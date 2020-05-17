Провокаторы в белых халатах

Доброе утро!
В Бельгии врачи госпиталя Сен-Пьер, который решила посетить премьер-министр Софи Вильмес, повернулись спиной к ее кортежу в знак протеста против государственной политики в области здравоохранения. Попробовали бы они это сделать в Чечне:
- В России выявлено чуть меньше 10 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки. Глава Роспотребнадзора объявила, что прирост остановлен.
- Чеченские врачи, протестовавшие в связи с отсутствием средств личной защиты, извинились по телевизору. Кадыров требует их увольнения.
- Глава минздрава Дагестана говорит, что от “внебольничной пневмонии” в республике умерли свыше 650 человек, в том числе 40 врачей, а от Covid-19 – 27 человек.
- В Израиле приведено к присяге правительство национального единства.
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Роспотребнадзор остановил эпидемию
По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 9709 – эта цифра не поднималась выше 10 тысяч на протяжении двух дней, что, вероятно, дало основание главе Роспотребнадзора заявить, что рост заболеваемости в стране остановлен. Всего в России свыше 281 тысячи инфицированных, общее число умерших составляло на утро воскресенья 2631, за день в Москве скончались еще 77 человек, это новый рекорд для столицы.
Более 100 сотрудников скорой помощи Перми и Пермского края подписали открытое письмо Путину, в котором требуют средства индивидуальной защиты и доплаты за коронавирус без поминутной тарификации. Врачи, требовавшие того же самого от главы Чечни, покаялись по телевизору, теперь Кадыров требует уволить “медиков-провокаторов”. Коллектив больницы в Армавире потребовал вернуть главврача, уволенного после жалоб сотрудников на отсутствие доплат. Правительство России рапортует, что деньги на эти доплаты выделены.
Но Путин, похоже, этими вопросами уже не интересуется: он снова хвастается по телевизору российским уникальным оружием и новыми технологиями.
Министр здравоохранения Дагестана попытался объяснить в интервью технологии подсчета летальных исходов. По его словам, в республике от "внебольничной пневмонии" умерли более 650 человек, в том числе более 40 врачей. Пневмонией болеют более 12 тысяч человек. При этом выявлено лишь 3280 случаев инфицирования коронавирусом и 27 умерших. На вопрос, почему пневмония считается отдельно, министр ответил: “Лабораторными исследованиями по подтвержденным случаям [коронавируса] в республике изначально занимались подразделения Роспотребнадзора. Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора. Вот поэтому”. Вы поняли?
Если нет, то вот репортаж из инфекционной больницы в Севастополе, где лечат Covid-19. Там несладко.
Россия постэпидемическая
В Подмосковье с сегодняшнего дня начинают работать промышленные предприятия. За нарушителями режима самоизоляции в регионе начали следить с аэростата.
Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию; у иностранного игрока “Локомотива”, который не уезжал из России на время эпидемии, диагностировали Covid-19.
Завод Volkswagen в Калужской области решил сократить штат и предложил желающим уволиться с шестью окладами. Желающих оказалось больше, чем планировалось уволить. Что выдает в людях здравый смысл: в каком состоянии может оказаться этот завод через шесть месяцев, никто не знает. Вот прогнозы экономиста Рубена Еникополова.
Прочее российское
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело против четверых россиян, которые опубликовали на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистских вождей под видом ветеранов. Обвиняемые уже покаялись на видео.
- Осужденного по "московскому делу" Данилу Беглеца шантажируют в колонии.
- В Швейцарии впервые в истории назначено парламентское слушание по импичменту федеральному прокурору. Подчиненного и советника генпрокурора обвиняют в коррупционных связях с российскими властями.
Международный день борьбы с гомофобией
17 мая 1990 года ВОЗ исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний – c тех пор этот день отмечается как день борьбы с гомофобией. С заявлениями в защиту прав ЛГБТ выступили генсек ООН и представитель ЕС.
Российские власти промолчали, но можно почитать реальные истории о том, как в России до сих пор “лечат” от гомосексуальности и трансгендорности, и рассказы трансгендерных людей о жизни. В Грузии, если верить международным рейтингам, дела с правами ЛГБТ обстоят неплохо, но изнутри ситуация не кажется такой уж радужной.
Вокруг света
Число случаев инфицирования коронавирусом по всему миру вплотную подобралось к 4,8 млн, жертвами пандемии стали 316 тысяч человек. Лидером роста остаются США (за последние сутки там выявлено больше 18 тысяч новых случаев заболевания), серьезный рост отмечается в Бразилии и Индии. Бывший президент США Барак Обама выступил с обращением к выпускникам колледжей и университетов, где со времен сегрегации преобладают студенты-афроамериканцы, и раскритиковал, не называя имен, действия нынешней администрации США по борьбе с пандемией. Некоторые политики, по его словам, "даже не пытаются делать вид, что контролируют ситуацию".
Европа возвращается к прежней жизни и другим делам:
- Италия объявила, что открывает границы для стран ЕС с 3 июня.
- Польша отказалась от российского транзита газа.
- Во Франции за геноцид в Руанде арестован Фелисьен Кабуга, руководивший "Свободным радио и телевидением тысячи холмов", которое призывало к убийствам тутси.
В Израиле приведено к присяге правительство национального единства. Первые 18 месяцев его будет возглавлять Биньямин Нетаньяху, потом премьером станет Бени Ганц. В Афганистане вроде бы закончилось двоевластие. Ашраф Гани и Абдулла Абдулла подписали соглашение о разделе власти.
Шесть ссылок
- Литература. Два разговора: с поэтом и исследователем ленинградской блокады Полиной Барсковой и с филологом и прозаиком Романом Шмараковым – о романах, которые он сочиняет, когда не преподает.
- Наука. Хороший рассказ о философе Эмпедокле или некролог Эрнесту Винбергу – математику, который умер 12 мая от Covid-19 (ему было 82 года).
- Прекрасное. Глава из книги Филиппа Даверио “Единство непохожих. Искусство, объединившее Европу” (изд-во “СЛОВО/SLOVO”) – о музеях Ватикана. Или картинки знаменитого петербургского художника Гаврилы Лубнина с вдохновенным комментарием искусствоведа Глеба Ершова.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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