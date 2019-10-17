Доброе утро!

Сегодня в Брюсселе открывается саммит Евросоюза, на котором предполагалось одобрить новое соглашение с Великобританией о ее выходе – возможно, это и произойдет, хотя вечером документ был не готов и надоевшая всем неопределенность сохранялась. Определенно можно сказать следующее:

Арестованы пятеро новых обвиняемых по “московскому делу”.

В колонии №9 в Соликамске один заключенный покончил с собой, другой – попытался.

Конгресс США осудил вывод американских войск из Сирии, сегодня госсекретарь и вице-президент США встречаются с Эрдоганом.

В Барселоне демонстранты поджигают машины и строят баррикады.

“Московское дело” ощерилось

Четверо из новых обвиняемых по “московскому делу” – Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов – отправлены решениями московских судов в СИЗО, пятый – Александр Мыльников – помещен под домашний арест. 27-летний Владимир Емельянов – сирота, он живет с 74-летней бабушкой и прабабушкой, которой 91 год. Что будет с ними после его ареста, не очень понятно. Сам он страдает астмой, но в СИЗО его посадили в камеру с курильщиками и переводить в другую отказываются.

Мосгорсуд рассматривал жалобы на продление домашнего ареста студенту ВШЭ и видеоблогеру Егору Жукову и рэперу Самариддину Раджабову. Жалобы не удовлетворили. Вот здесь присутствовавший на суде рэпер Оксимирон говорит о своих впечатлениях: “Без мата тяжело сказать”.

Рассмотрев апелляцию прокуратуры, Мосгорсуд все же не стал лишать родительских прав супругов Хомских, которые пришли с детьми на одну из летних акций. Ранее это отказался делать Никулинский суд Москвы, но прокуратура настаивала, что детям будет лучше в детдоме, чем у таких родителей.

Московский арбитраж вернул компании “Флайавто” миллиардный иск к ФБК: Суд предложил компании доказать, что в ее автопарке более 60 автомобилей и что она получала заказы и отменяла их.

Путин подписал закон, разрешающий полиции выносить обязательные предостережения гражданам, и поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете – хочет и там ее “духовно-нравственно” воспитывать.

В исправительной колонии

Заключенный ИК-9 в Соликамске Пермской области Иван Жужгов покончил с собой из-за издевательств, другой заключенный вскрыл себе вены в камере штрафного изолятора и сейчас находится в реанимации. Об этом сообщает основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. В конце сентября тот же Осечкин опубликовал видеозапись, на которой двое сокамерников пытали и изнасиловали заключенного ИК-9.

Петрозаводская журналистка Алла Константинова, автор текстов о пытках в ИК-9 в Карелии, обнаружила за собой слежку. За рулем автомобиля, который она заметила неподалеку от своего дома, был начальник колонии Иван Савельев, рядом с ним – его заместитель Иван Ковалев.

Ярославский областной суд перевел из СИЗО под домашней арест бывшего сотрудника ИК-1 Сергея Ефремова. Его обвиняют по делу об избиении заключенного Евгения Макарова. Видео пыток в июле 2018 года опубликовала "Новая газета".

В Таджикистане к 25-летию Конституции помилуют более 20 тысяч человек – это станет самой массовой амнистией в истории страны.

И почитайте интервью с матерью израильтянки, приговоренной в России к 7,5 годам колонии за “контрабанду” 9,5 граммов гашиша.

Расследования

10 октября в Демократической республике Конго разбился самолет Ан-72 с российскими пилотами и бортинженерами из Украины и Казахстана. Тимур Олевский заинтересовался пилотами, которых ранее уже задерживали в разных странах, и выяснил, как человек по имени Вагран Симонян организовал сеть теневых авиаперевозок в Африке. Очень интересно.

Мнимая гибель “повара Путина” Евгения Пригожина, которая долго обсуждалась в Telegram в связи с этой авиакатастрофой, похоже, была фейком, зачем-то созданным телеграм-каналом из пригожинской же медиа-империи.

Радио Свобода добавляет новые черты к портрету Анны Богачевой (она же Анна Тригга), которую во вторник задержали в Минске по запросу США, а потом отпустили. Богачева работает на Пригожина и возможно, была причастна к созданию в Македонии англоязычного клона пригожинской медиа-империи.

Рамзан Кадыров ответил на расследование “Новой газеты” о масштабных репрессиях в его окружении: говорит, что это “тысячепроцентная ложь”.

