По слову Золотова

Доброе утро!

Сегодня Китай празднует 70-летие образования КНР после победы коммунистов над Гоминьданом. Грандиозный военный парад проходит на площади Тяньаньмэнь, где 30 лет назад расстреляли участников массовой студенческой демонстрации. Потом будут фейерверки, а в Гонконге, как водится, массовые протесты. В других частях света так:

Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту “московского дела” Павлу Устинову: вместо 3,5 лет колонии дали год условно.

По данным “Агоры”, 78% штрафов по закону о неуважении к власти назначено за неуважение к Путину.

26 врачей крупнейшего в России онкоцентра, НИИ им. Блохина, заявили о готовности уволится из-за конфликта с руководством.

Конгресс США запросил у личного адвоката Трампа Руди Джулиани документы об Украине. Трамп обвинил в госизмене главу комитета по разведке Палаты представителей.

Народнохозяйственное

Российские власти отрапортовали, что все лесные пожары в стране потушены. Можно было бы радоваться, если бы 26 врачей крупнейшего в России онкологического центра не заявили о готовности уволиться из-за конфликта с руководством и общим плачевным положением дел в клинике. Если есть желание еще почитать о плачевном состоянии, то вот отличный репортаж из поселка Териберка, который вы все полюбили после фильма Звягинцева “Левиафан”.

“Московское дело”

Мосгорсуд смягчил приговор актеру Павлу Устинову, которого признали виновным в “вывихе плеча” росгвардейцу Лягину: вместо 3,5 лет колонии ему дали год условно. Ранее именно такой срок порекомендовал для Устинова глава Росгвардии Виктор Золотов.

Видеозапись задержания Устинова, которую отказался смотреть судья Тверского районного суда Алексей Криворучко, в Мосгорсуде все-таки посмотрели. Но параллельно Мосгорсуд в специальном заявлении пожаловался на “откровенную травлю” судьи Криворучко и “недопустимую критику в адрес судебной системы”. Сам Устинов сказал, что “крови не хочет”, но будет обжаловать приговор, потому что невиновен. Вот интервью с ним.

Суд продлил домашний арест Сергею Фомину, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Воскресный митинг в поддержку политзаключенных офицеры МВД видеофиксировали под видом журналистов ТВЦ – об этом рассказали организаторы акции.

Главнооскорбляемый и его дочь

Правозащитная группа “Агора” проанализировала в специальном докладе полугодовую практику применения закона Клишаса о неуважении к власти и пришла к выводу, что 78% приговоров вынесено за высказывания в адрес Путина. Вот разговор с автором доклада адвокатом Станиславом Селезневым.

Закон о неуважении к власти применяется не только к авторам надписей на заборах, но и к СМИ, публикующим фотографии “проявлений неуважения”, поэтому из сообщений прессы теперь не понять, что именно пишут на заборах, но писателей исправно задерживают.

Сам Путин из Парижа, где он присутствовал на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, улетел в Ереван на заседание Высшего евразийского экономического совета.

Что же до предполагаемой старшей дочери Путина, которая, как сообщил Bloomberg, взялась тайно модерировать вопросы по созданию в России генно-модифицированного ребенка, то вот хорошая, понятная объяснялка, о каком эксперименте идет речь.

Другие дела

Чудесное освобождение. 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, который больше года провел в “Лефортово” по обвинению в госизмене, в пятницу поздно вечером отпустили под подписку о невыезде. Теперь все пытаются понять почему. Сын Кудрявцева полагает, что это произошло потому, что у отца обнаружили рак легких; адвокат Иван Павлов не исключает, что дело развалилось; правозащитница Зоя Светова указывает на решение ЕСПЧ, требовавшее от российских властей срочно освободить ученого в связи со смертельной опасностью, которой ему грозит заключение.

75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, который больше года провел в “Лефортово” по обвинению в госизмене, в пятницу поздно вечером отпустили под подписку о невыезде. Теперь все пытаются понять почему. Сын Кудрявцева полагает, что это произошло потому, что у отца обнаружили рак легких; адвокат Иван Павлов не исключает, что дело развалилось; правозащитница Зоя Светова указывает на решение ЕСПЧ, требовавшее от российских властей срочно освободить ученого в связи со смертельной опасностью, которой ему грозит заключение. Пытки. Заключенный ИК № 9 в Карелии Сергей Тарасов, который рассказал о пытках и перестал выходить на связь с адвокатом, выступил в суде, подтвердил сказанное и заявил, что от адвоката его заставили отказаться обманом и угрозами. Вот о чем идет речь. После сообщения Gulagu.net об изнасиловании заключенного “активистами” в колонии Соликамска Следственный комитет возбудил дело о халатности.

