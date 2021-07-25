Вялотекущее

Доброе утро!

Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени своего близкого друга Юрия Ковальчука – одного из учредителей дачного кооператива "Озеро" и акционера банка "Россия". Если вы не очень представляете себе, кто это такой, почитайте расследование “Проекта”, недавно признанного в России “нежелательной организацией”. Журналисты “Проекта” называют Ковальчука “хранителем путинских тайн”. В остальном так:

В Петербурге и Севастополе на парады в честь дня ВМФ пустили зрителей – несмотря на пандемию и запрет массовых мероприятий.

Российский ЦИК исключил Павла Грудинина из партийного списка КПРФ, где он шел третьим номером.

Литве не хватило колючей проволоки для заграждения на границе с Беларусью.

На всей территории Афганистана введен комендантский час.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 24 072. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 126 тысяч; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 153 874 человек (+799 за сутки). Этот установленный 16 июля рекорд суточной смертности повторен уже дважды: в субботу и в воскресенье.

Несмотря на действующие запреты массовых мероприятий, в Петербурге и Севастополе прошли военно-морские парады. В Петербурге зрителей на набережные пускать не хотели, но когда люди стали толпиться у заграждений, их решили убрать, потому что вдоль набережных можно рассредоточиться. Вот репортаж из города; социолог Мария Мацкевич объясняет проведение массовых праздников в разгар эпидемии тем, что власти отвечают на запрос большинства: люди хотят праздников.

Прививаться при этом люди не хотят (здесь гипотезы почему), причем не только в России: Сенат Франции после стотысячных протестов смягчил закон о ковидных "санитарных пропусках" и отложил начало его действия.

Кандидатов становится меньше

ЦИК исключила директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина из списка кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ (он шел третьим номером). Формальным основанием стало указание Генпрокуратуры, c которой бывшая жена Грудинина поделилась информацией об акциях зарегистрированной в Белизе компании Bontro Ltd, которыми якобы владеет политик. На самом деле, как объясняют близкие к администрации президента источники, Грудинина пытаются полностью исключить из политики из-за обиды на высокий результат, показанный им на президентских выборах 2018 года. Глава КПРФ Геннадий Зюганов исключением Грудинина из списков недоволен и обещает акции протеста вкупе с усиленным наблюдением на выборах. Глава ЦИК Элла Памфилова, наоборот, своей работой гордится (потому что она "делает все возможное, чтобы страна не развалилась"). Эмоциональный монолог Памфиловой записал и опубликовал у себя в блоге депутат саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко. Через сутки стало известно, что его вызвали в полицию для составления протокола о распространении экстремистских материалов. Он считает, что таким образом его пытаются снять с думских выборов.

В Перми отказали в регистрации кандидатом в гордуму бывшему координатору штаба Навального Сергею Ухову, вот разговор с ним.

В Твери избирком отказался регистрировать кандидатом в Заксобрание области от “Яблока” бывшего координатора "Открытой России" Артема Важенкова. ЦИК сослался на указание Минюста, а Минюст ссылается на статью закона, запрещающую баллотироваться на выборах любого уровня людям, сотрудничавшим с организациями, признанными экстремистскими или террористическими.

В Омске “Яблоко” прекратило сбор подписей после того, как один из сборщиков заболел ковидом. Отделение партии обратилось в ЦИК с просьбой учесть эти трудности и зарегистрировать кандидатов, но в ЦИК отказались.

Прочее российское

В Перми на 20 тысяч рублей оштрафована градозащитница Елена Германова, организовавшая съемку видеовопроса для прямой линии Путина о судьбе стадиона “Молот” (организация публичного мероприятия без уведомления).

Суд отправил на принудительное лечение иркутского блогера и бывшего волонтера штаба Навального Дмитрия Надеина (ранее судмедэксперты нашли у него признаки “вялотекущей шизофрении”). Решение принято в рамках уголовного дела об оправдании терроризма из-за высказывания о взрыве в архангельском ФСБ.

Журналистка Lenta.ru, которую задержали за съемку полицейских, избили и потом оштрафовали, решила уехать из России.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сказал в интервью “Российской газете”, что сайты с “запрещенной информацией” надо блокировать в течение одного-двух часов. Иначе получится сплошная пропаганда экстремизма и терроризма.

Московский театр "Современник" изменил монолог Лии Ахеджаковой после жалобы "Офицеров России"; издание The Insider отказалось предварять свои материалы сообщением о том, что они созданы “СМИ – иностранным агентом”.

Движение по Транссибу восстановлено, потоп в Сочи преодолен (но есть погибшие).

В Беларуси и вокруг нее

Литва приостановила строительство забора на границе с Беларусью из-за нехватки колючей проволоки (но скоро возобновит: сто километров проволоки уже едут из Эстонии). В связи с притоком иракских мигрантов, которых Беларусь целенаправленно транспортирует к литовской границе, а также беженцев из самой Беларуси всех волнует, когда и чем это кончится. Здесь возможные сценарии дальнейшего развития событий разбирает политолог Артем Шрайбман (ему тоже пришлось уехать из Минска в Киев).

По данным The Wall Street Journal, администрация президента США рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Беларуси, которые коснутся поставок нефти и калийных удобрений.

Вокруг света

В Будапеште в субботу прошел ежегодный прайд, но в этом году в нем приняли участие значительно больше людей, чем раньше. Это объясняется протестом против принятого недавно закона, ограждающего школьников от “пропаганды ЛГБТ”.

У Будапешта и Киева – новый конфликт, на сей раз из-за мусора, который во время паводков приплывает в Венгрию по реке Тисе.

Из-за наступления талибов почти на всей территории Афганистана введен комендантский час.

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла новая перестрелка. Ранен пограничник.

Многие районы Лондона затопило из-за сильных дождей.

Шесть ссылок

История. Отрывок из книги Натана Эйдельмана “Революция сверху в России” – о петровских реформах (это текст из сборника Эйдельмана “Сказать всё”, который вышел в НЛО). Или рассказ о том, как советские власти распродавали раритеты из Научной библиотеки при Томском университете, чтобы финансировать индустриализацию Кузбасса.

Отрывок из книги Натана Эйдельмана “Революция сверху в России” – о петровских реформах (это текст из сборника Эйдельмана “Сказать всё”, который вышел в НЛО). Или рассказ о том, как советские власти распродавали раритеты из Научной библиотеки при Томском университете, чтобы финансировать индустриализацию Кузбасса. Кино. Путеводитель по кинематографу венгерского режиссера Белы Тарра. Или рассказ Зары Абдуллаевой о классике иранского кино Аббасе Киаростами.

Путеводитель по кинематографу венгерского режиссера Белы Тарра. Или рассказ Зары Абдуллаевой о классике иранского кино Аббасе Киаростами. Наука. Отрывок из книги британского антрополога Криса Стрингера “Остались одни. Единственный вид людей на земле” (изд-во Corpus) – о возникновении речи. Или фрагмент из сочинения американского астронома Эрика Асфога “Когда у Земли было две Луны: Планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые кометы и другие светила ночного неба” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о кометах.

Отрывок из книги британского антрополога Криса Стрингера “Остались одни. Единственный вид людей на земле” (изд-во Corpus) – о возникновении речи. Или фрагмент из сочинения американского астронома Эрика Асфога “Когда у Земли было две Луны: Планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые кометы и другие светила ночного неба” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о кометах. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок