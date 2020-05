В парки запустили белок

Доброе утро!

В наши дни, когда туманно даже самое ближайшее будущее, приятно знать хоть что-то на пять лет вперед – например, что “Роснефть” до самого 2025 года будет возглавлять Игорь Иванович Сечин. В остальном так:

В России снова выявлено больше 10 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки. Российские власти вступили в борьбу с западной прессой, поставившей под сомнение достоверность официальной коронавирусной статистики.

Госдума за один день разрешила дистанционное голосование на выборах и референдумах. В парламент внесен законопроект, расширяющий полномочия полиции.

Использование аппаратов ИВЛ “Авента-М” приостановлено.

Бывшего советника Трампа Пола Манафорта перевели из тюрьмы под домашний арест (из-за коронавируса, но до конца срока).

“Если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото”

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 10 028. Всего в стране свыше 242 тысяч заболевших (это третье место в мире). Общее число умерших составляло на утро понедельника 2212, за день в Москве скончались еще 58 человек.

Жертвой Covid-19 стал главный тренер женской сборной России по борьбе, коронавирусом заразилась депутат Госдумы Оксана Пушкина. Несмотря на то, что “блокиратор вирусов” не уберег пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова (у него двусторонняя пневмония), депутаты Госдумы продолжают носить на лацканах обереги-отпугиватели.

Жертвами эпидемии становятся не только люди, подхватившие вирус: в Москве умерла 18-летняя девушка с муковисцидозом. Правозащитники говорят, что из-за пандемии она не получила своевременного лечения и не дожила до операции, которая могла бы надолго сохранить ей жизнь. Кроме того, Минздрав отмечает рост смертности из-за алкоголя в период действия режима самоизоляции.

Российские власти вступили в борьбу с западными публикациями о занижении смертности от Covid-19. МИД направил письма в Financial Times и The New York Times с требованием опубликовать опровержения (официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что дальнейшая судьба этих газет в России будет зависеть от того, выполнят ли они это требование. Кроме того, МИД РФ пожаловался на газеты в ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ (можно было до кучи и в ОЗХО написать). Московский департамент здравоохранения опубликовал свое “опровержение” западных поклепов, в котором фактически признал, что не следует рекомендациям ВОЗ по учету смертности и что более половины умершим с Covid-19 указали другие причины смерти.

Как минимум от возгораний аппаратов ИВЛ пациенты с Covid-19 умирать больше не должны: использование “Авенты-М” в России приостановлено (а в США, куда их послали еще в начале апреля, оно и не начиналось).

По данным опросов, проведенных в профессиональных медицинских соцсетях, 83% врачей, работающих с Covid-19, жалуются на нехватку средств защиты. Московский департамент здравоохранения обещает направить деньги на выплаты надбавок медсестрам больницы в Коммунарке. Семьям погибших врачей продолжает помогать 98-летняя петербурженка Зинаида Корнева – собрано уже больше трех миллионов рублей, деньги распределяются между семьями погибших медиков, фамилии берутся из “Списка памяти”. В целом медицинское сообщество не одобрило объявленный Путиным выход из режима самоизоляции – вот несколько развернутых мнений.

Система “Карантин”

По данным ВЦИОМ, каждый пятый россиянин считает действия Путина по борьбе с эпидемией коронавируса формальными (тут надо еще сделать поправку на ВЦИОМ), но последние объявленные им меры по поддержке экономике заслужили одобрение профессионалов и вызвали энтузиазм в народе: за сутки было принято два миллиона заявок на детские пособия, во многих городах в отделения Пенсионного фонда выстроились очереди. Авиакомпаниям выделили 23 млрд рублей на восстановление, “Победа” начнет летать по России с 1 июня.

Губернатор Петербурга Беглов объяснил Законодательному собранию города, почему он решил выплатить людям деньги на маски и перчатки, а не раздавать их бесплатно: “В нашем городе много людей – и приезжих, и неприезжих. Как им выдавать маски и перчатки? Просить паспорт?” Коронавирус перед тем, как заразить, паспорт не спрашивает, но вообще речь губернатора перед законодателями искрилась лиризмом: “Скверы и общественные пространства оборудовали обзорными, игровыми и спортивными площадками. В пруды и водоемы запустили рыб, в парки – белок”.

