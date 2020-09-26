Путин захотел гарантий

Доброе утро!

В Рио-де-Жанейро впервые за сто лет отменили традиционный карнавал, который должен был пройти в конце февраля 2021 года. То ли еще будет:

По всему миру регистрируют резкий всплеск заболеваемости Covid-19. В Москве ввели режим самоизоляции для наиболее уязвимых групп населения.

МИД России на официальном сайте назвало “постановкой” отравление Алексея Навального.

Сегодня в Минске планируется марш женщин в белом.

Под Харьковом разбился военно-грузовой самолет Ан-26, больше 20 человек погибли.

У всех вторая волна, в России – первая

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России резко вырос и составил 7 212, в Москве за день было выявлено 1560 случаев (почти на пятьсот больше, чем сутками ранее). Всего заболевших с начала эпидемии 1 миллион 136 тысяч. Число жертв достигло к утру пятницы 20 056 человек (+108 за сутки). За день в Москве скончались еще 17 человек.

Власти Москвы ввели режим самоизоляции для пожилых, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин: выходить можно только на работу, в магазин и на прогулки, причем в масках и перчатках. Школы пока не закрывают, но обсуждают возможный переход на дистанционное обучение с 1 октября. Закрыть рестораны и прочие радости жизни могут, если суточный прирост по стране превысит 10 тысяч случаев.

В Москве заново вводятся в эксплуатацию закрытые летом ковидные стационары, в Петербурге повторяется весенняя ситуация с переполненными больницами, то же самое происходит в Харькове.

При этом российские власти не считают резкий рост заболеваемости второй волной, а настаивают, что это продолжение первой (как будто тут есть какая-то разница). Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Грецией, хотя вообще-то правительству не выгодно менять внутренний туризм на внешний.

Общее число жертв пандемии в мире почти достигло миллиона, и руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майк Райан утверждает, что погибших может оказаться и два миллиона. Новые рекорды заболеваемости фиксируют в Словакии, Польше, Нидерландах. В Израиле без одобрения Кнессета введен в силу ужесточенный карантин. В Марселе закрывают бары и рестораны, карантин на выходных вступает в силу в двух городах на севере Англии – Лидсе и Блэкпуле. Жесткие ограничения вскоре могут вернуть и в Лондоне.

Новая версия отравления Навального

МИД России выдвинул новую гипотезу случившегося с Алексеем Навальным по пути из Томска в Москву. На официальном сайте ведомства говорится: “Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело”.

Отлаженность действий – феномен, конечно, невиданный, и даже у Навального не нашлось слов, чтобы ответить МИДу. Он уступил слово екатеринбургскому политику Евгению Ройзману, который умеет очень смачно материться и часто делает это в твиттере. Ранее Навальный поблагодарил в фейсбуке “неизвестных добрых друзей”, которые спасли ему жизнь, а именно пилотов, посадивших самолет в Омске, и врачей, вколовших ему атропин.

Путин тихо, на сайте Кремля, предложил Соединенным Штатам "обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы". Но, кажется, поздно: в Сенат и Палату представителей Конгресса США внесен выдвинутый на двухпартийной основе законопроект с самыми разными, местами довольно экзотическими, санкциями в отношении России. Что будет в итоге принято, пока не ясно, но что-то будет.

В Берлине, где сейчас находится Алексей Навальный, на постоянной основе проходит карнавальная акция протеста у посольства России.

Марш в белых одеждах

Сегодня в Беларуси ожидаются традиционные для субботы женские акции – на этот раз женщины будут в белом.

Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак оштрафовали на сумму, примерно равную 20 тысячам российских рублей, по статье о неповиновении милиции. На нее было составлено два протокола, причем свидетелями в них были указаны “Ивановы Иваны Ивановичи”. Сестра Марии Колесниковой, которая сидит сейчас в СИЗО в Жодино, рассказывает о поддержке, которую оказывают семье и благодарит за нее.

Меж тем задержанных продолжают бить, но уже не в изоляторах, а в автозаках: вот свидетельство гражданина Беларуси, который постоянно живет в Петербурге – он приехал в Минск на несколько дней и тут же оказался в застенках. В Гродно беременная женщина потеряла ребенка – после задержания ее били, в том числе и в живот.

Латвия, Литва и Эстония расширили санкционный список белорусских чиновников, теперь в нем 101 человек. Вот рассказ милиционера из Беларуси, который уволился в разгар протестов и потом бежал в Польшу, а вот монологи белорусов, решивших бежать из страны после задержаний и арестов.