Заключенный ИК № 9 в Карелии Сергей Тарасов, который рассказал о пытках и перестал выходить на связь с адвокатом, выступил в суде, подтвердил сказанное и заявил, что от адвоката его заставили отказаться обманом и угрозами. Вот о чем идет речь. После сообщения Gulagu.net об изнасиловании заключенного “активистами” в колонии Соликамска Следственный комитет возбудил дело о халатности. Шаман. Якутский шаман Габышев, которому из-за обвинений в экстремизме не удалось дойти до Москвы, чтобы изгнать Путина, не советовал своим спутникам идти дальше, но они не послушались и в ближайшие дни планируют выдвинуться из Новосибирска на запад.

Якутский шаман Габышев, которому из-за обвинений в экстремизме не удалось дойти до Москвы, чтобы изгнать Путина, не советовал своим спутникам идти дальше, но они не послушались и в ближайшие дни планируют выдвинуться из Новосибирска на запад. Футбольные фанаты. Болельщик “Зенита” получил год колонии-поселения за участи в конфликте с ОМОНом из-за тесноты огороженной площадки для курения. Осужденный признал вину в насилии по отношению к представителю власти. По делу есть еще трое обвиняемых.

Послевыборное

Петербург. “Медуза” публикует интересное расследование о петербургском мордобое: независимых кандидатов и наблюдателей на муниципальных выборах били члены спортклубов, прикормленных муниципалитетами. Но и независимым тоже удалось в некоторых случаях заручиться поддержкой других спортсменов, так что будущее мирным не будет. В округах, где победила оппозиция, первым делом изгоняют Путина – в смысле его портреты.

США ввели первые санкции в связи с вмешательством в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году – в списки попали два связанных с Пригожиным человека, три связанных с ним же компании, а также яхта и три самолета, тоже пригожинских.

Конгресс против Трампа

Главы комитетов Палаты представителей, ведущие расследование в рамках процедуры импичмента, официально запросили у личного юриста Трампа Руди Джулиани все документы, касающиеся Украины. Стало известно, что автор жалобы на разговор Трампа с Зеленским, из-за которой все началось, даст показания Конгрессу. Имя этого сотрудника спецслужб не называется, из-за угроз со стороны властей ему предоставлена федеральная охрана.

Дональд Трамп в твиттере обвинил в госизмене главу комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа и предложил его арестовать (госизмена состояла, по мнению президента США, в том, что Шифф исказил какие-то его слова). Шифф интерпретирует эти обвинения так: "Президент верит, что ему богом даровано право разводить иностранных лидеров на помощь в его переизбрании".

The New York Times пишет (англ.) со ссылкой на источники, что Трамп просил о содействии в расследовании "украинского происхождения" расследования спецпрокурора Мюллера (видимо, в части, касающейся Манафорта) также премьера Австралии Скотта Моррисона.

Украина пытается от всего этого отстраниться: президент Зеленский выступил против публикации украинской версии его разговора с Трампом, бывший генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что встречался с Джулиани по вопросу о возможном расследовании деятельности Хантера Байдена в Украине, но сказал ему, что это дело находится в исключительной юрисдикции США.

Шесть ссылок

Биографическое. Очень любопытные заметки Михаила Мейлаха в связи со статьей Глеба Морева о том, как Бродский уезжал из СССР. Или интервью вдовы Аркадия Драгомощенко Зинаиды, в котором она рассказывает – в основном в цитатах из писем – о жизни Драгомощенко в Виннице. Или вот еще обаятельные воспоминания Владимира Скребицкого “Вспомним обаятельного человека” – об Александре Пятигорском.

Очень любопытные заметки Михаила Мейлаха в связи со статьей Глеба Морева о том, как Бродский уезжал из СССР. Или интервью вдовы Аркадия Драгомощенко Зинаиды, в котором она рассказывает – в основном в цитатах из писем – о жизни Драгомощенко в Виннице. Или вот еще обаятельные воспоминания Владимира Скребицкого “Вспомним обаятельного человека” – об Александре Пятигорском. Где Пятигорский – там и Мамардашвили. Фрагмент из его лекции “Возможный человек”, прочитанной 2 декабря 1988 г. (она включена в сборник выступлений, интервью и лекций Мамардашвили “Фигуры философии”, который вышел в “Рипол-классик”).

Фрагмент из его лекции “Возможный человек”, прочитанной 2 декабря 1988 г. (она включена в сборник выступлений, интервью и лекций Мамардашвили “Фигуры философии”, который вышел в “Рипол-классик”). Экономическая история. Большой и очень красивый материал о Ганзейском союзе, на протяжении пятисот лет определявшим морскую торговлю городов Северной Европы. Или отрывок из книги Теодора Шанина “Неудобный класс. Политическая социология крестьянства в развивающемся обществе: Россия, 1910-1925” (в начале 1970-х годов она вышла по-английски, и вот теперь есть русский перевод – в издательском доме “Дело”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок