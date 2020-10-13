Газ в глаза пенсионерам

Доброе утро!

Мэрия Москвы закупает сотню новых автозаков почти за 500 миллионов рублей – не пандемией единой живет Россия. Беларусь, впрочем, тоже:

В Минске жестоко разогнали марш пенсионеров. Вечером разгневанные граждане устроили акции во дворах. В воскресенье по всей стране задержали 713 человек.

Евросоюз согласовал санкции в отношении России в связи с отравлением Навального и договорился о включении Лукашенко в белорусский санкционный список.

Против участников акций в Хабаровске возбудили дело по “дадинской” статье.

В Бишкеке повторно введен режим чрезвычайного положения.

Пенсионеры, баня и 71 полномочие

В понедельник в Минске силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против пенсионеров, вышедших на улицы в знак протеста против жестокого разгона воскресной акции (по данным МВД Беларуси, в воскресенье по всей стране были задержаны 713 человек). Акции пенсионеров состоялись и в других городах Беларуси, там тоже были задержания. Первый заместитель начальника белорусского МВД пригрозил применить против митингующих боевое оружие. Вечером в понедельник во многих районах Минска прошли локальные акции протеста.

Главы МИД стран-членов ЕС договорились о введении санкций против Александра Лукашенко, поскольку вместо ожидавшегося диалога с оппозицией он усиливает террор против участников мирных акций.

Вероятно, сам Лукашенко так не считает: во-первых, в понедельник в телеграм-канале “Пул первого” появилось короткое видео, на котором он говорит троим людям при галстуках, что готов передать 71 президентское полномочие другим органам власти; а во-вторых, он ведь пообщался в субботу с политзаключенными в СИЗО – это ли не диалог! Более того: как стало известно адвокату арестованного политтехнолога Виталия Шклярова Антону Гашинскому, после встречи с Лукашенко арестованных свозили в баню! Вот его подробный рассказ: на встрече с Лукашенко, как выясняется, присутствовал и Сергей Тихановский, а “решения по остальным политическим заключенным уже приняты”. Что это значит, Гашинский не пояснил.

Светлана Тихановская заявила, что диалог под дулом автомата вести нельзя и призвала белорусов продолжать акции протеста. Член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко напоминает, что политзаключенные, с которыми Лукашенко обсуждал в субботу конституционную реформу, содержатся в нечеловеческих условиях. Координатор избирательного штаба Бабарико Иван Кравцов (сейчас он находится в Киеве) считает визит Лукашенко в СИЗО КГБ “неуклюжим пиар-ходом” и очередной попыткой обмана.

Российская жизнь

Евросоюз продлил на год санкции в отношении России из-за применения химического оружия (они действуют в отношении девяти человек, пять из которых связаны с сирийскими властями, а четверо причастны к отравлению Скрипалей в Солсбери). Главы МИД стан-членов ЕС согласовали введение новых санкций в связи с отравлением Алексея Навального – в среду они должны вступить в силу.

В Хабаровске против трех участников акций в поддержку Сергея Фургала возбуждено уголовное дело по “дадинской” статье о неоднократном нарушении порядка проведения акций. Кроме того, возникло уголовное дело о насилии в отношении полицейского, один из участников акции арестован на 20 суток, еще одного дважды оштрафовали на 15 тысяч рублей – отдельно за участие в митинге и за участие в шествии. В минувшую субботу полиция впервые за три месяца применила силу к участникам хабаровских протестов.

В Новгородской области суд оштрафовал заведующего хирургическим отделением Окуловской районной больницы Юрия Коровина на 50 тысяч рублей за фотографию, на которой он снят на рабочем месте без маски. Коллеги считают, что истинная причина – его сотрудничество с независимым профсоюзом “Альянс врачей”.

Суд в Петербурге приговорил к восьми годам и одному месяцу колонии убийцу ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Его судили по статье “убийство без отягчающих причин”, убийство квалифицировали как бытовое, хотя Григорьева получала угрозы от гомофобного движения “Пила против ЛГБТ”.

