Путин в домике

Доброе утро!
“Би-би-си” проанализировала архивы данных о температуре воздуха по всему миру и пришла к выводу, что число дней в году, когда температура достигала +50°C, с 1980-х годов удвоилось. Но люди заняты совсем другим:
- "Ростелеком" предложил запретить публичные DNS-серверы Google, Cloudflare и протокол DoH – это позволит ограничить доступ к запрещенным ресурсам.
- “Важные истории” рассказали о богатствах незаметной сотрудницы российского МИД, которую связывают “очень близкие” отношения с министром Лавровым.
- Владельцами селитры, взорвавшейся в порту Бейрута год назад, были украинские бизнесмены.
- Путин объявил, что ушел на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19.
Предчувствие конца интернета в России
"Ростелеком" предложил запретить публичные DNS-серверы Google, Cloudflare и протокол DoH – это дает возможность ограничить доступ к запрещенным ресурсам. Вместо этих серверов и DoH предлагается пользоваться DNS-серверами под собственным управлением “Ростелекома” или IP-адресами Национальной системы доменных имен. Центробанк России уже сообщил участникам рынка о “нестабильной работе личных кабинетов” 13‑14 сентября. По мнению юриста “Роскомсвободы” Саркиса Дарбиняна, в период выборов власти будут пытаться изолировать рунет от интернета в отдельных регионах, а после выборов блокировки и замедления соцсетей станут рутиной. Накануне Facebook, Twitter и Telegram были оштрафованы еще на 35 млн рублей из-за неудаленных постов.
На будущее Минцифры предлагает отключать абонентов от сети во время чрезвычайных ситуаций, чтобы дать приоритет военным и силовикам – тогда и просто позвонить не получится.
Последние предвыборные акции
Пока интернет еще работает, независимые российские медиа и команда Навального публикуют расследования о политиках:
- “Важные истории” рассказывают о сотруднице МИДа, которую с министром Лавровым связывают давние и очень близкие отношения. Какую должность в МИДе занимает безвестная Светлана Полякова, выяснить невозможно, но у нее супер-элитная квартира на Пречистенке и много очень дорогих машин, а ее дочь в 21 год приобрела апартаменты в Лондоне почти за полмиллиарда рублей. Вот интервью с автором расследования.
- Команда Навального исследовала имущество в Москве и Подмосковье, записанное на ближайших родственников главы администрации президента Башкортостана Александра Сидякина – насчитали на 420 млн рублей. Сидякин участвовал в разработке законов об “иностранных агентах” и уголовном наказании за неоднократное нарушение правил проведения митингов – так называемой "дадинской статьи". На этих выборах в региональном списке “Единой России” он идет под вторым номером.
- The Insider утверждает, что основатель "Яблока" Григорий Явлинский во время президентских выборов 2018 года получил 30 млн рублей от адвокатского бюро, "тесно связанного с властью". Это, вероятно, позволило ему купить особняк стоимостью 55 млн рублей в Одинцовском районе Подмосковья.
Авторов всех этих расследований российские власти давно объявили “иностранными агентами” (запущена петиция за отмену этого закона), но есть и другие методы давления:
- Московскому муниципальному депутату Кетеван Хараидзе, обвиняемой по статье о мошенничестве, продлили домашний арест на два месяца. Уголовное дело против нее возбудили, как только она объявила о планах баллотироваться в Госдуму.
- В российских регионах в преддверии выборов стали подозрительно часто гореть дома и машины оппозиционных активистов – вот подборка таких случаев, впечатляет.
- Еще один метод борьбы с активистами – выдавливание за границу. Вот разговоры с бывшим главной псковского штаба Навального Алексеем Дорожкиным (он уехал из России две недели назад, бросив всё) и с волонтером предвыборного штаба Андрея Пивоварова Саиданваром Сулаймоновым (ему на 40 лет запретили въезд в Россию, где у него осталась жена).
Но и пряники тоже в ходу: “Единая Россия” за три дня до выборов внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.
Чем запомнится Госдума седьмого созыва – от повышения пенсионного возраста и обнуления Путина до закона против ФБК, – рассказывается здесь.
Прочее российское
- Кубанская активистка Дарья Полюдова, приговоренная к шести годам колонии по обвинению в “оправдании терроризма и экстремизма” за пост в фейсбуке, объявила голодовку из-за условий содержания в московском СИЗО № 6 (он ждет там рассмотрения своей апелляции).
- Минюст России усмотрел надругательство над российским гербом в логотипе “Руси сидящей” – двуглавом орле с кандалами и дубинкой в лапах, одетом одновременно в тюремную робу и форму надзирателя. Если организация не откажется от этого логотипа, будут “приняты меры вплоть до ликвидации”. (ФСИН при этом тоже пользуется логотипом, представляющим собой видоизмененный российский герб).
- Глава центра "Насилию.нет" Анна Ривина оштрафована на 400 тысяч рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". Центр занимается помощью жертвам домашнего насилия, российский Минюст считает это политической деятельностью.
