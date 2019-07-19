Больше тысячи мертвых душ

Добрый день!
Путин остался недоволен ликвидацией последствий наводнения в Иркутской области. Против иркутских чиновников в связи с гибелью 25 человек возбуждено уголовное дело. В ходе поездки по пострадавшим районам российский президент пообщался, как водится, с мальчиком. Путин спросил шестилетнего Матвея Сафронова из Тулуна, собирается ли тот в садик. Максим ответил: “Он утонул”. А новости такие:
- На шестой акции в поддержку незарегистрированных независимых кандидатов в Мосгордуму всех призвали прийти на субботний митинг на Сахарова. Соболь подала жалобу в Мосгоризбирком.
- У московской гей-пары, воспитывающей двух усыновленных мальчиков, прошел обыск. Они находятся в отпуске за границей вместе с детьми и могут не вернуться в Россию.
- В Петербурге в подкидывании наркотиков молодому человеку сознались трое полицейских.
- Нидерланды признали частичную ответственность за трагедию в Сребреннице и будут выплачивать компенсации.
Московские невыборы
В Москве прошла шестая подряд массовая акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Вот репортаж за всю неделю: акции начались в воскресенье вечером и возобновлялись каждый день. Сегодня на проспекте Сахарова пройдет разрешенный митинг с тем же требованием. В связи с воскресной акцией 19-летний Максим Верхотуров подал заявление на полицейских, которые избили его дважды за один вечер.
Одна из кандидатов, которым было отказано в регистрации, Любовь Соболь, подала жалобу в Мосгоризбирком. Более тысячи москвичей написали заявления с требованием признать их подписи подлинными – такие бумаги собирали 11 кандидатов, которым было отказано в регистрации.
И вот еще загадочная история про дымовую шашку, брошенную на митинге в понедельник. По делу о шашке на трое суток посадили двух молодых москвичей, но корреспондент “Медузы” своими глазами видела, что шашку бросал совсем другой человек. Она нашла его – это руководитель благотворительного фонда “Антошка”.
Выборы в Верховную Раду Украины
Голосование состоится в воскресенье. Оно пройдет по смешанной системе, здесь объясняется, как эта система работает и как ее обманывают.
Вот интервью спикера старой Верховной Рады Андрея Парубия, в котором он оценивает работу украинского парламента при Порошенко. Здесь депутат Мустафа Найем, избравшийся в Раду после очень эффективной журналистской работы на Майдане, рассказывает, как ему жилось в депутатской шкуре последние пять лет. А чем живет предвыборный Киев, читайте здесь.
В последний рабочий день перед голосованием в компаниях, связанных с экс-президентом Петром Порошенко, прошли обыски. А руководителю украинского подразделения российского государственного агентства "РИА Новости" Кириллу Вышинскому суд продлил арест на три месяца.
Судебно-полицейское
- У гей-пары, воспитывающей двух усыновленных мальчиков в Москве, прошли обыски. Сами они вместе с детьми находятся в отпуске за границей и, по словам адвоката, могут не вернуться в Россию. К чему может привести охота на гей-пары, взявшие приемных детей, подробно объясняется здесь.
- В Петербурге после задержания двух росгвардейцев за подбрасывание наркотиков с требованием выкупа явку с повинной оформили трое полицейских. Они подбросили вещества молодому человеку и попросили 500 тысяч рублей за то, что “забудут” об этом. Полицейские, вероятнее всего, читали ВК своей жертвы, потому что знали, что деньги у него есть и что он направляется на встречу с девушкой. “Секса с Лизой не будет”, – сказали они ему.
Еще про интернет
- В Казахстане операторы связи требуют, чтобы пользователи дали им доступ к зашифрованной информации на устройствах. Что это значит, разбирается тут.
- “Би-би-си” публикует крайне занимательный рассказ о том, какие заказы делают российские спецслужбы своему тайному подрядчику по исследованию интернета: хотят деанонимизировать пользователей Tor, собирают информацию о пользователях соцсетей, пытаются поломать торренты, поставив их себе на службу, читают электронную почту и др.
- В Италии задержан криптовалютный трейдер из России. Его считают связанным с Александром Винником, задержанным в Греции. Чем известен Винник, выдачи которого добиваются сразу три государства, объясняется здесь (отмывание денег через криптовалютную биржу).
Вокруг света
- Иран задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе – якобы за “несоблюдение международных законов”. Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что на самом деле иранские власти захватили в пятницу два британских судна.
- По данным РБК, брат президента Молдовы стал бизнес-партнером сына российского генпрокурора. Дружат Додон и Чайка, крепнет российско-молдавская дружба.
- Правительство Нидерландов признало частичную ответственность за резню в Сребренице и заплатит родным погибших.
- Премьер-министра Косова Рамуша Харадиная вызвали в Гаагу в Международный трибунал по бывшей Югославии в качестве подозреваемого. Он сразу же подал в отставку.
Ссылки для чтения
- Лунная годовщина. Сегодня исполнилось 50 лет высадке человека на Луне, хотя вот здесь вам объяснят, что не сегодня, а завтра. Или еще, на выбор, хороший рассказ о том, почему СССР проиграл США лунную гонку, интервью проектировщика двигателей “Аполлона-11” Ричарда Вайса, лунная программа будущего, какой ее видят нынешние молодые ученые. О том, что удалось узнать благодаря экспедициям на Луну, здесь рассказывает геолог Александр Базилевский.
- Литература. Что такое метареализм, на примере стихов Ивана Жданова, Александра Еременко и Алексея Парщикова – объясняет Кирилл Корчагин. Здесь о современной русской поэзии рассуждает литературовед Илья Кукулин, провозглашает наступление новой эпохи.
- Окололитературное. Отрывок из книги Сары Вайнмайн “Подлинная жизнь Лолиты” (изд-во Individuum), в которой по судебным документам восстановлена история похищения и освобождения 11-летней школьницы из Нью-Джерси (автор считает ее прототипом Лолиты, потому что как же можно без прототипа?)
- Околофилософское. Новый выпуск “Новой этики” (отличный!) посвящен “новой праздности”: роботы лишают нас работы (на самом деле из-за них ее только больше), нелепые профессии цифровой эпохи (постить в фейсбучек), каким будет мир, где не стыдно быть бездельником. Или вот отрывок из книжки очень консервативного литовского философа и богослова Антанаса Мацейны (1908–1987) “Падение буржуазии” (изд-во Владимир Даль).
- Художества. Наконец-то переведена на русский статья Поля Валери “Завоевание вездесущности”, цитата из которого стоит эпиграфом к беньяминовскому “Произведению искусства в эпоху технической воспрозводимости”. Или любопытный рассказ о том, каким художником был польский национальный герой всех времен Тадеуш Костюшко.
- Долгоправители. Рассказ о политической карьере Александра Лукашенко, который уже четверть века возглавляет Беларусь. Давид Бен-Гурион был первым премьер-министром Израиля и занимал эту должность суммарно дольше всех – пока к власти не пришел Биньямин Нетаньяху: здесь рассказывается, как у него это получилось.
- Злободневное. Россияне убеждены, что китайцы хищнически вырубают их лес. На самом деле китайцы делают только то, что им разрешают российские власти, как это происходит, рассказано тут. Или вот разговор с фотографом Валерием Щеколдиным, который с 1980-х годов снимал детей в психоневрологических интернатах.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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