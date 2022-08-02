В режиме духовного технопарка

Доброе утро!
Пока в Украине идет война, якутского шамана Александра Габышева, который в марте 2019 года отправился пешком в Москву, чтобы совершить обряд изгнания Путина из Кремля, продолжают принудительно лечить в уссурийской психушке. Накануне ему продлили лечение на неопределенный срок. Прочие новости:
- Российская армия продолжает регулярные обстрелы Николаева и Харькова и усиливает свои группировки на этих направлениях.
- Российские военнослужащие-отказники, которых силой удерживали в “ЛНР”, пожаловались в СК на своих командиров.
- Российский вице-премьер Хуснуллин планирует увеличить население Мариуполя до 350 тысяч человек к 2025 году.
- Первое судно с украинской кукурузой покинуло порт Одессы в рамках договоренностей о разблокировке украинского экспорта.
- В Госдуму России внесен законопроект о запрете на усыновление российских сирот гражданами “недружественных государств”.
- ФСИН РФ требует продлить условный срок политику Юлии Галяминой.
Военные сводки
Американский институт изучения войны пишет, что Россия готовится к наступлению в Харьковском направлении, а британская разведка – что Москва корректирует свои планы на Донбассе. Вот репортаж с передовой, где украинским войскам удалось отбить некие “стратегически важные” высоты на изюмском направлении. Одновременно российские инженерные войска налаживают понтонные переправы через Днепр в районе Херсона, намереваясь сдерживать давно анонсированное контрнаступление Украины. Здесь украинский военный эксперт Михаил Жирохов объясняет, как на самом деле могут развиваться дальнейшие военные действия, имея в виду, что август – идеальное время для наступлений.
Россия продолжает вести интенсивные обстрелы Николаева (в ночь на понедельник ранения получили три человека) и Харькова. Огонь по Никополю Днепропетровской области ведется под прикрытием Запорожской АЭС, и Украина ответить не может. В понедельник в микроавтобус с эвакуирующимися из Херсонской области выстрелили с близкого расстояния противотанковой ракетой – два человека погибли на месте, еще двое тяжело ранены.
Минобороны России рапортует об уничтожении шести американских ракетных систем HIMARS за последний месяц (а также их “транспортно-заряжающих машин”, которых у них на самом деле нет). Ни США, ни Украина не подтверждают потерю ни одной РСЗО – украинские власти сообщают лишь о прибытии в Украину еще четырех HIMARS. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко говорит о планах Лондона передать Украине два военных корабля. Надежным поставщиком оружия для Украины, судя по всему, будет оставаться Польша – вот большой материал о грандиозных военных закупках Варшавы в Южной Корее и планах по созданию крупнейшей сухопутной армии в регионе.
США, Франция и Великобритания призвали Россию отказаться от "ядерной риторики" – совместное заявление было сделано на открывшейся в нью-йоркской штаб-квартире ООН X конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия. Эту конференцию несколько раз переносили из-за пандемии, и теперь проводят в тот момент, когда мир, по оценке Генсека ООН, находится “в одном просчете” от ядерного уничтожения.
Еленовка
В понедельник не было никаких новостей о взаимодействии структур ООН и Международного Красного Креста с российскими властями в связи с гибелью 53 украинских военнопленных в Еленовке. Россия придерживается версии о том, что украинские военнопленные стали жертвами удара, который Вооруженные силы Украины нанесли из РСЗО HIMARS, в Украине за выходные пришли к консенсусу, что барак, в котором спали пленные, был, скорее всего, обстрелян из реактивного пехотного огнемета "Шмель". Почему версия со “Шмелем” выглядит более убедительно, подробно объясняется здесь.
Сожженный барак, в котором погибли военнопленные, находится в производственной, а не в жилой части колонии – в интервью Настоящему Времени это подтверждает украинский волонтер Константин Величко, просидевший в Еленовке больше ста дней. То, что людей в этот барак переселили в день обстрела или за день до него, а при обстреле никто из сотрудников колонии не пострадал, свидетельствует в пользу того, что случившееся было внесудебной казнью украинских военных. Но даже если бы это было не так, ответственность за судьбу военнопленных все равно несет Россия, объясняет адвокат Николай Полозов: в частности, она обязана держать пленных на значительном расстоянии от линии фронта, обозначать лагеря буквами PW и т.д.
