа Минкульта, согласно которому УПЦ (МП) должна была до 26 апреля изменить свое официальное название, указав в нем на свою связь со “страной-агрессором”. Это обеспечительное решение, которое будет действовать до разрешения спора по существу.

Об отставке заявили губернаторы Николаевской и Львовской областей.

Кремль пока не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах, на российском телевидении он тоже из положительного героя превратился в отрицательного. И только премьер Медведев проявил дружелюбие и пожелал избранному президенту Украины “здравомыслия”. Хм.

Запрет – это свобода

Верхняя палата российского парламента одобрила закон об изоляции рунета. Против проголосовали 4 сенатора, 1 воздержался. Теперь его подпишет Путин.

Вот важнейший текст о генезисе этого закона: анонимный монолог чиновника, занимавшего высокий пост в Минкомсвязи, дополненный репликами второго бывшего сотрудника того же министерства и комментариями нескольких экспертов. Основное: в изоляции рунета заинтересована не ФСБ, а Совет безопасности, администрация Путина и Роскомнадзор. И в этих ведомствах не очень понимают, как работает интернет.

Философскую базу под автономный рунет подвела сенатор Елена Мизулина: “Запрет – это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное – как хочешь. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода”. Мы диалектику учили не по Гегелю.

Пытки, штрафы, задержания, свалки, надгробия

В Иркутском СИЗО арестованного нашли с отрезанным языком и вскрытыми венами, но проверку по этому случаю решили не начинать, потому что других повреждений на его теле не обнаружено.

Три сотрудника колонии в Хакасии получили реальные сроки за пытки заключенных. После их избиений заключенный лишился почки.

Во Владимире бывший активист “Открытой России” оштрафован на пять тысяч рублей за участие в “нежелательной организации”. В чем именно это участие выражалось, суд установить не смог, но поскольку штрафуют его за это не в первый раз, все идет к уголовному делу.

Под Новгородом задержан член медицинского профсоюза “Альянс врачей” Павел Зеленский (в России свои Зеленские!). Профсоюз проводил итальянскую забастовку с требованием повышения зарплат.

Краснодарский адвокат Беньяш, задержанный на митинге против повышения пенсионного возраста и потом арестованный, отсудил сто тысяч рублей за свой арест.

Под Архангельском продолжается противостояние между строителями полигона для московского мусора и местными активистами.

В Екатеринбурге появились два надгробия Путину. Вот здесь рассказывается, откуда берутся эти надгробия в разных российских городах.

Международное

Путин и северокорейский вождь Ким Чен Ын встретятся 25 апреля на острове Русский, на кампусе Дальневосточного федерального университета. Ким приедет во Владивосток на том же бронированном поезде, на котором приезжал в Россию его предшественник, тоже Ким.

США отменяют временные разрешения на импорт иранской нефти (они действовали в отношении нескольких стран, сильно зависевших от этих поставок). Цена нефти поползла вверх, и для России это выгодно (если ОПЕК не отменит на этом фоне соглашение о заморозке добычи). Иран, со своей стороны, пригрозил закрыть Ормузский пролив.

В городе Коломбо на Шри-Ланке возле церкви взорвался грузовик, когда саперы пытались обезвредить заложенную в нем бомбу. О пострадавших от этого конкретного взрыва не сообщается, а о ситуации на Шри-Ланке после пасхальных терактов, жертвами которых стали 290 человек, подробно рассказано тут.

Много ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок