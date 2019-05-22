Реконструкция в режиме реставрации

Доброе утро!

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова провести в Палате общин голосование по новому референдуму о брекзите, только она собралась включить положение об этом референдуме в законопроект о соглашении с ЕС о выходе: таким образом, Мэй предлагает сторонникам повторного референдума, стремящимся отменить брекзит, проголосовать сразу и за референдум, и за брекзит. Кажется, это называется Catch 22. А новости такие:

Владимир Зеленский назначил выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля.

В Москве задержан ближайший соратник Навального Леонид Волков – его обвиняют в организации митинга 9 сентября 2018 года.

Для патриарха Кирилла строят резиденцию под Петербургом за 2,8 млрд рублей. Заказчик – Управделами президента.

Родное село Рамзана Кадырова Центарой (он же Хоси-Юрт) решили переименовать в Ахмат-Юрт в честь отца Рамзана Кадырова.

С космической быстротой

Президент Украины Владимир Зеленский назначил выборы в Верховную Раду на 21 июля и стал набирать команду: главой своей администрации он поставил Андрея Богдана, личного адвоката олигарха Коломойского (и тот уже сказал в телеинтервью, что решение о мирных соглашениях с Россией надо будет выносить на референдум), начальником Генштаба и командующим вооруженных сил – генерал-лейтенанта Хомчука, своим первым помощником – сооснователя студии “Квартал 95” Сергея Шефира. Все назначения Зеленского расписаны тут (укр.).

По итогам первого дня президентства Зеленского уже много оценок:

О грядущих выборах в Верховную Раду (Зеленский хочет поменять закон о выборах, отменив мажоритарную систему и снизив проходной барьер) рассуждает мэр Львова и лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый – он говорит, что быстрота политики в Украине – космическая, исключать ничего нельзя.

Ушедший в отставку министр обороны Украины Степан Полторак рассказывает о своей встрече с президентом: говорит, что он умный человек и быстро учится.

Оценку будущему России и Украины в свете последних событий дает Михаил Савва, российский политолог и социолог, уехавший из России в Украину в 2015 году.

Тем временем Путин обсудил по телефону с Меркель и Макроном “провальную политику Порошенко”, как пишет разогнанный некоторое время назад сайт РБК (на самом деле обсуждался указ о выдаче российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины).

Почти разогнанный “Коммерсант” и другие российские медиа

Написавшим заявления об увольнении сотрудникам “Коммерсанта” заблокировали пропуска и вывели из здания под охраной. Здесь один из этих журналистов, бывший руководитель отдела политики Глеб Черкасов рассуждает о причинах разгрома.

Сибирский Роскомнадзор собрался преследовать новосибирский сайт “Тайга.инфо” за нецензурную брань, переданную пятью звездочками *****. Когда общественность пустилась в споры о том, сколько надо звездочек, чтобы удостоиться такой чести, в ведомстве пояснили, что в публикации есть ссылка на видео, где мат не запикан. Скоро предпишут ходить по улицам в берушах.

А по симферопольским улицам – еще и с закрытыми глазами: там активисты, не рассчитывая на традиционные медиа, оставили послание ФСБ прямо на знаменитом мурале с Путиным (и очень смешно прокомментировали его в своем телеграм-канале). Но россиянам это читать опасно, потому что там не только мат без звездочек, но и “публичные призывы к нарушению территориальной целостности”.

Власти Москвы разослали в муниципалитеты письма, в которых объясняется, что поп-группа “Френдзона” представляет угрозу детям.

Юстиция вершит свои дела

В Москве вчера утром задержали ближайшего соратника Навального Леонида Волкова – по обвинению в организации митинга против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года. Волков весь день и всю ночь просидел в ОВД.

В Волгограде арестовали еще четверых Свидетелей Иеговы.

Судмедэксперт, обнаруживший алкоголь в крови сбитого машиной шестилетнего мальчика, получил 10 месяцев исправительных работ.

О деле против активиста ассоциации по наблюдению за выборами “Голос” Романа Удота (его задержали в понедельник вечером) рассказывается здесь. Удота обвиняют в угрозе убийством журналистке НТВ: он нахамил ей после многих месяцев плотного преследования со стороны сотрудников телеканала и выхода в эфир злобных сюжетов о нем.

За активистами “Голоса” НТВшники следят, потому что в 2013 году Минюст РФ принудительно включил организацию в список “иностранных агентов”. Теперь Минюст пишет в своем ежегодном отчете, что в 2018 году финансирование НКО из-за рубежа вырос почти на четверть.

Будни высшего российского чиновничества

Российская Госдума, несмотря на то, что она может в скором времени провалиться под землю, разрешила пускать в реанимацию родственников и усыновлять детей людям с ВИЧ и гепатитом С.

Управделами Путина заказал для главы РПЦ строительство резиденции в Царском селе (на самом деле – “реконструкцию в режиме реставрации” Феодоровского городка).

Топ-чиновникам перестали урезать зарплаты на 10% в связи с кризисом.

Родное село Рамзана Кадырова решили переименовать в честь отца Рамзана Кадырова в Ахмат-Юрт (местные жители по собственному почину собрались и решили – и теперь почтительно просят власти Чечни их в этом решении поддержать).

В Ростовской области задержали замгубернатора по подозрению в превышении должностных полномочий. Тут рассказывается, что у него нашли при обыске, – до Януковича с золотым батоном ему, конечно, далеко, но в целом стилистика та же.

Новые американские санкции

Госдепартамент США ввел санкции против двух предприятий в Москве и Туле и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине. Санкции введены на основании законов, запрещающих продажу оружия в Иран, КНДР и Сирию. Тульское конструкторское бюро приборостроения разработало зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С”, а московский завод “Авангард” выпускает для него ракеты.

Семь ссылок

Разговоры с учеными. Палеонтолог Виктория Херридж (она занимается слониками – карликовыми видами хоботных) рассказывает о недавней экспедиции в Сибирь и попытках развести новых мамонтов. Философ Иван Болдырев объясняет, как живется человеку с дипломом “философа, преподавателя философии” и зачем такому человеку неплохо бы знать еще науку-другую.

Художественное. Хороший разговор Нади Плунгян с художником-одиночкой Даном Марковичем (он, кстати, в прошлом тоже ученый) или отрывок из книжки британского культурного критика Оуэна Хазерли “Воинствующий модернизм. Защита модернизма от его защитников” (изд-во “Кучково поле”) – о космосе в советском модернизме.

История современности. Два материала о полигоне Медное в Тверской области, где массово хоронили жертв сталинского террора и расстрелянных польских военнопленных: первый и второй – в наши дни лишний такой рассказ не помешает. Или рассуждения адвоката Павла Чикова о дилемме, которая стоит сейчас перед российскими властями: сократить огромный силовой аппарат, простаивающий в отсутствие реальных угроз режиму, или сконструировать новый образ врага.

Искренне Ваши,

Семь Сорок