Остров Змеиный и агентство “Акула”

Доброе утро!

Кремль исключил “Медузу”, “Эхо Москвы” и УНИАН из пула для общения с пресс-секретарем Путина Песковым – вероятно, в целях сокращения числа неудобных вопросов. Поводов для которых предостаточно:

Представитель оккупационных властей Херсона заявил о желании включить регион в состав России.

Жены бойцов полка “Азов” встретились с папой римским.

Власти Белгородской области заявили о погибшем и раненых в результате обстрела со стороны Украины.

На Илью Яшина составили сразу четыре протокола о “дискредитации” российской армии.

В Петербурге среди участников “Бессмертного полка” была нанятая массовка.

Финляндия и Швеция подписали декларацию о взаимной помощи с Великобританией. Ожидается, что на следующей неделе они подадут заявки на вступление в НАТО.

Военные сводки

Украинская армия продолжает освобождать деревни под Харьковом, чтобы снизить интенсивность обстрелов города (вот рассказ об украинском оперном певце, который вывозил харьковчан из-под обстрелов и был тяжело ранен). На изюмском направлении российское наступление застопорилось, в Луганской области идут бои за Рубежное – украинская армия пытается не допустить переправы российской военной техники через реку Северский Донец. В Донецкой области основные силы россиян сосредоточены на лиманском направлении. Ситуация в районе Гуляйполя не меняется.

Завод “Азовсталь” в Мариуполе продолжают обстреливать с земли, моря и воздуха. Папа римский Франциск принял в Ватикане жен бойцов батальона “Азов”, остающихся на территории предприятия. Он сказал, что готов приехать в Мариуполь, если это поможет спасти блокированных на “Азовстали” людей. Петиция к ООН с требованием эвакуировать людей из Мариуполя набрала больше 1,2 миллиона подписей. Вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила обменять находящихся на “Азовстали” раненых украинских военных на российских военнопленных, но Россия пока ничего не ответила. Вот репортаж из поселка Опухлики Псковской области, где в пансионате разместили 400 беженцев из Мариуполя.

На границе Херсонской и Николаевской областей российская армия роет окопы и строит укрепления. Представитель оккупационных властей Херсона заявил о намерении включить регион в состав России, не создавая никаких ХерНР.

Россия и Украина, очевидно, ведут борьбу за остров Змеиный в 140 км от Одессы. Обе стороны сообщают о потерях противника, но объективную картину установить по этим сообщениям сложно. Здесь украинский военный эксперт Олег Жданов объясняет, чем важен остров Змеиный для обеих армий, и комментирует ход войны. Вот новые фотографии войны.

Губернатор Курской области рассказал о сбитом украинском беспилотнике, а белгородский губернатор – об обстреле со стороны Украины, в результате которого один человек погиб и еще шестеро получили ранения. В новом отчете ООН говорится о 3496 погибших мирных жителях Украины, и это заведомо неполные данные. В Украине в суд передали первое дело против российского военнопленного, обвиняемого в убийстве 62-летнего жителя Сумской области.

Президент Чехии Милош Земан одобрил 103 заявки, полученные от граждан Чехии, желающих воевать в рядах Вооруженных сил Украины. Всего было подано почти 400 таких заявок. Россиянам, желающим воевать на стороне Украины, попасть туда гораздо сложнее: вот история 20-летнего жителя Тюмени, задержанного в Белгородской области и арестованного по статье о “приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства” (мать и бабушка считают его сумасшедшим, потому что он утверждает, что Россия напала на Украину).

В Беларуси журналисту из Барановичей Юрию Гонцаревичу предъявили обвинение в содействии экстремистской деятельности – он фотографировал российскую военную технику и отправлял снимки в независимые СМИ (которые часто признаются в Беларуси “экстремистскими формированиями”).

Россия воюет с дискредитаторами

В Петербурге по уголовному делу о “дискредитации” российской армии отправлен в СИЗО активист Борис Романов. В петербургских СИЗО по этой статье уже сидят четыре женщины – вот рассказ о них.

Жительницу Петербурга оштрафовали на 50 тысяч рублей за “дискредитацию”: 9 мая она открыла окно, поставила на подоконник колонку и включила песню Высоцкого “Солдаты группы “Центр”“. Полиция проникла к ней в квартиру через балкон.

В Иркутске по статье о “дискредитации” на 30 тысяч рублей оштрафован студент: он сорвал два флага с буквой Z, висевшие у входа в пивной бар.

Бывшая сотрудница “Мемориала” Ирина Галкова оштрафована за антивоенный пикет: 15 тысяч за нарушение правил проведения акции и 50 тысяч за “дискредитацию” российской армии.

В Москве полиция составила сразу четыре административных протокола о “дискредитации” российской армии на оппозиционного политика Илью Яшина.

Есть и другие статьи:

Участник “Что? Где? Когда?” Ровшан Аскеров объявлен в розыск (его обвиняют в “реабилитации нацизма” за пост в соцсетях).

В Калининграде по обвинению в подготовке теракта и хранении взрывчатки арестован бывший участник Балтийского авангарда русского сопротивления (БАРС).

В аннексированном Крыму по делу о приобретении и хранении взрывчатки арестована профсоюзная активистка и гражданская журналистка Ирина Данилович.

Вот рассказ петербургской фемактивистки, проходящей по делу о “телефонном терроризме” – его используют по всей стране в качестве основания для задержания активистов и проведения у них обысков.

