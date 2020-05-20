Российские врачи умирают в 16 раз чаще

Доброе утро!
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский проводит большую пресс-конференцию по итогам первого года президентства, послушать ее можно будет здесь, а новости такие:
- Мэр Москвы предупреждает, что город еще долго будет жить “в режиме ограничений”; в Петербурге запретили церемонии прощания с умершими.
- По подсчетам “Медиазоны”, смертность от Covid-19 среди врачей в России в 16 раз выше, чем в других странах.
- В Венгрии принят закон, запрещающий менять пол в документах.
- В Сирии арестованы активы двоюродного брата президента Асада.
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Цифры – какие есть
По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 9263 – эта цифра не поднимается выше 10 тысяч четвертые сутки. Всего в России почти 300 тысяч инфицированных, общее число умерших составляло на утро вторника 2837, за день в Москве скончались еще 75 человек.
Журналисты “Медиазоны” проработали неофициальный “Список памяти”, куда вносят имена умерших за время эпидемии медработников, и смогли подтвердить смерть по меньшей мере 186 человек (всего в списке 222 фамилии). Если сопоставить эти данные с официальной статистикой, получится, что каждый 15-й, скончавшийся в России от Covid-19, – врач. Это в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимой картиной эпидемии.
Возможны два объяснения аномалии: занижение официальной статистики смертности от Covid-19 и низкая защищенность медперсонала. Вот здесь официальные цифры оценивает доцент Высшей школы экономики Алексей Куприянов, здесь о незащищенности врачей и системных проблемах российского здравоохранения рассуждает врач Ярослав Ашихмин.
Подробнее о врачах и больницах
Врач скорой помощи в Петербурге Лариса Веселаго умерла от коронавируса 8 мая. Вот разговор с ее сыном и невесткой.
Здесь рассказывается о петербургской некоронавирусной больнице №26, где Covid-19 выявлен у 44 пациентов и 34 сотрудников. Врачи тайком просят у волонтеров средства защиты.
Помощь приходит из неожиданных мест – театру БДТ удалось в ходе благотворительного марафона собрать для врачей больше трех миллионов рублей, акцию подхватили другие театры. Вот разговор с худруком БДТ Андреем Могучим.
Здесь подробно объясняется, почему больным в Москве и Московской области приходится по нескольку часов (а то и дней) дожидаться приезда скорой. В Москве ситуация значительно лучше, чем в области.
Отдельный вопрос – обещанные Путиным надбавки врачам, работающим с коронавирусными пациентами. Их выплачивают в оскорбительных размерах (от 71 копейки до 200 рублей): вот история из Читы, вот рассказы о начислении надбавок в Мурманской области, Карелии, Калининграде. Хуже того: в Абинском районе Краснодарского края полиция квалифицировала жалобы медиков на отсутствие выплат как "экстремизм" (пока в качестве предупреждения), а в Армавире по факту невыплат возбуждено уголовное дело по статье “халатность” против руководства больницы.
Путин возложил ответственность за всю эту катавасию на правительство: "Если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные понятные правила, то было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам", – сказал он на совещании с министрами (эти претензии выслушивал перенесший Covid-19 и вернувшийся к работе премьер Мишустин).
Режим ограничений
По словам московского мэра, в городе около 18 тысяч тяжелых больных с Covid-19. C 25 мая возобновят работу МФЦ, некоторые медучреждения вернутся к плановому лечению, однако “жить с ограничениями” москвичам придется еще долго. Впрочем, московские ограничения очень странные: например, в случае обнаружения у кого-то коронавируса тесты на COVID-19 делают не всем членам его семьи и не всем выдают предписание не выходить из дома.
В Петербурге запретили прощание с умершими вне зависимости от диагноза, правда из разъяснений Смольного выясняется, что при каких-то (еще не определенных) условиях попрощаться с близким родственником будет все же можно.
О ситуации в Дагестане (пятое место в России по числу инфицированных) рассказано тут.
В Нижегородской области (четвертое место) начинают снимать ограничения.