В московском СИЗО найдена мертвой арестованная по делу о наркотиках.

Родственники живущего в Австрии блогера Сайд-Хусейна Магомадова, который выступал с критикой чеченских властей, прокляли его в специальном видеообращении.

В Нижегородской области неизвестный обстрелял автобус, погибли четыре человека. Сам он скрылся.

В Петербурге арестованы медики, которых обвиняют в хищении дорогих препаратов для больных раком и перепродаже их на черном рынке. В феврале МВД сообщало о раскрытии похожей схемы в Москве.

Хроники пандемии

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 13 592 – этот показатель превышает 13 тысяч второй день подряд. В одной только Москве выявлено 4395 новых случая, в Петербурге – 538. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 312 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 22 722 человек (+125 за сутки). За день в Москве скончались еще 58 человек.

Путин решил организовать межведомственную комиссию Совбеза РФ, которая создаст национальную систему защиты от новых инфекций. Комиссию возглавил Дмитрий Медведев.

Вторая волна пандемии оказалась сильнее первой по всему миру: в Великобритании сейчас больше госпитализированных, чем марте; в Украине больницы переполнены (вот репортаж). Первое место в ЕС по числу инфицированных на сто тысяч населения закрепилось за Чехией – в стране со среды закрываются все школы и рестораны, собираться можно не больше, чем по шесть человек, распитие спиртного в общественных местах запрещено. Ранее похожие ограничения были введены в Словакии.

Другие битвы

Президент Кыргызстана повторно ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке, поскольку парламент не рассмотрел этот вопрос в течение трех дней.

Армения и Азербайджан продолжают нести потери и в дни "перемирия". Вот разговор с американскими политологами о перспективах дипломатического урегулирования конфликта.

По данным ЦИК Таджикистана, Эмомали Рахмон победил на президентских выборах с 90,92% голосов. Будет президентствовать еще семь лет.

В Словакии лидер Народной партии Мариан Котлеба приговорен к четырем годам за использование нацистской символики; в фейсбуке запретили отрицать Холокост.

В Сенате США начались слушания по кандидатуре Эми Барретт на пост судьи Верховного суда США. В своей речи она сказала, что верит в силу молитвы. Аминь.

И наконец премия по экономике

Лауреатами премии Шведского банка памяти Альфреда Нобеля стали американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон – за усовершенствование теории аукционов и изобретение их новых форматов. Суть их открытий понятно объясняется здесь.

Шесть ссылок

Литература. Три века детского чтения в России: идеи, споры, книги, журналы, иллюстрации и пр. Или виньетка Александра Жолковского о поэте Льве Лосеве – особенно интересно будет тем, кто хорошо помнит роман Каверина “Два капитана”.

Три века детского чтения в России: идеи, споры, книги, журналы, иллюстрации и пр. Или виньетка Александра Жолковского о поэте Льве Лосеве – особенно интересно будет тем, кто хорошо помнит роман Каверина “Два капитана”. Классики модерна. Фрагмент из книги Петера Сонди “Теория современной драмы”, посвященный театру Эрвина Пискатора. Или ликбез по творчеству Марка Ротко.

Фрагмент из книги Петера Сонди “Теория современной драмы”, посвященный театру Эрвина Пискатора. Или ликбез по творчеству Марка Ротко. Философическое. Очерк Рустама Галанина о Диогене Аполлонийском – не самом известном античном мыслителе, жившем в V в. до н.э. Или отрывок из книги Даниэля Деннета “Опасная идея Дарвина: эволюция и смысл жизни” (вышла в НЛО).

Очерк Рустама Галанина о Диогене Аполлонийском – не самом известном античном мыслителе, жившем в V в. до н.э. Или отрывок из книги Даниэля Деннета “Опасная идея Дарвина: эволюция и смысл жизни” (вышла в НЛО). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

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Семь Сорок