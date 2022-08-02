В режиме духовного технопарка

Доброе утро!

Пока в Украине идет война, якутского шамана Александра Габышева, который в марте 2019 года отправился пешком в Москву, чтобы совершить обряд изгнания Путина из Кремля, продолжают принудительно лечить в уссурийской психушке. Накануне ему продлили лечение на неопределенный срок. Прочие новости:

Российская армия продолжает регулярные обстрелы Николаева и Харькова и усиливает свои группировки на этих направлениях.

Российские военнослужащие-отказники, которых силой удерживали в “ЛНР”, пожаловались в СК на своих командиров.

Российский вице-премьер Хуснуллин планирует увеличить население Мариуполя до 350 тысяч человек к 2025 году.

Первое судно с украинской кукурузой покинуло порт Одессы в рамках договоренностей о разблокировке украинского экспорта.

В Госдуму России внесен законопроект о запрете на усыновление российских сирот гражданами “недружественных государств”.

ФСИН РФ требует продлить условный срок политику Юлии Галяминой.

Военные сводки

Американский институт изучения войны пишет, что Россия готовится к наступлению в Харьковском направлении, а британская разведка – что Москва корректирует свои планы на Донбассе. Вот репортаж с передовой, где украинским войскам удалось отбить некие “стратегически важные” высоты на изюмском направлении. Одновременно российские инженерные войска налаживают понтонные переправы через Днепр в районе Херсона, намереваясь сдерживать давно анонсированное контрнаступление Украины. Здесь украинский военный эксперт Михаил Жирохов объясняет, как на самом деле могут развиваться дальнейшие военные действия, имея в виду, что август – идеальное время для наступлений.

Россия продолжает вести интенсивные обстрелы Николаева (в ночь на понедельник ранения получили три человека) и Харькова. Огонь по Никополю Днепропетровской области ведется под прикрытием Запорожской АЭС, и Украина ответить не может. В понедельник в микроавтобус с эвакуирующимися из Херсонской области выстрелили с близкого расстояния противотанковой ракетой – два человека погибли на месте, еще двое тяжело ранены.

Минобороны России рапортует об уничтожении шести американских ракетных систем HIMARS за последний месяц (а также их “транспортно-заряжающих машин”, которых у них на самом деле нет). Ни США, ни Украина не подтверждают потерю ни одной РСЗО – украинские власти сообщают лишь о прибытии в Украину еще четырех HIMARS. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко говорит о планах Лондона передать Украине два военных корабля. Надежным поставщиком оружия для Украины, судя по всему, будет оставаться Польша – вот большой материал о грандиозных военных закупках Варшавы в Южной Корее и планах по созданию крупнейшей сухопутной армии в регионе.

США, Франция и Великобритания призвали Россию отказаться от "ядерной риторики" – совместное заявление было сделано на открывшейся в нью-йоркской штаб-квартире ООН X конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия. Эту конференцию несколько раз переносили из-за пандемии, и теперь проводят в тот момент, когда мир, по оценке Генсека ООН, находится “в одном просчете” от ядерного уничтожения.

Еленовка

В понедельник не было никаких новостей о взаимодействии структур ООН и Международного Красного Креста с российскими властями в связи с гибелью 53 украинских военнопленных в Еленовке. Россия придерживается версии о том, что украинские военнопленные стали жертвами удара, который Вооруженные силы Украины нанесли из РСЗО HIMARS, в Украине за выходные пришли к консенсусу, что барак, в котором спали пленные, был, скорее всего, обстрелян из реактивного пехотного огнемета "Шмель". Почему версия со “Шмелем” выглядит более убедительно, подробно объясняется здесь.

Сожженный барак, в котором погибли военнопленные, находится в производственной, а не в жилой части колонии – в интервью Настоящему Времени это подтверждает украинский волонтер Константин Величко, просидевший в Еленовке больше ста дней. То, что людей в этот барак переселили в день обстрела или за день до него, а при обстреле никто из сотрудников колонии не пострадал, свидетельствует в пользу того, что случившееся было внесудебной казнью украинских военных. Но даже если бы это было не так, ответственность за судьбу военнопленных все равно несет Россия, объясняет адвокат Николай Полозов: в частности, она обязана держать пленных на значительном расстоянии от линии фронта, обозначать лагеря буквами PW и т.д.

На фоне этой возможной внесудебной казни в “Верховный суд” так называемой “ДНР” поступило новое дело в отношении иностранных военных из Швеции, Хорватии и Великобритании – всех их взяли в плен в Мариуполе, все они обвиняются в наемничестве.

Россия спецсозидает

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал в интервью РБК, что население уничтоженного российской армией Мариуполя планируется увеличить до 350 тысяч человек к 2025 году, а завод “Азовсталь” перезапустить “в режиме технопарка”. Где российское правительство собирается брать людей и что такое сталелитейное производство в “режиме технопарка”, мы, к сожалению, никогда не узнаем. Известно только, что суды в Москве и Петербурге начали отменять решения о депортации украинцев, находящихся в СИЗО и спецприемниках – за невозможностью депортации в условиях войны.

Для обоснования войны в Украине вышли две новые кремлевские методички: в них “спецоперацию” рекомендуется сравнивать с крещением Руси и Невской битвой. Фабула в том, что Россия бьется с тысячелетней ненавистью безбожного Запада, который стремится захватить ее природные ресурсы.

Как выяснила “Верстка”, оправданию и обоснованию войны посвящены также многочисленные “историко-архитектурные парки”, которые создают структуры, связанные с “духовником Путина” митрополитом Тихоном (Шевкуновым). За последние семь лет на развитие этих проектов государство потратило не менее 20 млрд рублей, а возведением объектов занимались компании, связанные с самим Шевкуновым.

Российские военные, которых удерживали в "ЛНР" за отказ воевать в Украине, обратились в военную прокуратуру и Следственный комитет с жалобой на своих командиров (здесь – текст одного из заявлений). Возможно даже, что не напрасно: военная прокуратура признала незаконным штамп “склонен к предательству, лжи и обману”, который поставили в военном билете рядовому, отказавшемуся ехать в Украину.

Более 40 добровольцев из чувашского именного батальона "Атал", воюющего в Украине, обратились к главе республики Олегу Николаеву с требованием выплатить им обещанные 200 тысяч рублей до 10 августа – иначе они обратятся к самому Путину. Военные предупреждают, что треть личного состава готова разорвать контракты, и указывают, что бойцы “добровольческих батальонов”, сформированных в Башкирии и Татарстане, обещанные им деньги уже получили.

О том, кто и зачем идет добровольцами на войну, можно узнать из истории 43-летнего Дмитрия Зорина, которого похоронили в начале июля в Старой Руссе Новгородской области. Кадровым военным он не был, но участвовал в двух чеченских кампаниях и в военном конфликте в Косове. Дома осталась бывшая жена и девятилетний сын. Он и получит “гробовые” – но только через девять лет, когда ему исполнится 18.

Проекту Радио Свобода “Кавказ. Реалии” удалось установить имена тысячи уроженцев юга России и Северного Кавказа, убитых в Украине. О гибели большинства из них публично не объявлялось, но многим были присвоены государственные награды – и спрос на эти награды, как утверждает “Коммерсант”, растет.

Международное эхо войны

Из порта Одессы вышло первое судно с зерном. Сухогруз "Разони", который ходит под флагом Сьерра-Леоне и везет кукурузу в Ливан, сегодня должен прибыть в акваторию Стамбула. Выхода из украинских портов ожидают еще 68 судов с 1,2 млн тонн продовольствия на борту.

То ли в ответ на это, то ли из опасений за мировую энергетическую безопасность страны Запада отложили запрет на страхование судов с нефтью из России. В США утверждают, что запрет будет введен к концу года, когда удастся договориться об ограничении цен на российскую нефть. Великобритания вслед за ЕС смягчила санкции против российской авиации. По данным Bloomberg, Кремль будет держать поставки газа в Европу на минимуме, ожидая снятия санкций.

Во Франции с начала войны заблокировали активы россиян на 1,2 млрд евро.

Латвия приостановила действовавшее с 2010 года соглашение с Россией об упрощенном пересечении границы для жителей приграничных районов. В Риге сослались на то, что Россия закрыла консульство Латвии в Пскове.

