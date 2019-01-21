На границе тучи ходят хмуро

Доброе утро!

В Наро-Фоминск, в распоряжение Кантемировской дивизии прибыли танки Т-34, которые Лаос вернул России. Они будут участвовать в парадах и сниматься в фильмах. А вот боеприпасы стоимостью 1,3 млн рублей, выброшенные в болото на Камчатке, будут участвовать только в уголовном деле. Вне российского военного ведомства события такие:

Сегодня в Москву с двухдневным визитом прибывает премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он готов подписать мирный договор с Россией в случае передачи Японии двух из четырех спорных островов. На выходных в разных городах России прошли митинги против передачи Курил.

В Москве и Петербурге в субботу прошли акции памяти убитых 10 лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Задержаны несколько участников, суд сегодня.

Настя Рыбка попросила в суде прощения у Дерипаски. Суд продлил ее задержание на 72 часа, но пока не арестовал.

Президент США предложил компромиссный вариант строительства стены на границе с Мексикой, демократы его отвергли.

Шикотан и Хабомаи

Сегодня в Москву с двухдневным визитом прибывает премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Накануне японское агентство “Киодо” сообщило, что Абэ готов заключить мирный договор с Россией в случае передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи. Передачу Итурупа и Кунашира в администрации японского премьера считают “нереалистичной”. Кремль, в свою очередь, заявил об “осложнении переговоров” перед встречей Путина и Абэ. В воскресенье в Москве и в городах Дальнего Востока прошли некрупные митинги против передачи Курил Японии (был даже задержанный).

Вот интервью Синдзо Абэ, данное им накануне приезда в Россию. Обстоятельства ведущихся в последнее время переговоров описаны здесь.

Памяти Маркелова и Бабуровой

На акциях памяти убитых неонацистами десять лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в Москве (она была согласованной) и в Петербурге (несогласованной) задержаны, соответственно, четыре и семь человек. Задержанных в Москве обвиняют в неповиновении полиции, суд будет сегодня.

История расследования этого убийства рассказана здесь.

Рыбка и Травка

В субботу состоялось судебное заседание по делу Насти Рыбки и Алекса Лесли, прославившихся после публикации расследования Алексея Навального о контактах Дерипаски с вице-премьером российского правительства. Доказательной базой этого расследования стал инстаграм Насти Рыбки, присутствовавшей на яхте Дерипаски в качестве эскорта. С тех пор Рыбка и ее наставник Алекс Лесли провели девять месяцев в тайской тюрьме, получили там условный срок и были депортированы: он – в Россию, она – в Беларусь. В Шереметьево Рыбку силой перетащили из транзитной зоны в российскую и тут же задержали вместе с несколькими коллегами.

Обвинение просило арестовать Рыбку по обвинению в вовлечении в занятие проституцией (донос на Рыбку написала ее коллега Саша Травка). Но Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски, и суд продлил ее задержание на 72 часа, но арестовывать не стал. Развязка драмы – завтра.

Стена превратилась в барьер

Президент США Дональд Трамп снова телеобратился к народу, представив компромиссный вариант строительства стены на мексиканской границе: он гарантировал трехлетнюю юридическую защиту “мечтателей” (мигрантов без документов, попавших в США в детском возрасте), заменил стену на барьер протяженностью 370 км и предложил расширить штат погранично-таможенной службы. В обмен на эти уступки он обещал прекратить рекордный по длительности “шатдаун”. Демократы не приняли этих предложений – они считают, что сначала президент должен возобновить работу правительства и только потом обсуждать вопросы охраны южной границы.

Прочее списком

Все больше российских регионов требуют списания долгов за газ по примеру Чечни.

В Магнитогорске обрушилась часть подъезда, пострадавшего при взрыве 31 декабря.

В Баку прошел митинг оппозиции в поддержку политзаключенных.

В Мексике взорвался трубопровод – погибли 66 человек.

Израиль и Чад восстановили дипотношения, разорванные в 1972 году.

Шесть ссылок

Советские писатели. Большой материал о Юрии Ковале – рассказ о переизданиях, неизвестных ранее иллюстрациях Геннадия Калиновского, разговоры с людьми, хорошо знавшими Коваля. Или новый текст на “Полке” – рассказ Льва Оборина о поэме Твардовского “Василий Теркин”.

Отрывки из книжек. Фрагмент из книги Жана Бодрийяра “Совершенное преступление. Заговор искусства” (она вышла в “РИПОЛ классик”) или автобиографическое эссе из книги Стивена Хокинга “Почему мы должны задавать серьезные вопросы” (издательство “Бомбора”).

Колдуны и авангардисты. Разговор с фольклористом и антропологом Ольгой Христофоровой о том, откуда берутся колдуны и почему им верят односельчане. Или рассказ о суровом харьковском авангардисте Василии Ермилове.

Искренне Ваши,

Семь Сорок