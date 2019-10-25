Навыки выживания в диком лесу

Доброе утро!
Останки испанского диктатора Франко вынесли из мемориала Долина Павших и перезахоронили в семейной могиле на кладбище под Мадридом. Почему это так важно, читайте здесь, а главные новости вот:
- Приставы начали исполнительное производство в отношении Навального, сторонники Навального в регионах сообщают о блокировке личных банковских счетов.
- Константин Малофеев, известный своей поддержкой пророссийских сепаратистов на востоке Украины, подрядился привлекать инвестиции в африканские страны.
- Премьер Великобритании предлагает провести досрочные выборы в декабре, если ЕС согласится отсрочить брекзит до 31 января.
- Мигранты, чьи тела были обнаружены в грузовике на востоке Англии, были гражданами Китая.
Террористы, экстремисты и примкнувшие к ним навальнисты
- Люблинский суд Москвы заочно арестовал Сергея Гаврилова – обвиняемого по делу "Нового величия", который уехал в Украину, сбежав из-под домашнего ареста. Гаврилова объявили в розыск. Обвиняемых по делу “Нового величия” арестовали в марте 2018 года – им вменяют создание экстремистского сообщества, все свидетельства существования которого были созданы агентом ФСБ.
- Дело “Сети” имеет похожую фабулу, только участники жили не в Москве, а в Пензе и Петербурге, и вменяют им не экстремизм, а терроризм (проявившийся, в частности, в том, что участники “Сети” “незаконно овладели навыками выживания в диком лесу”). Почитайте разговор с отцом одного из обвиняемых, Юлия Бояршинова, он того стоит.
- Еще одна “террористическая группа” – горстка маргиналов-монархистов из Калининграда “Балтийский авангард русского сопротивления” (БАРС). Барсовцы два с лишним года сидят в СИЗО. Единственное публично замеченное проявление их “терроризма” состоит в том, что они предлагали вернуть Калининграду историческое название. Эти “террористы” придерживались националистических взглядов – но и националисты теперь не у дел: московская мэрия впервые за 11 лет запретила им проводить “Русский марш” (даже в Люблино нельзя).
- Замглавы “Комитета за гражданские права” Андрей Маяков арестован по обвинению в мошенничестве (типа брал деньги у осужденных, давая им заведомо невыполнимые обещания). Три года назад его осудили по аналогичному делу. Маяков вину не признает и называет дело провокацией против “Комитета”.
- Приставы открыли на Навального исполнительное производство из-за неуплаченной госпошлины в 24 тысячи рублей по проигранному иску в связи с “Картошечкой Росгвардии”. Сторонники Навального в регионах сообщают о блокировках личных счетов: самый крупный отрицательный баланс на счете – около 100 миллиардов рублей – обнаружила сотрудница штаба политика в Екатеринбурге Виктория Райх. Мало кому доводилось видеть такую сумму у себя счету, пусть и со знаком минус.
- Сокамерники в ИВС призывают фигурантов “московского дела” Владимира Емельянова и Егора Лесных признать вину – об этом обвиняемые рассказали членам ОНК. Адвокат Андрея Баршая сообщил, что его подзащитного склоняют к тому же.
- Если вас от всех этих сообщений охватила злость, то почитайте, как со своей злостью справляются бывшие обвиняемые по “московскому делу”.
Суверенное развитие
Основатель телеканала “Царьград” Константин Малофеев, известный своими инвестициями в так называемые “ДНР” и “ЛНР”, а также в болгарскую организацию “Русофилы”, возглавил созданное в сентябре Международное агентство суверенного развития. Эта контора уже стала консультантом правительств Нигера, Гвинеи и Демократической Республики Конго – она обещает привлечь в эти страны 2,5 млрд долларов, но где она их возьмет, Малофеев не говорит. На фоне 20 млрд долларов прощенных Африке долгов это даже и немного.
Сирийская армия и курдские формирования обвиняют Турцию в нарушении перемирия на севере Сирии. Россия направляет в Сирию новые подразделения военной полиции: тут объясняется, что это такое и зачем она там, а сколько эти орлы стоят, никто даже и не спрашивает.
Про настоящих орлов известно больше: сибирских орнитологов, изучающих пути миграции степных орлов с помощью GPS-датчика, разорила орлица Мин. По дороге на юг она умудрилась облететь все мобильные вышки в Казахстане, и вышла на связь только в Иране, начав отправлять оттуда координаты за весь путь. А в Иране смски недешевые, и годовой бюджет, выделенный орлам на смс, закончился за 9,5 месяцев. Объявлен сбор.
Новости преступного мира
- В Москве арестован очередной обвиняемый в госизмене. Как именно изменил Родине Алексей Валуев, не известно, все секретно. Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан говорит, что охранник в “Лефортово” угрожал ему пистолетом.
- Арестован подозреваемый в краже очередной партии личных данных заемщиков Сбербанка, но в этом деле много непонятного.
- Сотрудник ядерного центра в Сарове получил три с лишним года колонии за майнинг на рабочем месте.
- Иркутскому полицейскому, который избил задержанного до разрыва желудка, дали такой же срок, но условно.
- Грузия экстрадировала в Россию хакера Ярослава Сумбаева – в России его считают заказчиком убийства следователя из Подмосковья.
- Бывший мэр Славянска Неля Штепа отсудила в ЕСПЧ 3600 евро у властей Украины за слишком долгое содержание в СИЗО (она провела там три года, и решения суда по ее делу пока нет). Когда Славянск находился в руках россиянина Стрелкова-Гиркина, Штепа как-то не сразу определилась, с кем она – с Украиной или с Гиркиным.
- В Запорожье неизвестный с ножом напал на защитницу прав ромов Анжелику Белову. Она в реанимации.
Странные сближения: Великобритания и Китай
- Премьер Великобритании Борис Джонсон предложит провести досрочные парламентские выборы 12 декабря, если ЕС даст отсрочку по брекзиту до 31 января. (Этот вопрос сегодня должны решить в Брюсселе, Дональд Туск не против).
- Мигранты, погибшие в грузовике-рефрижераторе на востоке Англии, были гражданами Китая. “Би-би-си” в этой связи публикует истории двух беженцев из Афганистана и Сирии, попавших на территорию Великобритании таким же образом: первая и вторая, очень страшно.
- Премию Сахарова получил уйгурский правозащитник Ильхам Тохти, отбывающий пожизненное наказание в Китае по обвинению в сепаратизме.
- “Би-би-си” создала версию своего сайта в даркнете – чтобы его могли читать в странах, где “Би-би-си” по цензурным соображениям заблокирована (в том числе и в Китае).
Шесть ссылок
- Писатели. Эссе Валерия Шубинского о Свифте и Дефо из его нового сборника “Старая книжная полка. Секреты знакомых книг” (изд-во Фонд “Дом детской книги”). Или рассказ о жизни Дорис Лессинг, лауреата Нобелевской премии за 2007 год.
- Книги. Хороший разговор с Владимиром Шинкаревым о любви слова и изображения, выборе между Пильняком и Гамсуном и чтении “Трех мушкетеров” в гостях. Или веселое эссе Ольги Эйдельман о “Графе Монте-Кристо”.
- Террор и насилие. Целый эпос о том, как петербургские архивисты судятся с ФСБ за доступ к делам репрессированных. Или фрагмент из книги социолога Чарльза Тилли “От мобилизации к революции”, посвященный анализу применения насилия в конфликтах работников и работодателей в Америке (изд-во ВШЭ).
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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