Супрематизм за новую хронологию

Доброе утро!
The Moscow Times утверждает, что “ЧВК Вагнера” удалось вытеснить из Мозамбика все работавшие там частные военные компании, потому что российские наемники сильно дешевле. Прочие успехи такие:
- Законопроект о признании отдельных людей “СМИ – иностранными агентами” принят российской Госдумой во втором, основном, чтении.
- Прокуратура Москвы представила в качестве доказательств по иску к оппозиционерам об “ущербе” от летних протестов чистые листы бумаги; прокурор требует сделать процесс закрытым.
- Российский Минюст в ответ на официальный запрос ЕСПЧ назвал проблему домашнего насилия в стране несерьезной.
- Свидетели разговора Трампа с Зеленским подтвердили в Конгрессе США, что президент США оказывал давление на руководство Украины ради личной внутриполитической выгоды.
Отзвуки летних протестов
Студентам Бауманки, собирающим подписи в поддержку своего соученика, обвиняемого по “московскому делу” Андрея Баршая, пригрозили отчислением: проректор по безопасности объяснил в специальном письме, что политика небезопасна. В то же время в Чебоксарах прокуратура запретила отчислять студентов местного электромеханического колледжа за участие в митингах.
Московская прокуратура вряд ли будет проверять деятельность проректора МГТУ им. Баумана, потому что она занята доказательством ущерба, который нанесли Навальный и его соответчики прокуратуре Москвы в ходе летних митингов. В качестве доказательства “ущерба” прокуратура, как ранее МВД, представила чистые листы бумаги, суд, как и ранее, их принял. Прокурор просит сделать процесс закрытым.
Следствием широкого освещения летних протестов можно считать и реанимацию законопроекта о признании “иностранными агентами” отдельных журналистов и блогеров, два года пролежавшего в Госдуме без движения. Он принят во втором, основном чтении, уже в четверг его могут принять окончательно. По словам законодателей, журналистов и блогеров, получающих гонорары из-за рубежа или от российских юрлиц, учрежденных “СМИ-иноагентами”, будут признавать иностранными агентами произвольно, в зависимости от того, что они пишут. Когда человека таковым признают, он должен будет каждый свой пост в соцсетях начинать словами “как иностранный агент, сообщаю”. Иначе штраф.
Домашнее насилие
Российский Минюст направил в ЕСПЧ очень странный ответ на вопросы о домашнем насилии. Суд обратился к России с официальным запросом в связи с делами четырех россиянок (одной из них муж отрубил кисти рук, трех других безнаказанно избивали). Минюст назвал российский подход к проблеме “семейно-охранительным” и ернически подчеркнул, что мужчины, которых женщины обвиняют в домашнем насилии, страдают в этом смысле от дискриминации (обвинять, мол, тоже надо поровну). Вот тут этот странный ответ комментирует адвокат Алексей Паршин.
Пока отдельного закона о домашнем насилии нет, защита сестер Хачатурян, убивших отца, который безнаказанно издевался над ними на протяжении многих лет, просит, чтобы дело рассматривал суд присяжных.
Другие уголовные дела
- ЕСПЧ обязал Россию (и частично Украину) выплатить Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву 20 тысяч евро на двоих за приговоры по “Болотному делу”, в рамках которого им было отказано в праве на справедливый суд. Украина заплатит за то, что не расследовала заявление Развозжаева о похищении: его схватили в Киеве на ступенях управления ООН по делам беженцев, где он пытался просить убежища, и вывезли в Россию.
- Российскому бизнесу облегчили борьбу с незаконным преследованием. По поручению Путина создана онлайн-платформа “За бизнес”, через которую предприниматели смогут подавать жалобы на любые формы давления, чтобы их в приоритетном порядке рассматривали в органах. Главным подрядчиком этого дела руководит Артем Аветисян, которого считают инициатором преследования американского инвестора Майкла Калви, а разработчиком, получившим 66 млн рублей из бюджета, выступает компания бывшего комиссара движения “Наши”. Разработчики пишут, что при создании платформы руководствовались идеями супрематизма (это не шутка).
- Общественное движение “Матери против политических репрессий” тоже на всякий случай попросило защиты у Путина.
- Суд в Украине не стал арестовывать лидера "Радикальной партии", бывшего депутата нескольких созывов Олега Ляшко, который подрался с действующим депутатом от правящей партии из-за электричества. Вот суть конфликта.
- Прокуратура Швеции прекратила дело об изнасиловании против Джулиана Ассанжа.
Из жизни миллиардеров
- “Открытые медиа” оценили недвижимость семьи гимнастки Кабаевой в миллиард рублей с лишним. Пожалуй, самое интересное в этом расследовании – то, что мать гимнастки арендовала на 49 лет 334-метрое шале в Сочи по цене 23 рубля в день.
- Хакеры украли данные клиентов Cayman National Bank, расположенного в офшоре на острове Мэн. Объем данных примерно такой же, как в знаменитом “Панамском досье”, ожидается много интересного, о российских олигархах в том числе.
- На публичных слушаниях в Конгрессе США по делу об импичменте президента Трампа (он тоже миллиардер) дали показания бывшие и нынешние сотрудники администрации, слышавшие разговор Трампа с Зеленским. Все подтверждают, что президент ставил дальнейшие отношения с Украиной в зависимость от расследования деятельности сына своего основного политического противника на предстоящих выборах (показания Курта Волкера изложены тут). Как бы то ни было, решение об импичменте будет принимать Сенат, в котором у демократов нет большинства.
Новости российской госнауки
- В бюджете на 2020 год, который Госдума приняла во втором чтении, резко выросли субсидии Институту мировых цивилизаций, учрежденному ЛДПР и лично Жириновским (это платный вуз, берущий со студентов по 80 тыс. рублей в год).
- В Ярославле при широкой медиа-поддержке местных властей открывается частный музей “Новой хронологии”, экспозиция которого будет излагать теорию математика Фоменко о радикальном пересмотре летоисчисления. Профессиональные историки не устают демонстрировать лженаучность этой теории с момента ее зарождения на мехмате МГУ в 1980-е годы.
- Какие последствия может иметь открытое письмо студентов, выпускников и преподавателей МГУ с требованием вернуть выборы ректора, рассказывается тут. (Нынешний пожизненный ректор Садовничий, кстати, был секретарем парткома мехмата как раз когда там зарождалось альтернативное летоисчисление и параллельно шла активная антисемитская кампания.)
- И вот замечательный рассказ о том, как полиция и следователи в России сотрудничают с экстрасенсами.
Шесть ссылок
- Невеселые приключения иностранок в СССР. Рассказ о судьбе пианистки Веры Лотар (вероятно, итальянки), в 1939 году переселившейся с русским мужем из Парижа в СССР и потерявшей там и мужа, и свободу. Или история венгерки Лили Чери, в 1919 году уехавшей с мужем-коммунистом из хортистской Венгрии в СССР и потерявшей там и мужа, и свободу – после войны Лили Чери удалось вернуться на родину и написать мемуары, которые вышли сейчас по-русски в “Трех квадратах”.
- Против романтической любви. Разговор с левым американским социологом Лори Эссиг – о проклятой гетеросексуальной нормативности. Или фрагменты из книги “Краткая история квир-искусства” Алекса Пилчера (выходит в Ad Marginem) – о борьбе с ней же.
- Столпы. Отрывок из книги Андрея Зорина “Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения” (выходит в НЛО) – о непреодолимой страсти Толстого к побегам. Или хорошее эссе Егора Сенникова о деле Дрейфуса и его определяющем влиянии на дальнейшую историю Франции.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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