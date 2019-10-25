Навыки выживания в диком лесу

Доброе утро!

Останки испанского диктатора Франко вынесли из мемориала Долина Павших и перезахоронили в семейной могиле на кладбище под Мадридом. Почему это так важно, читайте здесь, а главные новости вот:

Приставы начали исполнительное производство в отношении Навального, сторонники Навального в регионах сообщают о блокировке личных банковских счетов.

Константин Малофеев, известный своей поддержкой пророссийских сепаратистов на востоке Украины, подрядился привлекать инвестиции в африканские страны.

Премьер Великобритании предлагает провести досрочные выборы в декабре, если ЕС согласится отсрочить брекзит до 31 января.

Мигранты, чьи тела были обнаружены в грузовике на востоке Англии, были гражданами Китая.

Террористы, экстремисты и примкнувшие к ним навальнисты

Люблинский суд Москвы заочно арестовал Сергея Гаврилова – обвиняемого по делу "Нового величия", который уехал в Украину, сбежав из-под домашнего ареста. Гаврилова объявили в розыск. Обвиняемых по делу “Нового величия” арестовали в марте 2018 года – им вменяют создание экстремистского сообщества, все свидетельства существования которого были созданы агентом ФСБ.

Дело “Сети” имеет похожую фабулу, только участники жили не в Москве, а в Пензе и Петербурге, и вменяют им не экстремизм, а терроризм (проявившийся, в частности, в том, что участники “Сети” “незаконно овладели навыками выживания в диком лесу”). Почитайте разговор с отцом одного из обвиняемых, Юлия Бояршинова, он того стоит.

Еще одна “террористическая группа” – горстка маргиналов-монархистов из Калининграда “Балтийский авангард русского сопротивления” (БАРС). Барсовцы два с лишним года сидят в СИЗО. Единственное публично замеченное проявление их “терроризма” состоит в том, что они предлагали вернуть Калининграду историческое название. Эти “террористы” придерживались националистических взглядов – но и националисты теперь не у дел: московская мэрия впервые за 11 лет запретила им проводить “Русский марш” (даже в Люблино нельзя).

Замглавы “Комитета за гражданские права” Андрей Маяков арестован по обвинению в мошенничестве (типа брал деньги у осужденных, давая им заведомо невыполнимые обещания). Три года назад его осудили по аналогичному делу. Маяков вину не признает и называет дело провокацией против “Комитета”.

Приставы открыли на Навального исполнительное производство из-за неуплаченной госпошлины в 24 тысячи рублей по проигранному иску в связи с “Картошечкой Росгвардии”. Сторонники Навального в регионах сообщают о блокировках личных счетов: самый крупный отрицательный баланс на счете – около 100 миллиардов рублей – обнаружила сотрудница штаба политика в Екатеринбурге Виктория Райх. Мало кому доводилось видеть такую сумму у себя счету, пусть и со знаком минус.

Сокамерники в ИВС призывают фигурантов “московского дела” Владимира Емельянова и Егора Лесных признать вину – об этом обвиняемые рассказали членам ОНК. Адвокат Андрея Баршая сообщил, что его подзащитного склоняют к тому же.

Если вас от всех этих сообщений охватила злость, то почитайте, как со своей злостью справляются бывшие обвиняемые по “московскому делу”.

Суверенное развитие

Основатель телеканала “Царьград” Константин Малофеев, известный своими инвестициями в так называемые “ДНР” и “ЛНР”, а также в болгарскую организацию “Русофилы”, возглавил созданное в сентябре Международное агентство суверенного развития. Эта контора уже стала консультантом правительств Нигера, Гвинеи и Демократической Республики Конго – она обещает привлечь в эти страны 2,5 млрд долларов, но где она их возьмет, Малофеев не говорит. На фоне 20 млрд долларов прощенных Африке долгов это даже и немного.

Сирийская армия и курдские формирования обвиняют Турцию в нарушении перемирия на севере Сирии. Россия направляет в Сирию новые подразделения военной полиции: тут объясняется, что это такое и зачем она там, а сколько эти орлы стоят, никто даже и не спрашивает.

