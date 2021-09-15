Путин в домике

Доброе утро!

“Би-би-си” проанализировала архивы данных о температуре воздуха по всему миру и пришла к выводу, что число дней в году, когда температура достигала +50°C, с 1980-х годов удвоилось. Но люди заняты совсем другим:

"Ростелеком" предложил запретить публичные DNS-серверы Google, Cloudflare и протокол DoH – это позволит ограничить доступ к запрещенным ресурсам.

“Важные истории” рассказали о богатствах незаметной сотрудницы российского МИД, которую связывают “очень близкие” отношения с министром Лавровым.

Владельцами селитры, взорвавшейся в порту Бейрута год назад, были украинские бизнесмены.

Путин объявил, что ушел на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19.

Предчувствие конца интернета в России

"Ростелеком" предложил запретить публичные DNS-серверы Google, Cloudflare и протокол DoH – это дает возможность ограничить доступ к запрещенным ресурсам. Вместо этих серверов и DoH предлагается пользоваться DNS-серверами под собственным управлением “Ростелекома” или IP-адресами Национальной системы доменных имен. Центробанк России уже сообщил участникам рынка о “нестабильной работе личных кабинетов” 13‑14 сентября. По мнению юриста “Роскомсвободы” Саркиса Дарбиняна, в период выборов власти будут пытаться изолировать рунет от интернета в отдельных регионах, а после выборов блокировки и замедления соцсетей станут рутиной. Накануне Facebook, Twitter и Telegram были оштрафованы еще на 35 млн рублей из-за неудаленных постов.

На будущее Минцифры предлагает отключать абонентов от сети во время чрезвычайных ситуаций, чтобы дать приоритет военным и силовикам – тогда и просто позвонить не получится.

Последние предвыборные акции

Пока интернет еще работает, независимые российские медиа и команда Навального публикуют расследования о политиках:

“Важные истории” рассказывают о сотруднице МИДа, которую с министром Лавровым связывают давние и очень близкие отношения. Какую должность в МИДе занимает безвестная Светлана Полякова, выяснить невозможно, но у нее супер-элитная квартира на Пречистенке и много очень дорогих машин, а ее дочь в 21 год приобрела апартаменты в Лондоне почти за полмиллиарда рублей. Вот интервью с автором расследования.

Команда Навального исследовала имущество в Москве и Подмосковье, записанное на ближайших родственников главы администрации президента Башкортостана Александра Сидякина – насчитали на 420 млн рублей. Сидякин участвовал в разработке законов об “иностранных агентах” и уголовном наказании за неоднократное нарушение правил проведения митингов – так называемой "дадинской статьи". На этих выборах в региональном списке “Единой России” он идет под вторым номером.

The Insider утверждает, что основатель "Яблока" Григорий Явлинский во время президентских выборов 2018 года получил 30 млн рублей от адвокатского бюро, "тесно связанного с властью". Это, вероятно, позволило ему купить особняк стоимостью 55 млн рублей в Одинцовском районе Подмосковья.

Авторов всех этих расследований российские власти давно объявили “иностранными агентами” (запущена петиция за отмену этого закона), но есть и другие методы давления:

Московскому муниципальному депутату Кетеван Хараидзе, обвиняемой по статье о мошенничестве, продлили домашний арест на два месяца. Уголовное дело против нее возбудили, как только она объявила о планах баллотироваться в Госдуму.

В российских регионах в преддверии выборов стали подозрительно часто гореть дома и машины оппозиционных активистов – вот подборка таких случаев, впечатляет.

Еще один метод борьбы с активистами – выдавливание за границу. Вот разговоры с бывшим главной псковского штаба Навального Алексеем Дорожкиным (он уехал из России две недели назад, бросив всё) и с волонтером предвыборного штаба Андрея Пивоварова Саиданваром Сулаймоновым (ему на 40 лет запретили въезд в Россию, где у него осталась жена).

Но и пряники тоже в ходу: “Единая Россия” за три дня до выборов внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.

Чем запомнится Госдума седьмого созыва – от повышения пенсионного возраста и обнуления Путина до закона против ФБК, – рассказывается здесь.

Прочее российское

Кубанская активистка Дарья Полюдова, приговоренная к шести годам колонии по обвинению в “оправдании терроризма и экстремизма” за пост в фейсбуке, объявила голодовку из-за условий содержания в московском СИЗО № 6 (он ждет там рассмотрения своей апелляции).

Минюст России усмотрел надругательство над российским гербом в логотипе “Руси сидящей” – двуглавом орле с кандалами и дубинкой в лапах, одетом одновременно в тюремную робу и форму надзирателя. Если организация не откажется от этого логотипа, будут “приняты меры вплоть до ликвидации”. (ФСИН при этом тоже пользуется логотипом, представляющим собой видоизмененный российский герб).

Глава центра "Насилию.нет" Анна Ривина оштрафована на 400 тысяч рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". Центр занимается помощью жертвам домашнего насилия, российский Минюст считает это политической деятельностью.

МЧС требует завести уголовное дело по статье о распространении фейков на главреда "Псковской губернии" Дениса Камалягина, ранее внесенного в реестр “физлиц, выполняющих функции СМИ–иностранного агента”. Поводом послужила новость о химической аварии, написанная по поступившему в редакцию фейковому пресс-релизу Генпрокуратуры и уже опровергнутая.

