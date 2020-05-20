Российские врачи умирают в 16 раз чаще

Доброе утро!

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский проводит большую пресс-конференцию по итогам первого года президентства, послушать ее можно будет здесь, а новости такие:

Мэр Москвы предупреждает, что город еще долго будет жить “в режиме ограничений”; в Петербурге запретили церемонии прощания с умершими.

По подсчетам “Медиазоны”, смертность от Covid-19 среди врачей в России в 16 раз выше, чем в других странах.

В Венгрии принят закон, запрещающий менять пол в документах.

В Сирии арестованы активы двоюродного брата президента Асада.

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Цифры – какие есть

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 9263 – эта цифра не поднимается выше 10 тысяч четвертые сутки. Всего в России почти 300 тысяч инфицированных, общее число умерших составляло на утро вторника 2837, за день в Москве скончались еще 75 человек.

Журналисты “Медиазоны” проработали неофициальный “Список памяти”, куда вносят имена умерших за время эпидемии медработников, и смогли подтвердить смерть по меньшей мере 186 человек (всего в списке 222 фамилии). Если сопоставить эти данные с официальной статистикой, получится, что каждый 15-й, скончавшийся в России от Covid-19, – врач. Это в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимой картиной эпидемии.

Возможны два объяснения аномалии: занижение официальной статистики смертности от Covid-19 и низкая защищенность медперсонала. Вот здесь официальные цифры оценивает доцент Высшей школы экономики Алексей Куприянов, здесь о незащищенности врачей и системных проблемах российского здравоохранения рассуждает врач Ярослав Ашихмин.

Подробнее о врачах и больницах

Врач скорой помощи в Петербурге Лариса Веселаго умерла от коронавируса 8 мая. Вот разговор с ее сыном и невесткой.

Здесь рассказывается о петербургской некоронавирусной больнице №26, где Covid-19 выявлен у 44 пациентов и 34 сотрудников. Врачи тайком просят у волонтеров средства защиты.

Помощь приходит из неожиданных мест – театру БДТ удалось в ходе благотворительного марафона собрать для врачей больше трех миллионов рублей, акцию подхватили другие театры. Вот разговор с худруком БДТ Андреем Могучим.

Здесь подробно объясняется, почему больным в Москве и Московской области приходится по нескольку часов (а то и дней) дожидаться приезда скорой. В Москве ситуация значительно лучше, чем в области.

Отдельный вопрос – обещанные Путиным надбавки врачам, работающим с коронавирусными пациентами. Их выплачивают в оскорбительных размерах (от 71 копейки до 200 рублей): вот история из Читы, вот рассказы о начислении надбавок в Мурманской области, Карелии, Калининграде. Хуже того: в Абинском районе Краснодарского края полиция квалифицировала жалобы медиков на отсутствие выплат как "экстремизм" (пока в качестве предупреждения), а в Армавире по факту невыплат возбуждено уголовное дело по статье “халатность” против руководства больницы.

Путин возложил ответственность за всю эту катавасию на правительство: "Если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные понятные правила, то было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам", – сказал он на совещании с министрами (эти претензии выслушивал перенесший Covid-19 и вернувшийся к работе премьер Мишустин).

Режим ограничений

По словам московского мэра, в городе около 18 тысяч тяжелых больных с Covid-19. C 25 мая возобновят работу МФЦ, некоторые медучреждения вернутся к плановому лечению, однако “жить с ограничениями” москвичам придется еще долго. Впрочем, московские ограничения очень странные: например, в случае обнаружения у кого-то коронавируса тесты на COVID-19 делают не всем членам его семьи и не всем выдают предписание не выходить из дома.

В Петербурге запретили прощание с умершими вне зависимости от диагноза, правда из разъяснений Смольного выясняется, что при каких-то (еще не определенных) условиях попрощаться с близким родственником будет все же можно.

О ситуации в Дагестане (пятое место в России по числу инфицированных) рассказано тут.

В Нижегородской области (четвертое место) начинают снимать ограничения.

Ростуризм объявил, что с 1 июня открываются санатории, отели с коттеджами и апарт-отели.

При этом то тут, то там обнаруживаются новые вспышки: в Екатеринбурге заболели сто сотрудников склада сети “Красное и белое”, в маленьком райцентре Псковской области Новосокольники вирус распространился из-за срочной реконструкции заброшенной больницы.