Про настоящих орлов известно больше: сибирских орнитологов, изучающих пути миграции степных орлов с помощью GPS-датчика, разорила орлица Мин. По дороге на юг она умудрилась облететь все мобильные вышки в Казахстане, и вышла на связь только в Иране, начав отправлять оттуда координаты за весь путь. А в Иране смски недешевые, и годовой бюджет, выделенный орлам на смс, закончился за 9,5 месяцев. Объявлен сбор.

Новости преступного мира

В Москве арестован очередной обвиняемый в госизмене. Как именно изменил Родине Алексей Валуев, не известно, все секретно. Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан говорит, что охранник в “Лефортово” угрожал ему пистолетом.

Арестован подозреваемый в краже очередной партии личных данных заемщиков Сбербанка, но в этом деле много непонятного.

Сотрудник ядерного центра в Сарове получил три с лишним года колонии за майнинг на рабочем месте.

Иркутскому полицейскому, который избил задержанного до разрыва желудка, дали такой же срок, но условно.

Грузия экстрадировала в Россию хакера Ярослава Сумбаева – в России его считают заказчиком убийства следователя из Подмосковья.

Бывший мэр Славянска Неля Штепа отсудила в ЕСПЧ 3600 евро у властей Украины за слишком долгое содержание в СИЗО (она провела там три года, и решения суда по ее делу пока нет). Когда Славянск находился в руках россиянина Стрелкова-Гиркина, Штепа как-то не сразу определилась, с кем она – с Украиной или с Гиркиным.

В Запорожье неизвестный с ножом напал на защитницу прав ромов Анжелику Белову. Она в реанимации.

Странные сближения: Великобритания и Китай

Премьер Великобритании Борис Джонсон предложит провести досрочные парламентские выборы 12 декабря, если ЕС даст отсрочку по брекзиту до 31 января. (Этот вопрос сегодня должны решить в Брюсселе, Дональд Туск не против).

Мигранты, погибшие в грузовике-рефрижераторе на востоке Англии, были гражданами Китая. “Би-би-си” в этой связи публикует истории двух беженцев из Афганистана и Сирии, попавших на территорию Великобритании таким же образом: первая и вторая, очень страшно.

Премию Сахарова получил уйгурский правозащитник Ильхам Тохти, отбывающий пожизненное наказание в Китае по обвинению в сепаратизме.

“Би-би-си” создала версию своего сайта в даркнете – чтобы его могли читать в странах, где “Би-би-си” по цензурным соображениям заблокирована (в том числе и в Китае).

Шесть ссылок

Писатели. Эссе Валерия Шубинского о Свифте и Дефо из его нового сборника “Старая книжная полка. Секреты знакомых книг” (изд-во Фонд “Дом детской книги”). Или рассказ о жизни Дорис Лессинг, лауреата Нобелевской премии за 2007 год.

Эссе Валерия Шубинского о Свифте и Дефо из его нового сборника “Старая книжная полка. Секреты знакомых книг” (изд-во Фонд “Дом детской книги”). Или рассказ о жизни Дорис Лессинг, лауреата Нобелевской премии за 2007 год. Книги. Хороший разговор с Владимиром Шинкаревым о любви слова и изображения, выборе между Пильняком и Гамсуном и чтении “Трех мушкетеров” в гостях. Или веселое эссе Ольги Эйдельман о “Графе Монте-Кристо”.

Хороший разговор с Владимиром Шинкаревым о любви слова и изображения, выборе между Пильняком и Гамсуном и чтении “Трех мушкетеров” в гостях. Или веселое эссе Ольги Эйдельман о “Графе Монте-Кристо”. Террор и насилие. Целый эпос о том, как петербургские архивисты судятся с ФСБ за доступ к делам репрессированных. Или фрагмент из книги социолога Чарльза Тилли “От мобилизации к революции”, посвященный анализу применения насилия в конфликтах работников и работодателей в Америке (изд-во ВШЭ).

Искренне Ваши,

Семь Сорок