Бывший управляющий директор “Яндекса” Тигран Худавердян подал в Европейский суд иск об отмене санкций против него.

Об уходе из России объявила компания-производитель чая Lipton и Brook Bond.

С момента введения визового режима 80 россиян подали заявки на получения виз в Украину, но они еще пока никому не выданы.

Внутрироссийская борьба

Группа депутатов Госдумы во главе с Леонидом Слуцким внесла законопроект, запрещающий усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот гражданам “недружественных стран”. "Уже многие годы "коллективный Запад" подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности”, – говорится в обосновании документа. Добро должно быть в детском доме.

Российский МИД запретил въезд 39 гражданам Великобритании: в списке бывший премьер Дэвид Кэмерон, глава Sky News и журналисты BBC.

Генпрокуратура России объявила “нежелательной организацией” британский Calvert 22 Foundation. Фонд занимается проектами в области современной культуры, сотрудничает с музеями и университетами и издает The Calvert Journal. Это уже 61-я нежелательная организация в списке. За сотрудничество с ними россиянам может грозить срок.

Роскомнадзор заблокировал сайт издания “Новая вкладка” через два месяца после запуска – за антивоенное интервью с депутатом Верховного Хурала Тувы.

ФСИН России требует продлить условный срок политику Юлии Галяминой – на каком основании, пока не известно.

МДВ России усмотрело признаки “фейков” и “дискредитации” российской армии в словах спортивного блогера Евгения Савина – донос на него составил депутат Госдумы Роман Терюшков. Савин уехал из России и перерегистрировал свой футбольный клуб на Кипре – значит, объявят в розыск.

Банк России продлил ограничения на снятие валюты до марта 2023 года. Возможно, на Московской валютной бирже прекратятся торги долларом и валютами других “недружественных стран”.

Как в Россию заставляют возвращаться айтишников, рассказывается здесь.

Из невоенного: бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал пожаловался в СПЧ в связи с тем, что ему уже два года не дают позвонить близким; суд в Красноярске приговорил к 2,5 годам колонии срочника, сбежавшего из военной части 13 лет назад (все эти годы он скрывался и жил без документов); в возрасте 84 лет умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин – человек, который должен был реформировать эту структуру в “либеральном ключе”.

В Украине и (по контрасту) в Беларуси

Украина получила первые 500 млн евро от ЕС в рамках макрофинансовой помощи; еще 500 млн евро будут отправлены сегодня. Это часть крупного пакета поддержки для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.

Во Львове построили городок-убежище для беженок, которые ждут ребенка. Это совместный проект львовского горсовета и Красного Креста, вот репортаж оттуда.

Репортаж о том, как живет в условиях войны Одесский оперный театр, читайте здесь: в случае воздушной тревоги артисты и зрители спускаются в убежище, и если тревога длится не больше часа, представление возобновляется. А если нет – то нет, потому что тогда люди не успеют вернуться домой до комендантского часа.

Жителя Гомеля приговорили к двум годам колонии за то, что он отправил в телеграм-канал "Беларускі Гаюн" фотографию с российской военной техникой. В покаянном видео он говорит, что не знал, что за фотографию предусматривается уголовное ответственность.

В “Минской правде” вышло интервью с отцом 16-летнего подростка, которого в ходе конфликта ранил в ногу бывший глава ГУБОПиК Андрей Паршин: мужчина извиняется за сына перед силовиком, признает, что он “не самый порядочный человек в этой стране” и уверяет, что информация о том, что его сын оказался в больнице после инцидента, – "ложь с целью привлечения внимания общественности".

Американское

В Кабуле в минувшие выходные ударом с беспилотника был убит Айман аз-Завахири, возглавивший террористическую сеть "Аль-Каида" после ликвидации американским спецподразделением ее основателя Усамы бин Ладена. Эту информацию подтвердил президент США. Американские спецслужбы считают, что именно аз-Завахири был главным организатором терактов 11 сентября 2001 года.

По данным CNN, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси все-таки посетит Тайвань в рамках своего тура по странам Азии, несмотря на угрозы со стороны Китая. В понедельник она была в Сингапуре.