Российское правительство разработало трехэтапный план восстановления экономики, из которого следует, что полностью ограничения снимут не раньше середины 2021 года.

Прочее российское

Жители Ненецкого автономного округа, которых специальная рабочая группа опрашивает на предмет присоединения округа к Архангельской области, относятся к идее резко негативно.

Навального повторно оштрафовали на 15 тысяч рублей за отказ удалить расследование ФБК о “картошечке Росгвардии”. Муниципального депутата московского района Зюзино Константина Янкаускаса только что оштрафовали за участие в митингах 14 и 18 июля 2019 года на Трубной площади (по 15 тысяч за митинг).

Шамана Габышева, помещенного без всяких юридических обоснований в психоневрологический интернат в Якутске, кормят какими-то неведомыми таблетками, от которых он все время спит, и требуют, чтобы он отказался от идеи идти на Москву с целью изгнания оттуда Путина. Шаман не отказывается.

“Диссернет” обнаружил нарушения в диссертациях 68 российских судей. В том числе из Верховного и Конституционного судов.

В Подмосковье при крушении военного вертолета погибли три человека.

Вокруг света

Число случаев инфицирования коронавирусом по всему миру вплотную подобралось к пяти миллионам, жертвами пандемии стали почти 325 тысяч человек. В США число инфицированных перевалило за полтора миллиона, эпидемия быстро распространяется в Бразилии, Индии, Перу, Чили, Мексике. Трамп собирается запретить въезд в США из Бразилии. Китай закрыл на карантин город Шулань в 200 км от Владивостока – там новая вспышка эпидемии. Участники 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения поддержали внесенную ЕС резолюцию о необходимости проверить, какие меры разные страны мира приняли в ответ на пандемию.

Но в целом жизнь уже идет своим чередом:

В Украине задержали хакера, подозреваемого в продаже крупнейшей в истории базы украденных данных. Лоукостер easyJet сообщил о кибератаке на свои серверы – хакеры получили доступ к данным девяти миллионов клиентов и более чем двум тысячам кредитных карт.

ЦИК Беларуси отказал в регистрации 22 кандидатам в президенты и обвинил оппозиционеров в намерении заразить коронавирусом сотрудников ЦИК.

Парламент Венгрии принял закон, запрещающий трансгендерам менять в официальных документах пол, указанный при рождении. Теперь они будут сталкиваться с дискриминацией всякий раз, когда их попросят предъявить документы.

Партия президента Франции Эммануэля Макрона утратила абсолютное большинство мест в Национальном собрании – 17 депутатов вышли из нее и создали свою парламентскую группу.

Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США.

Правительство Сирии наложило арест на имущество двоюродного брата Асада – скорее всего потому, что денег в бюджете нет совсем.

Шесть ссылок

К столетию пионерии. Рассказ о том, как как Илья Масодов превратил советские мифы о пионерах-героях в хоррор-прозу с мертвыми девочками и колдовством. Или описание лагерных мытарств Сергея Кайдан-Дёшкина, автора музыки пионерского гимна “Взвейтесь кострами, синие ночи”.

Рассказ о том, как как Илья Масодов превратил советские мифы о пионерах-героях в хоррор-прозу с мертвыми девочками и колдовством. Или описание лагерных мытарств Сергея Кайдан-Дёшкина, автора музыки пионерского гимна “Взвейтесь кострами, синие ночи”. Новое время: идеи и чувства. Начало цикла статей о мыслителях Нового времени, в котором историк философии Константин Бандуровский объясняет, почему новая философия XVII века была не так уж и нова. Или эссе Марии Неклюдовой, в котором она анализирует страхи раннего Нового времени на французском материале – изящно.

Начало цикла статей о мыслителях Нового времени, в котором историк философии Константин Бандуровский объясняет, почему новая философия XVII века была не так уж и нова. Или эссе Марии Неклюдовой, в котором она анализирует страхи раннего Нового времени на французском материале – изящно. Шедевры. Большой текст Леонида Витгофа о стихотворении Мандельштама “Мы живем, под собою не чуя страны”. Или рассказ о романе Ласло Краснахоркаи “Меланхолия сопротивления”, который вышел по-русски еще до нового года, но почему-то остался незамеченным – а меж тем это шедевр.

Искренне Ваши,

Семь Сорок