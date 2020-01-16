Устал, но не уходит

Доброе утро!

Новокузнецкого активиста Игоря Горланова, обвиняемого по делу о неуважении к власти из-за видеоролика, в котором он рвет конституцию, отправили в кемеровскую психиатрическую больницу. Меж тем, по мнению некоторых экспертов, Путин в своем очередном послании сделал примерно то же самое, что и Горланов. Но все по порядку:

Президент России в послании к Федеральному Собранию предложил провести широкую (но пока не очень ясную) конституционную реформу.

Правительство Дмитрия Медведева вместе с Медведевым ушло в отставку.

Путин предложил в премьеры главу налоговой службы Михаила Мишустина.

Создана рабочая группа по внесению поправок в Конституцию РФ.

Что сказал Путин

Президент России пообещал выделить более триллиона рублей на повышение рождаемости, здравоохранение и социальные программы – в частности, обещал платить 466 тысяч рублей за рождение в том числе и первого ребенка, а уже рожденных кормить в младшей школе бесплатными обедами, что сразу же породило мем “спасибо деду за обеды”.

Здесь реалистичность этих обещаний оценивает экономист и регионовед Наталья Зубаревич, тут тщетность забот о повышении рождаемости объясняет демограф Анатолий Вишневский.

Предложенная Путиным конституционная реформа включает в себя:

расширение полномочий Госдумы (она получает право утверждать ключевых министров и премьера) и Совета Федерации (он советует президенту при назначении глав силовых ведомств и региональных прокуроров);

придание Госсовету (ныне совещательному органу, даже не упомянутому в основном законе) серьезных полномочий (каких конкретно – непонятно);

создание единой системы администрирования, то есть отмену автономии местных органов власти типа муниципальных советов;

запрет президенту иметь гражданство или вид на жительство в другой стране, повышение ценза его (или ее – чем черт не шутит) оседлости в России до 25 лет;

исключение слова “подряд” из нормы о том, что президент не может занимать должность больше двух сроков подряд;

наделение президента правом увольнять судей Конституционного суда при наделении этого суда дополнительными полномочиями;

ограничение приоритета международного права;

включение в Конституцию нормы о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума.

Все это предполагается вынести на не определенное в своей процедуре “всенародное голосование”, которое, как заверил Песков, не будет референдумом. Некоторый свет на то, как это может происходить, проливает социолог Константин Гаазе.

От слова – к делу

Через два часа после оглашения послания премьер Медведев объявил об отставке своего правительства. Путин отставку принял, предложив экс-партнеру по тандему не существующий пока пост зампредседателя Совета безопасности. Через некоторое время президент выдвинул в премьеры главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина (вот тут рассказано, кто это такой). Сегодня его утвердит в этой должности Госдума.

К вечеру была создана рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию – в нее вошли более 70 человек, в том числе писатель Прилепин, пианист Мацуев, прыгунья с шестом Исинбаева, фигуристка Роднина, космонавтка Терешкова, директора Эрмитажа и Третьяковки, кардиохирург Бокерия и другие крупные специалисты по конституционному праву.

Что все это значит

К вечеру у политологов сложился консенсус о том, что Путин объявил о “начале транзита власти”. Многие склонны считать, что он пойдет по “казахстанскому сценарию”, где елбасы Назарбаев удалился от власти, сохранив в своих руках серьезные рычаги контроля и влияния. Этот сценарий описан здесь.

Тем не менее, реализация этого сценария не обязательно пойдет так, как запланировано – эту мысль хорошо объясняет Екатерина Шульман. Экономист Сергей Алексашенко подчеркивает неопределенность, обтекаемость путинских формулировок, что предполагает готовность к неожиданным маневрам. Политолог Дмитрий Орешкин особое внимание уделяет предложенному Путиным уничтожению системы местного самоуправления, что превращает систему администрирования в непроницаемый для посторонних монолит.

У конституционных юристов и людей, непосредственно причастных к созданию российской конституции в ее нынешнем виде, предложения Путина вызвали больше всего вопросов. Их задают:

Профессор конституционного права Илья Шаблинский: зачем было отдельно говорить об ограничении действия норм международного права, если оно и так уже ограничено?

Бывший председатель Конституционной комиссии Олег Румянцев: приведет ли демонстрация готовности делиться властью к реальному демонтажу существующих отношений собственности и власти?

Один из авторов действующего основного закона Виктор Шейнис: как именно будет обосновываться конституционность и легитимность конституционной реформы?

