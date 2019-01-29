Вербовка в подсобке

Доброе утро!

Сегодня в британском парламенте должно состояться новое “значимое голосование” по старому договору о брекзите, но поскольку там уже сложилась неписаная традиция его откладывать, сосредоточимся на уже случившемся:

Офис-менеджер ФБК Навального рассказала, как ее вербовали органы, обещая оплатить лечение матери и угрожая уголовным делом.

Сегодня суд определит меру пресечения уроженцу Крыма, похитившего картину Куинджи “Ай-Петри. Крым” из Третьяковки. Картину нашли.

США ввели санкции против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы.

“Ай-Петри. Крым” и просто Крым

Третьяковская галерея объявила, что усилит меры безопасности (вплоть до введения досмотра посетителей на выходе из музея) после того, как 32-летнему уроженцу Феодосии удалось вынести с выставки (“спонтанно”, как он говорит) картину Куинджи. Сегодня суд в Москве определит ему меру пресечения, вины он не признает. Картину на выставку не вернут – ее сразу же заберет Русский музей, в коллекции которого она находится.

В Симферополе житель Киева облил красной краской памятник “вежливым людям”. Хотел, говорит, показать свое недовольство властью. Он задержан, памятник отмыли, заведено уголовное дело по статье “вандализм”.

Крымскому активисту, политзаключенному Владимиру Балуху так и не сократили срок.

Капитан крымского сейнера "Норд" Владимир Горбенко, задержанный в марте 2018 года в Азовском море, по словам его адвокатов, пропал без вести в Украине. Украинцы задержали “Норд” в марте, россияне – украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" в мае, потом экипажи обменяли, а капитанов держат каждый у себя под следствием. Ноябрьская история с обстрелом и последующим задержанием двух украинских судов в Керченском проливе – это уже новый этап.

Российская жизнь

Офис-менеджер основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией рассказала, как ее задержали в метро дежурные по станции и привели в подсобку к вежливому человеку, который пытался завербовать ее, сначала предложив денежную помощь в лечении больной раком матери, а потом угрожая уголовным делом.

“Открытая Россия” решила оформить официальную регистрацию в Минюсте, чтобы оградить своих активистов от административного и уголовного преследования.

Репортаж из суда по делу “Седьмой студии” читайте здесь. В понедельник закончился допрос бывшего главбуха Нины Масляевой, заключившей сделку со следствием. Вопросы касались в основном бухучета, познавательно.

Замглавы МВД России Игорь Зубов объяснил постоянные победы российских оппозиционеров в ЕСПЧ тем, что протоколы при их задержании пишут “под копирку”. Теперь будут бороться за повышение “уровня первичного оформления задержаний на митингах”.

Российский Минюст готовит поправки в законодательство, в соответствии с которыми коррупционные действия, совершенные при обстоятельствах непреодолимой силы, не будут считаться правонарушением.

Врачам "скорой" в Москве устно приказали сократить число госпитализаций.

Венесуэла и вокруг нее

США ввели санкции в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA и блокируют ее активы на семь миллиардов долларов. PDVSA – основной источник доходов Венесуэлы. Ранее американские санкции действовали только в отношении отдельных венесуэльских чиновников, и вот захватывающая история одного из них, Диосдадо Кабельо.

Число жертв уличных протестов, по данным местных правозащитников, достигло 35, но всех, конечно, больше волнует, есть ли в Каракасе российские наемники. Вот здесь казачий атаман Евгений Шабаев, который защищает права наемников, рассказывает, почему он думает, что они там есть, а расследователь из Conflict Intelligence Team Руслан Левиев – почему их там нет. Более или менее точно известно, что туда летает бизнес-джет турецкого миллиардера Тургая Чинера, причем летает не из Турции, а из Москвы.

Общий обзор последних событий в Венесуэле и вокруг нее читайте тут.

Италия и Греция встают с колен

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал законы о пенсионной реформе и базовом доходе. Возраст выхода на пенсию снижается на пять лет, теперь можно бросать работать в 62, если есть 38 лет трудового стажа. Базовый доход составляет 780 евро на человека или 1032 евро на семью – он полагается тем, кто долго не может найти работу, и разорившимся предпринимателям. В Греции впервые за семь лет повышают минимальную зарплату – до 650 евро. Таковы итоги многолетней политики жесткой бюджетной экономии, на которой настаивал ЕС по отношению к этим двум странам.

Трамп в газете и Трамп в Конгрессе

Президент США в интервью The Wall Street Journal пригрозил новым шатдауном и введением чрезвычайного положения, если демократы не выделят денег на строительство стены на границе с Мексикой. Ежегодное обращение президента к Конгрессу о положении дел в стране, которое должно было состояться сегодня, но было отменено в связи с шатдауном, состоится 5 февраля.

Шесть ссылок

История, вспоминательная и документальная. Отрывок из воспоминаний историка культуры Владимира Паперного об отце, литературоведе и остроумце Зиновии Паперном. Или биография Сергея Таборицкого – одного из убийц Владимира Дмитриевича Набокова. Отсидев за убийство, он стал замначальника Управления по делам русской эмиграции в нацистской Германии.

Историко-политологическое. Два текста для интересующихся Венесуэлой: рецензия Константина Корягина на книгу Джорджа Чикарелло-Майера “Мы создали Чавеса: народная история венесуэльской революции” – исследование природы массовой поддержки Уго Чавеса и целый трактат социолога и бывшего активиста Рене Рохаса о приливах и отливах в движении латиноамериканских левых (60 страниц, но интересно).

Для обеспокоенных взлетом национализма в Европе: обнадеживающие рассуждения Ярослава Шимова о том, что нация сейчас переживает кризис.

Для интересующихся модой – разговор с шеф-редактором журнала “Теория моды” Людмилой Алябьевой (модой не интересующимся тоже будет интересно: бывают и такие интересы!).

Искренне Ваши,

Семь Сорок