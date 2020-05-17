Провокаторы в белых халатах

Доброе утро!

В Бельгии врачи госпиталя Сен-Пьер, который решила посетить премьер-министр Софи Вильмес, повернулись спиной к ее кортежу в знак протеста против государственной политики в области здравоохранения. Попробовали бы они это сделать в Чечне:

В России выявлено чуть меньше 10 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки. Глава Роспотребнадзора объявила, что прирост остановлен.

Чеченские врачи, протестовавшие в связи с отсутствием средств личной защиты, извинились по телевизору. Кадыров требует их увольнения.

Глава минздрава Дагестана говорит, что от “внебольничной пневмонии” в республике умерли свыше 650 человек, в том числе 40 врачей, а от Covid-19 – 27 человек.

В Израиле приведено к присяге правительство национального единства.

Если вам удобнее читать эту рассылку в Telegram, подписывайтесь на наш канал.

Роспотребнадзор остановил эпидемию

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 9709 – эта цифра не поднималась выше 10 тысяч на протяжении двух дней, что, вероятно, дало основание главе Роспотребнадзора заявить, что рост заболеваемости в стране остановлен. Всего в России свыше 281 тысячи инфицированных, общее число умерших составляло на утро воскресенья 2631, за день в Москве скончались еще 77 человек, это новый рекорд для столицы.

Более 100 сотрудников скорой помощи Перми и Пермского края подписали открытое письмо Путину, в котором требуют средства индивидуальной защиты и доплаты за коронавирус без поминутной тарификации. Врачи, требовавшие того же самого от главы Чечни, покаялись по телевизору, теперь Кадыров требует уволить “медиков-провокаторов”. Коллектив больницы в Армавире потребовал вернуть главврача, уволенного после жалоб сотрудников на отсутствие доплат. Правительство России рапортует, что деньги на эти доплаты выделены.

Но Путин, похоже, этими вопросами уже не интересуется: он снова хвастается по телевизору российским уникальным оружием и новыми технологиями.

Министр здравоохранения Дагестана попытался объяснить в интервью технологии подсчета летальных исходов. По его словам, в республике от "внебольничной пневмонии" умерли более 650 человек, в том числе более 40 врачей. Пневмонией болеют более 12 тысяч человек. При этом выявлено лишь 3280 случаев инфицирования коронавирусом и 27 умерших. На вопрос, почему пневмония считается отдельно, министр ответил: “Лабораторными исследованиями по подтвержденным случаям [коронавируса] в республике изначально занимались подразделения Роспотребнадзора. Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора. Вот поэтому”. Вы поняли?

Если нет, то вот репортаж из инфекционной больницы в Севастополе, где лечат Covid-19. Там несладко.

Россия постэпидемическая

В Подмосковье с сегодняшнего дня начинают работать промышленные предприятия. За нарушителями режима самоизоляции в регионе начали следить с аэростата.

Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию; у иностранного игрока “Локомотива”, который не уезжал из России на время эпидемии, диагностировали Covid-19.

Завод Volkswagen в Калужской области решил сократить штат и предложил желающим уволиться с шестью окладами. Желающих оказалось больше, чем планировалось уволить. Что выдает в людях здравый смысл: в каком состоянии может оказаться этот завод через шесть месяцев, никто не знает. Вот прогнозы экономиста Рубена Еникополова.

Прочее российское

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против четверых россиян, которые опубликовали на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистских вождей под видом ветеранов. Обвиняемые уже покаялись на видео.

Осужденного по "московскому делу" Данилу Беглеца шантажируют в колонии.

В Швейцарии впервые в истории назначено парламентское слушание по импичменту федеральному прокурору. Подчиненного и советника генпрокурора обвиняют в коррупционных связях с российскими властями.

Международный день борьбы с гомофобией

17 мая 1990 года ВОЗ исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний – c тех пор этот день отмечается как день борьбы с гомофобией. С заявлениями в защиту прав ЛГБТ выступили генсек ООН и представитель ЕС.

Российские власти промолчали, но можно почитать реальные истории о том, как в России до сих пор “лечат” от гомосексуальности и трансгендорности, и рассказы трансгендерных людей о жизни. В Грузии, если верить международным рейтингам, дела с правами ЛГБТ обстоят неплохо, но изнутри ситуация не кажется такой уж радужной.

Вокруг света

Число случаев инфицирования коронавирусом по всему миру вплотную подобралось к 4,8 млн, жертвами пандемии стали 316 тысяч человек. Лидером роста остаются США (за последние сутки там выявлено больше 18 тысяч новых случаев заболевания), серьезный рост отмечается в Бразилии и Индии. Бывший президент США Барак Обама выступил с обращением к выпускникам колледжей и университетов, где со времен сегрегации преобладают студенты-афроамериканцы, и раскритиковал, не называя имен, действия нынешней администрации США по борьбе с пандемией. Некоторые политики, по его словам, "даже не пытаются делать вид, что контролируют ситуацию".

Европа возвращается к прежней жизни и другим делам:

Италия объявила, что открывает границы для стран ЕС с 3 июня.

Польша отказалась от российского транзита газа.

Во Франции за геноцид в Руанде арестован Фелисьен Кабуга, руководивший "Свободным радио и телевидением тысячи холмов", которое призывало к убийствам тутси.

В Израиле приведено к присяге правительство национального единства. Первые 18 месяцев его будет возглавлять Биньямин Нетаньяху, потом премьером станет Бени Ганц. В Афганистане вроде бы закончилось двоевластие. Ашраф Гани и Абдулла Абдулла подписали соглашение о разделе власти.

Шесть ссылок

Литература. Два разговора: с поэтом и исследователем ленинградской блокады Полиной Барсковой и с филологом и прозаиком Романом Шмараковым – о романах, которые он сочиняет, когда не преподает.

Два разговора: с поэтом и исследователем ленинградской блокады Полиной Барсковой и с филологом и прозаиком Романом Шмараковым – о романах, которые он сочиняет, когда не преподает. Наука. Хороший рассказ о философе Эмпедокле или некролог Эрнесту Винбергу – математику, который умер 12 мая от Covid-19 (ему было 82 года).

Хороший рассказ о философе Эмпедокле или некролог Эрнесту Винбергу – математику, который умер 12 мая от Covid-19 (ему было 82 года). Прекрасное. Глава из книги Филиппа Даверио “Единство непохожих. Искусство, объединившее Европу” (изд-во “СЛОВО/SLOVO”) – о музеях Ватикана. Или картинки знаменитого петербургского художника Гаврилы Лубнина с вдохновенным комментарием искусствоведа Глеба Ершова.

Искренне Ваши,

Семь Сорок