Правила жизни матерого авторитаризма

Доброе утро!

Одно слово: прорвало. В подмосковной Рузе – дамбу, в политическом плане – сразу много чего:

В Москве по делу ЮКОСа 2003 года прошли домашние и офисные обыски у сотрудников "Открытой России", "МБХ медиа" и у депутата Юлии Галяминой.

Глава ЦИК России предложила Путину растянуть на несколько дней голосование на осенних выборах.

В Петербурге в июне зафиксирована рекордная за 10 лет смертность.

Найден мертвым мэр Сеула, собиравшийся баллотироваться на следующих президентских выборах.

Новые стресс-тесты

Утром в четверг в Москве прошли обыски у координаторов "Открытой России" Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова и у независимого муниципального депутата Юлии Галяминой. В московском офисе "Открытой России" и в редакции "МБХ медиа" тоже все обыскали. В качестве основания в постановлениях об обысках указывалось дело ЮКОСа 2003 года – якобы на “похищенные” тогда деньги теперь финансируется деятельность обыскиваемых лиц. Реальной причиной для обысков может быть заявка на митинг 15 июля, которую на прошлой неделе подали участники кампании “Нет!”, выступающие против обнуления сроков Путина (власти эту заявку отклонили). По словам Михаила Ходорковского, “происходит запугивание, общество тестируется на то, готово ли оно принять новые правила игры, которые диктует стареющая авторитарная власть, переходящая на этап матерого или зрелого авторитаризма”.

В аэропорту Геленджика полицейские отобрали паспорт у журналистки "Холода" потребовали написать объяснение по поводу одиночного пикета "Журналистика – не преступление" у местного здания ФСБ.

Издателя “Медазоны” Петра Верзилова после очередного допроса отправили на психиатрическую экспертизу в связи с тем, что он был в коме после отравления в 2018 году. Каких-либо новостей о расследовании самого этого отравления нет.

Живущий в Украине журналист Аркадий Бабченко в России внесен в список террористов и экстремистов. Без объяснения причин.

В Госдуму внесены законопроекты о быстрой блокировке ресурсов с "оправданием экстремизма" и сроке до 15 лет за “склонение к употреблению наркотиков в интернете”.

Сигнал острастки регионам

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаил Игнатьева к Путину в связи с его (Игнатьева, то есть) смертью.

Сегодня суд в Москве изберет меру пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, задержанному накануне по подозрению в убийствах предпринимателей в 2004 и 2005 годах и доставленному в Москву самолетом. Фургалу предъявили обвинение, вину он не признал.

Помимо члена ЛДПР Фургала, задержаны два депутата Законодательной Думы Хабаровского края от ЛДПР. У главы партии это вызвало эмоциональную реакцию: “Вам Конституция нужна? Мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать!” – прокричал Жириновский с думской трибуны и пригрозил уходом фракции ЛДПР из российского парламента.

В Хабаровске люди возмущены случившимся, здесь Андрей Перцев объясняет почему. По словам политолога Николая Петрова, арест “народного губернатора”, избравшегося в 2018 году без благословения Москвы, является “сигналом губернаторскому корпусу” о том, что больше такого не будет.

Как будет дальше

Председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече с Путиным предложила провести голосование на сентябрьских региональных выборах в течение двух-трех дней, а не одного, как это делалось всегда. Похоже, стратегия, опробованная в ходе “всенародного одобрения поправок к Конституции”, себя оправдала. Что не так с многодневным голосованием, объясняется здесь.

Параллельно подчищаются конфузы с самим “всенародным одобрением” (в Карелии уволили чиновника, который рассказал о принуждении к голосованию по поправкам, вологодского активиста, дважды проголосовавшего по поправкам, оштрафовали на 30 тысяч рублей) и обнаруживаются новые:

“Медузе” удалось доказать, что в электронном голосовании о поправках участвовали тысячи недействительных паспортов, указанных в качестве таковых в открытых базах МВД. К вечеру базу паспортов участников онлайн-голосования кто-то выложил в открытый доступ в расшифрованном виде.

Комиссия Госдумы по расследованию предполагаемого иностранного вмешательства в дела России обвинила YouTube в “манипулировании так называемой выдачей информации” о голосовании по поправкам, а независимые медиа – в распространении “деструктивной, недостоверной и провокационной информации” об этом процессе.

Сами принятые поправки уже начали определять жизнь: спикер Госдумы Володин предлагает пересмотреть международные соглашения России, чтобы они соответствовали новой Конституции, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев мягко советует украинцам “смириться” с аннексией Крыма.

Тем временем коронавирус

По официальным данным на утро четверга, в России обнаружено 6509 новых случая Covid-19 (чуть меньше, чем днем ранее). За сутки умерли 176 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро четверга 10 843, за день в Москве скончались еще 28 человек. Общее число инфицированных за весь период эпидемии превысило 707 тысяч. Вот еще один разговор с демографом Алексеем Ракшей, неделю назад уволенным из Росстата, о предполагаемых манипуляциях со статистикой – по его оценке, ежедневно в России от коронавируса умирают около 600 человек.

В июне в Петербурге зафиксирована рекордная смертность за 10 лет – скончались 7 106 человек. Подробнее об общей ситуации в городе читайте тут, а вот поразительная история о том, как сотрудники городской психушки просидели три недели взаперти в больнице вместе с пациентами и чуть не посходили с ума.

В Москве оглашены очередные послабления ограничений; вот репортаж из Новгородской области, где ограничения и так никто не соблюдает. ВОЗ ожидает возврата ограничений в России.

Общее число случаев Covid-19 в мире приближается к 12,4 миллиона. В США поставлен новый рекорд по суточному приросту новых инфицированных – 65,6 тысяч человек.

Коронавирус подхватывают чиновники по всему миру: временный президент Боливии Жанин Аньес, сотрудники Минздрава Кыргызстана, глава одного из регионов Казахстана. В Ашхабаде от пневмонии умер дипломат посольства Турции (официально в Туркменистане коронавируса нет).

В Узбекистане снова закрыты все мечети, в Сербии продолжились протесты против возврата ограничений, на третий день они стали мирными. Почему сербов так возмутила сама возможность нового карантина, объясняется тут.

Сплошные спецслужбы

Глава Чечни назвал чеченских блогеров Мамихана Умарова и Имрана Алиева, убитых в Европе, жертвами иностранных спецслужб (у властей Австрии, расследующих недавнее убийство Умарова, две версии: бытовой конфликт и заказное убийство). Песков не понимает, в чем связь между убитыми за границей чеченцами и Рамзаном Кадыровым.

В деле против журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, никаких подвижек нет, но стало известно, что за ним следила Служба внешней разведки РФ.

Белорусский политолог Петр Петровский, участвовавший во встрече представителей СМИ с Лукашенко, написал в фейсбуке, что президент Беларуси объявил о задержании четверых российских ГРУшников, которые якобы работали в команде блогера Сергея Тихановского (тот хотел участвовать в президентских выборах, но был арестован и сидит в СИЗО). Через некоторое время Петровский удалил пост, потом опубликовал новый, косвенно подтверждающий истинность предыдущего, а потом удалил и его. О преследовании белорусских блогеров в предвыборный период читайте тут; в четверг по делу Виктора Бабарико, тоже собиравшегося участвовать в выборах, был задержан экс-глава Департамента финансовых расследований Беларуси.

Исполнилось десять лет крупнейшему “обмену шпионами” между Россией и США.

Вокруг света

Мэр Сеула и возможный кандидат в президенты Кореи найден мертвым, полиция подозревает самоубийство.

В США арестована помощница Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл – ее обвиняют в том, что она поставляла Эпштейну несовершеннолетних девочек для секса, и могут посадить на 35 лет. В деле замешан британский принц Эндрю; сам Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

Верховный суд США постановил передать прокурорам в Нью-Йорке налоговые декларации президента Трампа. В Конгресс информация о доходах Трампа направлена не будет.

Telegram объединился с российскими властями в борьбе против Apple и Google; Pay Pal прекращает платежи и переводы внутри России, но сохраняет международные.

Шесть ссылок

Карантинные зум-разговоры начали превращаться в тексты – длинные, но интересные: историки литературы обсуждают пушкинское стихотворение “Буря мглою небо кроет” в рамках семинара “Сильные тексты”, Линор Горалик разговаривает с израильским писателем Этгаром Керетом о чудной коронавирусной жизни.

начали превращаться в тексты – длинные, но интересные: историки литературы обсуждают пушкинское стихотворение “Буря мглою небо кроет” в рамках семинара “Сильные тексты”, Линор Горалик разговаривает с израильским писателем Этгаром Керетом о чудной коронавирусной жизни. Визуальное. Историк-медиевист Михаил Майзульс рассказывает о коллажных алтарях из музея особняка Хоф ван Буслейден в городе Мехелен в Бельгии. Дмитрий Волчек пишет о лучших фильмах Шеффилдского фестиваля документальных фильмов (он прошел онлайн и растянулся во времени, как голосование о поправках к российской Конституции).

Историк-медиевист Михаил Майзульс рассказывает о коллажных алтарях из музея особняка Хоф ван Буслейден в городе Мехелен в Бельгии. Дмитрий Волчек пишет о лучших фильмах Шеффилдского фестиваля документальных фильмов (он прошел онлайн и растянулся во времени, как голосование о поправках к российской Конституции). Наука. Фрагмент из двухтомной коллективной монографии “Язык и семиотика тела” (изд-во НЛО) – об истории науки кинесики. Или рассказы об очень странных научных экспериментах, предполагающих покраску коров, полеты над пингвинами и прослушивание дабстепа вместе с комарами (во всем этом есть смысл).

Искренне Ваши,

Семь Сорок