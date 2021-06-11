Соболям расслабляться рано

Доброе утро!

Французский монархист, давший пощечину президенту Эммануэлю Макрону, получил четыре месяца тюрьмы. В иных странах он был бы уже не жилец:

ФБК выпустил новое расследование об отравлении Навального: в омской больнице его медицинскую карту отредактировали, убрав подтверждающие отравление документы.

Бывшие сотрудники московского метро, уволенные за участие в акциях в поддержку Навального, подали 42 иска о незаконности своего увольнения.

Европарламент принял резолюцию, призывающую к введению санкций против режима Лукашенко. Среди них – отключение от системы SWIFT.

В России вновь зарегистрирован большой суточный прирост инфицированных коронавирусом.

Экстремисты и нежелательные

Четверг был днем комментариев, касающихся решения Мосгорсуда о признании структур Навального "экстремистскими организациями". Самый развернутый – в интервью одного из адвокатов ФБК Ильи Новикова. Он называет вердикт "пощечиной обществу" и рассказывает об "осадном положении" в здании Мосгорсуда в день слушаний, засекреченном иске прокуратуры, элементарных правовых неувязках в деле (например, основанием для признания структур Навального "экстремистскими" стало то, что они стремятся к изменению конституционного строя, тогда как в законе экстремизм определяется как попытки "насильственного" изменения конституционного строя). Новиков подробно рассказывает, зачем адвокаты берутся за такие безнадежные дела, и объясняет, чем ситуация в российской юстиции отличается от ситуации в украинской (он давно уже работает главным образом в Киеве).

Здесь другой адвокат ФБК Владимир Воронин четко объясняет, кому какие сроки будут теперь грозить в связи с решением Мосгорсуда (только видео). Юрист "Команды 29" Валерия Ветошкина рассказывает о своих впечатлениях от процесса. Разговоры с бывшими координаторами штабов Навального Сергеем Беспаловым (Иркутск), Иваном Востриковым (Тюмень), которые покинули Россию, и с Алексеем Гресько из Екатеринбурга смотрите тут.

Для тех, кому хочется надеяться, что это не конец, – хорошая колонка Константина Гаазе (правда, надежда будет со слезами на глазах).

А чтобы новоиспеченным экстремистам было не так одиноко, в Госдуму внесены поправки к закону о "нежелательных организациях", предусматривающие длительные сроки заключения для тех, кто работает на "нежелательные" неправительственные организации в России или перечисляет им пожертвования. Вот рассказ о трех немецких неправительственных организациях, недавно признанных "нежелательными", – они в недоумении.

Отравленные

ФБК выпустил новое расследование об отравлении Навального. В нем подробно анализируется российская официальная реакция на обвинение в использовании химоружия и внутренняя телепропаганда. Но главное вот: в ноябре прошлого года директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и юрист фонда Вячеслав Гимади поехали в Омск с просьбой выдать им медицинские документы Навального. Руководство больницы скорой помощи сказало, что карта в архиве, но ее обязательно пришлют, только не сейчас. Тогда Жданов и Гимади пошли в архив и запросили копию карты, соврав, что "с начальством все согласовано". Им разрешили сделать эту копию. Через месяц главврач больницы официально передал медкарту представителям Навального, но она была отредактирована: из нее пропал биохимический анализ крови из НИИ Склифосовского, в котором зафиксировано критическое снижение уровня холинэстеразы. "Вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, это подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы в ста процентах случаев", – говорится в расследовании. В общем, врали все, от мала до велика.

Кроме того, ФБК рассказал о еще одном участнике отравления – Валерии Николаевиче Сухареве, который руководит одним из отделов Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью ФБК называет эту службу "политическим Гестапо".

Идентифицировать Сухарева (пользующегося также фальшивым паспортом на фамилию Горохов) Bellingcat удалось в ходе расследования других отравлений, в том числе отравления писателя Дмитрия Быкова. Что думает об этом сам Быков, читайте здесь (говорит, что так до конца и не восстановился, легкость пропала).

Вокруг Навального

Суд отклонил иск Навального к ИК-3 во Владимире, связанный с тем, что адвокатам запретили брать на встречи с ним ноутбуки и телефоны. Приговор будет обжалован. Уже после того, как Навальный подал этот иск, Госдума приняла специальный закон, запрещающий адвокатам проносить на встречи с осужденными видео- и звукозаписывающую технику.

Комитет министров Совета Европы вновь призвал власти России без промедления освободить Навального из колонии и отменить приговор по делу "Ив Роше", вынесенный ему и его брату. Первый такой призыв Россия проигнорировала. Это может привести к исключению России из Совета Европы, что автоматически лишит российских граждан права обращаться в ЕСПЧ.

Бывшие сотрудники московского метро, уволенные из-за участия в акциях в поддержку Навального, подали в суды 42 иска о незаконности увольнения. Требуют восстановить их на работе и возместить моральный ущерб.

Telegram и Facebook вновь оштрафованы за отказ удалять "запрещенные" посты – на 10 и 17 млн рублей соответственно. Как минимум часть таких постов связаны с акциями в поддержку Навального.

Рассказы новых политэмигрантов, покинувших Россию в последнее время, читайте здесь. Но и за границей может быть небезопасно: мэрия Лиссабона отправила в МИД России данные об организаторах акции в поддержку Навального у российского посольства, и теперь они боятся ехать на родину.

Прочее российское

Суд в Петербурге отправил в СИЗО на два месяца видеоблогера Юрия Хованского. Ему предъявлены обвинения в оправдании терроризма посредством песни.

В отношении самого популярного интервьюера русского YouTube Юрия Дудя возбуждено административное дело о пропаганде наркотиков. Штраф по этой статье – до полутора миллионов рублей.

“Повар Путина” Евгений Пригожин подал иск к “Эху Москвы” за то, что его назвали в эфире “хозяином ЧВК Вагнера”. Денег, правда, требует не так много, как с Навального и Соболь.

Вторая линия БАМа в Хабаровском крае будет строиться силами заключенных, соглашение между ФСИН и “Бамстроймеханизацией” уже подписано.

Купили два молотка

Суд в Минске приговорил к пяти годам лишения свободы четверых волонтеров штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико за “подготовку массовых беспорядков”. Подготовка состояла в том, что они (дальше будет длинная цитата) "с целью публичного выражения незаконными способами своих общественно-политических взглядов умышленно совершили по мотивам политической и идеологической вражды" ряд незаконных действий, а именно: в строительном супермаркете купили два молотка, не менее 90 лазерных указок, не менее двух зажигалок, не менее двух пиротехнических изделий, а также "достоверно не установленные предметы и технические устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами", которые на автомобиле привезли "к местам массовых беспорядков".

В квартире бывшего помощника прокурора Евгения Бабака, который ушел в отставку в августе прошлого года в знак протеста против бездействия коллег, прошел обыск. Самого Бабака увезли люди в масках, его местонахождение неизвестно. Он сидел дома на самоизоляции после того, как у него обнаружили коронавирус.

Европарламент принял резолюцию по Беларуси, призывающую к новым санкциям. Среди них – отключение от системы SWIFT. Вот разговор с депутатом Европарламента Анной Фотыгой о внутренней кухне ЕС, связанной с введением подобных санкций.

Некоренные украинцы

УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать слова "Героям слава!" из слогана на форме. Глава футбольной федерации Украины Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры.

В Гааге продолжается рассмотрение по существу дела о крушении “Боинга” Малайзиских авиалиний над Донбассом в июле 2014 года. Вот интересное интервью с Кириллом Михайловым из Conflict Intelligence Team, который детально разбирается в процессе.

Президент Украины Владимир Зеленский некоторое время назад внес в Верховную Раду проект закона “О коренных народах Украины”. В среду Путин десять минут рассказывал в интервью “России – 24”, что законопроект дискриминирует русских и приведет к “измерению черепов”, как при нацистах. Закавыка в том, что под коренными народами в этом законе понимаются малые народы, не имеющие своего государства вне Украины, то есть крымские татары, караимы и крымчаки, а закон призван дополнительно защитить их языки и культуру; ни русские, ни украинцы, ни венгры, ни молдаване и т.д., живущие в Украине, коренными народами в этом смысле не являются, вот подробная справка. Ради чего Путину понадобилось так сильно врать, здесь пытается понять политолог Николай Петров. Его гипотеза в том, что адресат этих возмущенных речей – президент США Джо Байден, а коренные народы просто под руку подвернулись.