Нижегородского активиста Михаила Иосилевича, обвиняемого по уголовному делу об участии в “нежелательной организации”, сняли с рейса в Тель-Авив.

Отзвуки победы

Как выяснили петербургские издания “Фонтанка” и “Закс.ру”, в шествии “Бессмертный полк” в городе участвовала проплаченная массовка – ее организовывало агентство “Акула”. Платным шествователям выдавали плакаты с фотографиями участников войн последних десятилетий.

Вот разговоры с людьми, задержанными за антивоенные акции в День победы.

Петербургская провластная молодежная организация "Поколение Z" сменила название на "Поколение Global". Несколько лет назад ее участники пытались сорвать митинги оппозиции за честные выборы, а лидер команды Ринат Евстигнеев ранее работал в молодежном избирательном штабе Путина. Теперь Евстигнеев осудил войну и собрался сосредоточиться на “локальном патриотизме” – например, на борьбе за расширение автономии и развитие регионов. (Опасное дело – могут обвинить в призывах к “нарушению территориальной целостности”).

Взломанный 9 мая сервис Rutube снова работает – но медленно.

Русская служба “Би-би-си” изучила развлекательно-патриотический марафон “Zа Россию”, который проходил в провинции в апреле – начале мая. Участвовали в этой затее 34 артиста, концерты прошли в 31 городе, потрачено было 95,3 млн рублей. Это нормальный уровень расходов для такого мероприятия – удивительно только, что его организацией занимался приближенный к Кремлю “Экспертный институт социальных исследований”, а не профессиональные организаторы концертов.

Прочее российское

В подмосковных Люберцах начался суд над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, обвиняемым в организации убийств. Фургал заявил, что ему не дают общаться с адвокатами, но судья на эту жалобу никак не отреагировал.

Сегодня должен выйти на свободу бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев – прокуратура и ФСИН не стали обжаловать решение суда о его условно-досрочном освобождении.

По делу о пожарах в Красноярском крае задержаны три человека. В крае сгорело больше 500 жилых домов, погибли восемь человек.

В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий ФСБ доступ к базам данных заказов такси.

Международное

Россия ввела блокирующие санкции против зарубежных дочек “Газпрома” (теперь уже бывших). Что означает объявленное Украиной сокращение подачи газа в Европу, объясняется здесь.

Финские медиа утверждают, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО на следующей неделе. Здесь вступление этих стран в Альянс комментирует бывший глава информбюро НАТО в Москве Роберт Пшель. В среду обе страны подписали декларацию о взаимопомощи с Великобританией.

Соглашение о военном сотрудничестве заключили Казахстан и Турция.

Сенат Чехии признал геноцидом действия российской армии в Украине. Глава МИД Чехии Ян Липавский пообещал Светлане Тихановской возобновить выдачу виз гражданам Беларуси. Вот большое интервью, в котором Тихановская объясняет, как война в Украине изменила политическую повестку белорусской оппозиции и отношение к белорусам в мире.

В Германии задержана яхта, принадлежащая российскому олигарху Фархаду Ахмедову, в Финляндии арестовано имущество главреда “Московского комсомольца” Павла Гусева и заморожены счета компании Faberlic, принадлежащей лидеру фракции “Новые люди” в Госдуме Алексею Нечаеву.

Санкции в отношении России расширила Новая Зеландия.

Вирус и другая война

В Шанхае, где, по данным властей, некоторые районы удалось полностью очистить от коронавируса, ужесточены ограничения для граждан. Ходить в больницу теперь можно только по разрешению местного отделения компартии. ВОЗ назвала эти меры неразумными, но сообщение организации заблокировали в китайском интернете. На этом фоне КНДР сообщила о "первых случаях" заражения коронавирусом.

В перестрелке на Западном берегу реки Иордан погибла палестинская журналистка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле. Телеканал обвинил в ее убийстве израильскую армию.

Шесть ссылок

Художники широкого профиля. Беседа с акционистом Олегом Мавроматти, чей культовый трэш-фильм “Зеленый слоник” недавно запретили в России. Или разговор с поэтом и музыкантом Германом Проказиным о том, как совмещать творчество с работой могильщика и пастуха.

Беседа с акционистом Олегом Мавроматти, чей культовый трэш-фильм “Зеленый слоник” недавно запретили в России. Или разговор с поэтом и музыкантом Германом Проказиным о том, как совмещать творчество с работой могильщика и пастуха. Мультики. Рассказ о полнометражных мультфильмах последних лет, которым происходящее сейчас в реальности придало неожиданно много новых смыслов. Или биография одного из основоположников российской анимации Владислава Старевича (1882–1965), снимавшего парады бабочек и струнные ансамбли кузнечиков.

Рассказ о полнометражных мультфильмах последних лет, которым происходящее сейчас в реальности придало неожиданно много новых смыслов. Или биография одного из основоположников российской анимации Владислава Старевича (1882–1965), снимавшего парады бабочек и струнные ансамбли кузнечиков. Мертвецы и призраки. Отрывок из книги книга Мартина ван Кревельда “Прозревая будущее. Краткая история предсказаний” (изд-во “НЛО”) – о некромантии. Или рассказ о том, как “призракология” (хонтология) Жака Деррида повлияла на электронную музыку.

Искренне Ваши,

Семь Сорок