Ростуризм объявил, что с 1 июня открываются санатории, отели с коттеджами и апарт-отели.
При этом то тут, то там обнаруживаются новые вспышки: в Екатеринбурге заболели сто сотрудников склада сети “Красное и белое”, в маленьком райцентре Псковской области Новосокольники вирус распространился из-за срочной реконструкции заброшенной больницы.
Российское правительство разработало трехэтапный план восстановления экономики, из которого следует, что полностью ограничения снимут не раньше середины 2021 года.
Прочее российское
- Жители Ненецкого автономного округа, которых специальная рабочая группа опрашивает на предмет присоединения округа к Архангельской области, относятся к идее резко негативно.
- Навального повторно оштрафовали на 15 тысяч рублей за отказ удалить расследование ФБК о “картошечке Росгвардии”. Муниципального депутата московского района Зюзино Константина Янкаускаса только что оштрафовали за участие в митингах 14 и 18 июля 2019 года на Трубной площади (по 15 тысяч за митинг).
- Шамана Габышева, помещенного без всяких юридических обоснований в психоневрологический интернат в Якутске, кормят какими-то неведомыми таблетками, от которых он все время спит, и требуют, чтобы он отказался от идеи идти на Москву с целью изгнания оттуда Путина. Шаман не отказывается.
- “Диссернет” обнаружил нарушения в диссертациях 68 российских судей. В том числе из Верховного и Конституционного судов.
- В Подмосковье при крушении военного вертолета погибли три человека.
Вокруг света
Число случаев инфицирования коронавирусом по всему миру вплотную подобралось к пяти миллионам, жертвами пандемии стали почти 325 тысяч человек. В США число инфицированных перевалило за полтора миллиона, эпидемия быстро распространяется в Бразилии, Индии, Перу, Чили, Мексике. Трамп собирается запретить въезд в США из Бразилии. Китай закрыл на карантин город Шулань в 200 км от Владивостока – там новая вспышка эпидемии. Участники 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения поддержали внесенную ЕС резолюцию о необходимости проверить, какие меры разные страны мира приняли в ответ на пандемию.
Но в целом жизнь уже идет своим чередом:
- В Украине задержали хакера, подозреваемого в продаже крупнейшей в истории базы украденных данных. Лоукостер easyJet сообщил о кибератаке на свои серверы – хакеры получили доступ к данным девяти миллионов клиентов и более чем двум тысячам кредитных карт.
- ЦИК Беларуси отказал в регистрации 22 кандидатам в президенты и обвинил оппозиционеров в намерении заразить коронавирусом сотрудников ЦИК.
- Парламент Венгрии принял закон, запрещающий трансгендерам менять в официальных документах пол, указанный при рождении. Теперь они будут сталкиваться с дискриминацией всякий раз, когда их попросят предъявить документы.
- Партия президента Франции Эммануэля Макрона утратила абсолютное большинство мест в Национальном собрании – 17 депутатов вышли из нее и создали свою парламентскую группу.
- Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США.
- Правительство Сирии наложило арест на имущество двоюродного брата Асада – скорее всего потому, что денег в бюджете нет совсем.
Шесть ссылок
- К столетию пионерии. Рассказ о том, как как Илья Масодов превратил советские мифы о пионерах-героях в хоррор-прозу с мертвыми девочками и колдовством. Или описание лагерных мытарств Сергея Кайдан-Дёшкина, автора музыки пионерского гимна “Взвейтесь кострами, синие ночи”.
- Новое время: идеи и чувства. Начало цикла статей о мыслителях Нового времени, в котором историк философии Константин Бандуровский объясняет, почему новая философия XVII века была не так уж и нова. Или эссе Марии Неклюдовой, в котором она анализирует страхи раннего Нового времени на французском материале – изящно.
- Шедевры. Большой текст Леонида Витгофа о стихотворении Мандельштама “Мы живем, под собою не чуя страны”. Или рассказ о романе Ласло Краснахоркаи “Меланхолия сопротивления”, который вышел по-русски еще до нового года, но почему-то остался незамеченным – а меж тем это шедевр.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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