Вокруг света

Байден начал свое европейское турне с подписания вместе с Борисом Джонсоном “новой Атлантической хартии” – документа об укреплении сотрудничества между США и Великобританией. Сегодня в Великобритании начнется саммит “большой семерки”, потом Байден примет участие в саммитах НАТО и ЕС и только потом полетит в Женеву встречаться с Путиным.

Крупнейший в мире производитель мяса JBS заплатил хакерам 11 млн долларов выкупа. Ранее власти США предположили, что кибератака была из России. Откуда хакеры, взломавшие серверы разработчика компьютерных игр Electronic Arts, пока неясно, но исходный код они украли.

Россия высылает сотрудника посольства Северной Македонии.

Сейм Латвии разрешил прокуратуре арестовать депутата от партии "Согласие" Яниса Адамсонса, который подозревается в шпионаже в пользу России.

Сегодня в “Северный поток – 2” начнут закачивать газ – укладка труб завершена, еще несколько месяцев займет отладка и запуск. Бундестаг отклонил резолюцию “Зеленых” против газопровода.

Против демократического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи, отстраненной от власти военными, выдвинуты новые обвинения в коррупции. Ей грозит до 15 лет заключения, что в 75 лет практически синонимично “пожизненно”.

Депутат второй по величине парламентской партии Узбекистана предложил лишать геев гражданства и высылать их из страны (уголовной ответственности за однополый секс ему кажется мало).

Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу меховых изделий. Особой пользы живой природе это, впрочем, не принесет: в таком климате мех носят только правоверные хасиды, а для их штраймлов сделано исключение. Так что соболям рано расслабляться.

Армения откажется от слова “коньяк” в названиях своих коньяков и получит за это три миллиона евро от Евросоюза.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России опять подскочил – до 11 699 (из них в Москве – 5245). Это максимум с 24 февраля. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 168 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 125 278 человек (+383 за сутки). По словам главврача ковидной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, лечить больных стало сложнее из-за мутаций коронавируса.

США пожертвуют 500 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech для программы COVAX, созданной для помощи странам, не имеющим средств для закупки вакцин.

Шесть ссылок

Разговоры с писателями. Интервью израильского писателя, переводчика и драматурга Рои Хена – к выходу его романа “Души” в издательстве “Фантом Пресс”. Или беседа с Полиной Барсковой – поэтом, исследовательницей ленинградской блокады и американским профессором литературы (можно слушать).

Интервью израильского писателя, переводчика и драматурга Рои Хена – к выходу его романа “Души” в издательстве “Фантом Пресс”. Или беседа с Полиной Барсковой – поэтом, исследовательницей ленинградской блокады и американским профессором литературы (можно слушать). Драма. Отрывок из книги Филлис Хартнолл “Краткая история театра” (изд-во Ad Marginem) – о том, как Ибсен, Шоу и Чехов создали новую драму. Или разговор Константина Шавловского с Александром Сокуровым – о снятых и неснятых фильмах (тоже драма).

Отрывок из книги Филлис Хартнолл “Краткая история театра” (изд-во Ad Marginem) – о том, как Ибсен, Шоу и Чехов создали новую драму. Или разговор Константина Шавловского с Александром Сокуровым – о снятых и неснятых фильмах (тоже драма). Общественное. Беседа с венгерским политологом Балинтом Мадьяром об анатомии пост-коммунистических режимов и патрональной автократии, сближающей такие далекие, казалось бы, страны, как Венгрия и Азербайджан. Или отрывок из книги Лесли Холмса “Коррупция: очень краткое введение” (издательский дом “Дело”).

Беседа с венгерским политологом Балинтом Мадьяром об анатомии пост-коммунистических режимов и патрональной автократии, сближающей такие далекие, казалось бы, страны, как Венгрия и Азербайджан. Или отрывок из книги Лесли Холмса “Коррупция: очень краткое введение” (издательский дом “Дело”). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок