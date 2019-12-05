“Разбредитесь по своим норкам”

Доброе утро!

Сегодня бессменный президент Беларуси Александр Лукашенко обещал сделать какое-то “историческое заявление”. Попробуем угадать: “Не дождетесь!”. Без гаданий известно следующее:

Прокуроры попросили приговорить студента ВШЭ Егора Жукова к четырем годам колонии за видеоблог. Он выступил с блестящей речью в суде.

Активисту Марку Гальперину суд заменил условный срок на реальный.

У российских либертарианцев прошли обыски по делу о “развратных действиях” Михаила Светова.

Германия выслала двух российских дипломатов.

На кладбище в Эльзасе осквернили более ста еврейских могил.

“Чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка”

Прокуроры попросили четыре года колонии для студента ВШЭ Егора Жукова – ему вменяют “призывы к экстремизму”. Изначально Жукова обвиняли в участии в “массовых беспорядках”, но когда дело о них развалилось, следствие обратилось к его видеоблогу. В последнем слове Жуков выделяет два базовых понятия христианства – ответственность и любовь – и объясняет, как декларируемые российским государством ценности расходятся с действиями самого государства: последние ведут к безответственности, разобщению и расчеловечиванию граждан. Прочитайте эту очень сильную речь полностью.

В других судах по “московскому делу” прокуроры тоже высказали свои пожелания по срокам: 32-летнего зубного техника Павла Новикова (ударил полицейского пластиковой бутылкой с водой) просят приговорить к трем годам колонии, Владимира Емельянова, на попечении которого находятся 74-летняя бабушка и 91-летняя прабабушка, – к четырем годам (он ухватился за бронежилет росгвардейца Косова).

Активисту Марку Гальперину, в приговоренному в 2018 году к двум годам условно за “публичные призывы к экстремистской деятельности через интернет”, суд заменил условный срок на реальный – в связи с его участием в летних протестных акциях в Москве.

Дома у либертарианца Михаила Светова, его бывшей девушки и его соратников по незарегистрированной Либертарианской партии прошли обыски, связанные с делом о “развратных действиях”, якобы совершенных Световым больше десяти лет назад. По словам адвокатов, изымали “вычислительную технику”. Светов был заявителем крупнейших согласованных митингов последнего времени, за что и отсидел 30 суток еще летом.

Если просуммировать объемы топлива, стоимость которого московские госорганы требуют взыскать с “организаторов” летних протестных акций, получается, что его хватает на четыре кругосветных путешествия.

Расследования посложнее

К сегодняшней пресс-конференции премьера Медведева Навальный подготовил хороший вопрос. По следам расследования о бизнес-джете, на котором летает телеведущая Наиля Аскер-заде (самолет принадлежал ВТБ, а потом был переписан на офшор), в ФБК проследили, что ровно то же самое произошло с еще одним принадлежавшим ВТБ Bombardier Global Express 5000 – и этим самолетом пользуется жена премьера Светлана Медведева. Вопрос: кто оплачивает эти полеты?

Вопросы руководителю медиагруппы “Патриот” Николаю Столячуку удалось задать корреспондентам “Би-би-си” – они побывали в петербургском офисе группы, расположенном у подножия газпромовского небоскреба. “Патриот” объединил все медиа, связывавшиеся с “поваром Путина” Евгением Пригожиным, а сам Пригожин официально возглавил попечительский совет группы. Почитать разговор стоит как наглядную иллюстрацию поговорки “хоть плюй в глаза – и то божья роса”.

Путину вопросов уже никто не задает: “Проект” в своем расследовании рассказывает, что в Кремле перестали понимать, зачем для освещения деятельности Путина нужны журналисты. Поэтому президент с президентским пулом встречаться перестал.

В Кремле сильно заняты вопросами партийного строительства: там решили, что большинство в новой Госдуме “Единой России” будет проще всего получить за счет распыления голосов между мелкими партиями, которые не преодолеют пятипроцентный барьер. Поскольку партии до этого только уничтожали, теперь срочно приходится придумывать новые.

The Insider публикует интересный обзор российской недвижимости и кипрских офшоров, предположительно принадлежащих – через подставных лиц – справедливороссу Леониду Левину, соавтору закона о гражданах – иностранных агентах.

“Медуза” рассказывает, как приятель Путина Юрий Ковальчук может получить монополию на трансляцию главных телеканалов в рунете.

Бил, бью и бить буду

Патриаршая комиссия по вопросам семьи Русской православной церкви выступила против принятия закона о профилактике домашнего насилия (потому что по этому закону, считают в РПЦ, насилием можно будет признать “любое нормальное человеческое действие”).

В копилку “нормальных человеческих действий”:

В Архангельской области участковому дали три года условно в связи с тем, что муж убил женщину, которая целый год безрезультатно жаловалась участковому на угрозы.

В Орле отец женщины, которую убил муж, подал иск на пять миллионов рублей к МВД: участковая, которой жаловалась женщина, сказала ей: "Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте". Ну и действительно описали (участковая получила два года колонии-поселения).

Зато из России выдворяют немецкого пастора-баптиста, который прожил в Свердловской области 25 лет, хотя у него там русская жена и четверо детей.

В связи с Россией

Германия выслала двух сотрудников российского посольства в связи с убийством в Берлине участника российско-чеченской войны гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили российским гражданином с фальшивым паспортом. По словам немецких властей, Москва отказывается сотрудничать со следствием.

Французская Le Monde утверждает, что 15 российских шпионов использовали французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе. На их след вышли в связи с убийством Скрипалей, но никаких улик конфисковать не удалось.

На завершившемся саммите НАТО Россию назвали угрозой евроатлантической безопасности. Это уже, впрочем, не новость – новость в том, что на приеме у королевы Великобритании Борис Джонсон, Марк Рютте, Эммануэль Макрон и Джастин Трюдо слегка поиздевались над президентом США Дональдом Трампом, который, если начал говорить, никак не может остановиться. Трамп обиделся, произнес высокотавтологичную речь про “два процента” (это полная версия по-английски), которые должна платить Канада, и уехал с саммита раньше, отменив пресс-конференцию.

Украинское

Служба безопасности Украины задержала на административной границе с аннексированным Крымом члена политсовета Севастопольского отделения "Единой России" и активного участника аннексии Игоря Кучерявого. Он ехал в подконтрольную Украине часть Украины, чтобы получить украинский паспорт.

Президент Казахстана в интервью Deutsche Welle сказал, что не считает аннексией присоединение Крыма к России, чем вызвал “соответствующие демарши” со стороны Украины.

Лидеры украинской оппозиции Порошенко, Тимошенко и Вакарчук созвали Майдан накануне встречи “нормандской четверки” в Париже, чтобы народ напомнил президенту Зеленскому о недопустимости уступок России при обсуждении проблемы Донбасса.

Политика в культуре и на кладбище

На еврейском кладбище в Эльзасе неизвестные нарисовали свастику и оставили антисемитские надписи на 107 надгробиях. По данным МВД Франции, в прошлом году число антисемитских актов на территории страны возросло более чем на 70%.

Основатель “Артдокфеста” Виталий Манский рассказал о масштабной хакерской атаке на сайт фестиваля с целью сломать систему онлайн-продажи билетов. Фестиваль документального кино проходит в Риге и в Москве, и сегодня как раз начинается московская часть, вот рекомендации что посмотреть.

Самому титулованному российскому плакатисту Евгению Добровинскому настойчиво "не рекомендовали" включать работы на политические темы в экспозицию персональной выставки, которая проходит в Москве, из каталога их тоже выбросили. Вот разговор с Добровинским.

Руководство ВШЭ лишила студенческий журнал DOXA статуса студенческой организации и, соответственно, права подавать заявки на дополнительное финансирование – тут объясняется, почему и что будет дальше.

И только в премии Тернера полная солидарность: художники-финалисты попросили жюри присудить ее сразу всем, и жюри не отказало.

Шесть ссылок

Книжки. Историк литературы Андрей Зорин рассказывает о важнейших для него книгах – во всех случаях это “промежуточное письмо”, то есть, как теперь говорят, между fiction и non-fiction. Или забытый автор – Регина Улльманн (1884–1961), читайте перевод ее рассказа и небольшую справку о ее не вполне обычной жизни.

Историк литературы Андрей Зорин рассказывает о важнейших для него книгах – во всех случаях это “промежуточное письмо”, то есть, как теперь говорят, между fiction и non-fiction. Или забытый автор – Регина Улльманн (1884–1961), читайте перевод ее рассказа и небольшую справку о ее не вполне обычной жизни. Общественные науки. Отрывок из книги историка Вячеслава Козлякова “Московское царство” (изд-во “Наука”), в котором автор определяет крестьянство – применительно к XVI–XVII вв., разумеется. Или любопытные размышления Ильи Матвеева о нейтральности гуманитария – возможна ли она вообще и что делать интеллектуалу в политике.

Отрывок из книги историка Вячеслава Козлякова “Московское царство” (изд-во “Наука”), в котором автор определяет крестьянство – применительно к XVI–XVII вв., разумеется. Или любопытные размышления Ильи Матвеева о нейтральности гуманитария – возможна ли она вообще и что делать интеллектуалу в политике. Современное искусство. Нормальный, серьезный рассказ о десяти современных художниках, которые посвящают свои произведения воде, работают с водой как с материалом или вступают с ней в отношения соавторства. И очень забавный репортаж из московской Art Residence на Белорусской: там миллиардер и современный художник заманивали народ посидеть на троне, набитом миллионом долларов, обещая, что этот трон помножит на десять все, о чем сидящий только пожелает.

Искренне Ваши,

Семь Сорок