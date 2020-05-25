Смерть Сатурна

Доброе утро!

Сегодня на официальном сайте российского министерства просвещения пройдет последний звонок онлайн – сразу для всей страны. В реальной жизни новости такие:

По данным Роспотребнадзора, больше половины российских регионов готовы к первому этапу снятия ограничений. В Челябинской области их частично сняли.

Минздрав Подмосковья утверждает, что во временном госпитале в “Крокус Экспо” хватает лекарств и договоры с врачами заключены – вопреки тому, что рассказывают сами врачи.

Бразилия вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев Covid-19, США запретили въезд иностранцев из этой страны.

В Израиле начался суд над Биньямином Нетаньяху.

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Больные и больницы

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8599. Всего в стране свыше 344 тысяч инфицированных, 113 тысяч из них выздоровели. Общее число умерших составляло на утро воскресенья 3541.

Эта цифра продолжает вызывать сомнения: ярославский журналист опубликовал выступление депутата облдумы, в котором она читает письмо пациентки деревенской больницы, на глазах которой люди умирали десятками, тогда как по официальной статистике во всей области от Covid-19 скончались 13 человек.

Как обстоят дела в домах престарелых и ПНИ, рассказано тут (по неофициальным сведениям, вирус проник во все учреждения такого типа). Четыре случая Covid-19 выявлены в московском СИЗО “Лефортово”.

Телеграм-канал главы Чечни, который, по данным СМИ, лежит в больнице в Москве, в субботу опубликовал видео с поздравлением с праздником Ураза-байрам, но самого Кадырова в кадре нет.

Прокуратура Московской области проведет проверку работы временного госпиталя на территории выставочного комплекса, принадлежащего азербайджано-российскому бизнесмену Аразу Агаларову "Крокус Экспо". Агаларов получил без конкурса контракты на 1,9 млрд рублей, но в госпитале не хватает лекарств, а с медперсоналом не подписывают трудовые договоры (подробно тут). Минздрав Подмосковья утверждает, что все это неправда.

При пожаре в больнице в Приморском крае (это как минимум четвертый пожар в российских больницах в мае), по официальным данным, никто не пострадал.

Сколько еще сидеть дома

Самоизоляция, похоже, начинает действовать москвичам на нервы: в субботу некто в зеленой куртке, вооружившись муляжом бомбы, попытался захватить заложников в отделении “Альфа-банка” (по одной из версий, он требовал “правды”), в воскресенье в Кунцево задержали неизвестного, который голым бегал по улице, а в другом районе Москвы – участников перестрелки с использованием автоматического оружия.

Но Роспотребнадзор источает оптимизм: больше половины российских регионов, по данным ведомства, могут “перейти к первому этапу” снятия ограничений. И в Челябинской области уже перешли. Власти Крыма приняли непростое решение: теперь все приезжие обязаны будут оплачивать двухнедельное содержание в обсерваторе из своего кармана (24,5 тысячи рублей) – а потом можно уже будет отдыхать на море.

Москвичи продолжают получать штрафы от “Социального мониторинга”: сразу два штрафа пришли москвичке, которая две недели провела в реанимации и до сих пор находится в больнице. В регионах, наоборот, по две недели не выписывают здоровых пациентов, потому что ждут результатов тестов, а они все не приходят.

В согласии на обработку персональных данных на сайте проверки пропусков в Москве нашли разрешение на отправку рекламы в течение 10 лет.

Хроники пандемии

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в мире приблизилось к 5,5 миллионам, жертвами пандемии стали свыше 346 тысяч человек. На второе место в мире по числу инфицированных вышла Бразилия; США запретили въезд неамериканских граждан из этой страны.

В США число жертв вплотную подошло к 100 тысячам – газета New York Times опубликовала на первой полосе имена тысячи человек, умерших от Covid-19, с фрагментами из некрологов, напомнив, что это лишь один процент погибших.

На этом фоне расцветает российско-американская “дружба”: посольство РФ в Вашингтоне требует извинений от агенства Bloomberg за статью о падении рейтинга Путина, основанную на опросе ВЦИОМ, председатель Госдумы Володин обвиняет США в стремлении “расчленить Россию”, американский Госдепартамент выделяет грант на изучение российских методов дезинформации в сфере здравоохранения.

В Великобритании, которая находится на пятом месте в мире по числу инфицированных, набирает силу скандал с советником премьер-министра Домиником Каммингсом: тот, нарушив ограничения, совершил две поездки через всю страну, но в отставку не уходит, а премьер Джонсон его защищает.

Испания, занимающее четвертое место в мире по числу инфицированных, собирается открывать границы в июле. Многие европейские страны сделают это 15 июня – вот хороший обзор ведущихся сейчас переговоров. Всем нужны туристы.

Сервис аренды автомобилей Hertz, проработавший 102 года, подал заявление о банкротстве. Европейское и новозеландское представительство компании пока держатся.

Разговор с климатологом Владимиром Семеновым о возможном климатическом эффекте пандемии читайте здесь. Прогнозируются засухи, ураганы и аномально жаркое лето.

Все прочее

В России прошли обыски у администраторов паблика "Омбудсмен полиции". Против основателя возбудили дело о порнографии – в дополнение к делу о вымогательстве.

В Киеве найдено тело депутата Верховной Рады Валерия Давиденко с огнестрельным ранением в голову. Это может быть самоубийством, а может им и не быть.

Активисты "Национального корпуса" устроили акцию с файерами возле офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Киеве. Ее возглавляет “кум Путина” Виктор Медведчук. Пишут, что был даже взрыв.

В Минске сотни людей собрались на пикеты, посвященные сбору подписей в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси Светланы Тихановской и Владимира Непомнящих. Почти все были в масках, хотя власти этого не требуют.

В Израиле начался суд над премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В Гонконге в воскресенье тысячи людей, несмотря на запрет собираться группами больше восьми человек в связи с эпидемией, приняли участие в демонстрациях против планов властей Китая ограничить автономию города. Полиция применила слезоточивый газ, 120 человек задержаны.

В Московском зоопарке умер 84-летний аллигатор Сатурн. В 1943 году он сумел сбежать из берлинского зоопарка после бомбежки и три года скрывался неизвестно где, поедая неизвестно кого. В 1946 году его нашли британские солдаты, и Сатурн в качестве трофея уехал в Москву.

Семь ссылок

К 80-летию Бродского. Разговор с театральным художником и писателем Эдуардом Кочергиным, в квартире которого жили Бродский и Марина Басманова после рождения сына (очень занимательно, Кочергин утверждает, что Бродский любил цирк). Или интервью с литературоведом Денисом Ахапкиным о том, почему американцы не оценили английские стихи Бродского. Или недавно смонтированная съемка с празднования пятидесятилетия Бродского в Нью-Йорке (там очень темно, есть версия видео, на котором помечены все, кого можно разглядеть).

Разговор с театральным художником и писателем Эдуардом Кочергиным, в квартире которого жили Бродский и Марина Басманова после рождения сына (очень занимательно, Кочергин утверждает, что Бродский любил цирк). Или интервью с литературоведом Денисом Ахапкиным о том, почему американцы не оценили английские стихи Бродского. Или недавно смонтированная съемка с празднования пятидесятилетия Бродского в Нью-Йорке (там очень темно, есть версия видео, на котором помечены все, кого можно разглядеть). Философское. Отрывок из книги Джорджо Агамбена “Высочайшая бедность. Монашеские правила и форма жизни” (изд-во Института Гайдара), в котором он показывает, как францисканцы пытались вывести человеческое существование за пределы юридического права. Или два фрагмента из книги антрополога Дэвида Гребера “Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда” (Ad Marginem) – первый и второй (особенно злободневно на фоне неминуемого возвращения в офис).

Отрывок из книги Джорджо Агамбена “Высочайшая бедность. Монашеские правила и форма жизни” (изд-во Института Гайдара), в котором он показывает, как францисканцы пытались вывести человеческое существование за пределы юридического права. Или два фрагмента из книги антрополога Дэвида Гребера “Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда” (Ad Marginem) – первый и второй (особенно злободневно на фоне неминуемого возвращения в офис). Истории из жизни. Монолог бывшего судебного психиатра Ольги Милорадовой – о случаях из практики, работе с самоубийцами, переезде в Финляндию и странностях финской психиатрии.

Искренне Ваши,

Семь Сорок