Глава российской администрации Ялты уволил своего заместителя (он белорус) за поддержку белорусских протестов.

Вокруг света

В Украине под Харьковом разбился и загорелся военно-транспортный самолет Ан-26. Погибли больше 20 человек – курсантов Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пригрозил "поставить на учет" пользователей "ВКонтакте" – эта соцсеть запрещена в стране с 2017 года.

В Париже возле бывшей редакции Charlie Hebdo неизвестные с тесаком тяжело ранили двух человек, они в больнице. Нападение признано терактом.

В центре содержания задержанных в лондонском районе Кройдон задержанный мужчина во время допроса застрелил сержанта полиции, а потом попытался застрелиться сам (безуспешно).

Лидер КНДР Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за убийство южнокорейского чиновника. Версии случившегося у двух стран сильно расходятся.

В Капитолии простились с судьей Верховного суда Рут Гинзбург. Президент Трамп, как ожидается, сегодня предложит своего кандидата ей на смену – вопреки протестам демократов и воле покойной.

Президент Туркменистана подписал закон о поправках к Конституции: в стране появится двухпалатный парламент.

В Ватикане ушел в отставку кардинал Беччиу из близкого окружения папы. Отставки такого уровня в католической церкви – большая редкость.

RIP

В Петербурге умер Владимир Эрль – поэт, редактор, текстолог и публикатор Хармса, Вагинова, Введенского, Всеволода Петрова, Леонида Аронзона. Ему было 73 года.

Ссылки для чтения

История. Рассказ Сергея Ходнева о Великой западной схизме – расколе в Римско-католической церкви (конец XIV – начало XV века), последовавшем за Авиньонским пленением пап. Или фрагменты из исследования Зельмы Штерн “Придворный еврей” (изд-во “Книжники”): первый, второй, третий.

Рассказ Сергея Ходнева о Великой западной схизме – расколе в Римско-католической церкви (конец XIV – начало XV века), последовавшем за Авиньонским пленением пап. Или фрагменты из исследования Зельмы Штерн “Придворный еврей” (изд-во “Книжники”): первый, второй, третий. Революции. Интервью с историческим социологом Джеком Голдстоуном о том, чем революции в Украине и Беларуси отличаются от Великой французской. Или разговор с Жанной Голубицкой, автором книги "Тегеран – 1360" о детстве, которое она провела в шахском и потом революционном Иране.

Интервью с историческим социологом Джеком Голдстоуном о том, чем революции в Украине и Беларуси отличаются от Великой французской. Или разговор с Жанной Голубицкой, автором книги "Тегеран – 1360" о детстве, которое она провела в шахском и потом революционном Иране. История литературы. Рассказ о Чарльзе Метьюрине и его романе “Мельмот Скиталец” – к двухсотлетию выхода произведения. Или отрывок из путеводителя Олега Лекманова по книге воспоминаний Ирины Одоевцевой (Редакция Елены Шубиной).

Рассказ о Чарльзе Метьюрине и его романе “Мельмот Скиталец” – к двухсотлетию выхода произведения. Или отрывок из путеводителя Олега Лекманова по книге воспоминаний Ирины Одоевцевой (Редакция Елены Шубиной). Художники. Гриша Брускин рассказывает о своих самых любимых книгах. Или фрагмент из трактата искусствоведа Глеба Смирнова “ARTODOXIA”, посвященный истории искусств (изд-во “Рипол-классик”).

Гриша Брускин рассказывает о своих самых любимых книгах. Или фрагмент из трактата искусствоведа Глеба Смирнова “ARTODOXIA”, посвященный истории искусств (изд-во “Рипол-классик”). Фотографы. Рассказ о том, как Карл Булла стал главным фотографом царской России. Или разговор с петербургским фотографом Евгением Петросяном.

Рассказ о том, как Карл Булла стал главным фотографом царской России. Или разговор с петербургским фотографом Евгением Петросяном. Проза. Рассказ Алексея Сальникова “Бесполезное” – о старом деревенском доме, который вот-вот продадут. Или забавный рассказ итальянского писателя, журналиста и сценариста Эннио Флайяно (1910–1972) “Зевок”.

Рассказ Алексея Сальникова “Бесполезное” – о старом деревенском доме, который вот-вот продадут. Или забавный рассказ итальянского писателя, журналиста и сценариста Эннио Флайяно (1910–1972) “Зевок”. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

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Семь Сорок