Женщину, которая принесла гроб с телом сестры к администрации подмосковной Балашихи, чтобы защититься от вымогательства со стороны похоронных агентств, вызвали сразу на два допроса: в СК Балашихи и на Лубянку.

Красноярских активистов, в порядке флешмоба организовавших школьный урок на пустыре, где с 2017 года должна стоять школа, на допрос пока не вызвали, но и школа на пустыре не появилась. Здесь они рассказывают о своей бесплодной (пока) борьбе.

Еще одно свидетельство об устройстве Чечни: рассказ Ибрагима Селимханова, которому дважды удалось бежать от родственников, угрожавших ему убийством за то, что он гей.

Вести из Страсбурга

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 7,5 тысяч евро компенсации жертве интернет-травли, которую российские правоохранительные органы отказались как-либо защищать. Ранее та же заявительница добилась в ЕСПЧ компенсации за отказ российских властей возбудить уголовное дело в отношении своего бывшего партнера, систематически ее избивавшего. Сейчас она живет за пределами России под другим именем.

ЕСПЧ признал незаконной ликвидацию Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова и назначил заявителям по 10 тысяч евро компенсации.

Группа депутатов Европарламента выдвинула Навального на премию имени Сахарова.

Беларусь, Украина и Россия вокруг них

Житель Брестской области приговорен к полутора годам колонии за размещенную в Telegram фотографию Лукашенко с подписью “клеветнические измышления и оскорбления” (суд квалифицировал это как “клевету и публичное оскорбление” Лукашенко).

Лукашенко назначил сенатором бывшего президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, дисквалифицированного Международной федерацией хоккея в связи с его возможной причастностью к убийству Романа Бондаренко.

British American Tobacco прекратила сотрудничество с белорусской табачной фабрикой "Неман", сославшись на санкции и нарушения прав человека.

Здесь аналитик отдела военной политики украинского Института стратегических исследований Николай Белесков рассказывает, что Россия и Беларусь показали на учениях "Запад-2021" и чем это может угрожать Украине.

Крымский татарин Асан Ахметов, арестованный российскими властями в Симферополе по делу о “диверсии” на газопроводе, заявил, что сразу после задержания его пытали током.

Как украинские правоохранительные органы расследуют дело белоруса Виталия Шишова, найденного повешенным в Киеве, рассказывается здесь (пока никак – даже тело не отдают для захоронения).

Команде журналистов из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) удалось подтвердить, что владельцами селитры, взорвавшейся больше года назад в порту Бейрута, были украинские бизнесмены Владимир Верноболь и его тесть, строительный магнат Николай Алисеенко. Свою торговлю селитрой они начали скрывать еще до всякого взрыва.

Вокруг света

Высокопоставленные источники в движении "Талибан" сообщили “Би-би-си”, что между руководителями талибов возник серьезный конфликт. Об истории афганского сопротивления в Панджере и его шансах на дальнейшее существование рассказано тут.

Корпорация Apple заявила об устранении уязвимости, которая позволяла шпионской программе Pegasus взламывать айфоны.

По данным The Wall Street Journal, в компании Facebook есть “белые списки” пользователей, которым разрешено нарушать нормы сообщества, причем в этих списках почти шесть миллионов пользователей.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 17 837. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 176 тысяч; официальное число жертв достигло к утру вторника 194 249 человек (+781 за сутки).

Об уходе на самоизоляцию объявил Путин – он якобы “целый день общался” с человеком, у которого обнаружили COVID-19 (кто это был, Путин, естественно, не сказал, но на сайте Кремля появилось сообщение, что среди прочих он общался с президентом Сирии Башаром Асадом, прилетавшим в Москву с необъявленным визитом).

В Туркменистане коронавируса официально нет, но из Ашхабада сообщают о “беспрецедентном” росте смертности.

В США федеральным служащим предписано вакцинироваться до 22 ноября.

Шесть ссылок

Глубинный народ. Гуманитарии разного профиля объясняют, что заставляет россиян тосковать по СССР. Или фрагмент из книги Карин Клеман “Патриотизм снизу” (изд-во “НЛО”) – о государственном патриотизме.

Гуманитарии разного профиля объясняют, что заставляет россиян тосковать по СССР. Или фрагмент из книги Карин Клеман “Патриотизм снизу” (изд-во “НЛО”) – о государственном патриотизме. Театр. Рассказ о непростых отношениях Михаила Булгакова с театром. Или разговор с создателями “Безопасного театра” о том, зачем играть спектакли в церквях и ресторанах и приглашать к участию в них всех желающих.

Рассказ о непростых отношениях Михаила Булгакова с театром. Или разговор с создателями “Безопасного театра” о том, зачем играть спектакли в церквях и ресторанах и приглашать к участию в них всех желающих. Художества. Отрывок из книги Георгия Соколова “Неофициальное искусство Ленинграда. Круг свободы” (изд-во “Слово”) – о ленинградской пейзажной традиции. Или разговор с известным NFT-коллекционером из Эстонии Эдгаром Ароновым, из которого становится понятнее, зачем коллекционировать токены.

Отрывок из книги Георгия Соколова “Неофициальное искусство Ленинграда. Круг свободы” (изд-во “Слово”) – о ленинградской пейзажной традиции. Или разговор с известным NFT-коллекционером из Эстонии Эдгаром Ароновым, из которого становится понятнее, зачем коллекционировать токены. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок