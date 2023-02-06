Лица чувствительной категории

Доброе утро!

В Иране объявили о помиловании десятков тысяч арестованных участников протеста, но чтобы освободиться, надо покаяться. В остальном так:

Зеленский объявил об “ужесточении” ситуации на фронте. По данным разных разведок, российское наступление должно начаться в ближайшие 10 дней.

Россия ударила по центру Харькова ракетами С-300. Пять человек ранены.

В Одессе сотни тысяч людей остались без света из-за аварии на подстанции, ранее поврежденной российскими ракетными обстрелами.

В субботу состоялся новый обмен пленными: в Россию вернулись 63 человека, в Украину – 116.

Кубанскому блогеру, опубликовавшему фотографии нового кладбища ЧВК Вагнера, угрожают смертью.

На москвича составили протокол о “дискредитации” армии за репост видео задержания пенсионерки с плакатом “Нет войне”.

В США сбили китайский аэростат.

Военные сводки

Президент Украины объявил в воскресном обращении об “ужесточении” ситуации на фронтах Донецкой области. Источник газеты Financial Times утверждает, что Киев получил "очень надежные разведданные о намерении" России начать наступление в ближайшие 10 дней. Попытки взятия Бахмута активизировались, российский провоенный канал Wargonzo даже писал, что украинская армия уходит из города, но телеграм-канал пресс-службы Пригожина эту информацию опроверг. Британская военная разведка отмечает в своей ежедневной сводке, что город становится все более изолированным от маршрутов снабжения украинской армии. Под Бахмутом воюют разные соединения украинской армии, в том числе и укомплектованный россиянами легион “Свобода России” – вот беседа с двумя бойцами.

Утром в воскресенье российская армия нанесла удар по центру Харькова двумя ракетами С-300 – ранения получили пять человек. В Одессе сотни тысяч людей остались без света из-за аварии на подстанции, ранее пострадавшей от российского ракетного удара. В регионе объявлены двухдневные школьные каникулы.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вместе с сотрудниками ТАСС и Первого канала попал под обстрел в Запорожской области – Меняйло “посещал позиции осетинских добровольческих отрядов”, а пресса снимала это торжественное мероприятие. В Луганской области ранение в голову получил политтехнолог и один из создателей ЧВК "Е.Н.О.Т." Игорь Мангушев – прошлым летом выступал со сцены, держа в руках череп убитого украинского военного (так он говорил), и призывал уничтожать всех носителей “идеи Украины как антироссийского государства”. Кто выстрелил Мангушеву в голову, не известно. По данным "Тайги.Инфо", новосибирский депутат-единоросс Дмитрий Савельев, якобы уехавший из Новосибирска в Украину на поезде вместе с добровольческим батальоном "Вега", на самом деле сошел с поезда, не выехав даже за пределы области, а через день улетел в Москву из Омска.

В субботу в результате очередного обмена пленными домой вернулись 63 россиянина и 116 украинцев. Минобороны России утверждает, что среди освобожденных были лица "чувствительной категории", обмен которых производился при посредничестве ОАЭ. Кроме того, в Украину удалось вернуть тела погибших иностранцев-волонтеров – Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью.

Минобороны Украины официально приняло на вооружение систему управления полем боя Delta – что это такое, объясняется здесь. Канада отправила в Украину первый Leopard 2, Италия и Франция шлют SAMP-T-Mamba – наземный зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, предназначенный для поражения баллистических и крылатых ракет, а также самолетов.

По данным Wall Street Journal, Россия и Иран собираются построить в Елабуге завод по производству усовершенствованных беспилотников “Шахед”. Как этот дрон можно усовершенствовать, объясняется здесь (спойлер: можно научить их налетать “роем”, координируясь между собой). Тот же Wall Street Journal пишет о многомиллионных поставках российской армии электроники, запчастей и других товаров американского производства, осуществленных уже после начала войны через Турцию в обход американских санкций.

По данным Генпрокуратуры Украины, за время полномасштабной войны в стране погибли как минимум 460 детей, еще 919 получили ранения. Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал о посреднических усилиях по прекращению войны, которые он предпринял с ведома западных стран сразу после российского вторжения. Тогда Украина и Россия готовы были пойти на взаимные уступки, но любые переговоры потеряли смысл после Бучи. Отдельно Беннет упомянул о том, что Путин пообещал ему не убивать Владимира Зеленского.

В Украине

Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких министров времен Януковича. Текст указа не опубликован, но украинские медиа пишут, что среди лишенных – бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава СБУ Александр Якименко, бывший министр образования Дмитрий Табачник. Все они покинули Украину вскоре после бегства самого Януковича в феврале 2014 года.

Депутаты Верховной Рады Украины и украинская пресса сообщают об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова. На посту министра его сменит нынешний начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Резников же должен стаит министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины “для усиления военно-промышленного сотрудничества”, хотя сам он утверждает, что такое предложение ему не поступало. Голосование по этому вопросу должно состояться в Верховной Раде уже сегодня.

Война, вид из России

Телеграм-канал Baza сообщает о побеге шестерых мобилизованных в Воронежской области: они сошли с поезда без разрешения командира и скрылись в неизвестном направлении. Других подтверждений этой информации нет.

Краснодарский блогер Виталий Вотановский, который следит за расширением местного кладбища и свежими могилами наемников ЧВК Вагнера, сообщил, что после публикации фотографий и некоторой аналитики по погибшим ему предложили со скидкой купить участок на кладбище для использования в ближайшие два года, а в подарок – обработать фото на памятник.

В Ростове-на-Дону двух местных жителей приговорили к 2 годам 8 месяцам и 2 годам 7 месяцам колонии-поселения по делу о поджоге автомобиля с буквой Z. Их признали виновными по статье об умышленном уничтожении чужого имущества (машина принадлежала полицейскому).

Жителя Башкортостана приговорили к полутора годам условно по делу о попытке поджога военкомата.

В Орловской области по подозрению в пропаганде терроризма задержан поэт и бывший школьный учитель Александр Бывшев. Российские власти преследуют его с 2014 года за публикацию стихов проукраинского содержания. В отношении него было возбуждено шесть уголовных дел; после полномасштабного вторжения России в Украину его штрафовали за “дискредитацию” армии и подвергали административному аресту за “возбуждение ненависти или вражды”.

На москвича составили административный протокол о “дискредитации” за репост видео задержания пенсионерки с плакатом “Нет войне”.

Девушку, задержанную в Москве за сине-желтую ленточку на рюкзаке, оставили в отделе полиции до суда. Какую статью ей собираются вменить, не известно – адвоката к ней так и не пустили.

Отъезд и возвращение: интервью бывшей сотрудницы Петербургского университета о долгом бегстве из воюющей России; рассказ россиянина, постоянно жившего во Вьетнаме, о давлении со стороны вьетнамских властей по просьбе России и получении статуса беженца в Канаде; беседа с бывшим сотрудником штаба Навального в Калининграде Иваном Лузиным, который вернулся в Россию, чтобы провести кампанию “Хватит, навоевались!” – столь рискованный шаг он объясняет невозможностью бездействовать, глядя на происходящее в Украине.

Из невоенного:

Суд в Москве ужесточил наказание бывшему редактору студенческого издания DOXA Алле Гутниковой: исправительные работы ей заменили на два месяца колонии общего режима. Гутникова сейчас в Берлине. Уголовное дело против редакторов DOXA возбудили за “вовлечение подростков в митинги”: во время акций в поддержку Навального они составили инструкцию для задержанных и призвали российские власти перестать запугивать студентов.

Суд в Москве отправил в СИЗО активиста Олега Селиверова – его обвиняют в публичных призывах к терроризму и причастности к белорусскому телеграм-каналу Nexta Live, возникшему в 2020 году на волне протестов в Беларуси. В самом телеграм-канале заявили, что Селиверов не имеет отношения к проекту, "а люди, хоть минимально связанные с этим каналом, не посещают Россию и не находятся там".

Международное эхо войны

Вступили в силу европейский запрет на импорт российских нефтепродуктов и потолки цен на них. Зачем вводятся эти потолки и что теперь будет с российскими доходами и ценами на горючее в мире, объясняется здесь.

По данным британской The Telegraph, британские власти планируют объявить ЧВК Вагнера террористической организацией.

Согласно результатам исследования, проведенного американским Национально-демократическим институтом в декабре прошлого года, большинство граждан Грузии недовольны политикой своего правительства в отношении мигрантов из России и выступают за введение визового режима с РФ.

Прокуратура Берлина начала проверку Российского дома науки и культуры (РДНК), больше известного как “Русский дом”, на предмет соблюдения Закона о внешней торговле и платежах в период действия санкций. Формально эта организация призвана содействовать культурному взаимодействию между странами, но де-факто стала одним из инструментов гибридной войны. Так, например, “Русский дом” оплатил визит в Россию гражданина Германии Максима Шлунда, который в сентябре 2022 года был одним из организаторов массовой акции в Кёльне в поддержку политики Кремля. The Insider выяснил, что немец Шлунд оказался ранее судимым россиянином Ростиславом Теслюком.

По данным немецкого агентства dpa, обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан продан компании NR Holding, за которой стоит российский олигарх Виктор Харитонин – один из создателей холдинга “Фармстандарт”.

Все остальное

США сбили подозрительный аэростат из Китая, который несколько дней находился в американском воздушном пространстве. Ранее в связи с появлением этого аэростата госсекретарь Энтони Блинкен отменил визит в Китай, который должен был состояться на этой неделе.

Бывший военный диктатор Пакистана Первез Мушарраф умер в изгнании в Дубае.

Для тех, кто не следил за происходящим с Михаилом Саакашвили в Грузии, – краткий пересказ событий с момента его возвращения на родину в октябре 2021 года.

Шесть ссылок

Диктуроведение. Отрывок из книги Александра Баунова “Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры” (изд-во “Альпина Паблишер”), в котором сравниваются “диктатор-рыцарь” Франко и “диктатор-монах” Салазар. Или беседа Сергея Медведева с Бауновым – в том числе и об этой книге.

Отрывок из книги Александра Баунова “Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры” (изд-во “Альпина Паблишер”), в котором сравниваются “диктатор-рыцарь” Франко и “диктатор-монах” Салазар. Или беседа Сергея Медведева с Бауновым – в том числе и об этой книге. Юбиляры. Очерк о Нормане Мейлере – к столетию автора “Нагих и мертвых” и “Американской мечты”. Или подборка цитат из дневников Михаила Пришвина – к 150-летию “писателя о природе”, оказавшегося – после публикации этих записей – совсем не таким, как все его себе представляли.

Очерк о Нормане Мейлере – к столетию автора “Нагих и мертвых” и “Американской мечты”. Или подборка цитат из дневников Михаила Пришвина – к 150-летию “писателя о природе”, оказавшегося – после публикации этих записей – совсем не таким, как все его себе представляли. Рябушинские. Отрывок из монографии Наталии Семеновой “Братья Рябушинские: из миллионщиков в старьевщики” (изд-во “Слово/Slovo”), рассказывающий о впечатлениях одного из братьев, Михаила, вернувшегося в Москву в конце 1917 года в надежде спасти хоть что-то из бывшего состояния. Или фрагмент из книги Ильи Печенкина и Ольги Шурыгиной “Иван Жолтовский. Опыт жизнеописания советского архитектора” (изд-во “НЛО”), в котором раскрывается тайна авторства перевода трактата Палладио, опубликованного Жолтовским под своим именем.

Искренне Ваши,

Семь Сорок