Бывший помощник Ельцина по правовым вопросам Михаил Краснов: не является ли все предложенное исключительно декоративным жестом?

Кому не хватило – вот короткие комментарии еще десятка политологов и юристов, а тут обзор западных откликов.

А жизнь идет своим чередом

Минкомсвязи РФ опубликовало график учений по "изоляции рунета": блокировку зашифрованного трафика будут отрабатывать в марте.

Путин поручил правительству создать для Дальнего Востока специальную авиакомпанию и укомплектовать ее обновленными кукурузниками.

Московская прокуратура отсудила у Навального и еще семи оппозиционеров 2,4 млн рублей в порядке возмещения убытков, которые она понесла в связи с летними акциями протеста.

МДВ Мальты опубликовало сведения о лицах, получивших “инвестиционные паспорта” этой страны – в списках обнаружились бывший депутат Госдумы, член политсовета “Единой России” и много российских бизнесменов.

“Собеседник” обнаружил связь между главой РПЦ и “поваром Путина” Пригожиным; компания, связанная со временно нетрудоспособным Кадыровым, получила госконтракты на 5,4 млрд рублей.

Вынесен первый приговор о пытках в ярославской колонии – надзиратель получил четыре года реального срока.

Но пытки не прекращаются. Здесь о них рассказывает журналист и блогер Станислав Асеев, который провел в плену в так называемой “ДНР” почти тысячу дней. У одного из обвиняемых по делу “Сети” обнаружили открытую форму туберкулеза, но он все равно будет участвовать в судебных заседаниях и сидеть в том же аквариуме, что и все остальные (это точно квалифицируется как пытки); ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой, сидящей под домашним арестом за бодипозитивные картинки в ВК, разрешили прогулки на 500 метром (это, конечно, ближе к грубой насмешке, чем к пыткам).

Вокруг света

Палата представителей передала в Сенат США дело об импичменте Трампа. В деле появились новые доказательства, связанные с личным адвокатом американского президента Руди Джулиани и его приятелем Львом Парнасом.

США и Китай подписали соглашение о первой, двухлетней фазе урегулирования торговых споров.

Президент Ирана призвал военных извиниться за сбитый пассажирский самолет. Сегодня в Лондоне главы МИД Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана проведут встречу в связи с этой авиакатастрофой.

Международный шахматный арбитр Шохре Байат решила не возвращаться в Иран с чемпионата мира среди женщин, потому что весь Иран кипит от праведного гнева после публикации фотографии Байат без платка.

Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о будущей демаркации на одном из спорных участков границы.

Шесть ссылок

История науки, житейская и по сути. Рассказ о жизни в Сарове (он же Горький-130, Кремлев, Арзамас-75, Арзамас-16), центре разработки советского и затем российского ядерного оружия – по воспоминаниям проработавшего там всю жизнь Евгения Корчагина и его сына Андрея, выросшего в закрытом городе. Или понятное объяснение открытий, которые сделала в науке Софья Ковалевская.

Рассказ о жизни в Сарове (он же Горький-130, Кремлев, Арзамас-75, Арзамас-16), центре разработки советского и затем российского ядерного оружия – по воспоминаниям проработавшего там всю жизнь Евгения Корчагина и его сына Андрея, выросшего в закрытом городе. Или понятное объяснение открытий, которые сделала в науке Софья Ковалевская. Собственно наука. Отличная статья социолога Виктора Вахштайна об истории выражения “сообщество судьбы” (Schicksalsgemeinschaft), которое очень любили в Третьем Рейхе и которое чуть не вписали в берлинскую речь Обамы десять лет назад (статья длинная, но читается на одном дыхании). Или отрывок из книжки биолога Роберта Сапольски “Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, почему мы так мерзко себя чувствуем во время болезни.

Отличная статья социолога Виктора Вахштайна об истории выражения “сообщество судьбы” (Schicksalsgemeinschaft), которое очень любили в Третьем Рейхе и которое чуть не вписали в берлинскую речь Обамы десять лет назад (статья длинная, но читается на одном дыхании). Или отрывок из книжки биолога Роберта Сапольски “Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, почему мы так мерзко себя чувствуем во время болезни. О книгах. Разговор с переводчиком Романом Дубровкиным – он подготовил к изданию новый перевод “Освобожденного Иерусалима” Торквато Тассо (выходит в в “Издательстве Ивана Лимбаха”). Или замечательное эссе Бориса Дубина о книгах (написанное в 2016 году, но ничуть не устаревшее).

Искренне Ваши,

Семь Сорок