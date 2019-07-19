Больше тысячи мертвых душ

Добрый день!

Путин остался недоволен ликвидацией последствий наводнения в Иркутской области. Против иркутских чиновников в связи с гибелью 25 человек возбуждено уголовное дело. В ходе поездки по пострадавшим районам российский президент пообщался, как водится, с мальчиком. Путин спросил шестилетнего Матвея Сафронова из Тулуна, собирается ли тот в садик. Максим ответил: “Он утонул”. А новости такие:

На шестой акции в поддержку незарегистрированных независимых кандидатов в Мосгордуму всех призвали прийти на субботний митинг на Сахарова. Соболь подала жалобу в Мосгоризбирком.

У московской гей-пары, воспитывающей двух усыновленных мальчиков, прошел обыск. Они находятся в отпуске за границей вместе с детьми и могут не вернуться в Россию.

В Петербурге в подкидывании наркотиков молодому человеку сознались трое полицейских.

Нидерланды признали частичную ответственность за трагедию в Сребреннице и будут выплачивать компенсации.

Московские невыборы

В Москве прошла шестая подряд массовая акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Вот репортаж за всю неделю: акции начались в воскресенье вечером и возобновлялись каждый день. Сегодня на проспекте Сахарова пройдет разрешенный митинг с тем же требованием. В связи с воскресной акцией 19-летний Максим Верхотуров подал заявление на полицейских, которые избили его дважды за один вечер.

Одна из кандидатов, которым было отказано в регистрации, Любовь Соболь, подала жалобу в Мосгоризбирком. Более тысячи москвичей написали заявления с требованием признать их подписи подлинными – такие бумаги собирали 11 кандидатов, которым было отказано в регистрации.

И вот еще загадочная история про дымовую шашку, брошенную на митинге в понедельник. По делу о шашке на трое суток посадили двух молодых москвичей, но корреспондент “Медузы” своими глазами видела, что шашку бросал совсем другой человек. Она нашла его – это руководитель благотворительного фонда “Антошка”.

Выборы в Верховную Раду Украины

Голосование состоится в воскресенье. Оно пройдет по смешанной системе, здесь объясняется, как эта система работает и как ее обманывают.

Вот интервью спикера старой Верховной Рады Андрея Парубия, в котором он оценивает работу украинского парламента при Порошенко. Здесь депутат Мустафа Найем, избравшийся в Раду после очень эффективной журналистской работы на Майдане, рассказывает, как ему жилось в депутатской шкуре последние пять лет. А чем живет предвыборный Киев, читайте здесь.

В последний рабочий день перед голосованием в компаниях, связанных с экс-президентом Петром Порошенко, прошли обыски. А руководителю украинского подразделения российского государственного агентства "РИА Новости" Кириллу Вышинскому суд продлил арест на три месяца.

Судебно-полицейское

У гей-пары, воспитывающей двух усыновленных мальчиков в Москве, прошли обыски. Сами они вместе с детьми находятся в отпуске за границей и, по словам адвоката, могут не вернуться в Россию. К чему может привести охота на гей-пары, взявшие приемных детей, подробно объясняется здесь.

В Петербурге после задержания двух росгвардейцев за подбрасывание наркотиков с требованием выкупа явку с повинной оформили трое полицейских. Они подбросили вещества молодому человеку и попросили 500 тысяч рублей за то, что “забудут” об этом. Полицейские, вероятнее всего, читали ВК своей жертвы, потому что знали, что деньги у него есть и что он направляется на встречу с девушкой. “Секса с Лизой не будет”, – сказали они ему.

Еще про интернет

В Казахстане операторы связи требуют, чтобы пользователи дали им доступ к зашифрованной информации на устройствах. Что это значит, разбирается тут.

“Би-би-си” публикует крайне занимательный рассказ о том, какие заказы делают российские спецслужбы своему тайному подрядчику по исследованию интернета: хотят деанонимизировать пользователей Tor, собирают информацию о пользователях соцсетей, пытаются поломать торренты, поставив их себе на службу, читают электронную почту и др.

В Италии задержан криптовалютный трейдер из России. Его считают связанным с Александром Винником, задержанным в Греции. Чем известен Винник, выдачи которого добиваются сразу три государства, объясняется здесь (отмывание денег через криптовалютную биржу).

Вокруг света

Иран задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе – якобы за “несоблюдение международных законов”. Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что на самом деле иранские власти захватили в пятницу два британских судна.

По данным РБК, брат президента Молдовы стал бизнес-партнером сына российского генпрокурора. Дружат Додон и Чайка, крепнет российско-молдавская дружба.

Правительство Нидерландов признало частичную ответственность за резню в Сребренице и заплатит родным погибших.

Премьер-министра Косова Рамуша Харадиная вызвали в Гаагу в Международный трибунал по бывшей Югославии в качестве подозреваемого. Он сразу же подал в отставку.

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Семь Сорок