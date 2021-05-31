Непроизвольно застрелил

Доброе утро!

В субботу из Праги в Москву улетели 54 сотрудника российского посольства в Чехии – за ними прислали целый Ил-96. Ожидается, что вторая партия высланных дипломатов и технических сотрудников посольства покинет Чехию сегодня. А новости такие:

Путин с Лукашенко полюбовались дельфинами и договорились о втором транше российского кредита для Беларуси.

В Екатеринбурге бывший полицейский открыл беспорядочную стрельбу с балкона и ранил двоих прохожих. Под Новосибирском полицейский “непреднамеренно” застрелил задержанного.

В ЦАР в результате взрыва погибли трое “вагнеровцев”.

В России выявили рекордное с середины марта число инфицированных коронавирусом.

Двое на яхте, не считая Коли

Сочинские переговоры Лукашенко и Путина в пятницу, как выяснилось, не закончились: в субботу они катались на яхте, на ней же обедали в обществе Коли Лукашенко и наблюдали за дельфинами. О результатах переговоров миру поведал Песков: по его словам, в ближайшее время Беларусь получит второй транш российского полуторамиллиардного кредита, “Белавиа” – дополнительные рейсы в России, а сидящая в минском СИЗО Софья Сапега – “небезразличие” российских властей к своей судьбе.

Меж тем выяснилось, что Сапега – не единственная россиянка в белорусском СИЗО. С 5 мая в том же СИЗО КГБ находится 20-летний Егор Дудников. По словам его матери, он переехал в Минск год назад, потому что там живет его девушка, а задержали его за то, что он якобы озвучивал какие-то ролики для белорусской оппозиции. Какие – не известно.

В заключении сейчас находятся 34 белорусских журналиста. Вечером в воскресенье силовики пришли к редактору спецпроектов Hrodna.life Ирине Новик – по делу о неких “экстремистских материалах”. Ранее по тому же делу задерживали главреда издания. О том, каково быть независимым журналистом в нынешней Беларуси, здесь рассказывает зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

Впрочем, чтобы получить уголовное дело, не обязательно быть журналистом: минчанина Константина Семенова обвиняют по уголовной статье “оскорбление президента” за майку с принтом “Диктатору место в аду”.

В субботу по призыву Светланы Тихановской прошел “глобальный пикет солидарности с Беларусью”. На акции в Варшаве выступила мать Романа Протасевича, ради ареста которого белорусские власти посадили у себя самолет Ryanair. Сама Тихановская участвовала в акции в Вильнюсе.

США объявили о приостановке авиасообщения с Беларусью и вернули санкции в отношении девяти белорусских предприятий, снятые в 2015 году. Вашингтон совместно с ЕС разрабатывают новые персональные санкции против окружения Лукашенко.

Российское

В Новосибирской области полицейские хотели остановить машину с чрезмерно тонированными стеклами. Машина не остановилась, началось преследование, предполагаемых нарушителей прижали к обочине, водителя задержали, а пассажиру, попытавшемуся защитить этого водителя, выстрелили в голову. Как сообщили в полиции, выстрелили “непроизвольно”. Он умер в больнице. Ему было 19 лет.

В Екатеринбурге пьяный мужчина (по некоторым сведениям, бывший полицейский и ветеран “вооруженных конфликтов”) открыл стрельбу со своего балкона и ранил двоих человек, в том числе сотрудника Росгвардии и ребенка. Ребенок в тяжелом состоянии, стрелка задержали (он отстреливался).

В Москве прокурор запросил пять лет колонии для уроженца Чечни Саида-Мухаммада Джумаева, подравшегося с омоновцами на акции в поддержку Навального в Москве 23 января. Приговор огласят сегодня.

В Смоленской области 19 заключенных объявили голодовку в колонии. ФСИН объясняет их действия "нежеланием соблюдать режимные требования".

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка (он ушел в отставку 18 мая). В связи с чем – не известно. У него прошли обыски.

Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса предпринимательница Анастасия Татулова рассказала в фейсбуке, что ей предложили выступить на Петербургском международном экономическом форуме, предварительно заплатив за это 960 тысяч рублей. Лишнего миллиона у нее не нашлось.

Министр культуры России Ольга Любимова собралась снимать документальный фильм об “объектах культурного наследия в Чечне”, взяв в соавторы самого Кадырова.

Вокруг света

В Центральноафриканской республике погибли трое российских военных инструкторов и двое местных полицейских – их машина подорвалась на взрывном устройстве. Под “инструкторами” следует понимать “вагнеровцев”, потому что Москва не называет погибших “военнослужащими”.

Конституционный суд Мали назначил нового временного президента после свержения старого – им стал полковник Ассими Гоита, стоящий во главе военных, совершивших переворот.

В совместном расследовании крупнейших европейских медиа рассказывается, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности США следить за ведущими политиками северных стран и Германии. Именно в связи с этим правительство Дании в прошлом году добилось отставки всего руководства разведки.

В Израиле появилась возможность составить правящую коалицию без участия Биньямина Нетаньяху: лидер националистической партии "Новые правые" Нафтали Бенет заявил о готовности войти в правительство, собрать которое сейчас пытается лидер центристов Яир Лапид.

Премьер Великобритании Борис Джонсон женился на своей подруге Кэрри Саймондс. Церемония прошла в Вестминстерском соборе, заранее о ней не объявлялось. Для Джонсона это третий брак. На вопрос о том, сколько у него детей, он принципиально не отвечает.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России достиг самого высокого показателя с середины марта – 9694. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 63 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 121 162 человек (+355 за сутки). По числу вновь инфицированных лидирует Москва. Собянин назвал это “сезонным явлением”.

Израиль запретил своим гражданам поездки в Россию – из-за распространения коронавируса. Вместе с Россией в “красный список” израильского минздрава попала Аргентина.

Шесть ссылок

История лагерей. История о том, как в молодой Советской России создавался миф об “острове смерти” – лагере на острове Мудьюг в Белом море, созданном странами Антанты для содержания арестованных большевиков и сочувствующих. Или беседа с историком Владиславом Стафом об истории ГУЛАГа и трансформациях памяти о нем.

История о том, как в молодой Советской России создавался миф об “острове смерти” – лагере на острове Мудьюг в Белом море, созданном странами Антанты для содержания арестованных большевиков и сочувствующих. Или беседа с историком Владиславом Стафом об истории ГУЛАГа и трансформациях памяти о нем. Странные сближения. Археолог Андрей Новичихин доказывает, что заячий тулупчик, подаренный Пугачеву Петрушей Гриневым, Пушкин позаимствовал у Геродота – только у “отца истории” был не тулупчик, а роскошных красный плащ. Павел Успенский возводит антибуржуазные мотивы в стихах Ходасевича к творчеству Герцена.

Археолог Андрей Новичихин доказывает, что заячий тулупчик, подаренный Пугачеву Петрушей Гриневым, Пушкин позаимствовал у Геродота – только у “отца истории” был не тулупчик, а роскошных красный плащ. Павел Успенский возводит антибуржуазные мотивы в стихах Ходасевича к творчеству Герцена. Летов. Два фрагмента из книги журналиста Максима Семеляка о Егоре Летове “Значит, ураган” (изд-во Individuum) – первый, второй.

Два фрагмента из книги журналиста Максима Семеляка о Егоре Летове “Значит, ураган” (изд-во Individuum) – первый, второй. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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