- МЧС требует завести уголовное дело по статье о распространении фейков на главреда "Псковской губернии" Дениса Камалягина, ранее внесенного в реестр “физлиц, выполняющих функции СМИ–иностранного агента”. Поводом послужила новость о химической аварии, написанная по поступившему в редакцию фейковому пресс-релизу Генпрокуратуры и уже опровергнутая.
- Женщину, которая принесла гроб с телом сестры к администрации подмосковной Балашихи, чтобы защититься от вымогательства со стороны похоронных агентств, вызвали сразу на два допроса: в СК Балашихи и на Лубянку.
- Красноярских активистов, в порядке флешмоба организовавших школьный урок на пустыре, где с 2017 года должна стоять школа, на допрос пока не вызвали, но и школа на пустыре не появилась. Здесь они рассказывают о своей бесплодной (пока) борьбе.
- Еще одно свидетельство об устройстве Чечни: рассказ Ибрагима Селимханова, которому дважды удалось бежать от родственников, угрожавших ему убийством за то, что он гей.
Вести из Страсбурга
- ЕСПЧ обязал Россию выплатить 7,5 тысяч евро компенсации жертве интернет-травли, которую российские правоохранительные органы отказались как-либо защищать. Ранее та же заявительница добилась в ЕСПЧ компенсации за отказ российских властей возбудить уголовное дело в отношении своего бывшего партнера, систематически ее избивавшего. Сейчас она живет за пределами России под другим именем.
- ЕСПЧ признал незаконной ликвидацию Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова и назначил заявителям по 10 тысяч евро компенсации.
- Группа депутатов Европарламента выдвинула Навального на премию имени Сахарова.
Беларусь, Украина и Россия вокруг них
- Житель Брестской области приговорен к полутора годам колонии за размещенную в Telegram фотографию Лукашенко с подписью “клеветнические измышления и оскорбления” (суд квалифицировал это как “клевету и публичное оскорбление” Лукашенко).
- Лукашенко назначил сенатором бывшего президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, дисквалифицированного Международной федерацией хоккея в связи с его возможной причастностью к убийству Романа Бондаренко.
- British American Tobacco прекратила сотрудничество с белорусской табачной фабрикой "Неман", сославшись на санкции и нарушения прав человека.
- Здесь аналитик отдела военной политики украинского Института стратегических исследований Николай Белесков рассказывает, что Россия и Беларусь показали на учениях "Запад-2021" и чем это может угрожать Украине.
- Крымский татарин Асан Ахметов, арестованный российскими властями в Симферополе по делу о “диверсии” на газопроводе, заявил, что сразу после задержания его пытали током.
- Как украинские правоохранительные органы расследуют дело белоруса Виталия Шишова, найденного повешенным в Киеве, рассказывается здесь (пока никак – даже тело не отдают для захоронения).
- Команде журналистов из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) удалось подтвердить, что владельцами селитры, взорвавшейся больше года назад в порту Бейрута, были украинские бизнесмены Владимир Верноболь и его тесть, строительный магнат Николай Алисеенко. Свою торговлю селитрой они начали скрывать еще до всякого взрыва.
Вокруг света
- Высокопоставленные источники в движении "Талибан" сообщили “Би-би-си”, что между руководителями талибов возник серьезный конфликт. Об истории афганского сопротивления в Панджере и его шансах на дальнейшее существование рассказано тут.
- Корпорация Apple заявила об устранении уязвимости, которая позволяла шпионской программе Pegasus взламывать айфоны.
- По данным The Wall Street Journal, в компании Facebook есть “белые списки” пользователей, которым разрешено нарушать нормы сообщества, причем в этих списках почти шесть миллионов пользователей.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 17 837. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 176 тысяч; официальное число жертв достигло к утру вторника 194 249 человек (+781 за сутки).
Об уходе на самоизоляцию объявил Путин – он якобы “целый день общался” с человеком, у которого обнаружили COVID-19 (кто это был, Путин, естественно, не сказал, но на сайте Кремля появилось сообщение, что среди прочих он общался с президентом Сирии Башаром Асадом, прилетавшим в Москву с необъявленным визитом).
В Туркменистане коронавируса официально нет, но из Ашхабада сообщают о “беспрецедентном” росте смертности.
В США федеральным служащим предписано вакцинироваться до 22 ноября.
Шесть ссылок
- Глубинный народ. Гуманитарии разного профиля объясняют, что заставляет россиян тосковать по СССР. Или фрагмент из книги Карин Клеман “Патриотизм снизу” (изд-во “НЛО”) – о государственном патриотизме.
- Театр. Рассказ о непростых отношениях Михаила Булгакова с театром. Или разговор с создателями “Безопасного театра” о том, зачем играть спектакли в церквях и ресторанах и приглашать к участию в них всех желающих.
- Художества. Отрывок из книги Георгия Соколова “Неофициальное искусство Ленинграда. Круг свободы” (изд-во “Слово”) – о ленинградской пейзажной традиции. Или разговор с известным NFT-коллекционером из Эстонии Эдгаром Ароновым, из которого становится понятнее, зачем коллекционировать токены.
- Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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