Cуд округа Колумбия в США приговорил к семи годам и трем месяцам тюрьмы жителя Техаса Гая Реффитта. Его обвиняли в том, что он пронес к Капитолию огнестрельное оружие, призвал толпу прорваться через полицейских и побежать вверх по лестнице, а по возвращении в Техас угрожал своим детям убийством, если те выдадут его ФБР. Пока это самый большой срок в деле о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Жертвами наводнения в штате Кентукки стали не менее 30 человек, сотни числятся пропавшими без вести.

Россия сделала США встречное предложение по обмену заключенными. В Белом доме ответили, что не могут рассматривать его всерьез, но детали не раскрыли. Bloomberg пишет, что Россия попросила включить в список для обмена создателя кремлевской системы мониторинга СМИ “Катюша” Владислава Клюшина. Американцы хотят вернуть домой баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сидящего за шпионаж, а в обмен предлагают торговца оружием Виктора Бута. Россия настаивает, что обмен должен быть произведен по формуле 2 на 2. Ранее в качестве второго кандидата на обмен Россия называла предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному сроку за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Первую жену Дональда Трампа Ивану похоронили на территории принадлежащего ему гольф-клуба, недалеко от первой лунки. Могила выглядит очень странно, и пресса заподозрила, что Трамп превратил гольф-клуб в кладбище, чтобы не платить налоги, но потом выяснилось, что налоги у него и так льготные, потому что гольф-клуб зарегистрирован как ферма (и с этой целью там живут несколько коз).

Все остальное

В ночь на понедельник многие российские медиа открыли онлайны о конфликте на границе между Сербией и Косово, а утром Россия поддержала все великодержавные заявления Белграда. Косовские власти, правда, устранили поводы для возмущения сербов в течение нескольких часов, суть объясняется здесь.

В Узбекистане разблокировали доступ к соцсетям “ВКонтакте”, Twitter и WeChat и собираются открыть TikTok. Блокировка соцсетей была введена год назад на основании аргумента, придуманного в России: соцсети хранят личные данные пользователей на серверах, расположенных за границей.

Анатолию Чубайсу, попавшему в реанимацию с синдромом Гийена‑Барре, стало лучше. Итальянская пресса пишет, что он находится на Сардинии. О синдроме Гийена-Барре здесь рассказывает врач-невролог Елизавета Макашова.

Семь ссылок

История науки. Рассказ о расшифровке письменности майя и роли, которую сыграла в этом процессе уроженка Томска Татьяна Проскурякова. Или отрывок из книги чилийского писателя Бенхамина Лабатута “Когда мы перестали понимать мир” (изд-во Ad Marginem) – о том, как Гейзенберг, заблудившись однажды в тумане, едва не лишился рассудка и стал учить наизусть “Западно-восточный диван”.

Рассказ о расшифровке письменности майя и роли, которую сыграла в этом процессе уроженка Томска Татьяна Проскурякова. Или отрывок из книги чилийского писателя Бенхамина Лабатута “Когда мы перестали понимать мир” (изд-во Ad Marginem) – о том, как Гейзенберг, заблудившись однажды в тумане, едва не лишился рассудка и стал учить наизусть “Западно-восточный диван”. Литература. Путеводитель по англоязычным романам Владимира Набокова – к выходу в изд-ве Corpus “Ады, или Отрады” в переводе и с комментариями Андрея Бабикова (есть еще длинная аудиобеседа с переводчиком). Или эссе поэта и критика Геннадия Кацова о принципах картотечных стихов Льва Рубинштейна.

Путеводитель по англоязычным романам Владимира Набокова – к выходу в изд-ве Corpus “Ады, или Отрады” в переводе и с комментариями Андрея Бабикова (есть еще длинная аудиобеседа с переводчиком). Или эссе поэта и критика Геннадия Кацова о принципах картотечных стихов Льва Рубинштейна. Художества. Отрывок из книги медиевиста Олега Воскобойникова “16 эссе об истории искусства” (издательский дом ВШЭ) – о понятии классики. Или беседа с художником Гришей Брускиным о взаимоотношении литературы и визуального искусства, об игре как способе описания мира, актуальности Замятина и русском космизме.

Искренне Ваши,

Семь Сорок