Сверхъядерное оружие

Доброе утро!

Великобритания полностью отказалась от программы выдачи “золотых виз”, в рамках которой право жить в стране получили 2,6 тысяч богатых россиян. Сворачивание этой программы напрямую связано с кризисом вокруг Украины:

Киев сообщил о десятках обстрелов за четверг в зоне конфликта на Донбассе. США настаивают, что Россия собирается напасть на Украину и сейчас ищет предлог.

Российский МИД направил США свой ответ на их ответ на российские требования “гарантий безопасности”. Одновременно из Москвы выслан заместитель посла США.

Отца бывшего директора ФБК Ивана Жданова приговорили к трем годам реального срока.

Белорусский философ Владимир Мацкевич приостановил голодовку в СИЗО.

В поисках casus belli

Утро четверга ознаменовалось сообщением российского Минобороны о возвращении с учений войск очередного военного округа – на этот раз Западного. Представитель Госдепартамента США в ответ заявил, что Россия, вопреки этим заявлениям, продолжает сосредотачивать войска на границе с Украиной. В то же время Украина сообщила об обстреле населенных пунктов на Донбассе, в том числе – о попадании снаряда в детский садик в станице Луганской Луганской области (вот видео). Ранены двое гражданских лиц и двое украинских военных; дети не пострадали, потому что в момент обстрела были в столовой. По итогам дня Киев зафиксировал в общей сложности около 50 обстрелов со стороны пророссийских сепаратистов, ОБСЕ насчитала около 500 взрывов за сутки.

Украинский военный эксперт Александр Саенко полагает, что обстрелы проводятся ради того, чтобы спровоцировать военный ответ со стороны Украины, и сравнивает нынешнюю ситуацию с периодом перед вторжением России в Грузию в 2008 году. Бывший украинский дипломат Александр Хара называет обстрелы на Донбассе подготовкой к заседанию Совета безопасности ООН: оно было созвано Россией, чтобы продемонстрировать материалы "совместного проекта Следственного комитета и телекомпании RT" – речь в них идет о страшных военных преступлениях, якобы совершенных Украиной на Донбассе в 2014 году. Материалы эти не произвели особого впечатления на участников встречи. На заседание Совбеза приехал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он рассказал, как в руководстве США понимают план России: сейчас подыскивается или специально создается повод для войны; когда он появится, последуют высокие собрания в Кремле, кибератаки на украинскую инфраструктуру, ракетные обстрелы и авиаудары, после чего настанет черед сухопутной операции, которая будет включать в себя взятие Киева. Президент США Джо Байден сообщил журналистам примерно то же самое.

Российские войска присутствуют и близ границы Украины и Беларуси. Александр Лукашенко, приехав на один из полигонов, где завершаются совместные российско-белорусские учения, пригрозил Западу размещением “сверхъядерного оружия” на территории Беларуси “в случае необходимости”. Кроме того, он не исключает, что российские войска останутся на территории Беларуси и после завершения учений. “Как мы решим – так и будет”, – сказал он, имея в виду свой сегодняшний приезд в Москву для встречи с Путиным.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Назад, в 1997-й

Сегодня открывается Мюнхенская конференция по безопасности. Россия в ней участвовать не будет, потому что свои соображения по вопросам безопасности она теперь излагает в переписке с США. В четверг американскому послу в Москве были вручены ответы России на ответ Вашингтона на российские “требования безопасности”. В документе констатируется, что Запад не воспринял серьезно требований России вернуть инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год. Конфликт на Донбассе назван в нем внутриукраинским, вопрос о Крыме – закрытым, а политика открытых дверей НАТО – противоречащей обязательству не укреплять безопасность за счет других (полный текст). Одновременно с этим Москва объявила о высылке из страны заместителя посла США в России – МИД назвал это зеркальным ответом на высылку из США российского дипломата.

Вариантов ответа на обращенное к НАТО российское требование вернуться в 1997 год в одностороннем порядке вряд ли может быть много. Пока американские дипломаты их перебирают, президент Украины – недаром он бывший комик – потребовал от России и США гарантий безопасности для Украины (вот полный текст его интервью РБК-Украина, которое он дал в ходе поездки на Донбасс).

Тем временем в России

Юрию Жданову – отцу бывшего директора ФБК Ивана Жданова – ужесточено наказание: условный трехлетний срок, к которому его приговорил суд в Нарьян-Маре, заменен на реальный трехлетний срок в колонии общего режима. Юрий Жданов сказал в суде, что от сына не откажется, а что сказал Иван Жданов, читайте здесь (спойлер: он думает, что триггером к преследованию отца послужила история с медицинскими документами Навального – Жданов пришел в архив омской больницы и скопировал там результаты исследования на уровень холинэстеразы, подтверждающие, что Навальный был отравлен чем-то вроде “Новичка”).

Минюст объяснил адвокату Валерии Ветошкиной, за что ее внесли в реестр “СМИ – иностранных агентов”: ее иностранное финансирование – это гонорар от “Мемориала” за сотрудничество с проектом “ОВД-инфо”, а журналистская деятельность – комментарии, которые она давала СМИ, ранее признанным “иностранными агентами”. Один из таких “иностранных агентов”, корпорация Радио Свободная Европа – Радио Свобода, направила заявление в ЕСПЧ с просьбой рассмотреть по существу поданную ранее жалобу на действия российских властей по навешиванию ярлыков на журналистов. Это заявление – чисто процедурный момент, жалобе ранее был присвоен приоритетный статус.

По данным РБК, Следственный комитет России занялся изучением соцсетей участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой в надежде найти там оскорбление чувств верующих.

Полиция Екатеринбурга, изучая соцсети местных оппозиционеров, составляет на них административные протоколы о появлении в общественном месте без маски на основании выложенных там фотографий.

Суд в Саратове оштрафовал на 300 тысяч рублей депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко (“повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия”). Дело связано с митингом против фальсификации результатов осенних думских выборов.

Совет Федерации совместно с Роскомнадзором разрабатывает законопроект о расширении перечня противоправного контента в интернете, который можно блокировать без решения суда. По словам сенатора Маргариты Павловой, к противоправному контенту могут отнести упоминания абортов, феминизма, чайлдфри и рассуждения о правах ЛГБТ.

Петербуржца, который убил и расчленил трансгендерную женщину, суд признал виновным не в убийстве, а в превышении самообороны. Его приговорили к году и 10 месяцам колонии и освободили в зале суда, потому что он уже отсидел этот срок в СИЗО. Отстаивать права трансгендерной женщины – секс-работницы, приехавшей в Россию из Узбекистана, – никому не захотелось.

Члены общественной наблюдательной комиссии Саратовской области заявили, что осужденные "больше не бояться ехать" на лечение в туберкулезную больницу №1, видео пыток и изнасилований в которой были опубликованы прошлой осенью. Путин присвоил звание генерал-майора главе саратовского УФСИН Антону Ефаркину (его назначили на эту должность после скандала с этими видео; ранее Ефаркин руководил УФСИН по Красноярскому краю, где тоже пытали в туберкулезной больнице).

Путин подписал закон, приравнивающий следователей и прокуроров, работавших в Чечне во время первой и второй чеченских войн, к ветеранам боевых действий.

Московский муниципальный депутат Александр Закускин еще раз извинился перед чеченкой, которой он распылил в лицо газовый баллончик, – на этот раз лично (но тоже на камеру). Приехал с цветами, с корзиной фруктов и словами о том, что он “все переосмыслил”.

Вокруг света

Белорусский философ Владимир Мацкевич прекратил голодовку после резкого ухудшения состояния и разговора со следователем, из которого стало понятно, что дело сдвинулось с мертвой точки. Мацкевич требовал отпустить его из СИЗО под подписку о невыезде и как можно быстрее завершить следствие. Кто такой Владимир Мацкевич, рассказывается здесь.

Франция объявила о выводе своих миротворческих сил из Мали после почти десятилетнего присутствия. Причиной стал разрыв отношений с правящей хунтой, пришедшей к власти в августе 2020 года. В Мали при этом продолжается гражданская война между исламистами и правительственными войсками.

Google вслед за Apple объявил, что ограничит рекламодателям доступ к данным пользователей телефонов.

Хроники пандемии

В России суточные заболеваемость COVID-19 и смертность от него остаются на прежнем уровне: 180 622 новых случая и 790 смертей. В лидеры по заболеваемости вышел Петербург.

Латвия с 1 марта открывает въезд для российских туристов – с них будут требовать только ПЦР-тест. Страны Европы начинают отменять введенные ранее ограничительные меры.

Шесть ссылок

Русская классика. Беседа с некрасоведом Михаилом Макеевым о работе над новым собранием стихотворений Некрасова, огрехах советской текстологии и клейме “поэта-гражданина”. Или глава из книги Глеба Морева “Осип Мандельштам. Фрагменты литературной биографии (1920–1930-е годы)” (“Новое издательство”) – о том, как Мандельштам воспринял факт своего “помилования” Сталиным и как пытался искупить “вину”.

Беседа с некрасоведом Михаилом Макеевым о работе над новым собранием стихотворений Некрасова, огрехах советской текстологии и клейме “поэта-гражданина”. Или глава из книги Глеба Морева “Осип Мандельштам. Фрагменты литературной биографии (1920–1930-е годы)” (“Новое издательство”) – о том, как Мандельштам воспринял факт своего “помилования” Сталиным и как пытался искупить “вину”. История науки. Фрагмент из книги Александра Боксера “Астрология и рождение науки. Схема небес” (изд-во “КоЛибри”) – о судьбе астролога Гвидо Бонатти. Или отрывок из исследования Андрея Десницкого “Библия: Что было "на самом деле"? (Танах / Ветхий Завет)” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, как в Библии отразилась предыстория Израиля.

Фрагмент из книги Александра Боксера “Астрология и рождение науки. Схема небес” (изд-во “КоЛибри”) – о судьбе астролога Гвидо Бонатти. Или отрывок из исследования Андрея Десницкого “Библия: Что было "на самом деле"? (Танах / Ветхий Завет)” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, как в Библии отразилась предыстория Израиля. Звериный оскал капитализма. Два фрагмента из книги социального критика Джонатана Крэри “24/7. Поздний капитализм и цели сна” (Изд. дом ВШЭ): первый – о принципе непрерывного функционирования, и второй – о состоянии вечной текучести и нестабильности, поддерживаемой режимом 24/7.

Искренне Ваши,

Семь Сорок