“Не будь дураком!”

В Турции за критику военной операции в Сирии арестованы 24 человека.

Палата представителей Конгресса США в специальной резолюции осудила решение президента Трампа о выводе американских войск из Сирии – Трамп отреагировал “нервным срывом”, как выразилась лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси (ну то есть он ругался). На пресс-конференции после встречи с президентом Италии Трамп сказал, что не видит проблемы в том, что сирийская армия при помощи России защищает курдов, что курды “не ангелы”, а всю Турцию можно “отключить от электричества”. На фоне его письма Эрдогану, текст которого обнародовали американские медиа, все эти заявления кажутся вполне ожидаемыми. А текст такой: “Не будь суровым парнем. Не будь дураком!”

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео вылетели в Турцию, где проведут переговоры с президентом Эрдоганом по поводу его вторжения в Сирию.

Украина-гейт

В Палате представителей продолжают собирать информацию по “украинскому делу”. Сотрудник Госдепартамента Джордж Кент рассказал законодателям, что администрация Трампа велела ему “держаться в тени” в том, что касается деятельности “троих амиго”, взявших на себя контроль над внешней политикой в отношении Украины. “Трое амиго” – это министр энергетики Рик Перри, посол США в ЕС Гордон Сондленд и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Сондленд даст показания Конгрессу, несмотря на запрет Госдепартамента.

Арестован еще один человек из окружения личного адвоката Трампа – это американский бизнесмен Дэвид Коррейа, его подозревают в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Российско-американское

Россия много кредитовала Венесуэлу, платить по кредитам нечем, и одно из решений проблемы – передать под контроль “Роснефти” государственную нефтедобывающую компанию Petroleos de Venezuela (PDVSA). Беда только в том, что в США эту компанию и ее американскую “дочку” считают активом “альтернативного” лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо. Будет сложно.

Троих сотрудников посольства США в России сняли с поезда в окрестностях Нёноксы. Посольство США в России утверждает, что дипломаты находились в официальной поездке и сообщили о ней в Минобороны России, а Минобороны говорит, что те известили о поездке в Архангельск, а не в Северодвинск и дальше.

Бессмысленный и беспощадный

Жители Архангельска попытались устроить самосуд над “маньяком” (ну, они так считали) – теперь их обвиняют в похищении человека.

Жители Красноярска устроили “народный сход”, опасаясь, что дело об избиении до смерти местного жителя замнут высокопоставленные родители одного из подозреваемых в убийстве (он арестован).

В Кировской области полицейский сбил насмерть шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на дорогу. Теперь в крови ребенка нашли алкоголь, и это уже второй такой случай в России.

В Гонконге одного из лидеров протеста избили молотками.

В Барселоне демонстранты поджигают машины и строят баррикады, их задерживают.

И только северокорейский вождь мирно гарцует на белой лошади, заглядение.

Шесть ссылок

Литературное. Фрагменты из переписки Тургенева, подобранные и откомментированные Кириллом Зубковым. Или отрывок из книги Франсиса Понжа “Проэмы” (изд-во Яромира Хладика) с предисловием переводчика Валерия Кислова.

Фрагменты из переписки Тургенева, подобранные и откомментированные Кириллом Зубковым. Или отрывок из книги Франсиса Понжа “Проэмы” (изд-во Яромира Хладика) с предисловием переводчика Валерия Кислова. Русские эмигранты. “Особенность русского эмигрантского комикса в королевстве Югославия заключается в том, что он вобрал в себя как русскую, так и сербскую составляющую” – истории про супергероя Зигомара, который сражался с Фантомасом, и другие поразительные вещи (с картинками). Или рассказ о русском инженере Иване Пупыреве, который научил гугл-телефоны понимать жесты хозяина.

“Особенность русского эмигрантского комикса в королевстве Югославия заключается в том, что он вобрал в себя как русскую, так и сербскую составляющую” – истории про супергероя Зигомара, который сражался с Фантомасом, и другие поразительные вещи (с картинками). Или рассказ о русском инженере Иване Пупыреве, который научил гугл-телефоны понимать жесты хозяина. Грибы и препараты. Отрывок из книги Роберта Хофрихтера “Таинственная жизнь грибов: Удивительные чудеса скрытого от глаз мира” (изд-во “КоЛибри”). Или ликбез о том, почему зарегистрированные в последнее время лекарства от рака могут оказаться бесполезными.

Искренне Ваши,

Семь Сорок