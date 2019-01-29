Вербовка в подсобке

Доброе утро!
Сегодня в британском парламенте должно состояться новое “значимое голосование” по старому договору о брекзите, но поскольку там уже сложилась неписаная традиция его откладывать, сосредоточимся на уже случившемся:
- Офис-менеджер ФБК Навального рассказала, как ее вербовали органы, обещая оплатить лечение матери и угрожая уголовным делом.
- Сегодня суд определит меру пресечения уроженцу Крыма, похитившего картину Куинджи “Ай-Петри. Крым” из Третьяковки. Картину нашли.
- США ввели санкции против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы.
“Ай-Петри. Крым” и просто Крым
- Третьяковская галерея объявила, что усилит меры безопасности (вплоть до введения досмотра посетителей на выходе из музея) после того, как 32-летнему уроженцу Феодосии удалось вынести с выставки (“спонтанно”, как он говорит) картину Куинджи. Сегодня суд в Москве определит ему меру пресечения, вины он не признает. Картину на выставку не вернут – ее сразу же заберет Русский музей, в коллекции которого она находится.
- В Симферополе житель Киева облил красной краской памятник “вежливым людям”. Хотел, говорит, показать свое недовольство властью. Он задержан, памятник отмыли, заведено уголовное дело по статье “вандализм”.
- Крымскому активисту, политзаключенному Владимиру Балуху так и не сократили срок.
- Капитан крымского сейнера "Норд" Владимир Горбенко, задержанный в марте 2018 года в Азовском море, по словам его адвокатов, пропал без вести в Украине. Украинцы задержали “Норд” в марте, россияне – украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" в мае, потом экипажи обменяли, а капитанов держат каждый у себя под следствием. Ноябрьская история с обстрелом и последующим задержанием двух украинских судов в Керченском проливе – это уже новый этап.
Российская жизнь
- Офис-менеджер основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией рассказала, как ее задержали в метро дежурные по станции и привели в подсобку к вежливому человеку, который пытался завербовать ее, сначала предложив денежную помощь в лечении больной раком матери, а потом угрожая уголовным делом.
- “Открытая Россия” решила оформить официальную регистрацию в Минюсте, чтобы оградить своих активистов от административного и уголовного преследования.
- Репортаж из суда по делу “Седьмой студии” читайте здесь. В понедельник закончился допрос бывшего главбуха Нины Масляевой, заключившей сделку со следствием. Вопросы касались в основном бухучета, познавательно.
- Замглавы МВД России Игорь Зубов объяснил постоянные победы российских оппозиционеров в ЕСПЧ тем, что протоколы при их задержании пишут “под копирку”. Теперь будут бороться за повышение “уровня первичного оформления задержаний на митингах”.
- Российский Минюст готовит поправки в законодательство, в соответствии с которыми коррупционные действия, совершенные при обстоятельствах непреодолимой силы, не будут считаться правонарушением.
- Врачам "скорой" в Москве устно приказали сократить число госпитализаций.
Венесуэла и вокруг нее
США ввели санкции в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA и блокируют ее активы на семь миллиардов долларов. PDVSA – основной источник доходов Венесуэлы. Ранее американские санкции действовали только в отношении отдельных венесуэльских чиновников, и вот захватывающая история одного из них, Диосдадо Кабельо.
Число жертв уличных протестов, по данным местных правозащитников, достигло 35, но всех, конечно, больше волнует, есть ли в Каракасе российские наемники. Вот здесь казачий атаман Евгений Шабаев, который защищает права наемников, рассказывает, почему он думает, что они там есть, а расследователь из Conflict Intelligence Team Руслан Левиев – почему их там нет. Более или менее точно известно, что туда летает бизнес-джет турецкого миллиардера Тургая Чинера, причем летает не из Турции, а из Москвы.
Общий обзор последних событий в Венесуэле и вокруг нее читайте тут.
Италия и Греция встают с колен
Президент Италии Серджо Маттарелла подписал законы о пенсионной реформе и базовом доходе. Возраст выхода на пенсию снижается на пять лет, теперь можно бросать работать в 62, если есть 38 лет трудового стажа. Базовый доход составляет 780 евро на человека или 1032 евро на семью – он полагается тем, кто долго не может найти работу, и разорившимся предпринимателям. В Греции впервые за семь лет повышают минимальную зарплату – до 650 евро. Таковы итоги многолетней политики жесткой бюджетной экономии, на которой настаивал ЕС по отношению к этим двум странам.
Трамп в газете и Трамп в Конгрессе
Президент США в интервью The Wall Street Journal пригрозил новым шатдауном и введением чрезвычайного положения, если демократы не выделят денег на строительство стены на границе с Мексикой. Ежегодное обращение президента к Конгрессу о положении дел в стране, которое должно было состояться сегодня, но было отменено в связи с шатдауном, состоится 5 февраля.
Шесть ссылок
- История, вспоминательная и документальная. Отрывок из воспоминаний историка культуры Владимира Паперного об отце, литературоведе и остроумце Зиновии Паперном. Или биография Сергея Таборицкого – одного из убийц Владимира Дмитриевича Набокова. Отсидев за убийство, он стал замначальника Управления по делам русской эмиграции в нацистской Германии.
- Историко-политологическое. Два текста для интересующихся Венесуэлой: рецензия Константина Корягина на книгу Джорджа Чикарелло-Майера “Мы создали Чавеса: народная история венесуэльской революции” – исследование природы массовой поддержки Уго Чавеса и целый трактат социолога и бывшего активиста Рене Рохаса о приливах и отливах в движении латиноамериканских левых (60 страниц, но интересно).
- Для обеспокоенных взлетом национализма в Европе: обнадеживающие рассуждения Ярослава Шимова о том, что нация сейчас переживает кризис.
- Для интересующихся модой – разговор с шеф-редактором журнала “Теория моды” Людмилой Алябьевой (модой не интересующимся тоже будет интересно: бывают и такие интересы!).
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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