Власти других регионов заняты не белками, а слежкой. В Москве ввели систему “Карантин” для отслеживания машин без пропусков (она будет использоваться и после эпидемии), в Нижнем Новгороде салоны красоты обязали установить видеокамеры, чтобы власти могли контролировать соблюдение там мер предосторожности (особенно приятной в таких условиях будет депиляция зоны бикини). Как и за что штрафуют москвичей, подробно рассказано тут.

С ЕГЭ министерство просвещения так и не определилось: его точно отложили на позднее лето, но все остальное покрыто мраком.

Исторические сдвиги

Госдума России за один день полностью приняла законопроект о возможности проведения дистанционного электронного голосования на выборах и референдумах, в том числе федерального уровня. Кроме того, она окончательно одобрила запрет баллотироваться на выборные должности для осужденных за преступления “средней тяжести” (под его действие попадут многие оппозиционные активисты). Подготовленный правительством законопроект, значительно расширяющий полномочия полиции, внесен в Госдуму.

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились об объединении регионов – теперь там пройдут референдумы (вероятно, дистанционные). Последний раз регионы в России укрупнялись в 2008 году.

В главном храме российского Минобороны сбили мозаику с Путиным, Сталиным и КрымНашим: “Крым наш” заменили словами “Мы вместе”, Путина – иконой, прочих российских чиновников – священниками, а Сталин просто исчез.

Как исчезли и памятные таблички о расстрелянных с бывшего здания НКВД в Твери. Одна из них была установлена в память о расстрелянных польских военнопленных. Российские ученые протестуют, внешнеполитические ведомства двух стран открывают новую главу в истории российско-польской “дружбы”.

Уголовное

Следственный комитет отказался переквалифицировать уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, на необходимую оборону, сообщает адвокат.

Продолжаются поиски заключенных ангарской колонии №15, перемещенных после бунта в неизвестном направлении. Вот здесь рассказы родственников заключенных о том, как с ними общается ФСИН (безобразно).

Правозащитная группа "Стимул", работающая с представителями ЛГБТ, зафиксировала в 2019 году в Москве и Московской области 94 случая дискриминации, преступлений на почве ненависти и нарушений прав человека из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Одно из 11 нападений закончилось убийством.

Вести из киберпространства

Президент США на год продлил запрет американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование китайских Huawei и ZTE.

Twitter разрешил своим сотрудникам всегда работать из дома.

Instagram опять заблокировал аккаунты Рамзана Кадырова и его приближенных.

Канцлер Германии пообещала России “меры” в связи с хакерской атакой на сеть Бундестага в 2015 году.

Вокруг коронавирусного света

Общее число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 4,5 миллионам, число жертв пандемии – к 300 тысячам. В Китае, откуда вирус начал распространяться по миру в конце прошлого года, обнаружена новая вспышка болезни: в городе Цзилинь, центре одноименной провинции, введены ограничения на передвижение населения, закрыты школы, отменено железнодорожное и автобусное сообщение, рестораны вернулись к продажам только на вынос.

Смертность продолжает расти в Бразилии и США. Бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт добился, ссылаясь на эпидемию, перевода из тюрьмы под домашний арест, причем не до конца эпидемии, а до конца срока.

Выходящая из самоизоляции Европа серьезно задумалась над возрождением внутриевропейского туризма. О своих внешних пределах ЕС тоже не забывает: Европарламент одобрил упрощение визового режима с Беларусью, но внешние границы ЕС пока закрыты.

Семь ссылок

Русская поэзия. Литературоведы Денис Ларионов и Максим Дьяконский рассказывают, как русские поэты-футуристы создавали межпланетный язык, и представляют короткую антологию поэтов-заумников. Colta публикует неизвестное ранее (найденное благодаря карантину) последнее письмо поэта Бориса Корнилова (1907–1937), отправленное жене на третий день после ареста из тюрьмы Большого дома.