На фоне этой возможной внесудебной казни в “Верховный суд” так называемой “ДНР” поступило новое дело в отношении иностранных военных из Швеции, Хорватии и Великобритании – всех их взяли в плен в Мариуполе, все они обвиняются в наемничестве.
Россия спецсозидает
- Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал в интервью РБК, что население уничтоженного российской армией Мариуполя планируется увеличить до 350 тысяч человек к 2025 году, а завод “Азовсталь” перезапустить “в режиме технопарка”. Где российское правительство собирается брать людей и что такое сталелитейное производство в “режиме технопарка”, мы, к сожалению, никогда не узнаем. Известно только, что суды в Москве и Петербурге начали отменять решения о депортации украинцев, находящихся в СИЗО и спецприемниках – за невозможностью депортации в условиях войны.
- Для обоснования войны в Украине вышли две новые кремлевские методички: в них “спецоперацию” рекомендуется сравнивать с крещением Руси и Невской битвой. Фабула в том, что Россия бьется с тысячелетней ненавистью безбожного Запада, который стремится захватить ее природные ресурсы.
- Как выяснила “Верстка”, оправданию и обоснованию войны посвящены также многочисленные “историко-архитектурные парки”, которые создают структуры, связанные с “духовником Путина” митрополитом Тихоном (Шевкуновым). За последние семь лет на развитие этих проектов государство потратило не менее 20 млрд рублей, а возведением объектов занимались компании, связанные с самим Шевкуновым.
- Российские военные, которых удерживали в "ЛНР" за отказ воевать в Украине, обратились в военную прокуратуру и Следственный комитет с жалобой на своих командиров (здесь – текст одного из заявлений). Возможно даже, что не напрасно: военная прокуратура признала незаконным штамп “склонен к предательству, лжи и обману”, который поставили в военном билете рядовому, отказавшемуся ехать в Украину.
- Более 40 добровольцев из чувашского именного батальона "Атал", воюющего в Украине, обратились к главе республики Олегу Николаеву с требованием выплатить им обещанные 200 тысяч рублей до 10 августа – иначе они обратятся к самому Путину. Военные предупреждают, что треть личного состава готова разорвать контракты, и указывают, что бойцы “добровольческих батальонов”, сформированных в Башкирии и Татарстане, обещанные им деньги уже получили.
- О том, кто и зачем идет добровольцами на войну, можно узнать из истории 43-летнего Дмитрия Зорина, которого похоронили в начале июля в Старой Руссе Новгородской области. Кадровым военным он не был, но участвовал в двух чеченских кампаниях и в военном конфликте в Косове. Дома осталась бывшая жена и девятилетний сын. Он и получит “гробовые” – но только через девять лет, когда ему исполнится 18.
- Проекту Радио Свобода “Кавказ. Реалии” удалось установить имена тысячи уроженцев юга России и Северного Кавказа, убитых в Украине. О гибели большинства из них публично не объявлялось, но многим были присвоены государственные награды – и спрос на эти награды, как утверждает “Коммерсант”, растет.
Международное эхо войны
- Из порта Одессы вышло первое судно с зерном. Сухогруз "Разони", который ходит под флагом Сьерра-Леоне и везет кукурузу в Ливан, сегодня должен прибыть в акваторию Стамбула. Выхода из украинских портов ожидают еще 68 судов с 1,2 млн тонн продовольствия на борту.
- То ли в ответ на это, то ли из опасений за мировую энергетическую безопасность страны Запада отложили запрет на страхование судов с нефтью из России. В США утверждают, что запрет будет введен к концу года, когда удастся договориться об ограничении цен на российскую нефть. Великобритания вслед за ЕС смягчила санкции против российской авиации. По данным Bloomberg, Кремль будет держать поставки газа в Европу на минимуме, ожидая снятия санкций.
- Во Франции с начала войны заблокировали активы россиян на 1,2 млрд евро.
- Латвия приостановила действовавшее с 2010 года соглашение с Россией об упрощенном пересечении границы для жителей приграничных районов. В Риге сослались на то, что Россия закрыла консульство Латвии в Пскове.
- Бывший управляющий директор “Яндекса” Тигран Худавердян подал в Европейский суд иск об отмене санкций против него.
- Об уходе из России объявила компания-производитель чая Lipton и Brook Bond.
- С момента введения визового режима 80 россиян подали заявки на получения виз в Украину, но они еще пока никому не выданы.
Внутрироссийская борьба
- Группа депутатов Госдумы во главе с Леонидом Слуцким внесла законопроект, запрещающий усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот гражданам “недружественных стран”. "Уже многие годы "коллективный Запад" подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности”, – говорится в обосновании документа. Добро должно быть в детском доме.
- Российский МИД запретил въезд 39 гражданам Великобритании: в списке бывший премьер Дэвид Кэмерон, глава Sky News и журналисты BBC.
- Генпрокуратура России объявила “нежелательной организацией” британский Calvert 22 Foundation. Фонд занимается проектами в области современной культуры, сотрудничает с музеями и университетами и издает The Calvert Journal. Это уже 61-я нежелательная организация в списке. За сотрудничество с ними россиянам может грозить срок.
- Роскомнадзор заблокировал сайт издания “Новая вкладка” через два месяца после запуска – за антивоенное интервью с депутатом Верховного Хурала Тувы.
- ФСИН России требует продлить условный срок политику Юлии Галяминой – на каком основании, пока не известно.
- МДВ России усмотрело признаки “фейков” и “дискредитации” российской армии в словах спортивного блогера Евгения Савина – донос на него составил депутат Госдумы Роман Терюшков. Савин уехал из России и перерегистрировал свой футбольный клуб на Кипре – значит, объявят в розыск.
- Банк России продлил ограничения на снятие валюты до марта 2023 года. Возможно, на Московской валютной бирже прекратятся торги долларом и валютами других “недружественных стран”.
- Как в Россию заставляют возвращаться айтишников, рассказывается здесь.
- Из невоенного: бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал пожаловался в СПЧ в связи с тем, что ему уже два года не дают позвонить близким; суд в Красноярске приговорил к 2,5 годам колонии срочника, сбежавшего из военной части 13 лет назад (все эти годы он скрывался и жил без документов); в возрасте 84 лет умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин – человек, который должен был реформировать эту структуру в “либеральном ключе”.
В Украине и (по контрасту) в Беларуси
- Украина получила первые 500 млн евро от ЕС в рамках макрофинансовой помощи; еще 500 млн евро будут отправлены сегодня. Это часть крупного пакета поддержки для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.
- Во Львове построили городок-убежище для беженок, которые ждут ребенка. Это совместный проект львовского горсовета и Красного Креста, вот репортаж оттуда.
- Репортаж о том, как живет в условиях войны Одесский оперный театр, читайте здесь: в случае воздушной тревоги артисты и зрители спускаются в убежище, и если тревога длится не больше часа, представление возобновляется. А если нет – то нет, потому что тогда люди не успеют вернуться домой до комендантского часа.
- Жителя Гомеля приговорили к двум годам колонии за то, что он отправил в телеграм-канал "Беларускі Гаюн" фотографию с российской военной техникой. В покаянном видео он говорит, что не знал, что за фотографию предусматривается уголовное ответственность.
- В “Минской правде” вышло интервью с отцом 16-летнего подростка, которого в ходе конфликта ранил в ногу бывший глава ГУБОПиК Андрей Паршин: мужчина извиняется за сына перед силовиком, признает, что он “не самый порядочный человек в этой стране” и уверяет, что информация о том, что его сын оказался в больнице после инцидента, – "ложь с целью привлечения внимания общественности".
Американское
- В Кабуле в минувшие выходные ударом с беспилотника был убит Айман аз-Завахири, возглавивший террористическую сеть "Аль-Каида" после ликвидации американским спецподразделением ее основателя Усамы бин Ладена. Эту информацию подтвердил президент США. Американские спецслужбы считают, что именно аз-Завахири был главным организатором терактов 11 сентября 2001 года.
- По данным CNN, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси все-таки посетит Тайвань в рамках своего тура по странам Азии, несмотря на угрозы со стороны Китая. В понедельник она была в Сингапуре.
- Cуд округа Колумбия в США приговорил к семи годам и трем месяцам тюрьмы жителя Техаса Гая Реффитта. Его обвиняли в том, что он пронес к Капитолию огнестрельное оружие, призвал толпу прорваться через полицейских и побежать вверх по лестнице, а по возвращении в Техас угрожал своим детям убийством, если те выдадут его ФБР. Пока это самый большой срок в деле о штурме Капитолия 6 января 2021 года.
- Жертвами наводнения в штате Кентукки стали не менее 30 человек, сотни числятся пропавшими без вести.
- Россия сделала США встречное предложение по обмену заключенными. В Белом доме ответили, что не могут рассматривать его всерьез, но детали не раскрыли. Bloomberg пишет, что Россия попросила включить в список для обмена создателя кремлевской системы мониторинга СМИ “Катюша” Владислава Клюшина. Американцы хотят вернуть домой баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сидящего за шпионаж, а в обмен предлагают торговца оружием Виктора Бута. Россия настаивает, что обмен должен быть произведен по формуле 2 на 2. Ранее в качестве второго кандидата на обмен Россия называла предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному сроку за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
- Первую жену Дональда Трампа Ивану похоронили на территории принадлежащего ему гольф-клуба, недалеко от первой лунки. Могила выглядит очень странно, и пресса заподозрила, что Трамп превратил гольф-клуб в кладбище, чтобы не платить налоги, но потом выяснилось, что налоги у него и так льготные, потому что гольф-клуб зарегистрирован как ферма (и с этой целью там живут несколько коз).
Все остальное
- В ночь на понедельник многие российские медиа открыли онлайны о конфликте на границе между Сербией и Косово, а утром Россия поддержала все великодержавные заявления Белграда. Косовские власти, правда, устранили поводы для возмущения сербов в течение нескольких часов, суть объясняется здесь.
- В Узбекистане разблокировали доступ к соцсетям “ВКонтакте”, Twitter и WeChat и собираются открыть TikTok. Блокировка соцсетей была введена год назад на основании аргумента, придуманного в России: соцсети хранят личные данные пользователей на серверах, расположенных за границей.
- Анатолию Чубайсу, попавшему в реанимацию с синдромом Гийена‑Барре, стало лучше. Итальянская пресса пишет, что он находится на Сардинии. О синдроме Гийена-Барре здесь рассказывает врач-невролог Елизавета Макашова.
Семь ссылок
- История науки. Рассказ о расшифровке письменности майя и роли, которую сыграла в этом процессе уроженка Томска Татьяна Проскурякова. Или отрывок из книги чилийского писателя Бенхамина Лабатута “Когда мы перестали понимать мир” (изд-во Ad Marginem) – о том, как Гейзенберг, заблудившись однажды в тумане, едва не лишился рассудка и стал учить наизусть “Западно-восточный диван”.
- Литература. Путеводитель по англоязычным романам Владимира Набокова – к выходу в изд-ве Corpus “Ады, или Отрады” в переводе и с комментариями Андрея Бабикова (есть еще длинная аудиобеседа с переводчиком). Или эссе поэта и критика Геннадия Кацова о принципах картотечных стихов Льва Рубинштейна.
- Художества. Отрывок из книги медиевиста Олега Воскобойникова “16 эссе об истории искусства” (издательский дом ВШЭ) – о понятии классики. Или беседа с художником Гришей Брускиным о взаимоотношении литературы и визуального искусства, об игре как способе описания мира, актуальности Замятина и русском космизме.
Искренне Ваши,
Семь Сорок